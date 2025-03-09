متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج التسويق التابعة لها
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج التسويق التابعة لها - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

تقدم برامج التسويق بالعمولة أسلوبًا فعالاً للغاية لزيادة المبيعات وترويج المنتجات والخدمات. فهو يوفر فرصة للشركات التابعة لكسب دخل كبير، خاصة إذا كان لديهم شبكة كبيرة أو جمهور كبير. غالبًا ما يستخدم منشئو المحتوى مثل المدونين والمؤثرين وشخصيات الإنترنت التسويق بالعمولة كأحد استراتيجيات تحقيق الدخل. من وجهة نظر المعلن، تعمل برامج التسويق بالعمولة كقناة إضافية لزيادة المبيعات وتعزيز رؤية العلامة التجارية. من خلال الشراكة مع الشركات التابعة، يمكن للمعلنين الاستفادة من جمهورهم الحالي والاستفادة من تأثيرهم لتوليد المزيد من المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. بشكل عام، تخلق برامج التسويق بالعمولة علاقة متبادلة المنفعة حيث يمكن لكل من الشركات التابعة والمعلنين أن يزدهروا. تتمتع الشركات التابعة بالقدرة على كسب دخل كبير، بينما يمكن للمعلنين توسيع نطاق وصولهم وتحقيق أهدافهم التسويقية من خلال هذا النهج التعاوني.

إرسال تطبيق جديد


RevGlue

RevGlue

revglue.com

أدوات SaaS لتحقيق الدخل من التسويق بالعمولة للشركات التابعة في المملكة المتحدة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بإنشاء مواقع ويب جديدة لاسترداد النقود أو الكوبونات أو مواقع مقارنة الهاتف المحمول أو النطاق العريض في دقائق باستخدام أدوات RevGlue التابعة ومجموعات البيانات. يمكنك تحقيق الدخل من مواقع الويب الحالية أو منشورات المدونات أو متابعي الوسائط الاجتماعية أو تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام أدوات الناشر RevGlue المجانية. اتصل بنا لتطوير مشروع تابع عالمي مفصل.

Roster

Roster

getroster.com

كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الشاملة الشركات على: (1) توظيف المجتمع وإشراكه ومكافأته (2) تضخيم الوعي بالعلامة التجارية (3) الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (4) زيادة الإيرادات الشفهية

Circlewise

Circlewise

circlewise.io

يعد مركز الشراكة الخاص بـ Circlewise عبارة عن مجموعة أدوات كاملة لإنشاء وإدارة برامج الشركاء الداخلية الخاصة بك في جميع البلدان والأجهزة والقطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والسفر والخدمات. يمنح منتجنا الرئيسي معلنينا الإمكانيات التالية: • إعداد واجهاتهم المخصصة بالكامل والمخصصة للعلامة التجارية، والتحليلات، وإدارة العروض، وصفحات تسجيل الشركاء. • تتبع ومراقبة وتحسين أداء الشركاء في برامجهم التابعة الداخلية. • استفد من Marketplace's Circlewise وخدمات توظيف وإدارة الشركاء الشاملة، بما في ذلك أبحاث الشركاء ومراجعتهم وتحقيق الدخل والدفع. • خدمات إضافية لشراء الوسائط وتسويق المحتوى والحملات البرمجية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.circlewise.io

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.

Performcb

Performcb

performcb.com

يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد الزيارات، أو كنت تمتلك علامة تجارية من فئة Fortune 500 وتحتاج إلى استراتيجية تسويق شاملة للأداء، فإن بيرفورم[cb] هي الشركة الرائدة المعترف بها في تسويق الأداء عبر الإنترنت مع السوق المصنف رقم 1 في العالم. نحن متخصصون في استراتيجية تسويق الأداء الخاصة بالقطاعات بحيث يمكنك الوصول إلى العملاء الذين تريدهم - ولا تدفع إلا مقابل العملاء الذين تكتسبهم.

HOQU

HOQU

hoqu.com

HOQU عبارة عن منصة تسويق أداء SaaS لإنشاء الشبكات وإدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت وتتبعها وتحسينها. يحصل مستخدمو HOQU على حق الوصول الكامل إلى جميع الميزات الأساسية، فيما يتعلق بخطة التسعير. تعتمد سياسة التسعير على التحويلات، وليس النقرات - فهي تتيح للشركات توفير ما يصل إلى 90% من تكاليفها.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack هو منصة لتحليل وتتبع حملات التسويق، توفر بيانات دقيقة حول الأداء وميزات لأتمتة الحملات وتجنب الفساد عبر قنوات متعددة.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكية وشركات B2B في جميع أنحاء العالم على تنفيذ وتوسيع نطاق وتحسين برامج تسويق الإحالة وبرامج الشركاء والشركات التابعة وحملات المؤثرين بسرعة باستخدام برنامج Ambassador الرائد.

Refersion

Refersion

refersion.com

تعمل Refersion، وهي منصة التسويق التابعة الرائدة، مع الآلاف من العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية مثل Barstool Sports وMagic Spoon وBlenders Eyewear وPura Vida الأساور للوصول إلى جماهير جديدة وزيادة التحويلات وزيادة الإيرادات. يقوم Refersion بإدارة وتتبع والمساعدة في تنمية برامج التسويق الخاصة بالسفير والمؤثرين والتابعين من خلال تتبع الطرف الأول والعروض غير المحدودة وهياكل العمولات المخصصة والمدفوعات والضرائب التابعة المباشرة. تعمل Refersion على بناء شراكات العلامات التجارية التي تدفع نمو التجارة الإلكترونية، مدعومة بتقنية الإسناد الرائدة في الصناعة ورؤى البيانات الذكية. نحن نتكامل مع جميع منصات التجارة الرئيسية مثل Shopify وSalesforce Commerce Cloud وMagento وWooCommerce وBigCommerce بالإضافة إلى مجموعتك الكاملة لتسويق التجارة الإلكترونية. ابدأ مع النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا الآن!

wecantrack

wecantrack

wecantrack.com

wecantrack هو حل تسويقي شامل مصمم لتبسيط عمليات الناشرين التابعين. باستخدام wecantrack، يمكن للناشرين التابعين دمج بيانات المبيعات والتحويل بسهولة من أكثر من 350 شبكة تابعة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. تعمل هذه المنصة المركزية على تبسيط عملية مراقبة وتحليل أداء الشبكة التابعة. علاوة على ذلك، يوفر wecantrack تكاملًا سلسًا مع أدوات التسويق المختلفة، بما في ذلك Google Analytics وإعلانات Google وFacebook Pixel وMicrosoft Ads وTikTok Ads وSnapchat Ads وTaboola وOutbrain والمزيد. يمكّن هذا التكامل المستخدمين من ربط بيانات التسويق التابعة لهم مع منصات التسويق الشهيرة هذه، مما يتيح رؤية شاملة لحملاتهم عبر الإنترنت. تتميز مجموعة ميزات wecantrack بالقوة وتتضمن وظائف أساسية مثل جمع البيانات وإعداد التقارير والتقارير المخصصة وتقارير البريد الإلكتروني وتقارير واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة ودعم خطافات الويب. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة التكامل مع أدوات تحليل البيانات مثل Looker (Data) Studio وBigQuery، مما يسمح للمستخدمين بالتعمق في بياناتهم للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. باختصار، يوفر wecantrack للناشرين التابعين حلاً قويًا لإدارة بيانات شبكتهم التابعة بكفاءة. من خلال دمج البيانات من شبكات الشركات التابعة المتنوعة والتكامل مع أدوات التسويق البارزة، تعمل wecantrack على تبسيط عملية التسويق بالعمولة، وتمكين الناشرين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين حملاتهم بشكل فعال.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd هو العرض الأول والأفضل الذي يساعد العلامات التجارية على تحقيق الدخل بشكل أفضل من منشئي المحتوى من خلال Influencer Storefronts، وفقًا لشروط العلامة التجارية. تقدم LoudCrowd أفضل العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية (Gymshark وboohoo وما إلى ذلك) وهو حل تجاري منشئ المحتوى للتنافس فعليًا مع لاعبين متفجرين من جهات خارجية مثل TikTok Shop وAmazon Influencer Storefronts والمزيد. لا يستعيد عملاء LoudCrowd الإيرادات الحيوية من اللاعبين الخارجيين فحسب، بل يشهدون أيضًا زيادة كبيرة في معدلات التحويل التابعة لمنشئي المحتوى (CVR) ومتوسط ​​قيم الطلب (AOV)، وتكاليف اكتساب العملاء (CPA) أرخص بكثير. تعمل واجهات المتاجر المؤثرة في LoudCrowd من خلال السماح للعلامة التجارية بمنح أي منشئ صفحة مخصصة تحمل علامة بيضاء. يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء حزم المنتجات بنفسك، ودمج المحتوى من Instagram وTikTok، وكسب عمولات على المبيعات التي يحققونها. يتم إنشاء الصفحات المقصودة المخصصة تلقائيًا، دون أي موارد تطوير خاصة بالعلامة التجارية. تمثل واجهات متاجر المؤثرين في LoudCrowd مستقبلاً للتسويق التابع لمنشئي المحتوى الذي يعمل لصالح العلامة التجارية.

