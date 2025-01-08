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برامج التسويق القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
يُحدث برنامج التسويق القائم على الحسابات (ABM) ثورة في عمليات التسويق والمبيعات من خلال تحويل التركيز من العلامات التجارية الواسعة وتكتيكات جذب العملاء المحتملين إلى تحديد الحسابات المستهدفة ذات القيمة العالية قبل نشر حملات تسويقية مخصصة. باستخدام برنامج ABM، تقوم الشركات بتبسيط المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الموارد لتنمية الحسابات الواعدة. ومن خلال الاستفادة من برنامج ABM، لا يستطيع المستخدمون توليد عملاء متوقعين تم فحصهم بدقة فحسب، بل يمكنهم أيضًا تصميم رحلات شراء فريدة، وتضخيم القيمة الدائمة للعميل، وتعزيز الفرص الإضافية ضمن خطوط الأنابيب الحالية. إن تكامل بيانات العملاء المحتملين مع تقنيات تجربة العملاء المتطورة يمكّن المؤسسات من تنفيذ استراتيجية تسويق متماسكة قائمة على الحساب. يضمن هذا التزامن بين فرق التسويق والمبيعات التوافق مع أهداف الشركة الشاملة. يسهل برنامج ABM وظائف متنوعة مثل الحصول على حسابات جديدة، ورعاية الحسابات الحالية، وتوسيع العلاقات على مستوى المؤسسة. علاوة على ذلك، توفر بعض حلول ABM تكاملًا سلسًا مع تطبيقات المبيعات والتسويق التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك منصات أتمتة التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM). تعمل إمكانية التشغيل البيني هذه على تحسين دقة استهداف الاتصالات وتحديد الأولويات، وبالتالي تحسين التفاعل مع الحسابات الرئيسية.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) - بناء الروابط: ابحث عن أقوى فرص الروابط الخلفية في مجال تخصصك - بحث الكلمات الرئيسية: احصل على الحد الأقصى من أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة و تعرف على مدى صعوبة التصنيف - تدقيق موقع الويب: ابحث عن مشكلات تحسين محركات البحث التي يواجهها موقع الويب الخاص بك وتعلم كيفية إصلاحها - بحث المحتوى: اكتشف المحتوى الأكثر شيوعًا في أي موضوع واعثر على أفضل الأفكار للمحتوى الخاص بك - تتبع التصنيف: تتبع تصنيفات البحث الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع منافسيك - مراقبة الإشارات: احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها ذكرك أنت أو علامتك التجارية عبر الإنترنت. تحتوي قاعدة بيانات Ahrefs على أكثر من 11 مليار كلمة رئيسية وأكثر من 400 مليار صفحة مفهرسة. ولهذا السبب فإن Ahrefs قادر على توفير أقصى قدر من دقة البيانات لمستخدميه.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. قم ببناء شبكتك المهنية والتفاعل معها. الوصول إلى المعرفة والرؤى والفرص.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة، ويحتوي على معلومات عن الشركات العامة والخاصة على نطاق عالمي. تقوم Crunchbase بمصادر بياناتها بأربع طرق: برنامج المشروع، والتعلم الآلي، وفريق البيانات الداخلي، ومجتمع Crunchbase. يمكن لأفراد الجمهور تقديم المعلومات إلى قاعدة بيانات Crunchbase. تخضع هذه التقديمات للتسجيل والتحقق الاجتماعي، وغالبًا ما تتم مراجعتها بواسطة أحد المشرفين قبل قبولها للنشر. توقف مجتمع ويكيبيديا عن استخدامه كمصدر في مارس 2019.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على البرامج وتنمية أعمالها.
