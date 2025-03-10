برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل شبكات الإعلانات على ربط المعلنين بناشري الويب والتطبيقات، مما يؤدي إلى دمج مخزون الإعلانات من هذه الأنظمة الأساسية ومواءمته مع طلب المعلنين لتبسيط عملية شراء الإعلانات الرقمية. وهذا يوفر للمعلنين مصدرًا واحدًا لمواضع الإعلانات المحتملة، كما يوفر للناشرين خيار تحقيق الدخل من مواقعهم على الويب. بالنسبة للمعلنين، تعرض شبكات الإعلانات المخزون المتاح للشراء. بالنسبة للناشرين، يقومون بتجميع المخزون لزيادة جاذبيته وربحيته للمعلنين. تعمل شبكات الإعلانات، باعتبارها وسطاء، على ربط إدارة حملات المعلنين ببرنامج إدارة إعلانات الناشرين، مما يضمن تكامل كلا النظامين مع شبكة الإعلانات.
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Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv هو تطبيق يساعد المبدعين في إدارة وتنمية النشرات الإخبارية، ويساعدهم في إنشاء محتوى، وتحليل الجمهور، وتوليد إيرادات.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty هي شبكة تسويق قائمة على الأداء تربط بين المعلنين والشركات التابعة، وتوفر أدوات لتتبع وتحليل الحملات التسويقية.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking هو منصة لإدارة الإعلانات تساعد الشركات على تخصيص حملاتها عبر قنوات متعددة باستخدام أدوات تحليلية وإبداعية متقدمة.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي منصة تجارب محتوى مدعومة من ديزني، تسهل على الناشرين والعلامات التجارية إنشاء تجارب مخصصة على مواقعهم دون الحاجة لمطورين.
PubScale
pubscale.com
PubScale هو تطبيق مركزي يساعد ناشري التطبيقات والألعاب المحمولة في جذب المستخدمين وزيادة الإيرادات من خلال أدوات إعلانات متعددة وأدوات تحقيق الدخل.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Performcb
performcb.com
PerformCB هو تطبيق للتسويق الرقمي يساعد العلامات التجارية على جذب العملاء من خلال قنوات متعددة بتكلفة تعتمد على النتائج.
Adapex
adapex.io
Adapex هو منصة تساعد الناشرين على تعظيم إيرادات الإعلانات مع ضمان تجربة مستخدم جيدة من خلال أدوات وتقارير فعالة.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD هو شبكة إعلانات متخصصة في حركة المرور الآسيوية والعالمية، تقدم إعلانات متنوعة مع استهداف مرن لدعم نجاح الأعمال عبر الإنترنت.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup هي منصة لتحسين إيرادات الإعلانات تساعد الناشرين على زيادة دخلهم من خلال تقنيات مبتكرة وشراكات إعلانية موثوقة.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla عبارة عن منصة شبكة إعلانية ذاتية الخدمة عالية التقنية توفر حركة مرور عالية الجودة مع أنظمة مكافحة الاحتيال ومكافحة البريد العشوائي. تمنح الشبكة الخدمات للمعلنين والناشرين. يستغرق إنشاء حملة إعلانية بضع نقرات فقط - واجهة سهلة الاستخدام بديهية للغاية، ويستغرق الإشراف على الحملة ما يصل إلى 10 دقائق، ويعمل فريق الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل أي مشكلات. كل يوم، تجلب ClickAdilla أكثر من 4.5 مليار مرة ظهور لمستخدميها تغطي أكثر من 240 منطقة جغرافية جغرافية بما في ذلك المستوى 1. نحن نقدم حركة المرور لأكثر من 15000 عميل يوميًا. Traffic DSP هي خدمة تتيح للمعلنين دمج مصادر حركة المرور التابعة لجهات خارجية وإدارة حساباتهم الإعلانية من خلال واجهة ClickAdilla. تتيح لك واجهة ClickAdilla سهلة الاستخدام رؤية إحصائيات شفافة وتحسين وتلقي جميع المعلومات حول أداء الحملة. باستخدام Traffic DSP يمكنك الحصول على حركة المرور مباشرة من المصادر دون دفع مبالغ زائدة على الهامش.
Publift
publift.com
موقع الويب الخاص بك فريد من نوعه. يجب أن تكون إستراتيجيتك الإعلانية وتقنياتك كذلك. باستخدام Publift، يمكنك استخدام نفس أساليب قطع ملفات تعريف الارتباط للحصول على إستراتيجية إعلانية عميقة ومخصصة، ومصممة خصيصًا لموقعك. موقع الويب الخاص بك فريد من نوعه. يجب أن تكون إستراتيجيتك وتقنياتك الإعلانية كذلك. استبدل أساليب قطع ملفات تعريف الارتباط والإدارة الذاتية للحصول على استراتيجية إعلانية عميقة ومخصصة. مصممة خصيصًا للمستخدمين والقنوات والنمو والخطط.
Viztrade
viztrade.com
تجعل Viztrade الإعلانات الرقمية المعقدة أمرًا بسيطًا. إن نظامنا الإعلاني للخدمة الذاتية والقابل للتخصيص بالكامل والذي يتميز بالعلامة البيضاء يجعل بيع مخزون الإعلانات أمرًا سهلاً. نحن نعمل مع مالكي وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم لتبسيط عملية بيع الإعلانات. نحن نقوم بأتمتة إنشاء طلبات الإعلانات في خادم إعلانات مالكي الوسائط، ونمكن المعلنين من إنشاء الأصول الإبداعية الخاصة بهم، ونقدم تحليلات مفصلة لكل حملة ونقوم بتقليل مقدار الموارد المطلوبة للعمليات الإعلانية. تقوم Viztrade بإزالة جميع المهام المرهقة المرتبطة بإنشاء حملات رقمية حتى يتمكن مالكو الوسائط من التركيز على بناء الإيرادات.
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