MGID

MGID

mgid.com

تتمثل رؤيتنا في رعاية مرحلة جديدة من الوسائط الرقمية، وتمكين المستهلكين من التفاعل مع المحتوى والإعلانات المدعومة بطريقة إيجابية بنفس القدر.

Social Snowball

Social Snowball

socialsnowball.io

برامج تابعة سهلة لعملائك ومبدعيك تحفيز وأتمتة وتحليل التسويق الشفهي بين عملائك ومبدعيك ومجتمعك.

Affiliatics

Affiliatics

affiliatics.com

تطبيق الشركات التابعة يمكّن الشركات من إدارة وتتبع برامج التسويق التابعة، مع أدوات لمراقبة الأداء وإدارة العمولات بفعالية.

Buzzbassador

Buzzbassador

buzzbassador.com

قم بتنمية أعمالك بشكل تلقائي مع منشئي المحتوى يساعدك Buzzbassador على التجمع معًا وإشراك المؤثرين والمبدعين لإنشاء تسويق شفهي حقيقي ومحول بشكل أفضل بنسبة 82٪

Fintel Connect

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect هي منصة التسويق التابعة الرائدة والشبكة والوكالة الرائدة والمتكاملة المصممة خصيصًا للتكنولوجيا المالية والبنوك. مع Fintel، تمتلك العلامات التجارية المالية كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق اكتساب عملائها من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين، بما في ذلك منصة شريكة متخصصة (+ محرك امتثال)، وشبكة منسقة تضم الآلاف من الشركات التابعة والمؤثرين الذين يركزون على التمويل، وفريق من الخبراء لإدارة و مقياس القناة. نقوم حاليًا بتشغيل البرامج الشريكة لأكثر من 90 شركة للتكنولوجيا المالية والبنوك والاتحادات الائتمانية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك Ramp وBMO وLive Oak Bank على سبيل المثال لا الحصر. لاكتشاف كيف يمكن لـ Fintel Connect تحقيق نمو قابل للتطوير لعلامتك التجارية، تفضل بزيارة www.fintelconnect.com.

Monetate

Monetate

monetate.com

تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!

Metricks

Metricks

metricks.io

ابدأ في تنمية علامتك التجارية اليوم. الحل الذي تحتاجه للنمو وتوسيع نطاق التسويق التابع لك.

