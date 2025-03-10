برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla عبارة عن منصة شبكة إعلانية ذاتية الخدمة عالية التقنية توفر حركة مرور عالية الجودة مع أنظمة مكافحة الاحتيال ومكافحة البريد العشوائي. تمنح الشبكة الخدمات للمعلنين والناشرين. يستغرق إنشاء حملة إعلانية بضع نقرات فقط - واجهة سهلة الاستخدام بديهية للغاية، ويستغرق الإشراف على الحملة ما يصل إلى 10 دقائق، ويعمل فريق الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل أي مشكلات. كل يوم، تجلب ClickAdilla أكثر من 4.5 مليار مرة ظهور لمستخدميها تغطي أكثر من 240 منطقة جغرافية جغرافية بما في ذلك المستوى 1. نحن نقدم حركة المرور لأكثر من 15000 عميل يوميًا. Traffic DSP هي خدمة تتيح للمعلنين دمج مصادر حركة المرور التابعة لجهات خارجية وإدارة حساباتهم الإعلانية من خلال واجهة ClickAdilla. تتيح لك واجهة ClickAdilla سهلة الاستخدام رؤية إحصائيات شفافة وتحسين وتلقي جميع المعلومات حول أداء الحملة. باستخدام Traffic DSP يمكنك الحصول على حركة المرور مباشرة من المصادر دون دفع مبالغ زائدة على الهامش.