ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تقدم برامج التسويق بالعمولة أسلوبًا فعالاً للغاية لزيادة المبيعات وترويج المنتجات والخدمات. فهو يوفر فرصة للشركات التابعة لكسب دخل كبير، خاصة إذا كان لديهم شبكة كبيرة أو جمهور كبير. غالبًا ما يستخدم منشئو المحتوى مثل المدونين والمؤثرين وشخصيات الإنترنت التسويق بالعمولة كأحد استراتيجيات تحقيق الدخل. من وجهة نظر المعلن، تعمل برامج التسويق بالعمولة كقناة إضافية لزيادة المبيعات وتعزيز رؤية العلامة التجارية. من خلال الشراكة مع الشركات التابعة، يمكن للمعلنين الاستفادة من جمهورهم الحالي والاستفادة من تأثيرهم لتوليد المزيد من المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. بشكل عام، تخلق برامج التسويق بالعمولة علاقة متبادلة المنفعة حيث يمكن لكل من الشركات التابعة والمعلنين أن يزدهروا. تتمتع الشركات التابعة بالقدرة على كسب دخل كبير، بينما يمكن للمعلنين توسيع نطاق وصولهم وتحقيق أهدافهم التسويقية من خلال هذا النهج التعاوني.
إرسال تطبيق جديد
RevGlue
revglue.com
أدوات SaaS لتحقيق الدخل من التسويق بالعمولة للشركات التابعة في المملكة المتحدة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بإنشاء مواقع ويب جديدة لاسترداد النقود أو الكوبونات أو مواقع مقارنة الهاتف المحمول أو النطاق العريض في دقائق باستخدام أدوات RevGlue التابعة ومجموعات البيانات. يمكنك تحقيق الدخل من مواقع الويب الحالية أو منشورات المدونات أو متابعي الوسائط الاجتماعية أو تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أدوات الناشر RevGlue المجانية. اتصل بنا لتطوير مشروع تابع عالمي مفصل.
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية
Circlewise
circlewise.io
يعد مركز الشراكة الخاص بـ Circlewise عبارة عن مجموعة أدوات كاملة لإنشاء وإدارة برامج الشركاء الداخلية الخاصة بك في جميع البلدان والأجهزة والقطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والسفر والخدمات. يمنح منتجنا الرئيسي معلنينا الإمكانيات التالية: • إعداد واجهاتهم المخصصة بالكامل والمخصصة للعلامة التجارية، والتحليلات، وإدارة العروض، وصفحات تسجيل الشركاء. • تتبع ومراقبة وتحسين أداء الشركاء في برامجهم التابعة الداخلية. • استفد من Marketplace's Circlewise وخدمات توظيف وإدارة الشركاء الشاملة، بما في ذلك أبحاث الشركاء ومراجعتهم وتحقيق الدخل والدفع. • خدمات إضافية لشراء الوسائط وتسويق المحتوى والحملات البرمجية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.circlewise.io
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.
Performcb
performcb.com
يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد الزيارات، أو كنت تمتلك علامة تجارية من فئة Fortune 500 وتحتاج إلى استراتيجية تسويق شاملة للأداء، فإن بيرفورم[cb] هي الشركة الرائدة المعترف بها في تسويق الأداء عبر الإنترنت مع السوق المصنف رقم 1 في العالم. نحن متخصصون في استراتيجية تسويق الأداء الخاصة بالقطاعات بحيث يمكنك الوصول إلى العملاء الذين تريدهم - ولا تدفع إلا مقابل العملاء الذين تكتسبهم.
HOQU
hoqu.com
HOQU عبارة عن منصة تسويق أداء SaaS لإنشاء الشبكات وإدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت وتتبعها وتحسينها. يحصل مستخدمو HOQU على حق الوصول الكامل إلى جميع الميزات الأساسية، فيما يتعلق بخطة التسعير. تعتمد سياسة التسعير على التحويلات، وليس النقرات - فهي تتيح للشركات توفير ما يصل إلى 90% من تكاليفها.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack هو منصة لتحليل وتتبع حملات التسويق، توفر بيانات دقيقة حول الأداء وميزات لأتمتة الحملات وتجنب الفساد عبر قنوات متعددة.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.
