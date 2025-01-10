برامج المحاسبة - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

Xledger

xledger.net

Xledger هو الحل الأكثر آلية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) المالي في السوق - والذي تستخدمه أكثر من 10000 شركة في 60 دولة. يعتمد Xledger على السحابة بنسبة 100% - وهو مصمم للمؤسسات الطموحة التي ترغب في الاستفادة من أفضل الممارسات والأتمتة لتحسين عملياتها التجارية. يتميز Xledger بالأتمتة وقابلية التوسع ورؤية الأعمال. شرع مؤسسو Xledger في تبسيط إدارة الأعمال وتقليل التعقيد من خلال توفير حل جاهز قابل للتكوين حسب احتياجات كل عميل ومبني على أفضل الممارسات. يعتمد Xledger على التكوين بدلاً من التخصيص، مما يعني ترقية كل عميل بسلاسة إلى أحدث إصدار من النظام. يوفر Xledger المحاسبة الأساسية (GL، AP، AR)، ومعالجة الدفع (طباعة الشيكات، ACH، التحويل البنكي)، وإدارة النقد، والفواتير والفواتير، وجدول الوقت، وتقارير النفقات، والميزانية والتنبؤ، والتعرف على الإيرادات، ومحاسبة الأصول الثابتة، وإدارة المخزون والمشتريات وإدارة الجهات المانحة ومحاسبة المشاريع ومحاسبة الصناديق وإدارة علاقات العملاء وكشوف المرتبات وإدارة المستندات وقدرات إعداد التقارير المالية. يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحليل GL، والقدرة على التعمق، وإعداد التقارير في المعلومات في الوقت الفعلي، والرسوم البيانية، ولوحات المعلومات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والعديد من أدوات ذكاء الأعمال والأدوات التحليلية.