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برامج التسويق القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
يُحدث برنامج التسويق القائم على الحسابات (ABM) ثورة في عمليات التسويق والمبيعات من خلال تحويل التركيز من العلامات التجارية الواسعة وتكتيكات جذب العملاء المحتملين إلى تحديد الحسابات المستهدفة ذات القيمة العالية قبل نشر حملات تسويقية مخصصة. باستخدام برنامج ABM، تقوم الشركات بتبسيط المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الموارد لتنمية الحسابات الواعدة. ومن خلال الاستفادة من برنامج ABM، لا يستطيع المستخدمون توليد عملاء متوقعين تم فحصهم بدقة فحسب، بل يمكنهم أيضًا تصميم رحلات شراء فريدة، وتضخيم القيمة الدائمة للعميل، وتعزيز الفرص الإضافية ضمن خطوط الأنابيب الحالية. إن تكامل بيانات العملاء المحتملين مع تقنيات تجربة العملاء المتطورة يمكّن المؤسسات من تنفيذ استراتيجية تسويق متماسكة قائمة على الحساب. يضمن هذا التزامن بين فرق التسويق والمبيعات التوافق مع أهداف الشركة الشاملة. يسهل برنامج ABM وظائف متنوعة مثل الحصول على حسابات جديدة، ورعاية الحسابات الحالية، وتوسيع العلاقات على مستوى المؤسسة. علاوة على ذلك، توفر بعض حلول ABM تكاملًا سلسًا مع تطبيقات المبيعات والتسويق التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك منصات أتمتة التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). تعمل إمكانية التشغيل البيني هذه على تحسين دقة استهداف الاتصالات وتحديد الأولويات، وبالتالي تحسين التفاعل مع الحسابات الرئيسية.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. قم ببناء شبكتك المهنية والتفاعل معها. الوصول إلى المعرفة والرؤى والفرص.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) - بناء الروابط: ابحث عن أقوى فرص الروابط الخلفية في مجال تخصصك - بحث الكلمات الرئيسية: احصل على الحد الأقصى من أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة و تعرف على مدى صعوبة التصنيف - تدقيق موقع الويب: ابحث عن مشكلات تحسين محركات البحث التي يواجهها موقع الويب الخاص بك وتعلم كيفية إصلاحها - بحث المحتوى: اكتشف المحتوى الأكثر شيوعًا في أي موضوع واعثر على أفضل الأفكار للمحتوى الخاص بك - تتبع التصنيف: تتبع تصنيفات البحث الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع منافسيك - مراقبة الإشارات: احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها ذكرك أنت أو علامتك التجارية عبر الإنترنت. تحتوي قاعدة بيانات Ahrefs على أكثر من 11 مليار كلمة رئيسية وأكثر من 400 مليار صفحة مفهرسة. ولهذا السبب فإن Ahrefs قادر على توفير أقصى قدر من دقة البيانات لمستخدميه.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في السوق لمنتجك أو خدمتك باستخدام أفضل النوايا وأخبار الشركة وبيانات زوار الويب. - توفير معلومات اتصال تم التحقق منها لصانعي القرار من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة - العمل كامتداد لفريقك لملء أي فجوات في بيانات الاتصال أو الحساب من خلال الاستفادة من فريق البحث لدينا الذي يضم أكثر من 2000 شخص - كل ذلك مع توفير رصيد غير محدود التسعير مدعوم بخدمة عملاء عالمية المستوى. عملاؤنا هم فرق إيرادات ذكية من شركات رائدة في الصناعة - مثل ServiceTitan، وProGlove، وOpenprise، وVeranex - الذين يدركون أن تحسين كفاءة خطوط الأنابيب في اقتصاد اليوم المليء بالتحديات هو مفتاح نمو الإيرادات. لقد قدمنا بيانات عالية الجودة إلى الصناعة لأكثر من 15 عامًا، ولم نجعلها متاحة مباشرة لأكثر من 800 عميل إلا مؤخرًا.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وتقنيات الويب، وABM، وفئتين خاصتين أخريين لمتخصصي الرعاية الصحية حسب التخصصات ووكلاء العقارات بالإضافة إلى جهات الاتصال التجارية.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني للعمل والهاتف المحمول) لصانعي القرار الرئيسيين في هذه الشركات، وكل ذلك على نطاق واسع وبسلاسة.