LinkTrust

LinkTrust

linktrust.com

صخرة ثابتة في عالم تسويق الأداء المتغير باستمرار. يقع المقر الرئيسي لشركة LinkTrust في قلب Silicon Slopes Utah، وتتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في الصناعة كمنصة مفضلة لآلاف الشركات والشركات التابعة والشبكات والوكالات التي تستخدم التسويق القائم على الأداء لتعزيز النمو وعائد الاستثمار الإيجابي.

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

يعد Target Circle برنامجًا قويًا لتسويق الشراكة للمعلنين والوكالات والشبكات. فهو يسمح لفريقك ببناء البرامج التابعة لك وتتبعها وإدارتها وتحليلها وتحسينها. تم تصميم النظام الأساسي لتشغيل جميع شركائك بكفاءة بما في ذلك الشركات التابعة والمؤثرين وتطبيقات الهاتف المحمول والعملاء ومشتري الوسائط. إن الاستهداف الدقيق للجمهور والفوترة والمدفوعات التلقائية للشركاء يعني أن إدارة الشركاء تصبح سهلة وذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعزيز برامجك من اليوم الأول من خلال الاتصال بعشرات الآلاف من شركاء Marketplace المدمجين مسبقًا.

2Performant

2Performant

2performant.com

نحن شركة تكنولوجيا سريعة النمو تعمل على تطوير وتشغيل شبكة الشركاء التابعين لشركة 2Performant.com. تساعد منصتنا المتاجر عبر الإنترنت على التعاون عن بعد مع الآلاف من مواهب التسويق الرقمي لمدة 13 عامًا على أساس ديمقراطي وشفاف. نحن نؤمن بديمقراطية التسويق وتسويق الأداء. وهذا يعني أن التسويق عبر الإنترنت يمكن أن يصبح في متناول أي شخص يتمتع بالمهارة المناسبة وأن الجهد المبذول سيتم مكافأته دائمًا وفقًا لذلك. نحن ندعم الطبقة الجديدة من المهنيين المستقلين ذوي المهارات العالية ورجال الأعمال المنفتحين. يمكن لهاتين الفئتين العمل معًا وإحداث ثورة في بيئة الأعمال التجارية عبر الإنترنت اليوم.

AdsPaying Media

AdsPaying Media

adspayingmedia.com

AdsPaying Media هي شبكة تابعة عالمية تعمل على تمكين المعلنين والناشرين من جميع الأحجام من تنمية أعمالهم عبر الإنترنت. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا، علاوة على ذلك، فإننا نقدم مجتمعًا عالميًا من الأشخاص والتكنولوجيا ورؤى ذكاء الأعمال. بغض النظر عن نوع الشريك أو مستوى الخدمة أو الأدوات التي يحتاجها عملك، فإن عملك سيحصل على كل الحلول لدفع النمو المستدام.

AffSub2

AffSub2

affsub2.com

AffSub2 هي شبكة سريعة النمو تركز على المصداقية والكفاءة والقيمة الدائمة. لقد نجحنا في ربط المعلنين والشركات التابعة من جميع أنحاء العالم.

FMTC Affiliates

FMTC Affiliates

fmtc.co

تبسيط عملك. يمكنك الاستفادة من الآلاف من البرامج التابعة من خلال تدفق منتج واحد لواجهة برمجة التطبيقات (API) الذي يجمع روابطك التي يتم تحقيق الدخل منها.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - خدمة الترويج القانوني لقنوات ومقاطع الفيديو على YouTube. فهو يساعد المدونين على اكتساب المشاهدات والمشتركين، ويساعد الشركات على زيادة المبيعات وجذب زوار الموقع.

AdsBridge

AdsBridge

adsbridge.com

AdsBridge هو برنامج تتبع من الدرجة الأولى لأسماك القرش في الصناعة التابعة. إنه منتج مستقر وجدير بالثقة مع مساعدة من الدرجة الأولى وواجهة بديهية ومجموعة كاملة من الميزات التي تسمح لك بتحسين الحملات الإعلانية.