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج Seobility الكل في واحد لتحسين محركات البحث. تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة: يتم الزحف إلى جميع الصفحات المرتبطة بموقع الويب ويتم جمع الأخطاء أو المشكلات المتعلقة بالتحسين على الصفحة وعرضها بوضوح. يحتوي كل تحليل على معلومات ونصائح مفصلة حول كيفية حل المشكلات وتحسينها. لإجراء مراجعة مستمرة لموقع الويب وتتبع تقدم التحسين، يمكن جدولة عمليات الزحف المنتظمة. توفر Seobility تقريرًا تفصيليًا بعد كل زحف وتُعلم المستخدم في حالة حدوث مشكلات خطيرة. تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصلة حول الروابط الخلفية لمواقع الويب، والنصوص الأساسية، والمجالات المرجعية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توفر التقارير المحدثة بانتظام عن الروابط الخلفية الجديدة والروابط الخلفية المفقودة رؤية قابلة للتنفيذ في هذا الجزء من تحسين محركات البحث خارج الصفحة. يُكمل تحليل المنافسين وتوصيات بناء الروابط هذه الوحدة. تتبع الترتيب: يتم تحديث بيانات تصنيف Google لسطح المكتب والجوال يوميًا لكلماتك الرئيسية. استخدم ميزات متقدمة مثل وضع علامات على الكلمات الرئيسية، على سبيل المثال. لتحليل الفئات، أو النتائج المحلية. راقب منافسيك من خلال مراقبة أدائهم. تم تصميم برنامج Seobility SEO مع التركيز الواضح على الجودة وسهولة الاستخدام. Seobility مناسب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك للمبتدئين في تحسين محركات البحث (SEO).
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى المنافسين: التعرف على اللاعبين الرئيسيين في السوق وتقييمهم. 📊 استراتيجية المحتوى: التقييم والتوليد - احصل على محتوى عالي المستوى وموجه نحو التصنيف. 🚀 مراقبة شاملة لتحسين محركات البحث: أدوات شاملة لتأمين موقع متميز على Google. 🌐 تحليل السوق والاستخبارات: تعمق في مجالك واعتمد أفضل ممارسات الصناعة من الشركات الرائدة. 💡 Intel للإعلان والبحث المدفوع: احصل على رؤى من المنافسين لتحسين حملاتك المدفوعة. ✍️ صياغة وتحليل المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء المقالات أو إعادة صياغتها دون عناء، وإنتاج علامات وصفية، وتحسين القواعد النحوية والإملائية، واستخراج الكلمات الرئيسية من النص. منصة SEO شاملة تشمل كل ما هو مطلوب للتوسع التسويقي القوي. تحديث ساخن: احصل على رؤى قوية لتحسين محركات البحث باستخدام البرنامج الإضافي Serpstat ChatGPT! 🔍 اكتشف الكلمات الرئيسية المستهدفة لتحسين محركات البحث وقارنها عبر المناطق. 📊 تحليل مقاييس تحسين محركات البحث المهمة وبيانات الروابط الخلفية للمجال. ✍️ استخدم بيانات تحسين محركات البحث وتآزر ChatGPT لإنشاء محتوى فعال واستراتيجيات التحسين. قم بترقية لعبة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك باستخدام ChatGPT اليوم!