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد العملاء المحتملين المثاليين وفهمهم والوصول إليهم بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية وقنوات تسويقية متعددة. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تشتمل أصول البيانات الخاصة بشركة Versium على أكثر من 2 مليار نقطة اتصال وأكثر من 2 تريليون سمة من الرؤى، مما يؤدي إلى إنشاء أغنى رسم بياني لهوية B2B2C ومنصة تكنولوجيا البيانات في الصناعة والتي تمكن المسوقين من كسب العملاء.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة، ويحتوي على معلومات عن الشركات العامة والخاصة على نطاق عالمي. تقوم Crunchbase بمصادر بياناتها بأربع طرق: برنامج المشروع، والتعلم الآلي، وفريق البيانات الداخلي، ومجتمع Crunchbase. يمكن لأفراد الجمهور تقديم المعلومات إلى قاعدة بيانات Crunchbase. تخضع هذه التقديمات للتسجيل والتحقق الاجتماعي، وغالبًا ما تتم مراجعتها بواسطة أحد المشرفين قبل قبولها للنشر. توقف مجتمع ويكيبيديا عن استخدامه كمصدر في مارس 2019.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
NetLine
netline.com
يبدأ المسوقون الناجحون في مجال B2B هنا. يعمل NetLine على تمكين المسوقين في مجال B2B من زيادة الإيرادات عبر منصة مشاركة المشتري الشاملة التي توفر بيانات نية لا مثيل لها على مستوى المشتري وقدرات توليد العملاء المحتملين. تشغيل منصة النوايا الوحيدة على مستوى المشتري، INTENTIVE، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
CANDDi
canddi.com
98% من العملاء المحتملين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك لن يتواصلوا معك أبدًا. ماذا لو كان بإمكانك التعرف على هؤلاء الأشخاص والتواصل معهم وإبرام الصفقة؟ CANDDi هي أداة لتتبع زوار موقع الويب تساعد في الكشف عن الشركات والأفراد الذين يتصفحون موقع الويب الخاص بك. نحن نتجاوز مجرد "التتبع على مستوى الشركة" الذي توفره الأدوات الأخرى في السوق، مما يعني أنك تحصل على أقصى قدر من الرؤية عبر مسارات المبيعات والتسويق الخاصة بك. لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد؛ نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا حتى تتمكن من اختبار CANDDi ومعرفة ما إذا كانت الأداة المناسبة لعملك! بمجرد إضافة رمز التتبع الخاص بنا إلى موقع الويب الخاص بك، ستعمل مع فريق نجاح العملاء المذهل لدينا. سوف يرشدونك خلال CANDDi ويساعدونك على تحديد الميزات التي من شأنها تقصير دورة مبيعاتك، واكتساب فهم أعمق لجهود التسويق الرقمي الخاصة بك، وتحديد أولويات وقتك بشكل أكثر فعالية. لا تخبرك CANDDi فقط بالشركات التي زارت موقع الويب الخاص بك... تتناسب CANDDi مع عملياتك حتى تتمكن من التصرف بناءً على تلك المعلومات وإبرام هذه الصفقة.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، يعمل CUFinder على تمكين الشركات من تخصيص الاتصالات وتوفير الوقت واكتساب ميزة تنافسية في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم. استمتع بتجربة القوة التحويلية لـ CUFinder واطلق العنان لإمكانيات جديدة لنجاح مبيعاتك وتسويقك.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Vodafone وLacoste وNew Balance وVictoria’s Secret. تفي شركة SALESmanago بوعدها بتعظيم نمو الإيرادات وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للتجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من ثلاثة مبادئ: (1) العلاقة الحميمة مع العملاء لإنشاء علاقات حقيقية مع العملاء استنادًا إلى بيانات الطرف الأول والصفر؛ (2) التنفيذ الدقيق لتوفير تجربة عملاء فائقة الجودة عبر القنوات المتعددة بفضل التخصيص المفرط؛ و(3) ذكاء النمو الذي يدمج التوجيه البشري والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي مما يتيح اتخاذ قرارات عملية وسريعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. مزيد من المعلومات: www.salesmanago.com
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما يصبحون مستعدين للشراء. وإليك الطريقة: - زيادة إنتاجية المبيعات: حدد نية الشراء لدى الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وأبلغ فريق المبيعات لديك عندما يكونون مستعدين للشراء. - إزالة التخمين من التسويق: تعرف على الحسابات التي تتفاعل مع المحتوى الخاص بك وما الذي يثير اهتمامهم أكثر. - جميع نقاط البيانات التي تحتاجها: نقوم بتتبع 3 مليارات حدث شهريًا في جميع أنحاء العالم ونقوم بتحديث نقاط البيانات على أساس أسبوعي. - الاندماج بسلاسة مع الأدوات التقنية التي تستخدمها بالفعل - إنها ليست أداة أخرى للتعلم.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع وصولهم إلى رؤى الصناعة العالمية.
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج Seobility الكل في واحد لتحسين محركات البحث. تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة: يتم الزحف إلى جميع الصفحات المرتبطة بموقع الويب ويتم جمع الأخطاء أو المشكلات المتعلقة بالتحسين على الصفحة وعرضها بوضوح. يحتوي كل تحليل على معلومات ونصائح مفصلة حول كيفية حل المشكلات وتحسينها. لإجراء مراجعة مستمرة لموقع الويب وتتبع تقدم التحسين، يمكن جدولة عمليات الزحف المنتظمة. توفر Seobility تقريرًا تفصيليًا بعد كل زحف وتُعلم المستخدم في حالة حدوث مشكلات خطيرة. تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصلة حول الروابط الخلفية لمواقع الويب، والنصوص الأساسية، والمجالات المرجعية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توفر التقارير المحدثة بانتظام عن الروابط الخلفية الجديدة والروابط الخلفية المفقودة رؤية قابلة للتنفيذ في هذا الجزء من تحسين محركات البحث خارج الصفحة. يُكمل تحليل المنافسين وتوصيات بناء الروابط هذه الوحدة. تتبع الترتيب: يتم تحديث بيانات تصنيف Google لسطح المكتب والجوال يوميًا لكلماتك الرئيسية. استخدم ميزات متقدمة مثل وضع علامات على الكلمات الرئيسية، على سبيل المثال. لتحليل الفئات، أو النتائج المحلية. راقب منافسيك من خلال مراقبة أدائهم. تم تصميم برنامج Seobility SEO مع التركيز الواضح على الجودة وسهولة الاستخدام. Seobility مناسب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك للمبتدئين في تحسين محركات البحث (SEO).
