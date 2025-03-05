AccountsIQ

accountsiq.com

يتم استخدام برنامج المحاسبة السحابية للسوق المتوسطة الحائز على جوائز من AccountsIQ من قبل 4000 شركة حول العالم وممارسات محاسبية مثل PwC وBDO وGrant Thornton. يعمل برنامج AccountsIQ على تبسيط كيفية التقاط الوظائف المالية لنتائج الأعمال التجارية متعددة المواقع ومعالجتها والإبلاغ عنها. تم تصميم AccountsIQ للسحابة، وهو مثالي للشركات الديناميكية التي تنمو محليًا أو دوليًا، عبر الشركات التابعة أو الاستحواذ أو من خلال نموذج الامتياز، مما يتيح المعالجة في أي وقت وفي أي مكان، مع السماح بالتحكم المركزي السهل وإعداد التقارير الموحدة عن النتائج. إن محرك الدمج الفريد الخاص به، إلى جانب قدرته على التكامل مع التطبيقات الأخرى، يجعل من السهل التوسع. الميزات في لمحة: - هيكل GL قوي ثلاثي المستويات - تحليل متعدد الأبعاد (تقرير يصل إلى 6 أبعاد مثل القسم والقطاع والمشروع وما إلى ذلك) - الوصول إلى مستوى المعاملة - مدير مجلة غني بالميزات وحسابات القبض والحسابات الدائنة - الدمج الكامل للمجموعات والكيانات - المبيعات والمشتريات الموحدة للحسابات المدينة والحسابات الدائنة - سجل الأصول الثابتة - أتمتة الحسابات الدائنة - المعاملات بين الشركات، وعمليات إعادة الشحن والمحاسبة متعددة العملات - الموافقة على سير العمل الرقمي من خلال تطبيق الهاتف المحمول - مجموعة من 250 تقريرًا مع معلمات قابلة للتحرير - الإدارة حزم التقارير ولوحات المعلومات الامتثال - جعل الضرائب رقمية: بما في ذلك إقرارات ضريبة القيمة المضافة الجماعية - ملف تعريف المستخدم الكامل ومسار التدقيق من قبل المستخدم - المدفوعات الآمنة - إدارة الفترة المتصلة رقميًا - تغذية البيان والتسوية التلقائية - واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة - الدفع الجماعي الآلي مع الموافقة - إضافة Excel- اتصالات In & Power BI للتحليل المخصص