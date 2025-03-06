برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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تعمل شبكات الإعلانات على ربط المعلنين بناشري الويب والتطبيقات، مما يؤدي إلى دمج مخزون الإعلانات من هذه الأنظمة الأساسية ومواءمته مع طلب المعلنين لتبسيط عملية شراء الإعلانات الرقمية. وهذا يوفر للمعلنين مصدرًا واحدًا لمواضع الإعلانات المحتملة، كما يوفر للناشرين خيار تحقيق الدخل من مواقعهم على الويب. بالنسبة للمعلنين، تعرض شبكات الإعلانات المخزون المتاح للشراء. بالنسبة للناشرين، يقومون بتجميع المخزون لزيادة جاذبيته وربحيته للمعلنين. تعمل شبكات الإعلانات، باعتبارها وسطاء، على ربط إدارة حملات المعلنين ببرنامج إدارة إعلانات الناشرين، مما يضمن تكامل كلا النظامين مع شبكة الإعلانات.
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Beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
EX.CO
ex.co
Ex.Co هي منصة تجربة المحتوى المدعومة من ديزني الرائدة في العالم والتي تمكن الناشر أو العلامة التجارية أو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة للتفاعل بشكل أفضل مع قطاعات مختلفة من الجمهور من خلال طبقة إضافية من التفاعلات الشخصية على موقع الويب الخاص بهم. يعد تحديث موقع الويب هو المصعد الثقيل ، ولكن استخدام منصة Ex.Co القوية والخدمة الذاتية يجعل من السهل إنشاء وتنفيذ تجارب موقع ويب جديد دون أي مطور أو موارد تصميم. إنه يوفر مجموعة كاملة من التجارب من الفيديو إلى الرحلات المطابقة للمنتجات إلى استطلاعات الرأي والمسوحات ، ومئات القوالب المخصصة لتتناسب مع احتياجات الصناعات المختلفة.
Flashtalking
flashtalking.com
يطلق Flashtalking العنان لقوة الإبداع لجعل الوسائط تعمل بشكل أفضل. باعتبارنا منصة مستقلة رائدة فيما يتعلق بالملاءمة والتنسيق والذكاء عبر جميع قنوات التسويق، فإن تقنية الإعلان الإبداعي لدينا تعمل على سد الفجوة بين الإبداع والوسائط. نحن نقدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لربط الصوامع بين الفرق وتقديم إنتاج أكثر كفاءة وإصدار وتوزيع المواد الإبداعية. تعمل حلولنا على نطاق واسع عبر قنوات CTV، وVideo، وDisplay، وSocial، وNative، وAudio، وDOOH، ووسائط البيع بالتجزئة. كجزء من Mediaocean، يرتبط Flashtalking بالبنية الأساسية للإعلان في الصناعة من أجل التخطيط متعدد القنوات والشراء وإعداد الفواتير.
PubScale
pubscale.com
PubScale عبارة عن لوحة معلومات موحدة مصممة لناشري الأجهزة المحمولة لتوسيع نطاق تطبيقاتهم أو ألعابهم. فهو يساعد ناشري الأجهزة المحمولة على اكتساب مستخدمين لتطبيقاتهم أو ألعابهم وتحقيق الدخل منهم لزيادة إيرادات الإعلانات. يشتمل PubScale على خمسة منتجات قوية: 1. إعلانات PubScale الغامرة: دمج الإعلانات الأصلية بسلاسة في ألعاب الهاتف المحمول للحصول على إعلانات جذابة وغير تطفلية. 2. PubScale Offerwall: تحقيق الدخل من التطبيقات من خلال إكمال المهام مقابل العملة داخل التطبيق، مما يعزز الإيرادات ومشاركة المستخدمين. 3. PubScale AdX: يمكنك تحقيق الدخل من خلال Google AdMob أو AdSense، مدعومًا بخبرة PubScale كشريك ناشر معتمد من Google. 4.PubScale PLUG: قم بتضمين ألعاب واختبارات HTML5 في تطبيقات أو مواقع الويب التابعة لجهات خارجية لتعزيز التفاعل والإيرادات. 5. نمو PubScale: اكتساب مستخدمين جدد للتطبيقات من خلال مواضع الإعلانات عالية التحويل والاستهداف الدقيق.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - شبكة تسويق الأداء الرائدة في الصناعة.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
Publift
publift.com
موقع الويب الخاص بك فريد من نوعه. يجب أن تكون إستراتيجيتك الإعلانية وتقنياتك كذلك. باستخدام Publift، يمكنك استخدام نفس أساليب قطع ملفات تعريف الارتباط للحصول على إستراتيجية إعلانية عميقة ومخصصة، ومصممة خصيصًا لموقعك. موقع الويب الخاص بك فريد من نوعه. يجب أن تكون إستراتيجيتك وتقنياتك الإعلانية كذلك. استبدل أساليب قطع ملفات تعريف الارتباط والإدارة الذاتية للحصول على استراتيجية إعلانية عميقة ومخصصة. مصممة خصيصًا للمستخدمين والقنوات والنمو والخطط.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup عبارة عن نظام أساسي لتحسين الإيرادات يساعد ناشري الويب على تنمية إيراداتهم الإعلانية بشكل مستدام من خلال استخدام مجموعة من التقنيات المتطورة وشراكات الطلب المتميزة والخبرة المؤكدة في العمليات الإعلانية. AdPushup هو شريك ناشر معتمد من Google وعضو في IAB.
