CJ

cj.com

CJ Affiliate هي أكبر شبكة تابعة في العالم. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة، يعد CJ Affiliate الاسم الأكثر ثقة ورسوخًا في مجال التسويق بالعمولة مع سجل حافل من النمو الذكي المستمر لعملائنا. باعتبارها جزءًا من Publicis Groupe، المتوافقة مع Publicis Media، تستفيد CJ من البيانات التي لا مثيل لها لدعم نهج يركز على العملاء حقًا للتسويق بالعمولة. تصل CJ إلى أكثر من مليار مستهلك رقمي شهريًا في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. تعمل CJ مع أكبر تجمع لأكبر 1000 بائع تجزئة في مجال علاقات المستثمرين، ويحصل عملاء CJ على ضعف مبيعات الويب لأقرب مزود تابع تالي. تقود CJ النمو المستمر والربحية للعملاء من خلال شراكات عالية الجودة من شبكة شركاء CJ المتميزة والمنسقة والشفافة. توفر CJ أدوات وتقنيات متطورة لإنشاء نماذج تعويض مرنة ومراقبة أداء البرنامج بسهولة؛ بيانات واسعة عن المستهلكين والقنوات والفئات التي تكشف عن القيمة المخفية لتمكين النمو الذكي والميزة التنافسية؛ والأشخاص الخبراء والمتحمسون الذين يقدمون الخبرة ورؤى الجودة والاستراتيجية وأفضل الممارسات لجميع العملاء في كل ما يفعلونه.