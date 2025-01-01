الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج شبكة الإعلانات - التطبيقات الأكثر شعبية - عُمان

تعمل شبكات الإعلانات على ربط المعلنين بناشري الويب والتطبيقات، مما يؤدي إلى دمج مخزون الإعلانات من هذه الأنظمة الأساسية ومواءمته مع طلب المعلنين لتبسيط عملية شراء الإعلانات الرقمية. وهذا يوفر للمعلنين مصدرًا واحدًا لمواضع الإعلانات المحتملة، كما يوفر للناشرين خيار تحقيق الدخل من مواقعهم على الويب. بالنسبة للمعلنين، تعرض شبكات الإعلانات المخزون المتاح للشراء. بالنسبة للناشرين، يقومون بتجميع المخزون لزيادة جاذبيته وربحيته للمعلنين. تعمل شبكات الإعلانات، باعتبارها وسطاء، على ربط إدارة حملات المعلنين ببرنامج إدارة إعلانات الناشرين، مما يضمن تكامل كلا النظامين مع شبكة الإعلانات.