Refersion
refersion.com
تعمل Refersion، وهي منصة التسويق التابعة الرائدة، مع الآلاف من العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية مثل Barstool Sports وMagic Spoon وBlenders Eyewear وPura Vida الأساور للوصول إلى جماهير جديدة وزيادة التحويلات وزيادة الإيرادات. يقوم Refersion بإدارة وتتبع والمساعدة في تنمية برامج التسويق الخاصة بالسفير والمؤثرين والتابعين من خلال تتبع الطرف الأول والعروض غير المحدودة وهياكل العمولات المخصصة والمدفوعات والضرائب التابعة المباشرة. تعمل Refersion على بناء شراكات العلامات التجارية التي تدفع نمو التجارة الإلكترونية، مدعومة بتقنية الإسناد الرائدة في الصناعة ورؤى البيانات الذكية. نحن نتكامل مع جميع منصات التجارة الرئيسية مثل Shopify وSalesforce Commerce Cloud وMagento وWooCommerce وBigCommerce بالإضافة إلى مجموعتك الكاملة لتسويق التجارة الإلكترونية. ابدأ مع النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا الآن!
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack هو حل تسويقي شامل مصمم لتبسيط عمليات الناشرين التابعين. باستخدام wecantrack، يمكن للناشرين التابعين دمج بيانات المبيعات والتحويل بسهولة من أكثر من 350 شبكة تابعة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. تعمل هذه المنصة المركزية على تبسيط عملية مراقبة وتحليل أداء الشبكة التابعة. علاوة على ذلك، يوفر wecantrack تكاملًا سلسًا مع أدوات التسويق المختلفة، بما في ذلك Google Analytics وإعلانات Google وFacebook Pixel وMicrosoft Ads وTikTok Ads وSnapchat Ads وTaboola وOutbrain والمزيد. يمكّن هذا التكامل المستخدمين من ربط بيانات التسويق التابعة لهم مع منصات التسويق الشهيرة هذه، مما يتيح رؤية شاملة لحملاتهم عبر الإنترنت. تتميز مجموعة ميزات wecantrack بالقوة وتتضمن وظائف أساسية مثل جمع البيانات وإعداد التقارير والتقارير المخصصة وتقارير البريد الإلكتروني وتقارير واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة ودعم خطافات الويب. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة التكامل مع أدوات تحليل البيانات مثل Looker (Data) Studio وBigQuery، مما يسمح للمستخدمين بالتعمق في بياناتهم للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. باختصار، يوفر wecantrack للناشرين التابعين حلاً قويًا لإدارة بيانات شبكتهم التابعة بكفاءة. من خلال دمج البيانات من شبكات الشركات التابعة المتنوعة والتكامل مع أدوات التسويق البارزة، تعمل wecantrack على تبسيط عملية التسويق بالعمولة، وتمكين الناشرين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين حملاتهم بشكل فعال.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.
MGID
mgid.com
تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.
Social Snowball
socialsnowball.io
برامج تابعة سهلة لعملائك ومبدعيك تحفيز وأتمتة وتحليل التسويق الشفهي بين عملائك ومبدعيك ومجتمعك.
Affiliatics
affiliatics.com
تطبيق الشركات التابعة يمكّن الشركات من إدارة وتتبع برامج التسويق التابعة، مع أدوات لمراقبة الأداء وإدارة العمولات بفعالية.
Buzzbassador
buzzbassador.com
قم بتنمية أعمالك بشكل تلقائي مع منشئي المحتوى يساعدك Buzzbassador على التجمع معًا وإشراك المؤثرين والمبدعين لإنشاء تسويق شفهي حقيقي ومحول بشكل أفضل بنسبة 82٪
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect هي منصة التسويق التابعة الرائدة والشبكة والوكالة الرائدة والمتكاملة المصممة خصيصًا للتكنولوجيا المالية والبنوك. مع Fintel، تمتلك العلامات التجارية المالية كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق اكتساب عملائها من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين، بما في ذلك منصة شريكة متخصصة (+ محرك امتثال)، وشبكة منسقة تضم الآلاف من الشركات التابعة والمؤثرين الذين يركزون على التمويل، وفريق من الخبراء لإدارة و مقياس القناة. نقوم حاليًا بتشغيل البرامج الشريكة لأكثر من 90 شركة للتكنولوجيا المالية والبنوك والاتحادات الائتمانية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك Ramp وBMO وLive Oak Bank على سبيل المثال لا الحصر. لاكتشاف كيف يمكن لـ Fintel Connect تحقيق نمو قابل للتطوير لعلامتك التجارية، تفضل بزيارة www.fintelconnect.com.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.
LinkMink
linkmink.com
قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!
Metricks
metricks.io
ابدأ في تنمية علامتك التجارية اليوم. الحل الذي تحتاجه للنمو وتوسيع نطاق التسويق التابع لك.
