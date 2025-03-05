برامج التسويق القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

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يُحدث برنامج التسويق القائم على الحسابات (ABM) ثورة في عمليات التسويق والمبيعات من خلال تحويل التركيز من العلامات التجارية الواسعة وتكتيكات جذب العملاء المحتملين إلى تحديد الحسابات المستهدفة ذات القيمة العالية قبل نشر حملات تسويقية مخصصة. باستخدام برنامج ABM، تقوم الشركات بتبسيط المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الموارد لتنمية الحسابات الواعدة. ومن خلال الاستفادة من برنامج ABM، لا يستطيع المستخدمون توليد عملاء متوقعين تم فحصهم بدقة فحسب، بل يمكنهم أيضًا تصميم رحلات شراء فريدة، وتضخيم القيمة الدائمة للعميل، وتعزيز الفرص الإضافية ضمن خطوط الأنابيب الحالية. إن تكامل بيانات العملاء المحتملين مع تقنيات تجربة العملاء المتطورة يمكّن المؤسسات من تنفيذ استراتيجية تسويق متماسكة قائمة على الحساب. يضمن هذا التزامن بين فرق التسويق والمبيعات التوافق مع أهداف الشركة الشاملة. يسهل برنامج ABM وظائف متنوعة مثل الحصول على حسابات جديدة، ورعاية الحسابات الحالية، وتوسيع العلاقات على مستوى المؤسسة. علاوة على ذلك، توفر بعض حلول ABM تكاملًا سلسًا مع تطبيقات المبيعات والتسويق التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك منصات أتمتة التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). تعمل إمكانية التشغيل البيني هذه على تحسين دقة استهداف الاتصالات وتحديد الأولويات، وبالتالي تحسين التفاعل مع الحسابات الرئيسية.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على البرامج وتنمية أعمالها.
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل تطبيقك واستراتيجية الإيرادات • تحسين تقييمات تطبيقك والحفاظ على عودة المستخدمين • الاطلاع على كيفية اختلاف استخدام التطبيق عبر أكثر من 60 دولة • تحسين استراتيجية الإطلاق وحملات الاكتساب • قياس أداء هاتفك المحمول تتمثل مهمة data.ai ضد المنافسين في مساعدة العملاء على إنشاء تجارب هاتف محمول رابحة وتحقيق التميز. تأسست الشركة في عام 2010، وأطلقت أول حل لرؤى سوق الهاتف المحمول. في عام 2020، أطلقت data.ai Ascend، وهو حل لتحليلات الإعلانات، مما يجعلها أول شركة في مجالها تقدم رؤية جنبًا إلى جنب لرؤى السوق والبيانات الخاصة بالشركات لدعم قرارات الأعمال ذات المهام الحرجة. تشكل هذه الحلول معًا منصة أداء الأجهزة المحمولة الأكثر اكتمالاً في الصناعة. اعتمد أكثر من 1100 عميل ومليون اتصال عبر جميع المناطق الجغرافية والصناعات على data.ai لدفع أعمالهم عبر الهاتف المحمول. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو ولديها 12 مكتبًا حول العالم.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) - بناء الروابط: ابحث عن أقوى فرص الروابط الخلفية في مجال تخصصك - بحث الكلمات الرئيسية: احصل على الحد الأقصى من أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة و تعرف على مدى صعوبة التصنيف - تدقيق موقع الويب: ابحث عن مشكلات تحسين محركات البحث التي يواجهها موقع الويب الخاص بك وتعلم كيفية إصلاحها - بحث المحتوى: اكتشف المحتوى الأكثر شيوعًا في أي موضوع واعثر على أفضل الأفكار للمحتوى الخاص بك - تتبع التصنيف: تتبع تصنيفات البحث الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع منافسيك - مراقبة الإشارات: احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها ذكرك أنت أو علامتك التجارية عبر الإنترنت. تحتوي قاعدة بيانات Ahrefs على أكثر من 11 مليار كلمة رئيسية وأكثر من 400 مليار صفحة مفهرسة. ولهذا السبب فإن Ahrefs قادر على توفير أقصى قدر من دقة البيانات لمستخدميه.
WASK
wask.co
اسكت؛ برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لنقل إعلاناتك الرقمية إلى أعلى مستويات الجودة. WASK هو منتج SaaS يركز على مساعدة المعلنين الرقميين على إدارة حملاتهم بنجاح أكبر والحصول على نتائج أفضل دون معرفة تقنية. يساعد WASK المعلنين على تحسين حملاتهم تلقائيًا للحصول على المزيد العملاء والمستخدمين، وقياس الزوار والعملاء على مواقع الويب/تطبيقات الويب دون استخدام تقنية ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، ونموذج سلوك الزائر بناءً على بيانات الزائر والعملاء، وإنشاء جماهير مستهدفة من هذه النماذج. في الوقت نفسه، يدعم WASK المعلنين في إعداد التقارير والاقتراحات الذكية وإنشاء نصوص الحملة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلنين في عمليات إدارة الحملة وتوفير الوقت.
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميزات العلامة البيضاء الخاصة بـ Web CEO للوكالات الرقمية حرية تخصيص التقارير وجعلها تبدو احترافية.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى المنافسين: التعرف على اللاعبين الرئيسيين في السوق وتقييمهم. 📊 استراتيجية المحتوى: التقييم والتوليد - احصل على محتوى عالي المستوى وموجه نحو التصنيف. 🚀 مراقبة شاملة لتحسين محركات البحث: أدوات شاملة لتأمين موقع متميز على Google. 🌐 تحليل السوق والاستخبارات: تعمق في مجالك واعتمد أفضل ممارسات الصناعة من الشركات الرائدة. 💡 Intel للإعلان والبحث المدفوع: احصل على رؤى من المنافسين لتحسين حملاتك المدفوعة. ✍️ صياغة وتحليل المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء المقالات أو إعادة صياغتها دون عناء، وإنتاج علامات وصفية، وتحسين القواعد النحوية والإملائية، واستخراج الكلمات الرئيسية من النص. منصة SEO شاملة تشمل كل ما هو مطلوب للتوسع التسويقي القوي. تحديث ساخن: احصل على رؤى قوية لتحسين محركات البحث باستخدام البرنامج الإضافي Serpstat ChatGPT! 🔍 اكتشف الكلمات الرئيسية المستهدفة لتحسين محركات البحث وقارنها عبر المناطق. 📊 تحليل مقاييس تحسين محركات البحث المهمة وبيانات الروابط الخلفية للمجال. ✍️ استخدم بيانات تحسين محركات البحث وتآزر ChatGPT لإنشاء محتوى فعال واستراتيجيات التحسين. قم بترقية لعبة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك باستخدام ChatGPT اليوم!
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في السوق لمنتجك أو خدمتك باستخدام أفضل النوايا وأخبار الشركة وبيانات زوار الويب. - توفير معلومات اتصال تم التحقق منها لصانعي القرار من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة - العمل كامتداد لفريقك لملء أي فجوات في بيانات الاتصال أو الحساب من خلال الاستفادة من فريق البحث لدينا الذي يضم أكثر من 2000 شخص - كل ذلك مع توفير رصيد غير محدود التسعير مدعوم بخدمة عملاء عالمية المستوى. عملاؤنا هم فرق إيرادات ذكية من شركات رائدة في الصناعة - مثل ServiceTitan، وProGlove، وOpenprise، وVeranex - الذين يدركون أن تحسين كفاءة خطوط الأنابيب في اقتصاد اليوم المليء بالتحديات هو مفتاح نمو الإيرادات. لقد قدمنا بيانات عالية الجودة إلى الصناعة لأكثر من 15 عامًا، ولم نجعلها متاحة مباشرة لأكثر من 800 عميل إلا مؤخرًا.
Mutiny
mutinyhq.com
لا تستطيع معظم فرق التسويق لعب دور مفيد في الوصول إلى الحسابات المستهدفة لأن استراتيجيات التسويق 1:1 التي تنجح لا يمكن التوسع فيها، وما هي المقاييس التي لا تنجح. تساعد Mutiny شركات B2B على توليد خطوط الأنابيب والإيرادات من حساباتها المستهدفة من خلال تجارب شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواقع صغيرة 1:1 وذكاء الحساب.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert هي وكالة بيانات أعمال مملوكة بشكل مستقل ووكالة مرجعية ائتمانية ومنصة محسنة لمكافحة غسيل الأموال توفر بيانات حية عن مخاطر الأعمال التي تتيح اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. تم إنشاء Red Flag Alert داخل أكبر شركة إعسار في المملكة المتحدة، Begbies Traynor. تم تصميمه بواسطة Begbies لتحديد مخاطر الإعسار في الشركات قبل الانفصال في عام 2012، إلى منتج منفصل تمامًا. يتمتع Red Flag Alert بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في اكتشاف علامات الإنذار المبكر لفشل الأعمال ويستخدم هذه الخبرة لتقديم نهج فريد لبيانات الأعمال والائتمان. ويتأصل في هذا النهج الاعتقاد بأنه في عالم الأعمال اليوم، يحتاج اتخاذ القرارات المستنيرة إلى بيانات في الوقت الفعلي. بياناتنا حية ومحدثة وهو مفهوم أجنبي عند مقارنتها بوكالات المرجعية الائتمانية التقليدية. ولتحقيق هذه الغاية، توفر Red Flag Alert البيانات الأكثر صلة بالصناعة، بما في ذلك البيانات المباشرة من مصادر متعددة. تدرك Red Flag Alert أيضًا أن وكالات المرجعية الائتمانية التقليدية لديها نظام معيب للغاية ونحن نتخذ منظورًا مختلفًا بشأن الإعسار، حيث أصبحت الآن بطاقة أداء الإعسار رقم واحد في المملكة المتحدة. وباستخدام فهمنا العميق لفشل الأعمال، قمنا بتطوير الخوارزمية الأولى للتنبؤ بفشل الأعمال والجدارة الائتمانية، مما سمح لنا بأن نكون أول من توقع مثل هذه الإخفاقات مثل كاريليون، ومجموعة أركاديا، وبنك وادي السيليكون.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، إلى جانب بيانات رؤى الشركة القيمة. لا يوفر موقع RoundDeal البيانات فحسب، بل يوفر أيضًا منصة ذكية. هدفنا هو مساعدة المسوقين ومندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف في العثور بسرعة على جهات الاتصال المستهدفة وربطها وتقييم البيئة التنافسية والحصول على معلومات تجارية عالية القيمة وفرص النمو. 1. المنقب - ابحث عن عميلك التالي ببيانات أفضل أنشئ بسرعة قوائم عملاء محتملين مستهدفين تحتوي على أكثر من 100 مليون من بيانات جهات الاتصال واحصل على تنبيهات عندما تغير جهات الاتصال وظائفها. 2. المشاركة - أتمتة مشاركة المبيعات الخاصة بك قم ببناء تسلسلات مبيعات آلية وانتقل بفرص المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي. 3. ملحق Chrome - ابحث عن العملاء المحتملين في كل مكان احصل على معلومات الاتصال المستهدفة والشركة مباشرة على LinkedIn وموقع الشركة ونظام إدارة علاقات العملاء (Salesforce أو HubSpot. 4. الإثراء - إثراء بياناتك قم بإثراء سجلاتك تلقائيًا بأكثر من 50 حقلاً من حقول البيانات الثابتة في قاعدة بيانات RoundDeal، بما في ذلك البريد الإلكتروني للعمل والهاتف والمسمى الوظيفي واسم الشركة والمزيد. 5. الزوار - حوّل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين مؤهلين اكتشف الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وقم بإشراكهم بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة، ويحتوي على معلومات عن الشركات العامة والخاصة على نطاق عالمي. تقوم Crunchbase بمصادر بياناتها بأربع طرق: برنامج المشروع، والتعلم الآلي، وفريق البيانات الداخلي، ومجتمع Crunchbase. يمكن لأفراد الجمهور تقديم المعلومات إلى قاعدة بيانات Crunchbase. تخضع هذه التقديمات للتسجيل والتحقق الاجتماعي، وغالبًا ما تتم مراجعتها بواسطة أحد المشرفين قبل قبولها للنشر. توقف مجتمع ويكيبيديا عن استخدامه كمصدر في مارس 2019.
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدامها بشكل منفصل أو كحل واحد شامل: إنشاء عملاء محتملين مخصصين وإثراء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني المُدار. باستخدام LeadGenius، يمكن للشركات تحديد العملاء الجدد وتحديث قاعدة بيانات العملاء المحتملين الحالية وتحسينها وإزالة الخطوات المستهلكة للوقت من البريد الإلكتروني الصادر.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta هي منصة رائدة عالميًا للتجسس والتحليل الإبداعي للإعلانات، وهي مخصصة لتقديم أفضل الإعلانات وإستراتيجيات التسويق الإبداعية لكل من المعلنين والناشرين. تعمل SocialPeta كمنصة أساسية للإعلان والتسويق، وتركز على ذكاء الإعلانات، وذكاء التكلفة، وتصميمات الإعلانات، ورؤية الجمهور، واستراتيجية الإعلان، وما إلى ذلك. وتساعد SocialPeta المستخدمين في التحليل المتعمق لاتجاهات الإعلان من خلال التمثيل الرسومي التفصيلي للتقلبات بطريقة منظمة. يتم جلب قاعدة البيانات الضخمة لـ SocialPeta من 73 شبكة نشر رائدة في 46 دولة. تحتوي قاعدة البيانات هذه على أكثر من 980 مليون تصميم إعلاني. الذكاء مع الإعلانات والسوق والتكلفة والتطبيق والجمهور وeCom والعلامة التجارية. نساعدك على تطوير أعمالك في كافة القرارات التسويقية. حاليًا، لدينا أكثر من 200 عميل مؤسسي بما في ذلك Google، وSupercell، وiGG، وFun Plus، وBigo Live، و37games، وما إلى ذلك.
Owler
owler.com
Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات! يوفر لك Owler Max رؤى على مستوى الحساب، وبيانات الاتصال، ومحفزات المبيعات التي تحتاجها لتسريع وتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك وتحقيق المزيد من الإيرادات - كل ذلك في نظام أساسي واحد.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights هي الهيئة المتخصصة في مجال ذكاء التكنولوجيا، حيث تقدم رؤى الانتقال إلى السوق المستندة إلى البيانات إلى 90% من شركات التكنولوجيا المدرجة في قائمة Fortune 100 B2B. إن الذكاء التكنولوجي الخاص بنا - رؤى دقيقة حول عمليات تركيب تكنولوجيا المعلومات، والإنفاق، والتعاقد، والنوايا، مقترنة باستخدام المنتج السحابي، واعتماده، وإنفاقه - يوفر إنتاجية محسنة، مما يسمح للشركات العالمية بتحليل الأسواق واستهداف الآفاق بدقة وثقة. استخدام حلولنا الرائدة في السوق، بما في ذلك منصة HG، وذكاء السوق، والقصد السياقي، وذكاء المنطقة الوظيفية، وديناميكيات السحابة، وHG Salesforce Connector، وHG لأسواق رأس المال، وLinkedIn Connector؛ يحقق عملاء HG نتائج غير مسبوقة في برامج التسويق والمبيعات الخاصة بهم.
Crayon
crayon.co
تساعد منصة الذكاء التنافسي الحائزة على جوائز من Crayon مؤسستك على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة. تستخدم عشرات الآلاف من الفرق برنامج Crayon لالتقاط وتحليل المعلومات التنافسية الكاملة تلقائيًا - الرسائل الخارجية وتحديد المواقع، وتغييرات المنتجات والأسعار، وخطط التوظيف، واستراتيجيات الذهاب إلى السوق، والمزيد - بالسحب من مئات الملايين من المصادر. لا يستغرق البحث اليدوي وقتًا طويلاً فحسب، بل إنه محفوف بالمخاطر أيضًا. عندما تعتمد على الجهد البشري، فأنت عرضة لضياع الفرص والتهديدات التي لم يتم اكتشافها. باستخدام Crayon، يمكنك التقاط حركات منافسيك تلقائيًا في الوقت الفعلي. يمكنك الاستفادة من أكثر من مائة نوع مختلف من البيانات عبر الملايين من مصادر المعلومات التنافسية للبقاء على اطلاع على تحديثات المنتج ومحاور المراسلة وتغييرات الفريق التنفيذي والمزيد.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® عبارة عن منصة تحليلية للتسويق الرقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق التسويق على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. توفر واجهتنا سهلة الاستخدام مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يمنح المسوقين رؤية فورية للأداء عبر جميع الحملات والقنوات. باستخدام التعلم الآلي المتطور، يحدد ASK BOSCO® فرصًا جديدة لتوليد المزيد من الإيرادات عبر القنوات الحالية والجديدة. كما نقدم أيضًا إمكانات التحليلات التنبؤية، مما يسمح للمسوقين بإنشاء لوحات معلومات مخصصة لإعداد التقارير والتنبؤ بالحملات المستقبلية بدقة لا مثيل لها. يقوم مؤشر ASK BOSCO® الفريد الخاص بنا بتصنيف نطاقك مقارنة بأقرب المنافسين في فئتك. يعد هذا المؤشر مقياسًا لبصمتك عبر الإنترنت ومدى فاعليتك في الاستثمار في القنوات الإعلامية المجانية والمدفوعة. كيف يعمل نظام ASK BOSCO®؟ يعمل ASK BOSCO® من خلال جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك موقع الويب الخاص بك ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلانية. يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي لدينا لتحديد الاتجاهات والأنماط والفرص. يستخدم ASK BOSCO® أيضًا التعلم الآلي للتنبؤ بالأداء المستقبلي. يتيح لك ذلك اتخاذ قرارات أفضل بشأن ميزانيتك التسويقية وحملاتك. ما هي فوائد استخدام ASK BOSCO®؟ هناك العديد من الفوائد لاستخدام ASK BOSCO®. فيما يلي بعض أهمها: - اتخاذ قرار أفضل: يوفر لك ASK BOSCO® البيانات والأفكار التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن حملاتك التسويقية. - زيادة الإيرادات: يساعدك ASK BOSCO® على تحديد الفرص الجديدة لتحقيق المزيد من الإيرادات من قنواتك الحالية والجديدة. - تحسين الكفاءة: يقوم ASK BOSCO® بأتمتة العديد من المهام المتعلقة بالتسويق الرقمي، مما يوفر وقتك حتى تتمكن من التركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية. - تكاليف منخفضة: يمكن أن يساعدك ASK BOSCO® على توفير المال في حملاتك التسويقية عن طريق تحسين ميزانيتك واستهداف حملاتك بشكل أكثر فعالية. إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين أدائك في مجال التسويق الرقمي، فإن ASK BOSCO® هو الحل الأمثل لك. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك التسويقية.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع وصولهم إلى رؤى الصناعة العالمية.
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج Seobility الكل في واحد لتحسين محركات البحث. تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة: يتم الزحف إلى جميع الصفحات المرتبطة بموقع الويب ويتم جمع الأخطاء أو المشكلات المتعلقة بالتحسين على الصفحة وعرضها بوضوح. يحتوي كل تحليل على معلومات ونصائح مفصلة حول كيفية حل المشكلات وتحسينها. لإجراء مراجعة مستمرة لموقع الويب وتتبع تقدم التحسين، يمكن جدولة عمليات الزحف المنتظمة. توفر Seobility تقريرًا تفصيليًا بعد كل زحف وتُعلم المستخدم في حالة حدوث مشكلات خطيرة. تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصلة حول الروابط الخلفية لمواقع الويب، والنصوص الأساسية، والمجالات المرجعية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توفر التقارير المحدثة بانتظام عن الروابط الخلفية الجديدة والروابط الخلفية المفقودة رؤية قابلة للتنفيذ في هذا الجزء من تحسين محركات البحث خارج الصفحة. يُكمل تحليل المنافسين وتوصيات بناء الروابط هذه الوحدة. تتبع الترتيب: يتم تحديث بيانات تصنيف Google لسطح المكتب والجوال يوميًا لكلماتك الرئيسية. استخدم ميزات متقدمة مثل وضع علامات على الكلمات الرئيسية، على سبيل المثال. لتحليل الفئات، أو النتائج المحلية. راقب منافسيك من خلال مراقبة أدائهم. تم تصميم برنامج Seobility SEO مع التركيز الواضح على الجودة وسهولة الاستخدام. Seobility مناسب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك للمبتدئين في تحسين محركات البحث (SEO).
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة استخباراتية تنافسية مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات في جمع وتنظيم ونشر المعلومات التنافسية عبر الأقسام المختلفة في الشركة. تستخدم المنصة التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتجميع وتفسير البيانات التي تقدم رؤى عميقة حول اتجاهات السوق. وتشمل ميزاته الرئيسية القدرة على مركزية المعلومات التنافسية، وتحليل البيانات بكفاءة، وإنشاء محتوى تنافسي، وتوزيعه عبر المؤسسة. علاوة على ذلك، فهو يسمح للمستخدمين بقياس تأثيرهم في بيئة الأعمال التنافسية. كما أنه يوفر إمكانات إضافية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توفير الوقت وتعزيز الرؤى. تم تصميم النظام الأساسي لمساعدة استراتيجية الذهاب إلى السوق الخاصة بالمؤسسة بأكملها من خلال توفير الوصول إلى مجموعة من الموارد بما في ذلك الأدلة والتقارير والقوالب والندوات عبر الإنترنت التي تهدف إلى منح المستخدمين ميزة تنافسية. بالإضافة إلى مركزية المعلومات وتعزيز الرؤى، يركز Klue أيضًا على أمان البيانات وتكامل الأدوات. تشمل الجوانب الرئيسية لتجربة مستخدم Klue القدرة على ربط الأدوات الحالية بالمنصة، وضمان حماية البيانات، وتوفير الوقت من خلال التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. توفر المنصة أيضًا فرصة للمستخدمين لجلب صوت عملائهم إلى ذكائهم التنافسي، وبالتالي توفير فهم أكثر شمولاً لبيئة السوق.
VisualPing
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يحتوي Visualping على المئات من حالات الاستخدام المحتملة. يمكن لشركتك استخدام Visualping للذكاء التنافسي والاستخبارات التنظيمية وإدارة الامتثال وضمان الجودة على موقع الويب واكتشاف الانحدار وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا استخدام Visualping في حياتك الشخصية لمراقبة فرص العمل والمنتجات غير المتوفرة والأسعار والمواعيد والأخبار وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والمسوقون MediaRadar لإنشاء أفضل مزيج إعلامي ومراقبة منافسيهم واكتشاف فرص إعلانية جديدة.
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعلومات الاستخبارية التنافسية وتقديم الأفكار لمساعدة العملاء على تجاوز الضوضاء في الصناعات المزدحمة واكتساب الريادة في السوق. توفر Kompyte للعملاء الأدوات اللازمة لتتبع وتجميع وتحليل وتقديم رؤى استراتيجية رئيسية في الوقت الفعلي للفرق المناسبة، وبالتالي تمكين المراسلة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات والحصول على الإيرادات بشكل أفضل.
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC)، بدءًا من تعظيم عائد الاستثمار إلى حماية علامتك التجارية. أشياء قوية. ولا يمكنك الحصول عليه في أي مكان آخر. كن شريكًا معنا لصياغة استراتيجية البحث المدفوعة لتحقيق النجاح. الجوائز والتقديرات: - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل أداة برمجيات بحث (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث في المملكة المتحدة 2021 - الأفضل استخدام البيانات (PPC) - الفضية (Adthena x Staysure Insurance) - جوائز البحث في المملكة المتحدة لعام 2021 - أفضل استخدام للبحث - التمويل (PPC) - جوائز البحث العالمية لعام 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. فهو يساعد المسوقين وأصحاب نمو التطبيقات على تعبئة استراتيجياتهم، ومواءمة خارطة الطريق الخاصة بهم، واختراق الأسواق غير المستغلة، ورفع عائد الاستثمار. يعمل الحل الذي نقدمه على تمكين مالكي التطبيقات ومديري اكتساب المستخدمين ومحترفي نمو التطبيقات من حل المشكلات المعقدة في صناعة الأجهزة المحمولة، مما يسمح لهم بنحت قصة رابحة في سوق دائم التطور. لذلك، باختصار، تساعد MobileAction المسوقين عبر الأجهزة المحمولة على: زيادة تنزيلات التطبيقات، الكشف عن بيانات المنافسين، اكتشاف أحدث الاتجاهات، السيطرة على السوق، اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تأسست الشركة في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. MobileAction هي المزود الرائد في الصناعة لذكاء إعلانات الهاتف المحمول مع مكتبة واسعة تضم أكثر من 70 مليون تصميم إبداعي، وأكثر من 100 ألف ناشر، وأكثر من 400 ألف معلن، وبيانات مدمجة من أكثر من 55 مزود خدمة DSP.
Beauhurst
beauhurst.com
يوفر موقع Beauhurst بيانات عن كل شركة خاصة في المملكة المتحدة، بدءًا من جمع التبرعات وبراءات الاختراع وحتى حالة التوظيف والبيانات التجارية. نحن نتتبع الشركات ذات النمو المرتفع بقدر كبير من التفصيل، وذلك باستخدام إشارات التتبع الثمانية لدينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب النظام البيئي الأوسع لبدء التشغيل للمستثمرين والمسرعات. لدينا أربع منصات بيانات مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات: BeauhurstAdvise، وBeauhurstInvest، وBeauhurstImpact، وBeauhurstSales. تم تصميم منصاتنا لمساعدة عملائنا على اكتشاف وتتبع وفهم الأعمال التجارية.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة بما يتجاوز الأرقام. يمكنك العثور على جميع الرؤى التنافسية الأساسية ومعايير مؤشرات الأداء الرئيسية الجاهزة للاستخدام الخاصة بأقرانك في الصناعة والموردين والعملاء في لوحة المعلومات المصممة خصيصًا لك. لدينا فريق متخصص من الخبراء موجود لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من الرؤى حتى تتمكن دائمًا من الحصول على النسخة الاحتياطية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات حسب الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية التسويق عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى النمو من خلال آلاف الإشارات الواردة من قنوات مثل مواقع المراجعة ومنصات الوسائط الاجتماعية وأكثر من 6000 مصدر إخباري وملفات صوتية وبحث وغير ذلك الكثير. تقوم BrandOps بإزالة أعباء البيانات عن فرق العمليات الخاصة بك. يتم جمع البيانات وصيانتها وفهمها تلقائيًا. تستخدم الشركات سريعة النمو BrandOps لتنمية أعمالها وبناء آلة تسويق صحية. https://www.brandops.io/
Watchful
watchful.ai
Watchful هو الحل الاستخباراتي الأول والوحيد لاستراتيجية المنتج الذي يركز فقط على الكشف عن استراتيجية المنتج الخاصة بمنافسيك. تساعد حلولنا في أتمتة الأبحاث التنافسية وتضخيمها، وإنتاج رؤى مؤثرة تمكن فرق المنتجات من تسريع عمليات التسليم وخفض التكاليف وتعزيز النمو. تثق شركات Fortune 500 في Watchful لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وإبقائها في صدارة أسواقها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة، سيشاركون معلومات تنافسية كمية وعالية الجودة، مما يجعل من السهل البقاء على قمة المنافسين. استخدام إنتل يتم بسرعة البرق. تقوم Groopit بتجميع وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في خلاصات البيانات وطرق العرض. يتمتع جميع المشاركين بإمكانية الوصول إلى أحدث الرؤى في الوقت الفعلي لإرشاد خياراتهم الخاصة، مما يتيح لكل موظف زيادة الميزة التنافسية. يعد دمج Intel في أنظمة المؤسسات الحالية أمرًا سهلاً من خلال واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى البيانات الخاصة بـ Groopit. أضف المعلومات بسلاسة إلى لوحات معلومات Tableau أو PowerBI أو Salesforce أو CI الحالية. تضمن Groopit إمكانية الاستفادة من المعلومات في جميع قرارات الأنظمة.
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata هي أداة لقياس الأداء في التجارة الإلكترونية تتيح لك مراقبة استراتيجية التسويق الرقمي لأي علامة تجارية دون الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. اجمع الإلهام وابحث عن أفكار جديدة من آلاف النشرات الإخبارية والتدفقات والإعلانات والصفحات المقصودة والرسائل النصية القصيرة والمجموعات التقنية التي جمعناها واتخذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالتسويق الخاص بك.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما في ذلك الأسعار والمخزون والتشكيلة. باستخدام PriceShape، يمكنك الحصول على نظرة عامة كاملة عن أسعار منتجات المنافسين، والتي يتم عرضها في لوحة المعلومات المخصصة الخاصة بك. نحن متخصصون أيضًا في تزويد مستخدمينا بمجموعة واسعة من قواعد واستراتيجيات التسعير الديناميكية التي تناسب جميع الاحتياجات. إن استخدام هذه الميزات يمنح عملائنا مرونة التسعير التي يحتاجونها لتحسين عملية صنع القرار، بناءً على وضعهم التنافسي. علاوة على ذلك، فإننا نمنحك الفرصة لاستخدام المعرفة المتعلقة بالتسعير التنافسي في خلاصة Google Shopping الخاصة بك. من خلال محرر الموجز الخاص بنا، من الممكن إدراج علامات الأسعار في الموجز الخاص بك، مما يسمح بتوجيه إنفاقك الإعلاني إلى المنتجات التي تكون أكثر تنافسية لديك وتحقيق هامش ربح جيد. سيمنعك هذا التقسيم الذكي لحملات تكلفة النقرة الخاصة بك من إهدار الإنفاق الإعلاني على المنتجات التي تكون باهظة الثمن عليها، كما يوفر دفعة كبيرة لعائد الإنفاق الإعلاني الخاص بك.
Thinknum
thinknum.com
ومع وصول النشاط الاقتصادي إلى الإنترنت، يتم ترك مسارات بيانات جديدة وراءه. تقوم خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بشركة Thinknum بفهرسة شبكة الويب العامة في الوقت الفعلي، لإنشاء أكثر من عشرين مجموعة بيانات منظمة. نحن نتتبع قوائم الوظائف، وعدد الموظفين، واجتذاب وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنويات الموظفين، وأسعار المنتجات، ومواقع المتاجر، والمزيد لأكثر من 500000+ شركة عامة وخاصة حول العالم. يصل العملاء إلى بياناتنا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. لا يمكن لأي مورد آخر لبيانات الويب أن يضاهي اتساع وعمق وجودة بياناتنا التاريخية وفي الوقت الفعلي.