C3PA

C3PA

c3pa.net

C3PA — هي شبكة عالية التقنية من برامج الدفع لكل إجراء التابعة. نحن ننمو بسرعة من خلال تقديم عروض حصرية بشروط فردية للشركات التابعة لنا. القطاعات التي نحن متخصصون فيها: المواعدة واليانصيب والمقامرة. يمكنك الحصول على دفعات أسبوعية لفئات المواعدة والمقامرة، صافي 15 لجميع الفئات الأخرى. لدينا بعض الأدوات التي ستساعد في جعل عملك أكثر ربحية: Smartlink، API، رابط التتبع. نحن نقدر حركة المرور عالية الجودة ونشجع حجم حركة المرور من خلال الزيادة الهائلة في معدلات الدفع. يمكنك التأكد من أنك ستعمل مع مديرين أكفاء يهتمون حقًا بنجاح حملاتك.

Foxoffers

Foxoffers

foxoffers.com

مع Foxoffers، يمكنك الحصول على دفعات يومية بالعملات المشفرة والعملات الورقية، وصفحات مقصودة مخصصة، وفريق شراء الوسائط الداخلي لإرشادك على طول الطريق. قل نعم لتسويق أدائك مع Foxoffers!

RefMonkey

RefMonkey

refmonkey.com

قم بتنمية أعمالك من خلال التسويق الشفهي! قم بإعداد برامج الإحالة والتابعة والامتيازات البحرية وبرامج الولاء لأي موقع ويب أو تطبيق جوال من خلال تكاملنا (Zapier وShopify وغيرها الكثير) أو واجهة برمجة التطبيقات (API).

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder عبارة عن منصة شاملة لإدارة منشئي المؤسسات لفرق التسويق التي تتطلع إلى جلب السفراء والمؤثرين والشركات التابعة تحت سقف واحد. تستخدم العلامات التجارية التي تركز على المستهلك مثل Benefit Cosmetics وKendra Scott وgoPuff وLive Nation جميعها SocialLadder للتسويق من خلال عملائها وتحويلهم إلى محركات للنمو، وتنشيط مجتمعهم لإنشاء محتوى وزيادة التحويلات. تتيح لك تقنية SocialLadder تبسيط عملية الاتصال وتعيين المهام الرقمية والواقعية ومراقبة المشاركة ومكافأة السفراء الناجحين للمساعدة في الترويج لعلامتك التجارية. لقد تم إعداد سفرائك لتحقيق النجاح مع السماح لك بالتركيز على استراتيجية النمو الشاملة، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة الأمور اليومية. يحتوي SocialLadder على الأدوات التي تحتاجها علامتك التجارية من أجل: الاكتشاف: استخدم التعلم الآلي للعثور على العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك والذين يعتبرون مناسبين تمامًا ليصبحوا سفراء التتبع: استهداف وتعيين المهام للسفراء (تتبع رقمي ومادي وتتبع التحويل) القياس: عائد الاستثمار والوحدة اقتصاديات نشاط السفير التكامل: Enterprise API لعمليات النشر المتطورة التبسيط: تعيين المهام والتواصل وإعداد السفير المشاركة: متنقل بنسبة 100% للسفراء لإبقاء مجتمعك منخرطًا وخاضعًا للمساءلة المكافأة: إدارة المخزون والدفع مدمجة في النظام الأساسي المقياس: التعلم تلقائيًا من الناجحين السفراء للمساعدة في العثور على المزيد تواصل مع SocialLadder للحصول على عرض توضيحي مباشر.

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

في Rakuten Advertising، مهمتنا هي جعل الإنترنت مكانًا أفضل. مكان يجلب الملاءمة والقيمة والمتعة لجميع المعنيين - المعلنين والناشرين والمستهلكين على حدٍ سواء. كيف نفعل ذلك؟ من خلال عدم التباطؤ أبدًا. من خلال الابتكار المستمر. من خلال الجمع بين الوسائط المملوكة والمدارة لشركة Rakuten مع الذكاء الاصطناعي الرائد ورؤى المستهلك الغنية. من خلال ربط العلامات التجارية العالمية بشبكة الناشرين الرائدة في الصناعة لدينا. من خلال استخدام استراتيجية تغيير قواعد اللعبة، التي شكلتها عقود من التعلم، لإحداث تغيير جذري في الصناعة كما نعرفها.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

يعد الإسناد حلاً شاملاً وسهلاً لتتبع وتقييم تأثير الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة، ويقدم رؤى حول الإنفاق والتحويلات.

Awin

Awin

awin.com

Awin تطبيق يسمح للشركات بالاتصال بشبكة عالمية من الناشرين والشركاء لتنفيذ استراتيجيات التسويق التابعة وتعزيز المبيعات.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank هي منصة تسويق تابع تربط بين منشئي المنتجات والشركات التابعة لترويج وبيع المنتجات الرقمية. توفر أدوات تحليلية وإرشادات لتسويق فعال.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter هو تطبيق لإدارة برامج التسويق التابعة، يتيح تتبع الشركاء والعمولات بسهولة ودمج سريع مع منصات الدفع المختلفة.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf هو برنامج لإدارة برامج الإحالة يساعد الشركات على زيادة نموها من خلال تتبع الإحالات وتقديم حوافز للمستخدمين.

Impact

Impact

impact.com

تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات - العلامات التجارية والناشرين والوكالات - على بناء علاقات حقيقية ودائمة ومجزية مع كل من الناشرين والمستهلكين. ومن خلال توفير الرؤية عبر رحلة المستهلك بأكملها، فإنهم قادرون على تجميع القيمة الإجمالية لمزيج الشراكات بالكامل وتنسيقها وتحسينها بسهولة وشفافية - مما يؤدي إلى دفع النمو وخلق قيمة جديدة للمستهلكين. لمعرفة المزيد حول كيفية قيام منصة التكنولوجيا وسوق الشراكات الخاصة بـ Impact.com بتعزيز نمو إيرادات العلامات التجارية العالمية للمؤسسات مثل Walmart وUber وShopify وLenovo وL'Oreal وFanatics وLevi's و1-800-Flowers، تفضل بزيارة www.impact. com.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

تطبيق LeadDyno يدير برامج التسويق بالعمولة والإحالة، ويتكامل مع Shopify وStripe و25+ خدمة، ويتيح تتبع وإدارة أداء الشركات التابعة.

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

يعد Pay Per Call Affiliate Network Marketcall هو الخيار الأفضل في السوق. أكثر من مائتي عروض الدفع لكل مكالمة

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack هو حل شامل لإدارة الشراكات، يدعم التسويق بالإحالة والموزعين، ويتيح تتبع الأداء وإدارة المدفوعات بكفاءة.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero هو تطبيق يساعد المدربين ومبدعي المحتوى على إدارة الدورات، المواقع والتسويق عبر البريد الإلكتروني من منصة واحدة سهلة الاستخدام.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.

BeMob

BeMob

bemob.com

BeMob هو تطبيق سحابي لتتبع الحملات الإعلانية، يوفر أدوات لإدارة الحملات، إعادة توجيه فوري، وتحليلات مفصلة مع دعم متعدد اللغات.

Offer18

Offer18

offer18.com

Offer18 هو منصة تسويق بالعمولة تساعد الشركات على إدارة وتحليل حملاتهم التسويقية بفعالية من خلال أدوات تتبع متقدمة وميزات مخصصة.

Voluum

Voluum

voluum.com

Voluum هو تطبيق لتتبع الحملات الإعلانية وتحليل البيانات، يساعد المستخدمين على تحسين أداء حملاتهم الإعلانية عبر العديد من القنوات.