Performcb
performcb.com
يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد الزيارات، أو كنت تمتلك علامة تجارية من فئة Fortune 500 وتحتاج إلى استراتيجية تسويق شاملة للأداء، فإن بيرفورم[cb] هي الشركة الرائدة المعترف بها في تسويق الأداء عبر الإنترنت مع السوق المصنف رقم 1 في العالم. نحن متخصصون في استراتيجية تسويق الأداء الخاصة بالقطاعات بحيث يمكنك الوصول إلى العملاء الذين تريدهم - ولا تدفع إلا مقابل العملاء الذين تكتسبهم.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla عبارة عن منصة شبكة إعلانية ذاتية الخدمة عالية التقنية توفر حركة مرور عالية الجودة مع أنظمة مكافحة الاحتيال ومكافحة البريد العشوائي. تمنح الشبكة الخدمات للمعلنين والناشرين. يستغرق إنشاء حملة إعلانية بضع نقرات فقط - واجهة سهلة الاستخدام بديهية للغاية، ويستغرق الإشراف على الحملة ما يصل إلى 10 دقائق، ويعمل فريق الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل أي مشكلات. كل يوم، تجلب ClickAdilla أكثر من 4.5 مليار مرة ظهور لمستخدميها تغطي أكثر من 240 منطقة جغرافية جغرافية بما في ذلك المستوى 1. نحن نقدم حركة المرور لأكثر من 15000 عميل يوميًا. Traffic DSP هي خدمة تتيح للمعلنين دمج مصادر حركة المرور التابعة لجهات خارجية وإدارة حساباتهم الإعلانية من خلال واجهة ClickAdilla. تتيح لك واجهة ClickAdilla سهلة الاستخدام رؤية إحصائيات شفافة وتحسين وتلقي جميع المعلومات حول أداء الحملة. باستخدام Traffic DSP يمكنك الحصول على حركة المرور مباشرة من المصادر دون دفع مبالغ زائدة على الهامش.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD هي الشبكة الإعلانية رقم 1 لحركة المرور الآسيوية وفي جميع أنحاء العالم. توفر Pops وNative وDisplay وPush حركة مرور عالية التحويل مع استهداف مرن. الأداء والدقة على نطاق واسع. ابدأ الآن بالخدمة الكاملة المجانية: أعلن لتحقيق الربح. ADxAD يدور حول تنمية نجاحك عبر الإنترنت. بداية فورية مع منصة بديهية سهلة الاستخدام. ستساعدك الخدمة الكاملة المجانية والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من قبل كبار الخبراء في الصناعة على تحقيق أقصى استفادة من كل دولار تستثمر فيه. مجموعة واسعة من أشكال الإعلانات التي تغطي النوافذ المنبثقة والإعلانات الأصلية والإعلانات المعروضة والمزيد تمكّنك من تجربة وإثراء تواجدك عبر الإنترنت. يوفر الاستهداف المرن لشركتك أقصى قدر من الدقة على نطاق واسع: يمكنك الوصول إلى عملائك في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. يثبت التوسع السريع أنه أمر حيوي عندما يتعلق الأمر باحتياجات العمل. استفد من مجموعة واسعة من الاستهداف لتعزيز حملتك. الموقع الجغرافي واللغة ونوع الجهاز ونظام التشغيل والمزيد - كل شيء متاح من خلال لوحة إدارة واحدة. سواء كنت مسوقًا ذا خبرة أو مبتدئًا أو شركة كبيرة أو شركة ناشئة، فإن ADxAD تتوقع توقعاتك وتتجاوزها في كل مرحلة: بدءًا من تخطيط الحملات الإعلانية وحتى التنفيذ والأداء. نمو فعال للتوسع وتحقيق الربح عبر الإنترنت - تقدم ADxAD حلولاً مخصصة لكل معلن. تؤدي أكثر من 3 مليار مرة ظهور يوميًا إلى توليد حركة مرور عالية الجودة لعروضك: فقط من مواقع الويب المستهدفة ولا توجد عروض داخل التطبيق. أكثر من 3 آلاف معلن يزيدون مبيعاتهم مع ADxAD: تأسست ADxAD في عام 2017 وقد اكتسبت بالفعل حضورًا قويًا حول العالم مع التركيز على الأسواق الآسيوية. فريقنا ذو الخبرة والمعرفة ملتزم تمامًا بنجاحك. قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت مع ADxAD. ابدأ الآن!
Adapex
adapex.io
نحن نعمل مع أفضل الناشرين في العالم لتحقيق أقصى قدر من إيراداتهم مع حماية تجربة المستخدم. تساعد منصتنا الموحدة للأدوات والخدمات الخاصة الناشرين على زيادة إيرادات إعلاناتهم.
Viztrade
viztrade.com
تجعل Viztrade الإعلانات الرقمية المعقدة أمرًا بسيطًا. إن نظامنا الإعلاني للخدمة الذاتية والقابل للتخصيص بالكامل والذي يتميز بالعلامة البيضاء يجعل بيع مخزون الإعلانات أمرًا سهلاً. نحن نعمل مع مالكي وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم لتبسيط عملية بيع الإعلانات. نحن نقوم بأتمتة إنشاء طلبات الإعلانات في خادم إعلانات مالكي الوسائط، ونمكن المعلنين من إنشاء الأصول الإبداعية الخاصة بهم، ونقدم تحليلات مفصلة لكل حملة ونقوم بتقليل مقدار الموارد المطلوبة للعمليات الإعلانية. تقوم Viztrade بإزالة جميع المهام المرهقة المرتبطة بإنشاء حملات رقمية حتى يتمكن مالكو الوسائط من التركيز على بناء الإيرادات.
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