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Google Play، وApple App Store، وAmazon Appstore، وHuawei AppGallery، وTencent MyApp، وRoku Channel Store، وApple TV tvOS App Store، وAmazon Fire TV، وGoogle TV، تطبيقات Samsung Smart TV، وLG Content Store، وتطبيقات Vizio SmartCast. في 42matters، نقدم مجموعة واسعة من أدوات أبحاث سوق التطبيقات. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومستودعات الملفات (مجموعات البيانات) ومجموعة منصات البحث المستندة إلى الويب - بما في ذلك 42matters Explorer و42matters SDK Explorer و42matters App Watchlist - على تمكين الشركات من تحديد اتجاهات السوق، وإنشاء منتجات وخدمات مستنيرة في الصناعة، وتنفيذ أكثر كفاءة الممارسات التجارية، وأكثر من ذلك. نحن نقدم معلومات مهمة للشركات العاملة في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، نحن نساعد... - تعمل شركات تكنولوجيا الإعلان على تعزيز استهداف الإعلانات وزيادة عدد مرات ظهور الإعلان إلى أقصى حد ومكافحة الاحتيال الإعلاني. - تعمل فرق المبيعات والتسويق على تنمية خطوط الأنابيب الخاصة بها، وإثراء البيانات المخزنة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعزيز الحسابات الحالية. - يقوم مطورو التطبيقات والألعاب وSDK بمقارنة المنافسين وإنشاء خرائط طريق مستنيرة للسوق. - يقوم متخصصو الأمن السيبراني بتحسين ممارسات MAM وMDM، وتحسين اكتشاف البرامج الضارة، وتحديد الأذونات الضارة والتقنيات المتكاملة. تأسست شركة 42matters في عام 2011، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا. نحن مدعومون من قبل Gamma Capital Partners وProject A Ventures.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار المعقولة من قبل ناشري ومطوري الأجهزة المحمولة ومقدمي الخدمات والمستثمرين بشكل يومي لفهم المنافسين ومراقبتهم، وإرشاد استراتيجيات الأعمال، وتحديد اهتمامات المستهلكين واتجاهاتهم الناشئة. تعد Apptopia فريدة من نوعها من حيث قدرتها على تقديم التعرف على SDK وتحليله وتحليل مستوى الفئة وتقارير الصناعة القابلة للتخصيص. كما نقدم أيضًا مجموعة كاملة من أدوات اكتساب المستخدمين. تتضمن بيانات الأداء (المتوفرة لأكثر من 50 دولة) التنزيلات والمستخدمين النشطين يوميًا والمستخدمين النشطين شهريًا والجلسات والتصنيفات والاحتفاظ بالمستخدمين والاستخدام عبر التطبيقات وتحليل SDK وإيرادات IAP وإيرادات الإعلانات ومرات ظهور الإعلانات والمزيد.
Postal
postal.com
تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. تعرف على المزيد على موقع postal.com.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Advertaze
advertaze.com
تخيل إنشاء إعلان فريد ومخصص لكل حساب من حساباتك المستهدفة. تخيل الآن عرض هذا الإعلان حيث لن يراه سوى فريق الشراء في هذا الحساب. يستخدم Advertaze استهداف الجمهور الصغير لعرض إعلاناتك المخصصة المستندة إلى الحساب أمام الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. لا مزيد من الانطباعات الضائعة على الأشخاص الذين ليس لهم رأي في عملية الشراء. اعرف المزيد على advertaze.com
Sendoso
sendoso.com
أنشئ حملات مميزة للغاية ومصممة خصيصًا للتواصل بعمق مع المشترين طوال رحلة دورة حياة العميل وتحقيق المزيد من عائد الاستثمار لاستثمارات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام منصة Sendoso Direct Marketing Automation Platform.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
&Open
andopen.co
&Open عبارة عن منصة عالمية للهدايا تقوم بتوريد الهدايا بشكل مدروس، وتشغيلها تلقائيًا عند إرسالها، وتتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية من البداية إلى النهاية. نحن نساعد العلامات التجارية على بناء الولاء وزيادة الاحتفاظ بها عن طريق تقديم هدايا أفضل وأسرع وأسهل للشركات. احجز عرضًا توضيحيًا أو تحدث مع أحد خبراء الهدايا لدينا اليوم لاكتشاف الحل المناسب لك.
Printfection
printfection.com
Printfection عبارة عن منصة لإدارة غنيمة تعمل على تبسيط عملية شراء وإدارة وتوزيع البضائع ذات العلامات التجارية. يستخدمنا عملاء مثل Zendesk وBetterHelp وHinge وGusto لشحن المنتجات الغنائم بسهولة إلى العملاء والعملاء المتوقعين والموظفين والأحداث. وهذا يدعم جهود ABM الخاصة بك ويمكننا أن نوفر لك ساعات من الوقت في إدارة المنتجات الغنيمة، مما يساعدك على تحقيق وقياس عائد استثمار أكبر من جهود تسويق المنتجات الغنائية. ما الذي يفصلنا عن شركات غنيمة أخرى؟ هناك بالفعل المئات من شركات غنيمة ومواقع غنيمة هناك. تقدم معظمها خدمات طباعة بسيطة وتوزيع المنتجات الترويجية، أي يمكنك وضع شعارك على بعض الأكواب وبعض القمصان ثم إرساله إلى مكتبك. معظم شركات الغنيمة هذه لا تقدم أي تكنولوجيا. لا توجد طريقة لتقديم الهدايا بشكل استراتيجي للعملاء أو العملاء المحتملين، ولا توجد عمليات تكامل مع Salesforce (أو أي نظام إدارة علاقات عملاء آخر) ولا توجد اتصالات بأدوات أتمتة التسويق مثل Marketo وHubSpot وZapier وما إلى ذلك. Printfection عبارة عن خدمة كاملة وغنيمة شاملة منصة للإدارة والتنفيذ حيث لا يمكنك فقط وضع علامة تجارية على آلاف العناصر الإبداعية حقًا، ولكن يمكنك أيضًا شحن هذه العناصر بشكل استراتيجي إلى أي مكان في العالم من خلال مجموعتك التقنية الحالية. يحصل كل عميل أيضًا على مدير حساب مخصص وفريق نجاح غنيمة، حيث نشارك بانتظام ما هو الأفضل للمناسبات والهدايا ومكافآت العملاء وما إلى ذلك، ونبقيك على اطلاع بأحدث وأروع العناصر. نحن نقدم خدمة غنيمة لم يجربها سوى عدد قليل جدًا من الشركات من قبل. إنشاء SWAG تصفح كتالوجنا الشامل الذي يضم مئات ومئات من المنتجات الترويجية الرائعة، أو أرسل طلب بحث عن عنصر. نضيف عناصر جديدة إلى الكتالوج طوال الوقت بناءً على احتياجات العملاء. تجعل عملية إعداد العناصر لدينا من السهل للغاية وضع شعارك والأعمال الفنية الخاصة بشركتك على أي شيء تقريبًا: القمصان، والسترات، والقمصان، والأكواب، وزجاجات المياه، ومكبرات الصوت، والمنتجات التقنية، والألغاز، ومجموعات Jenga، سمها ما شئت. يمكننا أن نصنع منتجات ممتعة ومبتكرة مثل البيناتا وطاولات التدليك - انطلق وفكر خارج الصندوق! تخزين وتخزين غنيمة يمكننا بالطبع إرسال غنيمة مباشرة إلى مكتبك أو أي مكان، ولكن التألق الحقيقي وراء Printfection هو أننا سنقوم بتخزين كل غنيمة لك! لا مزيد من خزانة المكتب أو الزنزانة الفوضوية. بمجرد طلب غنيمة الخاص بك، يتم شحن العناصر إلى مركز التنفيذ لدينا. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي وعرض جميع مخزونك في الوقت الفعلي. عندما تريد إرسال غنيمة إلى الموظفين، أو العملاء المحتملين، أو العملاء، أو الشركاء، أو إلى حدث ما، فما عليك سوى بضع نقرات وسنقوم بشحن وتنفيذ جميع الطلبات نيابةً عنك. الأمر بهذه السهولة. خدمات طباعة وشحن القمصان على الرغم من أننا نصنف مئات العناصر، إلا أن لدينا بعض العملاء الذين غالبًا ما يبدأون بقمصان الشركات. يمكننا طباعة شعارك وأعمالك الفنية على العديد من أنواع القمصان المختلفة، بما في ذلك جميع أنواع الأحجام والأقمشة. يمكننا أيضًا شحن أي نوع من الملابس المخصصة، بما في ذلك السترات ذات القلنسوة والسراويل والملابس الداخلية وما إلى ذلك. نحن واحدة من أكثر شركات دروبشيبينغ القمصان مرونةً. استيفاء SWAG لم يكن من السهل أبدًا إيصال سلع شركتك إلى العملاء المحتملين والعملاء والموظفين. يمكنك شحن غنيمة خاصة بك إلى مستودعاتنا لاستخدامها في الحملات، وسيتم تخزين أي غنيمة جديدة تطلبها من خلال الاستخدام لك. بنقرات قليلة فقط، يمكنك إرسال أي عنصر إلى أي مكان في العالم؛ سواء كان ذلك يتعلق بحساب مهم تحاول إغلاقه، أو عميل مخلص قام للتو بتجديدك أو مساعدتك في دراسة حالة. التغليف والأطقم المخصصة نحن نجعل من السهل إنشاء مجموعات مخصصة رائعة لتأهيل العملاء الجدد، وذلك باستخدام جهود ABM الخاصة بك، أو إسعاد الموظفين الجدد. يتيح لك الإعداد المخصص وضع علامة تجارية على صناديق التغليف الخاصة بك من خلال عملك الفني المخصص، وإضافة إدخالات ومواد حشو مخصصة، وترتيب أي عناصر من اختيارك بدقة. مثالية لتوفير تجربة فتح الملاكمة المثالية! دروبشيبينغ الحدث (منتجات دروبشيب الترويجية) نحن نجعل دروبشيبينغ غنيمة / المنتجات الترويجية للأحداث سهلة للغاية. يمكنك إرسال أي العناصر التي تريدها. تعني ميزة تعبئة الأحداث لدينا أن جميع عناصر الملابس الخاصة بك ستصل بشكل أنيق ومُصنفة حسب الحجم والجنس، لذلك كل ما عليك فعله هو إخراج قمصانك من الصندوق في جناحك وستكون جاهزًا لوقت العرض. عند انتهاء الحدث الخاص بك، يمكنك ببساطة إرسال أي غنيمة غير مستخدمة مرة أخرى إلى مركز التنفيذ الخاص بنا، مما يقلل بشكل كبير من الإنفاق المهدر. إذا قمت بتحديد التسليم المضمون، فسوف تصل العناصر الخاصة بك في تاريخ محدد. لن تضطر أبدًا إلى التدافع للحصول على غنيمة من وإلى الحدث مرة أخرى! تكامل SALESFORCE وتكامل أدوات التسويق اسمح لمندوبي المبيعات لديك بطلب غنيمة مباشرة من خلال Salesforce. أو قم بأتمتة عملية تقديم الهدايا الغنائم من خلال Marketo أو HubSpot أو Intercom أو أي عدد من الأدوات التي تستفيد من تكامل Zapier الخاص بنا. يمكنك أيضًا إنشاء متجر غنيمة للشركة للاستفادة من تكامل Shopify الخاص بنا. Printfection هي أسهل طريقة لشحن غنيمة إلى أي شخص في أي مكان في العالم.
Reachdesk
reachdesk.com
تُمكّن Reachdesk شركات B2B من تقديم اللحظات المهمة على نطاق واسع من خلال البريد المباشر المبني على البيانات والهدايا. من خلال Reachdesk، يمكن للشركات تقديم الهدايا والبريد المباشر الذي يبني اتصالات أعمق مع العملاء والمحتملين والموظفين بنقرة زر واحدة. تعمل تكاملاتنا مع مجموعتك التقنية على توفير عائد استثمار واضح وقابل للقياس؛ لم تعد القناة المباشرة لعبة تخمين.
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية العملاء الأوفياء ومكافأتهم طوال دورة حياتهم.
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