LinkTrust
linktrust.com
صخرة ثابتة في عالم تسويق الأداء المتغير باستمرار. يقع المقر الرئيسي لشركة LinkTrust في قلب Silicon Slopes Utah، وتتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في الصناعة كمنصة مفضلة لآلاف الشركات والشركات التابعة والشبكات والوكالات التي تستخدم التسويق القائم على الأداء لتعزيز النمو وعائد الاستثمار الإيجابي.
Target Circle
targetcircle.com
يعد Target Circle برنامجًا قويًا لتسويق الشراكة للمعلنين والوكالات والشبكات. فهو يسمح لفريقك ببناء البرامج التابعة لك وتتبعها وإدارتها وتحليلها وتحسينها. تم تصميم النظام الأساسي لتشغيل جميع شركائك بكفاءة بما في ذلك الشركات التابعة والمؤثرين وتطبيقات الهاتف المحمول والعملاء ومشتري الوسائط. إن الاستهداف الدقيق للجمهور والفوترة والمدفوعات التلقائية للشركاء يعني أن إدارة الشركاء تصبح سهلة وذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعزيز برامجك من اليوم الأول من خلال الاتصال بعشرات الآلاف من شركاء Marketplace المدمجين مسبقًا.
2Performant
2performant.com
نحن شركة تكنولوجيا سريعة النمو تعمل على تطوير وتشغيل شبكة الشركاء التابعين لشركة 2Performant.com. تساعد منصتنا المتاجر عبر الإنترنت على التعاون عن بعد مع الآلاف من مواهب التسويق الرقمي لمدة 13 عامًا على أساس ديمقراطي وشفاف. نحن نؤمن بديمقراطية التسويق وتسويق الأداء. وهذا يعني أن التسويق عبر الإنترنت يمكن أن يصبح في متناول أي شخص يتمتع بالمهارة المناسبة وأن الجهد المبذول سيتم مكافأته دائمًا وفقًا لذلك. نحن ندعم الطبقة الجديدة من المهنيين المستقلين ذوي المهارات العالية ورجال الأعمال المنفتحين. يمكن لهاتين الفئتين العمل معًا وإحداث ثورة في بيئة الأعمال التجارية عبر الإنترنت اليوم.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media هي شبكة تابعة عالمية تعمل على تمكين المعلنين والناشرين من جميع الأحجام من تنمية أعمالهم عبر الإنترنت. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا، علاوة على ذلك، فإننا نقدم مجتمعًا عالميًا من الأشخاص والتكنولوجيا ورؤى ذكاء الأعمال. بغض النظر عن نوع الشريك أو مستوى الخدمة أو الأدوات التي يحتاجها عملك، فإن عملك سيحصل على كل الحلول لدفع النمو المستدام.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 هي شبكة سريعة النمو تركز على المصداقية والكفاءة والقيمة الدائمة. لقد نجحنا في ربط المعلنين والشركات التابعة من جميع أنحاء العالم.
FMTC Affiliates
fmtc.co
تبسيط عملك. يمكنك الاستفادة من الآلاف من البرامج التابعة من خلال تدفق منتج واحد لواجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يجمع روابطك التي يتم تحقيق الدخل منها.
Get4views
get4views.com
Get4views - خدمة الترويج القانوني لقنوات ومقاطع الفيديو على YouTube. فهو يساعد المدونين على اكتساب المشاهدات والمشتركين، ويساعد الشركات على زيادة المبيعات وجذب زوار الموقع.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge هو برنامج تتبع من الدرجة الأولى لأسماك القرش في الصناعة التابعة. إنه منتج مستقر وجدير بالثقة مع مساعدة من الدرجة الأولى وواجهة بديهية ومجموعة كاملة من الميزات التي تسمح لك بتحسين الحملات الإعلانية.
C3PA
c3pa.net
C3PA — هي شبكة عالية التقنية من برامج الدفع لكل إجراء التابعة. نحن ننمو بسرعة من خلال تقديم عروض حصرية بشروط فردية للشركات التابعة لنا. القطاعات التي نحن متخصصون فيها: المواعدة واليانصيب والمقامرة. يمكنك الحصول على دفعات أسبوعية لفئات المواعدة والمقامرة، صافي 15 لجميع الفئات الأخرى. لدينا بعض الأدوات التي ستساعد في جعل عملك أكثر ربحية: Smartlink، API، رابط التتبع. نحن نقدر حركة المرور عالية الجودة ونشجع حجم حركة المرور من خلال الزيادة الهائلة في معدلات الدفع. يمكنك التأكد من أنك ستعمل مع مديرين أكفاء يهتمون حقًا بنجاح حملاتك.
