متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج التسويق القائمة على الحساب
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج التسويق القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

يُحدث برنامج التسويق القائم على الحسابات (ABM) ثورة في عمليات التسويق والمبيعات من خلال تحويل التركيز من العلامات التجارية الواسعة وتكتيكات جذب العملاء المحتملين إلى تحديد الحسابات المستهدفة ذات القيمة العالية قبل نشر حملات تسويقية مخصصة. باستخدام برنامج ABM، تقوم الشركات بتبسيط المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الموارد لتنمية الحسابات الواعدة. ومن خلال الاستفادة من برنامج ABM، لا يستطيع المستخدمون توليد عملاء متوقعين تم فحصهم بدقة فحسب، بل يمكنهم أيضًا تصميم رحلات شراء فريدة، وتضخيم القيمة الدائمة للعميل، وتعزيز الفرص الإضافية ضمن خطوط الأنابيب الحالية. إن تكامل بيانات العملاء المحتملين مع تقنيات تجربة العملاء المتطورة يمكّن المؤسسات من تنفيذ استراتيجية تسويق متماسكة قائمة على الحساب. يضمن هذا التزامن بين فرق التسويق والمبيعات التوافق مع أهداف الشركة الشاملة. يسهل برنامج ABM وظائف متنوعة مثل الحصول على حسابات جديدة، ورعاية الحسابات الحالية، وتوسيع العلاقات على مستوى المؤسسة. علاوة على ذلك، توفر بعض حلول ABM تكاملًا سلسًا مع تطبيقات المبيعات والتسويق التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك منصات أتمتة التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). تعمل إمكانية التشغيل البيني هذه على تحسين دقة استهداف الاتصالات وتحديد الأولويات، وبالتالي تحسين التفاعل مع الحسابات الرئيسية.

إرسال تطبيق جديد


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

AHREFS هي أداة شاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تساعد المستخدمين على تحليل المواقع، البحث عن الكلمات الرئيسية، ورصد الترتيب، وتحسين المحتوى.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

تطبيق LinkedIn Sales Navigator يساعد محترفي المبيعات في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم من خلال ميزات بحث متقدمة وإمكانيات تواصل متطورة.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase هو منصة للعثور على معلومات حول الشركات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاستثمارات والاتجاهات الصناعية.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.

Signals

Signals

getsignals.ai

تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.

G2

G2

g2.com

G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Keyword.com هو تطبيق لإدارة وتحليل الكلمات الرئيسية، يساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات SEO وتسويق المحتوى.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog هو تطبيق سطح مكتب يسمح بتحويل مواقع الويب إلى تطبيقات مستقلة على أنظمة Mac و Windows، ويسهل إدارة الحسابات المتعددة.

Warmly

Warmly

warmly.ai

تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner هو أداة لتحسين محركات البحث توفر إمكانيات تحليل بيانات شاملة، مثل تتبع الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين وتحليل SEO الفني.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

VisualPing هو أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب، تسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات المرئية عبر لقطات الشاشة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai هي منصة ذكاء إيرادات تعزز عمليات المبيعات من خلال أتمتة الرؤية والبيانات في أنظمة CRM، مما يساعد فرق المبيعات على تحديد وإدارة العملاء والصفقات.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.

WASK

WASK

wask.co

WASK هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المعلنين الرقميين في إدارة الحملات الإعلانية وتحسينها بدون الحاجة للمعرفة التقنية.

Drift

Drift

drift.com

تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

AppTopia توفر بيانات أداء وتحليلات لتطبيقات الهواتف المحمولة، مما يساعد الشركات على تحسين تطبيقاتها وفهم السوق والمنافسة.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI هو محرك بحث في الوقت الحقيقي للعثور على معلومات الاتصال للمبيعات B2B، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى العملاء المحتملين بسرعة.

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

تطبيق Intandemly يقدم برامج تسويق ومبيعات موجهة للعملاء، مع أدوات لتحليل الحسابات وإدارة المبيعات وزيادة التفاعل والإيرادات.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso هي منصة مخصصة لإدارة الهدايا تساعد الشركات في تحسين تجارب العملاء والتسويق من خلال هدايا مخصصة وتكامل سهل مع أدوات الأعمال.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

تطبيق إيمغنفاين هو أداة ذكاء مبيعات تساعد في إنشاء قوائم العملاء المحتملين باستخدام بحث متقدم، ويتيح الوصول لمعلومات الاتصال بالمعنيين.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel هو تطبيق لإدارة العملاء المحتملين، يقوم بتوجيه وتوزيع العملاء المحتملين للممثلين المناسبين لتحسين عمليات البيع.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.

&Open

&Open

andopen.co

&Open هو منصة هدايا عالمية تُسَير عملية تقديم الهدايا من البداية إلى النهاية لتسهيل الهدايا المؤسسية وتحسين ولاء العملاء.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit هي منصة لإثراء البيانات تضيف أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات لمساعدتك في تحسين جهود المبيعات والتسويق.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

NetLine

NetLine

netline.com

تطبيق NetLine هو منصة شاملة لأصحاب الأعمال B2B، يوفر بيانات نية المشتري وم capabilities لتوليد العملاء المحتملين وتحسين التفاعل.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

تطبيق Selling.com هو منصة لتحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات دقيقة عن جهات الاتصال في تطوير الأعمال والمبيعات.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

تساعد تطبيق Mutiny شركات B2B في تحسين التسويق من خلال تقديم تجارب مخصصة وزيادة معدلات التحويل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.

Metadata

Metadata

metadata.io

تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr هو منصة بيانات الاتصال للشركات، توفر بيانات اتصال عالية الجودة مع التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.

Owler

Owler

owler.com

Owler هو تطبيق يوفر معلومات حول الشركات والمنافسين مع بيانات في الوقت الحقيقي، مما يساعد في فهم الاتجاهات السوقية وتحليل المنافسة.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor هو تطبيق يحدد زوار موقع الويب المجهولين ويقدم بيانات حول سلوكهم لمساعدة فرق المبيعات والتسويق في تحسين استراتيجياتهم.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.

Common Room

Common Room

commonroom.io

تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برامج التسويق القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog