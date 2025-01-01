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برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل شبكات الإعلانات على ربط المعلنين بناشري الويب والتطبيقات، مما يؤدي إلى دمج مخزون الإعلانات من هذه الأنظمة الأساسية ومواءمته مع طلب المعلنين لتبسيط عملية شراء الإعلانات الرقمية. وهذا يوفر للمعلنين مصدرًا واحدًا لمواضع الإعلانات المحتملة، كما يوفر للناشرين خيار تحقيق الدخل من مواقعهم على الويب. بالنسبة للمعلنين، تعرض شبكات الإعلانات المخزون المتاح للشراء. بالنسبة للناشرين، يقومون بتجميع المخزون لزيادة جاذبيته وربحيته للمعلنين. تعمل شبكات الإعلانات، باعتبارها وسطاء، على ربط إدارة حملات المعلنين ببرنامج إدارة إعلانات الناشرين، مما يضمن تكامل كلا النظامين مع شبكة الإعلانات.

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Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv هو تطبيق يساعد المبدعين في إدارة وتنمية النشرات الإخبارية، ويساعدهم في إنشاء محتوى، وتحليل الجمهور، وتوليد إيرادات.

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty هي شبكة تسويق قائمة على الأداء تربط بين المعلنين والشركات التابعة، وتوفر أدوات لتتبع وتحليل الحملات التسويقية.

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking هو منصة لإدارة الإعلانات تساعد الشركات على تخصيص حملاتها عبر قنوات متعددة باستخدام أدوات تحليلية وإبداعية متقدمة.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO هي منصة تجارب محتوى مدعومة من ديزني، تسهل على الناشرين والعلامات التجارية إنشاء تجارب مخصصة على مواقعهم دون الحاجة لمطورين.

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale هو تطبيق مركزي يساعد ناشري التطبيقات والألعاب المحمولة في جذب المستخدمين وزيادة الإيرادات من خلال أدوات إعلانات متعددة وأدوات تحقيق الدخل.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

Performcb

Performcb

performcb.com

PerformCB هو تطبيق للتسويق الرقمي يساعد العلامات التجارية على جذب العملاء من خلال قنوات متعددة بتكلفة تعتمد على النتائج.

Adapex

Adapex

adapex.io

Adapex هو منصة تساعد الناشرين على تعظيم إيرادات الإعلانات مع ضمان تجربة مستخدم جيدة من خلال أدوات وتقارير فعالة.

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD هو شبكة إعلانات متخصصة في حركة المرور الآسيوية والعالمية، تقدم إعلانات متنوعة مع استهداف مرن لدعم نجاح الأعمال عبر الإنترنت.

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup هي منصة لتحسين إيرادات الإعلانات تساعد الناشرين على زيادة دخلهم من خلال تقنيات مبتكرة وشراكات إعلانية موثوقة.

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla منصة إعلانات عبر الإنترنت تتيح للمعلنين إنشاء حملات بسهولة وتوفير حركة مرور عالية الجودة مع أنظمة لمكافحة الغش، تدعم عدة طرق للدفع.

Publift

Publift

publift.com

Publift هو تطبيق يساعد الناشرين على تحسين إيراداتهم الإعلانية من خلال استراتيجيات إعلانات مخصصة وتقارير مفصلة، بدون الحاجة لخبرة فنية كبيرة.

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

تطبيق Viztrade يُبسط الإعلانات الرقمية المعقدة، ويسمح للمالكين ببيع المساحات الإعلانية بسهولة من خلال منصة قابلة للتخصيص وتحليل دقيق لكل حملة.

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