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة استخباراتية تنافسية مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات في جمع وتنظيم ونشر المعلومات التنافسية عبر الأقسام المختلفة في الشركة. تستخدم المنصة التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتجميع وتفسير البيانات التي تقدم رؤى عميقة حول اتجاهات السوق. وتشمل ميزاته الرئيسية القدرة على مركزية المعلومات التنافسية، وتحليل البيانات بكفاءة، وإنشاء محتوى تنافسي، وتوزيعه عبر المؤسسة. علاوة على ذلك، فهو يسمح للمستخدمين بقياس تأثيرهم في بيئة الأعمال التنافسية. كما أنه يوفر إمكانات إضافية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توفير الوقت وتعزيز الرؤى. تم تصميم النظام الأساسي لمساعدة استراتيجية الذهاب إلى السوق الخاصة بالمؤسسة بأكملها من خلال توفير الوصول إلى مجموعة من الموارد بما في ذلك الأدلة والتقارير والقوالب والندوات عبر الإنترنت التي تهدف إلى منح المستخدمين ميزة تنافسية. بالإضافة إلى مركزية المعلومات وتعزيز الرؤى، يركز Klue أيضًا على أمان البيانات وتكامل الأدوات. تشمل الجوانب الرئيسية لتجربة مستخدم Klue القدرة على ربط الأدوات الحالية بالمنصة، وضمان حماية البيانات، وتوفير الوقت من خلال التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. توفر المنصة أيضًا فرصة للمستخدمين لجلب صوت عملائهم إلى ذكائهم التنافسي، وبالتالي توفير فهم أكثر شمولاً لبيئة السوق.
VisualPing
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يحتوي Visualping على المئات من حالات الاستخدام المحتملة. يمكن لشركتك استخدام Visualping للذكاء التنافسي والاستخبارات التنظيمية وإدارة الامتثال وضمان الجودة على موقع الويب واكتشاف الانحدار وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا استخدام Visualping في حياتك الشخصية لمراقبة فرص العمل والمنتجات غير المتوفرة والأسعار والمواعيد والأخبار وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والمسوقون MediaRadar لإنشاء أفضل مزيج إعلامي ومراقبة منافسيهم واكتشاف فرص إعلانية جديدة.
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعلومات الاستخبارية التنافسية وتقديم الأفكار لمساعدة العملاء على تجاوز الضوضاء في الصناعات المزدحمة واكتساب الريادة في السوق. توفر Kompyte للعملاء الأدوات اللازمة لتتبع وتجميع وتحليل وتقديم رؤى استراتيجية رئيسية في الوقت الفعلي للفرق المناسبة، وبالتالي تمكين المراسلة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات والحصول على الإيرادات بشكل أفضل.
Adthena
adthena.com
Adthena عبارة عن منصة معلومات سوقية حائزة على جوائز لإعلانات البحث المدفوعة. تمنحك نماذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الفريدة لدينا رؤية واضحة لتحولات السوق وجميع التحركات التي يقوم بها منافسوك عبر مشهد البحث. مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية وتحقيق قيمة أكبر من ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC)، بدءًا من تعظيم عائد الاستثمار إلى حماية علامتك التجارية. أشياء قوية. ولا يمكنك الحصول عليه في أي مكان آخر. كن شريكًا معنا لصياغة استراتيجية البحث المدفوعة لتحقيق النجاح. الجوائز والتقديرات: - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل أداة برمجيات بحث (العرض المحلي) - جوائز البحث الأمريكية 2021 - أفضل ابتكار برمجيات (العرض المحلي) - جوائز البحث في المملكة المتحدة 2021 - الأفضل استخدام البيانات (PPC) - الفضية (Adthena x Staysure Insurance) - جوائز البحث في المملكة المتحدة لعام 2021 - أفضل استخدام للبحث - التمويل (PPC) - جوائز البحث العالمية لعام 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. فهو يساعد المسوقين وأصحاب نمو التطبيقات على تعبئة استراتيجياتهم، ومواءمة خارطة الطريق الخاصة بهم، واختراق الأسواق غير المستغلة، ورفع عائد الاستثمار. يعمل الحل الذي نقدمه على تمكين مالكي التطبيقات ومديري اكتساب المستخدمين ومحترفي نمو التطبيقات من حل المشكلات المعقدة في صناعة الأجهزة المحمولة، مما يسمح لهم بنحت قصة رابحة في سوق دائم التطور. لذلك، باختصار، تساعد MobileAction المسوقين عبر الأجهزة المحمولة على: زيادة تنزيلات التطبيقات، الكشف عن بيانات المنافسين، اكتشاف أحدث الاتجاهات، السيطرة على السوق، اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تأسست الشركة في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. MobileAction هي المزود الرائد في الصناعة لذكاء إعلانات الهاتف المحمول مع مكتبة واسعة تضم أكثر من 70 مليون تصميم إبداعي، وأكثر من 100 ألف ناشر، وأكثر من 400 ألف معلن، وبيانات مدمجة من أكثر من 55 مزود خدمة DSP.
