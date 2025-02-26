برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

AccountEdge

accountedge.com

يعد AccountEdge Pro برنامجًا قويًا وسهل الاستخدام لمحاسبة الشركات الصغيرة لأجهزة سطح مكتب Mac وWindows. تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. باستخدام AccountEdge Pro، يمكن لأصحاب الأعمال تنظيم معلوماتهم المالية ومعالجتها وإعداد التقارير عنها حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم. تم تصميم مجموعة الميزات الخاصة به للسماح للمستخدمين بالتعامل مع كل جانب من جوانب أعمالهم بما في ذلك المحاسبة وكشوف المرتبات المتكاملة والمبيعات والمشتريات وإدارة جهات الاتصال وتتبع المخزون والطلبات عبر الإنترنت وفواتير الوقت والمزيد. تم تصميم AccountEdge للعمل مع جميع أنواع الشركات الصغيرة والمتوسطة. يتم استخدامه من قبل الشركات التي تبيع وتبني وتدير عناصر المخزون أو تقدم خدمات احترافية أو تحاسب على الوقت الذي تقضيه في المشاريع. الميزات الرئيسية يعد إصدار فواتير المبيعات عنصرًا مهمًا في عملك. قم بإنشاء وإرسال فواتير العملاء للمنتجات أو الخدمات أو الوقت وتتبع حالة الدفع في المبيعات المفتوحة. النفقات تساعدك إدارة المشتريات والنفقات على تتبع مخزونك والتكاليف العامة. يمكّنك AccountEdge من إدارة البائعين والمدفوعات والمعاملات المتكررة. الخدمات المصرفية تساعدك الخدمات المصرفية على إدارة الأموال الواردة والصادرة بالقدر الذي تريده من التفاصيل. بفضل الخلاصات المصرفية المتكاملة والمطابقة التلقائية، أصبحت تسوية حساباتك أمرًا سهلاً. كشوف المرتبات إن موظفيك هم أهم أصولك، ويعتبر الحفاظ على الامتثال من خلال تتبع رواتبهم ومستحقاتهم ونفقاتهم أمرًا بالغ الأهمية لشركتك. من خلال خدمة كشوف المرتبات الاختيارية لدينا، ستكون دائمًا على أحدث جداول ضرائب الرواتب من أجل المعالجة الدقيقة. المخزون يساعدك تتبع المخزون على إدارة العناصر والخدمات الخاصة بك وتتبع مخزونها حسب الموقع للتأكد من أن لديك ما يكفي من المنتجات في متناول اليد أو تحت الطلب للمساعدة في تلبية متطلبات العملاء. المحاسبة يعتبر دليل الحسابات الخاص بك هو جوهر إعداد تقاريرك المالية. احتفظ بدفتر الأستاذ العام والميزانيات، وقم بإنشاء تقارير مالية لمساعدتك في مراقبة أعمالك، واتخاذ قرارات مستنيرة. إدارة جهات الاتصال تساعدك إدارة جهات الاتصال في الحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء المتوقعين والعملاء والموردين والموظفين. احتفظ بجميع تفاصيلها في مكان واحد لتسهيل استخدامها في أنشطة المبيعات والمشتريات والتسويق. تتبع الوقت يعد بيع الوقت وتتبع العمل الجاري أمرًا بالغ الأهمية إذا كان عملك يعتمد على المشروع أو الوظيفة. قم بإنشاء معدلات فواتير مخصصة وتتبع الوقت لموظفيك باستخدام جداول الوقت أو قسائم النشاط. إدارة البيانات يمكنك إدارة بياناتك بسهولة من خلال عمليات الاستيراد والتصدير السهلة والتحليل على الشاشة ومئات تقارير البرامج وصادرات PowerBI للحصول على مزيد من الرؤى حول عملياتك.