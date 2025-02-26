برامج تجارب الويب والمحتوى المستندة إلى الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

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تعمل برامج تجارب الويب والمحتوى القائمة على الحساب على تمكين الشركات من إنشاء تفاعلات مخصصة ومخصصة للعلامة التجارية عبر الإنترنت والمحتوى على نطاق واسع، مما يعزز نتائج مبادرات التسويق القائمة على الحساب. يمكّن هذا البرنامج المسوقين من صياغة ونشر محتوى مخصص للحسابات الفردية، مما يؤدي إلى تسريع عملية المبيعات. ويحقق ذلك من خلال تخصيص النص وعناصر العلامة التجارية والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والصور والمزيد، وعرض محتوى مميز لكل حساب مستهدف على موقع الويب الخاص بالشركة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا البرنامج المسوقين في تتبع مشاهدات الصفحة والتحويلات لكل حساب، مما يوفر رؤى قيمة أثناء تفاعلهم مع موقع الويب الخاص بهم والمحتوى الخاص بهم.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
Propensity
propensity.com
Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المتوقعين المؤهلين تأهيلاً عاليًا للمبيعات. والنتيجة هي محرك ABM آلي يعمل دائمًا وينتج تدفقًا من MQAs ومشاركة مبيعات 5X مقارنةً بأساليب النمو التقليدية B2B. لماذا النزعة؟ - بناء جمهور في 5 دقائق، وإطلاقه في أقل من أسبوعين - إنشاء قائمة حسابات غير محدودة باستخدام بيانات النوايا - جهات اتصال غنية بالكامل لكل قائمة حسابات - قائمة أسبوعية بالحسابات وجهات الاتصال الجاهزة للمبيعات - إعلانات عرض برمجية - توزيع البريد الإلكتروني التسويقي - الوصول إلى مكتبتنا الخاصة بـ ABM playbooks - AI Content Generator - اجتماع أسبوعي مع Propensity CSM - عمليات التكامل بما في ذلك Hubspot وSalesforce - وقت تسجيل عائد الاستثمار - 30 -180 يومًا اعتمادًا على كتاب قواعد اللعبة الخاص بك الميزات الأساسية لـ Propensity: مكتبة Playbook - كتب قواعد اللعبة المعدة مسبقًا والتي تتراوح من 30 محرر قواعد اللعبة التي يصل طولها إلى 90 يومًا - قم بتحرير كل مسرحية بسهولة في قواعد اللعبة التي اختارها المستخدمون Audience Builder - يستخدم بيانات نية مرخصة من جهة خارجية على مستوى الحساب لفهم اهتمامات المشتري وسلوكه مع الميل إلى شراء النماذج المضمنة في دوائر الشراء - الإنشاء إدارة جهات الاتصال المستهدفة بناءً على نية مستوى الحساب مدير القناة - تنسيق وتنشيط الحملات عبر القنوات ABM Dashboard - قياس الحساب والتحليلات لقياس الرفع والأداء التكامل مع تكنولوجيا التسويق وتكنولوجيا المبيعات
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات الخاصة بك من خلال التخصيص القائم على الإسناد: - قم بتقديم الرسائل والأصول المناسبة لكل زائر لموقع الويب، ومساعدتهم على أن يصبحوا عملاءك بشكل أسرع. - افهم كيف تؤثر جهودك التسويقية على أهداف العمل ورسم خريطة لرحلات عملائك بدءًا من اللمسة الأولية وحتى الصفقات التي تم الفوز بها. - تحويل الزوار إلى عملاء، وليس عملاء محتملين فقط!
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع Recotap، يصل حل الإعلانات المستند إلى الحساب إلى عدد أكبر من صناع القرار ويظل مشاركًا حتى يتحولوا.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
xiQ
xiqinc.com
تجمع منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ بين علم الأعصاب وعلم النفس والذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والحائزة على جوائز رؤى شخصية وذكاء شامل للحساب ومحتوى منسق في الوقت الفعلي في متناول فريقك حتى يتمكنوا من بناء الثقة وإبرام الصفقات بشكل أسرع. لقد نجح عملاؤنا من المؤسسات الكبيرة في إشراك جماهيرهم بشكل أفضل 10 مرات مقارنة بقنوات التسويق التقليدية، وتوفير آلاف الساعات من وقت البحث، وحققوا معدلات فوز قريبة أعلى بنسبة تصل إلى 24%. الإمكانات الرئيسية لمنصة xiQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي: * رؤى تعتمد على الشخصية لدفاتر المبيعات الفردية * محتوى SmartSourced™ الذي يحفز المشاركة بمعدل 10 أضعاف * بيانات نوايا الطرف الأول والتحليلات المتقدمة لتخصيص كل تفاعل. * Instasites (مواقع صغيرة مصممة للتجارب الفردية) * ملفات تعريف شاملة شاملة للشركة تم تجميعها في ثوانٍ* مشغلات المبيعات والتنبيهات في الوقت الفعلي مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك * Outlook وSalesforce وMS Teams وتكامل الوسائط الاجتماعية تجربة xiQ في xiQinc.com.