Beauhurst
beauhurst.com
يوفر موقع Beauhurst بيانات عن كل شركة خاصة في المملكة المتحدة، بدءًا من جمع التبرعات وبراءات الاختراع وحتى حالة التوظيف والبيانات التجارية. نحن نتتبع الشركات ذات النمو المرتفع بقدر كبير من التفصيل، وذلك باستخدام إشارات التتبع الثمانية لدينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نراقب النظام البيئي الأوسع لبدء التشغيل للمستثمرين والمسرعات. لدينا أربع منصات بيانات مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات: BeauhurstAdvise، وBeauhurstInvest، وBeauhurstImpact، وBeauhurstSales. تم تصميم منصاتنا لمساعدة عملائنا على اكتشاف وتتبع وفهم الأعمال التجارية.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة بما يتجاوز الأرقام. يمكنك العثور على جميع الرؤى التنافسية الأساسية ومعايير مؤشرات الأداء الرئيسية الجاهزة للاستخدام الخاصة بأقرانك في الصناعة والموردين والعملاء في لوحة المعلومات المصممة خصيصًا لك. لدينا فريق متخصص من الخبراء موجود لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من الرؤى حتى تتمكن دائمًا من الحصول على النسخة الاحتياطية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
BrandOps
brandops.io
تستخدم فرق التسويق BrandOps للحصول على إجابات حسب الطلب لأصعب أسئلة التسويق. BrandOps عبارة عن منصة للأداء التسويقي توضح مدى فعالية التسويق عبر جميع القنوات الرقمية مقارنة بالمنافسين والأهداف ونتائج الأعمال والعلامات التجارية البطلة ومعايير الصناعة. توفر BrandOps رؤى النمو من خلال آلاف الإشارات الواردة من قنوات مثل مواقع المراجعة ومنصات الوسائط الاجتماعية وأكثر من 6000 مصدر إخباري وملفات صوتية وبحث وغير ذلك الكثير. تقوم BrandOps بإزالة أعباء البيانات عن فرق العمليات الخاصة بك. يتم جمع البيانات وصيانتها وفهمها تلقائيًا. تستخدم الشركات سريعة النمو BrandOps لتنمية أعمالها وبناء آلة تسويق صحية. https://www.brandops.io/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta هي منصة رائدة عالميًا للتجسس والتحليل الإبداعي للإعلانات، وهي مخصصة لتقديم أفضل الإعلانات وإستراتيجيات التسويق الإبداعية لكل من المعلنين والناشرين. تعمل SocialPeta كمنصة أساسية للإعلان والتسويق، وتركز على ذكاء الإعلانات، وذكاء التكلفة، وتصميمات الإعلانات، ورؤية الجمهور، واستراتيجية الإعلان، وما إلى ذلك. وتساعد SocialPeta المستخدمين في التحليل المتعمق لاتجاهات الإعلان من خلال التمثيل الرسومي التفصيلي للتقلبات بطريقة منظمة. يتم جلب قاعدة البيانات الضخمة لـ SocialPeta من 73 شبكة نشر رائدة في 46 دولة. تحتوي قاعدة البيانات هذه على أكثر من 980 مليون تصميم إعلاني. الذكاء مع الإعلانات والسوق والتكلفة والتطبيق والجمهور وeCom والعلامة التجارية. نساعدك على تطوير أعمالك في كافة القرارات التسويقية. حاليًا، لدينا أكثر من 200 عميل مؤسسي بما في ذلك Google، وSupercell، وiGG، وFun Plus، وBigo Live، و37games، وما إلى ذلك.
Watchful
watchful.ai
Watchful هو الحل الاستخباراتي الأول والوحيد لاستراتيجية المنتج الذي يركز فقط على الكشف عن استراتيجية المنتج الخاصة بمنافسيك. تساعد حلولنا في أتمتة الأبحاث التنافسية وتضخيمها، وإنتاج رؤى مؤثرة تمكن فرق المنتجات من تسريع عمليات التسليم وخفض التكاليف وتعزيز النمو. تثق شركات Fortune 500 في Watchful لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وإبقائها في صدارة أسواقها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
تغلب على المنافسين من خلال حل الحشود. تبسيط كيفية مشاركة الموظفين واستخدام الذكاء التنافسي لبناء ميزة تنافسية. لم تكن المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يشارك الموظفون المعلومات من Teams أو Slack أو Salesforce أو متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو أينما يعملون. من خلال ثلاث نقرات فقط وفي أقل من دقيقة، سيشاركون معلومات تنافسية كمية وعالية الجودة، مما يجعل من السهل البقاء على قمة المنافسين. استخدام إنتل يتم بسرعة البرق. تقوم Groopit بتجميع وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في خلاصات البيانات وطرق العرض. يتمتع جميع المشاركين بإمكانية الوصول إلى أحدث الرؤى في الوقت الفعلي لإرشاد خياراتهم الخاصة، مما يتيح لكل موظف زيادة الميزة التنافسية. يعد دمج Intel في أنظمة المؤسسات الحالية أمرًا سهلاً من خلال واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى البيانات الخاصة بـ Groopit. أضف المعلومات بسلاسة إلى لوحات معلومات Tableau أو PowerBI أو Salesforce أو CI الحالية. تضمن Groopit إمكانية الاستفادة من المعلومات في جميع قرارات الأنظمة.