Foxoffers
foxoffers.com
مع Foxoffers، يمكنك الحصول على دفعات يومية بالعملات المشفرة والعملات الورقية، وصفحات مقصودة مخصصة، وفريق شراء الوسائط الداخلي لإرشادك على طول الطريق. قل نعم لتسويق أدائك مع Foxoffers!
RefMonkey
refmonkey.com
قم بتنمية أعمالك من خلال التسويق الشفهي! قم بإعداد برامج الإحالة والتابعة والامتيازات البحرية وبرامج الولاء لأي موقع ويب أو تطبيق جوال من خلال تكاملنا (Zapier وShopify وغيرها الكثير) أو واجهة برمجة التطبيقات (API).
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى محركات للنمو، وتنشيط مجتمعهم لإنشاء محتوى وزيادة التحويلات. تتيح لك تقنية SocialLadder تبسيط عملية الاتصال وتعيين المهام الرقمية والواقعية ومراقبة المشاركة ومكافأة السفراء الناجحين للمساعدة في الترويج لعلامتك التجارية. لقد تم إعداد سفرائك لتحقيق النجاح مع السماح لك بالتركيز على استراتيجية النمو الشاملة، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة الأمور اليومية. يحتوي SocialLadder على الأدوات التي تحتاجها علامتك التجارية من أجل: الاكتشاف: استخدم التعلم الآلي للعثور على العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك والذين يعتبرون مناسبين تمامًا ليصبحوا سفراء التتبع: استهداف وتعيين المهام للسفراء (تتبع رقمي ومادي وتتبع التحويل) القياس: عائد الاستثمار والوحدة اقتصاديات نشاط السفير التكامل: Enterprise API لعمليات النشر المتطورة التبسيط: تعيين المهام والتواصل وإعداد السفير المشاركة: متنقل بنسبة 100% للسفراء لإبقاء مجتمعك منخرطًا وخاضعًا للمساءلة المكافأة: إدارة المخزون والدفع مدمجة في النظام الأساسي المقياس: التعلم تلقائيًا من الناجحين السفراء للمساعدة في العثور على المزيد تواصل مع SocialLadder للحصول على عرض توضيحي مباشر.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
في Rakuten Advertising، مهمتنا هي جعل الإنترنت مكانًا أفضل. مكان يجلب الملاءمة والقيمة والمتعة لجميع المعنيين - المعلنين والناشرين والمستهلكين على حدٍ سواء. كيف نفعل ذلك؟ من خلال عدم التباطؤ أبدًا. من خلال الابتكار المستمر. من خلال الجمع بين الوسائط المملوكة والمدارة لشركة Rakuten مع الذكاء الاصطناعي الرائد ورؤى المستهلك الغنية. من خلال ربط العلامات التجارية العالمية بشبكة الناشرين الرائدة في الصناعة لدينا. من خلال استخدام استراتيجية تغيير قواعد اللعبة، التي شكلتها عقود من التعلم، لإحداث تغيير جذري في الصناعة كما نعرفها.
Attribution
attributionapp.com
يعد الإسناد حلاً شاملاً وسهلاً لتتبع وتقييم تأثير الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة، ويقدم رؤى حول الإنفاق والتحويلات.
Awin
awin.com
Awin تطبيق يسمح للشركات بالاتصال بشبكة عالمية من الناشرين والشركاء لتنفيذ استراتيجيات التسويق التابعة وتعزيز المبيعات.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank هي منصة تسويق تابع تربط بين منشئي المنتجات والشركات التابعة لترويج وبيع المنتجات الرقمية. توفر أدوات تحليلية وإرشادات لتسويق فعال.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.
LeadDyno
leaddyno.com
تطبيق LeadDyno يدير برامج التسويق بالعمولة والإحالة، ويتكامل مع Shopify وStripe و25+ خدمة، ويتيح تتبع وإدارة أداء الشركات التابعة.
Marketcall
marketcall.com
يعد Pay Per Call Affiliate Network Marketcall هو الخيار الأفضل في السوق. أكثر من مائتي عروض الدفع لكل مكالمة
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack هو حل شامل لإدارة الشراكات، يدعم التسويق بالإحالة والموزعين، ويتيح تتبع الأداء وإدارة المدفوعات بكفاءة.
Simplero
simplero.com
Simplero هو تطبيق يساعد المدربين ومبدعي المحتوى على إدارة الدورات، المواقع والتسويق عبر البريد الإلكتروني من منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.