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وكلها مخصصة لرحلة العميل الفردية الخاصة بهم. تأسست Folloze في عام 2013 على يد اثنين من مديري التسويق التنفيذيين الذين لاحظوا كيف يتغير البيع والشراء بين الشركات بشكل مباشر، وتخدم Folloze بكل فخر بعضًا من أكبر العلامات التجارية وأكثرها نجاحًا في مجال B2B اليوم، بما في ذلك شركات مثل Cisco وFireEye وGoogle وOkta وWorkday.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر الذكاء والبصيرة - وكل عمليات المبيعات والتسويق - حتى تتمكن من اكتشاف الفرص مبكرًا، والتفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً، وإبرام الصفقات بشكل أسرع. قم بإنشاء جماهير دقيقة باستخدام ذكاء الحساب الخاص بنا، وبيانات CRM وMAP، وإشارات النوايا، والتقنيات، والمزيد. ثم استفد من الإمكانات الإضافية لمزيد من الدقة والتحكم: النظام الأساسي الوحيد لإعلانات B2B الذي تم تحسينه للوصول إلى فرق الشراء بأكملها، وزيادة تحويلات موقع الويب مع التخصيص، وتنسيق تفاعلات العملاء الهادفة عبر نظامك البيئي والقنوات، وقياس كيفية قيام أنشطة التسويق والمبيعات بتوجيه خطوط الأنابيب والإيرادات. يمكن للبائعين أيضًا الاستفادة من تطبيقات CRM الخاصة بهم للحصول على رؤى ذكية حول جهات الاتصال والشركات ورؤية مشاركة Demandbase ونشاط النوايا. باستخدام Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence، يمكنك تنسيق جميع لمسات GTM من أجل شراء منخفض الاحتكاك.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المحتوى الخاص بك عبر رحلته بأكملها، والحصول على نظرة أعمق حول ما يعمل بشكل أفضل عندما تعرف كيف يتفاعل عملاؤك المحتملون مع المحتوى الخاص بك على قنوات متعددة، حتى تتمكن من التفاعل على الفور مع العملاء المتوقعين البارزين ورعاية العملاء المحتملين الباردين. باستخدام تحليلات التفاعل في الوقت الفعلي من Paperflite، يمكنك فهم كيفية تفاعل المستخدمين النهائيين مع المحتوى عند الوصول إلى المحتوى الخاص بك أو عرضه أو مشاركته، حتى تعرف دائمًا ما يجب فعله بعد ذلك بالضبط.
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقديم تجارب مخصصة من خلال تقديم المحتوى المناسب في الوقت المناسب. إدارة الخبرة - مركزية وتنظيم المحتوى من مصادر مختلفة لتخصيص الوجهات في دقائق. تعد مركزية المحتوى وإدارته أمرًا أساسيًا للتخصيص. Uberflip عبارة عن منصة واحدة لمركزة وتنظيم كل المحتوى الخاص بك. يتكامل Uberflip مع منصات المحتوى التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من استيراد أصولك وإدارتها ووضع علامات عليها بسهولة. من هناك، تتمتع فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء لديك بسهولة الوصول إلى المحتوى المعتمد ويمكنها البدء في إنشاء وجهات مذهلة لكل الحملات وغرف المبيعات الرقمية مع تجربة السحب والإفلات بدون كود.. النتيجة؟ هدر محتوى أقل، وإطلاق حملات أسرع، وفريق مبيعات مزوّد بأفضل محتوى للعملاء المحتملين. الميزات الرئيسية: - تكامل المحتوى (مدونة، Wistia، Vimeo، YouTube، Vidyard، Brightcove) - إدارة العلامات والمرشحات الذكية - صفحات Uberflip - مساعدة مبيعات Uberflip (غرف المبيعات الرقمية) - تحسين محركات البحث (SEO) تسريع الرحلة - إنشاء وجهات محتوى منظمة لكل مشتري – وإشراكهم عبر جميع القنوات. يمكّنك Uberflip من زيادة استهلاك المحتوى من خلال توصيات المحتوى التي تبقي زوار موقعك في الموقع. من خلال عمليات التكامل القوية لمنصة أتمتة التسويق (MAP)، يمكن لكل تفاعل مع المحتوى أن يؤدي إلى الخطوة التالية المثالية لتسريع رحلة العميل. قم بتحسين معدلات التحويل الخاصة بك وتسريع وقت تحقيق الإيرادات من خلال تقديم محتوى مخصص يقلل من الاحتكاك في رحلة المشتري.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.
PathFactory
pathfactory.com
احصل على إيرادات B2B من خلال تجارب مخصصة وجذابة وتركز على التحويل عبر رحلة المشتري B2B بأكملها مع PathFactory. عزز رحلة المشتري وابدأ في تمكين المشترين من خلال ذكاء المحتوى. يتيح لك ذكاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في PathFactory إنشاء تجارب محتوى مخصصة للمشترين الأفراد والحسابات المستهدفة لاستراتيجية ABM الخاصة بك. قم بتسريع سرعة الصفقة وتنمية خط الأنابيب الخاص بك من خلال التوصية بأفضل الأصول التالية للاستهلاك بناءً على تاريخ الزائر الحديث والصناعة والموضوعات الشائعة. تستخدم شركات B2B الرائدة في المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم PathFactory لتسريع الرعاية وتحسين معدلات الفوز وفهم أداء المحتوى من خلال تقديم تجارب محتوى ذكية وأحداث افتراضية لإزالة الاحتكاك مع المشترين. تم الاعتراف بـ PathFactory مؤخرًا من قبل شركة Deloitte كواحدة من شركات Technology Fast 500 في أمريكا الشمالية لعام 2020.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو برنامج وخدمة سحابية لإنشاء وتخزين المنشورات الاحترافية عبر الإنترنت مع تأثير قلب الصفحة. قم بتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى دفاتر صور متحركة تفاعلية وأنتج مواد تسويقية جذابة لعملائك. اعرض مستنداتك بطريقة تفاعلية: أضف روابط ومقاطع فيديو لمشاركة أفضل للعملاء وشارك دفاتر الصور المتحركة بسلاسة من خلال الرابط. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
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