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata هي أداة لقياس الأداء في التجارة الإلكترونية تتيح لك مراقبة استراتيجية التسويق الرقمي لأي علامة تجارية دون الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. اجمع الإلهام وابحث عن أفكار جديدة من آلاف النشرات الإخبارية والتدفقات والإعلانات والصفحات المقصودة والرسائل النصية القصيرة والمجموعات التقنية التي جمعناها واتخذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالتسويق الخاص بك.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما في ذلك الأسعار والمخزون والتشكيلة. باستخدام PriceShape، يمكنك الحصول على نظرة عامة كاملة عن أسعار منتجات المنافسين، والتي يتم عرضها في لوحة المعلومات المخصصة الخاصة بك. نحن متخصصون أيضًا في تزويد مستخدمينا بمجموعة واسعة من قواعد واستراتيجيات التسعير الديناميكية التي تناسب جميع الاحتياجات. إن استخدام هذه الميزات يمنح عملائنا مرونة التسعير التي يحتاجونها لتحسين عملية صنع القرار، بناءً على وضعهم التنافسي. علاوة على ذلك، فإننا نمنحك الفرصة لاستخدام المعرفة المتعلقة بالتسعير التنافسي في خلاصة Google Shopping الخاصة بك. من خلال محرر الموجز الخاص بنا، من الممكن إدراج علامات الأسعار في الموجز الخاص بك، مما يسمح بتوجيه إنفاقك الإعلاني إلى المنتجات التي تكون أكثر تنافسية لديك وتحقيق هامش ربح جيد. سيمنعك هذا التقسيم الذكي لحملات تكلفة النقرة الخاصة بك من إهدار الإنفاق الإعلاني على المنتجات التي تكون باهظة الثمن عليها، كما يوفر دفعة كبيرة لعائد الإنفاق الإعلاني الخاص بك.
Thinknum
thinknum.com
ومع وصول النشاط الاقتصادي إلى الإنترنت، يتم ترك مسارات بيانات جديدة وراءه. تقوم خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بشركة Thinknum بفهرسة شبكة الويب العامة في الوقت الفعلي، لإنشاء أكثر من عشرين مجموعة بيانات منظمة. نحن نتتبع قوائم الوظائف، وعدد الموظفين، واجتذاب وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنويات الموظفين، وأسعار المنتجات، ومواقع المتاجر، والمزيد لأكثر من 500000+ شركة عامة وخاصة حول العالم. يصل العملاء إلى بياناتنا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. لا يمكن لأي مورد آخر لبيانات الويب أن يضاهي اتساع وعمق وجودة بياناتنا التاريخية وفي الوقت الفعلي.
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Google Play، وApple App Store، وAmazon Appstore، وHuawei AppGallery، وTencent MyApp، وRoku Channel Store، وApple TV tvOS App Store، وAmazon Fire TV، وGoogle TV، تطبيقات Samsung Smart TV، وLG Content Store، وتطبيقات Vizio SmartCast. في 42matters، نقدم مجموعة واسعة من أدوات أبحاث سوق التطبيقات. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومستودعات الملفات (مجموعات البيانات) ومجموعة منصات البحث المستندة إلى الويب - بما في ذلك 42matters Explorer و42matters SDK Explorer و42matters App Watchlist - على تمكين الشركات من تحديد اتجاهات السوق، وإنشاء منتجات وخدمات مستنيرة في الصناعة، وتنفيذ أكثر كفاءة الممارسات التجارية، وأكثر من ذلك. نحن نقدم معلومات مهمة للشركات العاملة في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، نحن نساعد... - تعمل شركات تكنولوجيا الإعلان على تعزيز استهداف الإعلانات وزيادة عدد مرات ظهور الإعلان إلى أقصى حد ومكافحة الاحتيال الإعلاني. - تعمل فرق المبيعات والتسويق على تنمية خطوط الأنابيب الخاصة بها، وإثراء البيانات المخزنة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعزيز الحسابات الحالية. - يقوم مطورو التطبيقات والألعاب وSDK بمقارنة المنافسين وإنشاء خرائط طريق مستنيرة للسوق. - يقوم متخصصو الأمن السيبراني بتحسين ممارسات MAM وMDM، وتحسين اكتشاف البرامج الضارة، وتحديد الأذونات الضارة والتقنيات المتكاملة. تأسست شركة 42matters في عام 2011، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا. نحن مدعومون من قبل Gamma Capital Partners وProject A Ventures.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار المعقولة من قبل ناشري ومطوري الأجهزة المحمولة ومقدمي الخدمات والمستثمرين بشكل يومي لفهم المنافسين ومراقبتهم، وإرشاد استراتيجيات الأعمال، وتحديد اهتمامات المستهلكين واتجاهاتهم الناشئة. تعد Apptopia فريدة من نوعها من حيث قدرتها على تقديم التعرف على SDK وتحليله وتحليل مستوى الفئة وتقارير الصناعة القابلة للتخصيص. كما نقدم أيضًا مجموعة كاملة من أدوات اكتساب المستخدمين. تتضمن بيانات الأداء (المتوفرة لأكثر من 50 دولة) التنزيلات والمستخدمين النشطين يوميًا والمستخدمين النشطين شهريًا والجلسات والتصنيفات والاحتفاظ بالمستخدمين والاستخدام عبر التطبيقات وتحليل SDK وإيرادات IAP وإيرادات الإعلانات ومرات ظهور الإعلانات والمزيد.
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وقت للوصول إلى القيمة. احصل على عرض توضيحي: https://act-on.com/demo/ يعمل Act-On على تمكين المسوقين من: • تنمية وتوسيع أعمالهم على نطاق واسع من خلال توليد الطلب بين الشركات، والمبيعات والمعاملات بين الشركات، وميزات التسويق للعملاء. قم بتنسيق رحلة العميل بأكملها وتحسينها - من الوعي إلى الدعوة - من خلال بناء مشاركة مستمرة ومخصصة تحول الزائرين إلى عملاء محتملين، والعملاء المحتملين إلى عملاء محتملين مؤهلين، والعملاء المتوقعين المؤهلين إلى عملاء مدى الحياة. • تقديم تجارب استثنائية للعلامة التجارية طوال دورة حياة العميل من خلال أتمتة رحلات الشراء، وتخصيص الاتصالات والحملات، وتحسين تقارب العلامة التجارية والولاء. استفد من إمكانات Act-On الآلية لجذب عملاء محتملين جدد وإشراك جهات الاتصال الخاصة بك وتوجيه العملاء المتوقعين نحو قرارات شراء أكثر تكرارًا وأكثر ربحًا. • دفع اعتماد المنتج القابل للقياس والاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ برامج الإعداد والتدريب الشاملة، واعتماد المنتج واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، والعروض الترويجية للمنتجات والخدمات الجديدة. بدءًا من جهات الاتصال الجديدة وحتى الشركاء المخلصين، يمكنك استخدام Act-On لإشراك جمهورك، وتحويلهم إلى سفراء لعلامتك التجارية، وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. من خلال التقارير والتحليلات التفاعلية والديناميكية لتقييم الأداء وعرضه وتحسينه، تم تصميم Act-On Platform لتقديم قيمة تسويقية متنامية للشركات والمسوقين من أي حجم وشكل وموقع وحجم. تتضمن ميزات النظام الأساسي ما يلي: • رحلات شراء آلية وقابلة للتكيف • عمليات تكامل عميقة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة ومؤتمرات الويب • تتبع مشاركة زائري موقع الويب والإبلاغ عن النوايا • تسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم ورعايتهم بشكل ديناميكي • الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتنقيب والنشر والدعوة • سهولة - لتصميم نماذج الويب والصفحات المقصودة وقوالب البريد الإلكتروني • البريد الإلكتروني للمعاملات والأحداث التي يتم تشغيلها • التسعير النشط القائم على جهات الاتصال لفواتير الاستخدام الفعلي، نحصل على التسويق. نحن نفهم التحديات التي تواجهك. ونحن هنا لمساعدتك على التفوق مع كل عميل وكل حملة.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتماعية لتزويد الشركات بالمعلومات والوسائل اللازمة لتتبع شرائح معينة لتحليل تواجد علاماتها التجارية عبر الإنترنت. وتشمل تغطية الأداة المدونات، المواقع الإخبارية والمنتديات ومقاطع الفيديو والمراجعات والصور والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك Twitter وFacebook وInstagram وReddit. يمكن للمستخدمين البحث في البيانات باستخدام البحث عن النصوص والصور، واستخدام الرسوم البيانية والتصنيف وتحليل المشاعر وميزات أخرى لتوفير مزيد من المعلومات والتحليل. تتمتع Brandwatch بإمكانية الوصول إلى أكثر من 80 مليون مصدر.
Cognism
cognism.com
Cognism هي شركة رائدة في مجال استخبارات المبيعات الدولية، حيث تضع معيارًا جديدًا لجودة البيانات والامتثال، وهي موثوقة من قبل أكثر من 1000 فريق إيرادات في جميع أنحاء العالم. تساعد Cognism الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين الذين يحلمون بها من خلال توفير معلومات اتصال متميزة ومعلومات عن الشركة والأحداث، بما في ذلك الرسوم البيانية للشركات والتقنيات وأحداث المبيعات وبيانات النوايا ورسائل البريد الإلكتروني التجارية التي تم التحقق منها وأرقام الهواتف المحمولة التي تم التحقق منها. إن امتثال المستوى التالي للقانون العام لحماية البيانات وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المبتكرة وعمليات التكامل مع شركاء إدارة علاقات العملاء الرائدين وشركاء المبيعات، يجعل Cognism الخيار الأول للشركات التي تتطلع إلى إنشاء خط أنابيب يمكن التنبؤ به، والعثور على أفضل فرصة عمل تالية لها والتغلب على حواجز الامتثال العالمية. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم لمعرفة المزيد حول منصة Cognism لذكاء المبيعات البديهية والمدعومة بالبيانات والامتثال والاستهداف الرائدة عالميًا.
