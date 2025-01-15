برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD هي الشبكة الإعلانية رقم 1 لحركة المرور الآسيوية وفي جميع أنحاء العالم. توفر Pops وNative وDisplay وPush حركة مرور عالية التحويل مع استهداف مرن. الأداء والدقة على نطاق واسع. ابدأ الآن بالخدمة الكاملة المجانية: أعلن لتحقيق الربح. ADxAD يدور حول تنمية نجاحك عبر الإنترنت. بداية فورية مع منصة بديهية سهلة الاستخدام. ستساعدك الخدمة الكاملة المجانية والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من قبل كبار الخبراء في الصناعة على تحقيق أقصى استفادة من كل دولار تستثمر فيه. مجموعة واسعة من أشكال الإعلانات التي تغطي النوافذ المنبثقة والإعلانات الأصلية والإعلانات المعروضة والمزيد تمكّنك من تجربة وإثراء تواجدك عبر الإنترنت. يوفر الاستهداف المرن لشركتك أقصى قدر من الدقة على نطاق واسع: يمكنك الوصول إلى عملائك في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. يثبت التوسع السريع أنه أمر حيوي عندما يتعلق الأمر باحتياجات العمل. استفد من مجموعة واسعة من الاستهداف لتعزيز حملتك. الموقع الجغرافي واللغة ونوع الجهاز ونظام التشغيل والمزيد - كل شيء متاح من خلال لوحة إدارة واحدة. سواء كنت مسوقًا ذا خبرة أو مبتدئًا أو شركة كبيرة أو شركة ناشئة، فإن ADxAD تتوقع توقعاتك وتتجاوزها في كل مرحلة: بدءًا من تخطيط الحملات الإعلانية وحتى التنفيذ والأداء. نمو فعال للتوسع وتحقيق الربح عبر الإنترنت - تقدم ADxAD حلولاً مخصصة لكل معلن. تؤدي أكثر من 3 مليار مرة ظهور يوميًا إلى توليد حركة مرور عالية الجودة لعروضك: فقط من مواقع الويب المستهدفة ولا توجد عروض داخل التطبيق. أكثر من 3 آلاف معلن يزيدون مبيعاتهم مع ADxAD: تأسست ADxAD في عام 2017 وقد اكتسبت بالفعل حضورًا قويًا حول العالم مع التركيز على الأسواق الآسيوية. فريقنا ذو الخبرة والمعرفة ملتزم تمامًا بنجاحك. قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت مع ADxAD. ابدأ الآن!