BeMob
bemob.com
BeMob هو تطبيق سحابي لتتبع الحملات الإعلانية، يوفر أدوات لإدارة الحملات، إعادة توجيه فوري، وتحليلات مفصلة مع دعم متعدد اللغات.
Offer18
offer18.com
Offer18 هو منصة تسويق بالعمولة تساعد الشركات على إدارة وتحليل حملاتهم التسويقية بفعالية من خلال أدوات تتبع متقدمة وميزات مخصصة.
Voluum
voluum.com
Voluum هو تطبيق لتتبع الحملات الإعلانية وتحليل البيانات، يساعد المستخدمين على تحسين أداء حملاتهم الإعلانية عبر العديد من القنوات.
Admitad
admitad.com
Admitad هي منصة تسويق تتيح ربط الناشرين بالمعلنين لتوسيع الأعمال عبر شراكات استراتيجية وتوفر أدوات تحليل وأدوات ترويجية متنوعة.
Tolt
tolt.io
تقدم Tolt برامج تسويق تابعة للشركات الناشئة SaaS، مما يساعدهم على بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بهم. على عكس الحلول الأخرى، يتمتع Tolt بخطة مجانية ويعمل مع كل من Stripe وPaddle مباشرة بعد إخراجه من الصندوق. كل شيء لمساعدة SaaS الخاص بك على النمو من خلال التسويق بالعمولة، بما في ذلك الدفعات التلقائية وبوابة الشركاء التابعة ذات العلامة البيضاء للشركات التابعة وصفحة الأصول ورسوم 0٪ والمزيد!
Involve Asia
involve.asia
إنvolve آسيا هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة التسويق التابع، مع أدوات لتحليل الأداء وخيارات سحب مرنة للعمولات المكتسبة.
Evolup
evolup.com
Evolup هو منصة تساعد الأفراد على إنشاء متاجر تسويق تابعة عبر الإنترنت بسهولة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع أدوات لتحسين SEO وإدارة المنتجات.
Rewardful
rewardful.com
مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI هو تطبيق يساعد الأفراد والشركات في تخطيط استراتيجيات التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويوفر مكتبة من أساليب التسويق وتحليلات بيانات.
Trackdesk
trackdesk.com
برنامج مجاني لتتبع الشركات التابعة قم بتنمية تدفق إيرادات الشركاء التابعين لك باستثمار أولي قدره 0 دولار.
CJ
cj.com
CJ Affiliate هي أكبر شبكة تابعة في العالم. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة، يعد CJ Affiliate الاسم الأكثر ثقة ورسوخًا في مجال التسويق بالعمولة مع سجل حافل من النمو الذكي المستمر لعملائنا. باعتبارها جزءًا من Publicis Groupe، المتوافقة مع Publicis Media، تستفيد CJ من البيانات التي لا مثيل لها لدعم نهج يركز على العملاء حقًا للتسويق بالعمولة. تصل CJ إلى أكثر من مليار مستهلك رقمي شهريًا في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. تعمل CJ مع أكبر تجمع لأكبر 1000 بائع تجزئة في مجال علاقات المستثمرين، ويحصل عملاء CJ على ضعف مبيعات الويب لأقرب مزود تابع تالي. تقود CJ النمو المستمر والربحية للعملاء من خلال شراكات عالية الجودة من شبكة شركاء CJ المتميزة والمنسقة والشفافة. توفر CJ أدوات وتقنيات متطورة لإنشاء نماذج تعويض مرنة ومراقبة أداء البرنامج بسهولة؛ بيانات واسعة عن المستهلكين والقنوات والفئات التي تكشف عن القيمة المخفية لتمكين النمو الذكي والميزة التنافسية؛ والأشخاص الخبراء والمتحمسون الذين يقدمون الخبرة ورؤى الجودة والاستراتيجية وأفضل الممارسات لجميع العملاء في كل ما يفعلونه.
UpPromote
uppromote.com
Uppromote هو تطبيق للتسويق التابع يساعد الشركات على إدارة برامجها الخاصة من خلال ميزات مثل تخصيص الروابط وتتبع الأداء عبر متاجر متعددة.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro هو تطبيق لإدارة البرامج التابعة، يتيح تتبع الأداء، التعامل مع المدفوعات، وتوليد تقارير مفصلة لتحسين استراتيجيات التسويق.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart هي منصة لإدارة الفواتير والبرامج التابعة، تساعد الشركات على زيادة المبيعات من خلال خيارات دفع مرنة وأدوات تحليل شاملة.
© 2025 WebCatalog, Inc.