PathFactory
pathfactory.com
احصل على إيرادات B2B من خلال تجارب مخصصة وجذابة وتركز على التحويل عبر رحلة المشتري B2B بأكملها مع PathFactory. عزز رحلة المشتري وابدأ في تمكين المشترين من خلال ذكاء المحتوى. يتيح لك ذكاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في PathFactory إنشاء تجارب محتوى مخصصة للمشترين الأفراد والحسابات المستهدفة لاستراتيجية ABM الخاصة بك. قم بتسريع سرعة الصفقة وتنمية خط الأنابيب الخاص بك من خلال التوصية بأفضل الأصول التالية للاستهلاك بناءً على تاريخ الزائر الحديث والصناعة والموضوعات الشائعة. تستخدم شركات B2B الرائدة في المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم PathFactory لتسريع الرعاية وتحسين معدلات الفوز وفهم أداء المحتوى من خلال تقديم تجارب محتوى ذكية وأحداث افتراضية لإزالة الاحتكاك مع المشترين. تم الاعتراف بـ PathFactory مؤخرًا من قبل شركة Deloitte كواحدة من شركات Technology Fast 500 في أمريكا الشمالية لعام 2020.
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم التكنولوجيا لزيادة بيانات العملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة FullContact في دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة، ولها مكاتب في دالاس (الولايات المتحدة)، وكوتشي (الهند).
HG Insights
hginsights.com
HG Insights هي الهيئة المتخصصة في مجال ذكاء التكنولوجيا، حيث تقدم رؤى الانتقال إلى السوق المستندة إلى البيانات إلى 90% من شركات التكنولوجيا المدرجة في قائمة Fortune 100 B2B. إن الذكاء التكنولوجي الخاص بنا - رؤى دقيقة حول عمليات تركيب تكنولوجيا المعلومات، والإنفاق، والتعاقد، والنوايا، مقترنة باستخدام المنتج السحابي، واعتماده، وإنفاقه - يوفر إنتاجية محسنة، مما يسمح للشركات العالمية بتحليل الأسواق واستهداف الآفاق بدقة وثقة. استخدام حلولنا الرائدة في السوق، بما في ذلك منصة HG، وذكاء السوق، والقصد السياقي، وذكاء المنطقة الوظيفية، وديناميكيات السحابة، وHG Salesforce Connector، وHG لأسواق رأس المال، وLinkedIn Connector؛ يحقق عملاء HG نتائج غير مسبوقة في برامج التسويق والمبيعات الخاصة بهم.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية العملاء الأوفياء ومكافأتهم طوال دورة حياتهم.
Printfection
printfection.com
Printfection عبارة عن منصة لإدارة غنيمة تعمل على تبسيط عملية شراء وإدارة وتوزيع البضائع ذات العلامات التجارية. يستخدمنا عملاء مثل Zendesk وBetterHelp وHinge وGusto لشحن المنتجات الغنائم بسهولة إلى العملاء والعملاء المتوقعين والموظفين والأحداث. وهذا يدعم جهود ABM الخاصة بك ويمكننا أن نوفر لك ساعات من الوقت في إدارة المنتجات الغنيمة، مما يساعدك على تحقيق وقياس عائد استثمار أكبر من جهود تسويق المنتجات الغنائية. ما الذي يفصلنا عن شركات غنيمة أخرى؟ هناك بالفعل المئات من شركات غنيمة ومواقع غنيمة هناك. تقدم معظمها خدمات طباعة بسيطة وتوزيع المنتجات الترويجية، أي يمكنك وضع شعارك على بعض الأكواب وبعض القمصان ثم إرساله إلى مكتبك. معظم شركات الغنيمة هذه لا تقدم أي تكنولوجيا. لا توجد طريقة لتقديم الهدايا بشكل استراتيجي للعملاء أو العملاء المحتملين، ولا توجد عمليات تكامل مع Salesforce (أو أي نظام إدارة علاقات عملاء آخر) ولا توجد اتصالات بأدوات أتمتة التسويق مثل Marketo وHubSpot وZapier وما إلى ذلك. Printfection عبارة عن خدمة كاملة وغنيمة شاملة منصة للإدارة والتنفيذ حيث لا يمكنك فقط وضع علامة تجارية على آلاف العناصر الإبداعية حقًا، ولكن يمكنك أيضًا شحن هذه العناصر بشكل استراتيجي إلى أي مكان في العالم من خلال مجموعتك التقنية الحالية. يحصل كل عميل أيضًا على مدير حساب مخصص وفريق نجاح غنيمة، حيث نشارك بانتظام ما هو الأفضل للمناسبات والهدايا ومكافآت العملاء وما إلى ذلك، ونبقيك على اطلاع بأحدث وأروع العناصر. نحن نقدم خدمة غنيمة لم يجربها سوى عدد قليل جدًا من الشركات من قبل. إنشاء SWAG تصفح كتالوجنا الشامل الذي يضم مئات ومئات من المنتجات الترويجية الرائعة، أو أرسل طلب بحث عن عنصر. نضيف عناصر جديدة إلى الكتالوج طوال الوقت بناءً على احتياجات العملاء. تجعل عملية إعداد العناصر لدينا من السهل للغاية وضع شعارك والأعمال الفنية الخاصة بشركتك على أي شيء تقريبًا: القمصان، والسترات، والقمصان، والأكواب، وزجاجات المياه، ومكبرات الصوت، والمنتجات التقنية، والألغاز، ومجموعات Jenga، سمها ما شئت. يمكننا أن نصنع منتجات ممتعة ومبتكرة مثل البيناتا وطاولات التدليك - انطلق وفكر خارج الصندوق! تخزين وتخزين غنيمة يمكننا بالطبع إرسال غنيمة مباشرة إلى مكتبك أو أي مكان، ولكن التألق الحقيقي وراء Printfection هو أننا سنقوم بتخزين كل غنيمة لك! لا مزيد من خزانة المكتب أو الزنزانة الفوضوية. بمجرد طلب غنيمة الخاص بك، يتم شحن العناصر إلى مركز التنفيذ لدينا. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي وعرض جميع مخزونك في الوقت الفعلي. عندما تريد إرسال غنيمة إلى الموظفين، أو العملاء المحتملين، أو العملاء، أو الشركاء، أو إلى حدث ما، فما عليك سوى بضع نقرات وسنقوم بشحن وتنفيذ جميع الطلبات نيابةً عنك. الأمر بهذه السهولة. خدمات طباعة وشحن القمصان على الرغم من أننا نصنف مئات العناصر، إلا أن لدينا بعض العملاء الذين غالبًا ما يبدأون بقمصان الشركات. يمكننا طباعة شعارك وأعمالك الفنية على العديد من أنواع القمصان المختلفة، بما في ذلك جميع أنواع الأحجام والأقمشة. يمكننا أيضًا شحن أي نوع من الملابس المخصصة، بما في ذلك السترات ذات القلنسوة والسراويل والملابس الداخلية وما إلى ذلك. نحن واحدة من أكثر شركات دروبشيبينغ القمصان مرونةً. استيفاء SWAG لم يكن من السهل أبدًا إيصال سلع شركتك إلى العملاء المحتملين والعملاء والموظفين. يمكنك شحن غنيمة خاصة بك إلى مستودعاتنا لاستخدامها في الحملات، وسيتم تخزين أي غنيمة جديدة تطلبها من خلال الاستخدام لك. بنقرات قليلة فقط، يمكنك إرسال أي عنصر إلى أي مكان في العالم؛ سواء كان ذلك يتعلق بحساب مهم تحاول إغلاقه، أو عميل مخلص قام للتو بتجديدك أو مساعدتك في دراسة حالة. التغليف والأطقم المخصصة نحن نجعل من السهل إنشاء مجموعات مخصصة رائعة لتأهيل العملاء الجدد، وذلك باستخدام جهود ABM الخاصة بك، أو إسعاد الموظفين الجدد. يتيح لك الإعداد المخصص وضع علامة تجارية على صناديق التغليف الخاصة بك من خلال عملك الفني المخصص، وإضافة إدخالات ومواد حشو مخصصة، وترتيب أي عناصر من اختيارك بدقة. مثالية لتوفير تجربة فتح الملاكمة المثالية! دروبشيبينغ الحدث (منتجات دروبشيب الترويجية) نحن نجعل دروبشيبينغ غنيمة / المنتجات الترويجية للأحداث سهلة للغاية. يمكنك إرسال أي العناصر التي تريدها. تعني ميزة تعبئة الأحداث لدينا أن جميع عناصر الملابس الخاصة بك ستصل بشكل أنيق ومُصنفة حسب الحجم والجنس، لذلك كل ما عليك فعله هو إخراج قمصانك من الصندوق في جناحك وستكون جاهزًا لوقت العرض. عند انتهاء الحدث الخاص بك، يمكنك ببساطة إرسال أي غنيمة غير مستخدمة مرة أخرى إلى مركز التنفيذ الخاص بنا، مما يقلل بشكل كبير من الإنفاق المهدر. إذا قمت بتحديد التسليم المضمون، فسوف تصل العناصر الخاصة بك في تاريخ محدد. لن تضطر أبدًا إلى التدافع للحصول على غنيمة من وإلى الحدث مرة أخرى! تكامل SALESFORCE وتكامل أدوات التسويق اسمح لمندوبي المبيعات لديك بطلب غنيمة مباشرة من خلال Salesforce. أو قم بأتمتة عملية تقديم الهدايا الغنائم من خلال Marketo أو HubSpot أو Intercom أو أي عدد من الأدوات التي تستفيد من تكامل Zapier الخاص بنا. يمكنك أيضًا إنشاء متجر غنيمة للشركة للاستفادة من تكامل Shopify الخاص بنا. Printfection هي أسهل طريقة لشحن غنيمة إلى أي شخص في أي مكان في العالم.
Reachdesk
reachdesk.com
تُمكّن Reachdesk شركات B2B من تقديم اللحظات المهمة على نطاق واسع من خلال البريد المباشر المبني على البيانات والهدايا. من خلال Reachdesk، يمكن للشركات تقديم الهدايا والبريد المباشر الذي يبني اتصالات أعمق مع العملاء والمحتملين والموظفين بنقرة زر واحدة. تعمل تكاملاتنا مع مجموعتك التقنية على توفير عائد استثمار واضح وقابل للقياس؛ لم تعد القناة المباشرة لعبة تخمين.
&Open
andopen.co
&Open عبارة عن منصة عالمية للهدايا تقوم بتوريد الهدايا بشكل مدروس، وتشغيلها تلقائيًا عند إرسالها، وتتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية من البداية إلى النهاية. نحن نساعد العلامات التجارية على بناء الولاء وزيادة الاحتفاظ بها عن طريق تقديم هدايا أفضل وأسرع وأسهل للشركات. احجز عرضًا توضيحيًا أو تحدث مع أحد خبراء الهدايا لدينا اليوم لاكتشاف الحل المناسب لك.