Admitad

Admitad

admitad.com

Admitad هي منصة تسويق تتيح ربط الناشرين بالمعلنين لتوسيع الأعمال عبر شراكات استراتيجية وتوفر أدوات تحليل وأدوات ترويجية متنوعة.

Tolt

Tolt

tolt.io

تقدم Tolt برامج تسويق تابعة للشركات الناشئة SaaS، مما يساعدهم على بناء وتشغيل برنامج الشراكة الخاص بهم. على عكس الحلول الأخرى، يتمتع Tolt بخطة مجانية ويعمل مع كل من Stripe وPaddle مباشرة بعد إخراجه من الصندوق. كل شيء لمساعدة SaaS الخاص بك على النمو من خلال التسويق بالعمولة، بما في ذلك الدفعات التلقائية وبوابة الشركاء التابعة ذات العلامة البيضاء للشركات التابعة وصفحة الأصول ورسوم 0٪ والمزيد!

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

إنvolve آسيا هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة التسويق التابع، مع أدوات لتحليل الأداء وخيارات سحب مرنة للعمولات المكتسبة.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup هو منصة تساعد الأفراد على إنشاء متاجر تسويق تابعة عبر الإنترنت بسهولة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع أدوات لتحسين SEO وإدارة المنتجات.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Digital First AI هو تطبيق يساعد الأفراد والشركات في تخطيط استراتيجيات التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويوفر مكتبة من أساليب التسويق وتحليلات بيانات.

Trackdesk

Trackdesk

trackdesk.com

برنامج مجاني لتتبع الشركات التابعة قم بتنمية تدفق إيرادات الشركاء التابعين لك باستثمار أولي قدره 0 دولار.

CJ

CJ

cj.com

CJ Affiliate هي أكبر شبكة تابعة في العالم. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة، يعد CJ Affiliate الاسم الأكثر ثقة ورسوخًا في مجال التسويق بالعمولة مع سجل حافل من النمو الذكي المستمر لعملائنا. باعتبارها جزءًا من Publicis Groupe، المتوافقة مع Publicis Media، تستفيد CJ من البيانات التي لا مثيل لها لدعم نهج يركز على العملاء حقًا للتسويق بالعمولة. تصل CJ إلى أكثر من مليار مستهلك رقمي شهريًا في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. تعمل CJ مع أكبر تجمع لأكبر 1000 بائع تجزئة في مجال علاقات المستثمرين، ويحصل عملاء CJ على ضعف مبيعات الويب لأقرب مزود تابع تالي. تقود CJ النمو المستمر والربحية للعملاء من خلال شراكات عالية الجودة من شبكة شركاء CJ المتميزة والمنسقة والشفافة. توفر CJ أدوات وتقنيات متطورة لإنشاء نماذج تعويض مرنة ومراقبة أداء البرنامج بسهولة؛ بيانات واسعة عن المستهلكين والقنوات والفئات التي تكشف عن القيمة المخفية لتمكين النمو الذكي والميزة التنافسية؛ والأشخاص الخبراء والمتحمسون الذين يقدمون الخبرة ورؤى الجودة والاستراتيجية وأفضل الممارسات لجميع العملاء في كل ما يفعلونه.

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

Uppromote هو تطبيق للتسويق التابع يساعد الشركات على إدارة برامجها الخاصة من خلال ميزات مثل تخصيص الروابط وتتبع الأداء عبر متاجر متعددة.

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro هو تطبيق لإدارة البرامج التابعة، يتيح تتبع الأداء، التعامل مع المدفوعات، وتوليد تقارير مفصلة لتحسين استراتيجيات التسويق.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart هي منصة لإدارة الفواتير والبرامج التابعة، تساعد الشركات على زيادة المبيعات من خلال خيارات دفع مرنة وأدوات تحليل شاملة.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برامج التسويق التابعة لها - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان - WebCatalog