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل تطبيقك واستراتيجية الإيرادات • تحسين تقييمات تطبيقك والحفاظ على عودة المستخدمين • الاطلاع على كيفية اختلاف استخدام التطبيق عبر أكثر من 60 دولة • تحسين استراتيجية الإطلاق وحملات الاكتساب • قياس أداء هاتفك المحمول تتمثل مهمة data.ai ضد المنافسين في مساعدة العملاء على إنشاء تجارب هاتف محمول رابحة وتحقيق التميز. تأسست الشركة في عام 2010، وأطلقت أول حل لرؤى سوق الهاتف المحمول. في عام 2020، أطلقت data.ai Ascend، وهو حل لتحليلات الإعلانات، مما يجعلها أول شركة في مجالها تقدم رؤية جنبًا إلى جنب لرؤى السوق والبيانات الخاصة بالشركات لدعم قرارات الأعمال ذات المهام الحرجة. تشكل هذه الحلول معًا منصة أداء الأجهزة المحمولة الأكثر اكتمالاً في الصناعة. اعتمد أكثر من 1100 عميل ومليون اتصال عبر جميع المناطق الجغرافية والصناعات على data.ai لدفع أعمالهم عبر الهاتف المحمول. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو ولديها 12 مكتبًا حول العالم.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Vodafone وLacoste وNew Balance وVictoria’s Secret. تفي شركة SALESmanago بوعدها بتعظيم نمو الإيرادات وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للتجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من ثلاثة مبادئ: (1) العلاقة الحميمة مع العملاء لإنشاء علاقات حقيقية مع العملاء استنادًا إلى بيانات الطرف الأول والصفر؛ (2) التنفيذ الدقيق لتوفير تجربة عملاء فائقة الجودة عبر القنوات المتعددة بفضل التخصيص المفرط؛ و(3) ذكاء النمو الذي يدمج التوجيه البشري والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي مما يتيح اتخاذ قرارات عملية وسريعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. مزيد من المعلومات: www.salesmanago.com
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميزات العلامة البيضاء الخاصة بـ Web CEO للوكالات الرقمية حرية تخصيص التقارير وجعلها تبدو احترافية.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتماعية لتزويد الشركات بالمعلومات والوسائل اللازمة لتتبع شرائح معينة لتحليل تواجد علاماتها التجارية عبر الإنترنت. وتشمل تغطية الأداة المدونات، المواقع الإخبارية والمنتديات ومقاطع الفيديو والمراجعات والصور والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك Twitter وFacebook وInstagram وReddit. يمكن للمستخدمين البحث في البيانات باستخدام البحث عن النصوص والصور، واستخدام الرسوم البيانية والتصنيف وتحليل المشاعر وميزات أخرى لتوفير مزيد من المعلومات والتحليل. تتمتع Brandwatch بإمكانية الوصول إلى أكثر من 80 مليون مصدر.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع، تمكن People.ai فرق المبيعات من معرفة من يجب التعامل معه بوضوح في كل حساب من حساباتهم وما يجب فعله بالضبط لتقديم الصفقات ذات العائد الأعلى. تعرف مؤسسات مثل AppDynamics وDataRobot وOkta وZoom أن الأشخاص يشترون من الأشخاص، ولهذا السبب يشتري الأشخاص من People.ai.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
WASK
wask.co
اسكت؛ برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لنقل إعلاناتك الرقمية إلى أعلى مستويات الجودة. WASK هو منتج SaaS يركز على مساعدة المعلنين الرقميين على إدارة حملاتهم بنجاح أكبر والحصول على نتائج أفضل دون معرفة تقنية. يساعد WASK المعلنين على تحسين حملاتهم تلقائيًا للحصول على المزيد العملاء والمستخدمين، وقياس الزوار والعملاء على مواقع الويب/تطبيقات الويب دون استخدام تقنية ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، ونموذج سلوك الزائر بناءً على بيانات الزائر والعملاء، وإنشاء جماهير مستهدفة من هذه النماذج. في الوقت نفسه، يدعم WASK المعلنين في إعداد التقارير والاقتراحات الذكية وإنشاء نصوص الحملة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلنين في عمليات إدارة الحملة وتوفير الوقت.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، إلى جانب بيانات رؤى الشركة القيمة. لا يوفر موقع RoundDeal البيانات فحسب، بل يوفر أيضًا منصة ذكية. هدفنا هو مساعدة المسوقين ومندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف في العثور بسرعة على جهات الاتصال المستهدفة وربطها وتقييم البيئة التنافسية والحصول على معلومات تجارية عالية القيمة وفرص النمو. 1. المنقب - ابحث عن عميلك التالي ببيانات أفضل أنشئ بسرعة قوائم عملاء محتملين مستهدفين تحتوي على أكثر من 100 مليون من بيانات جهات الاتصال واحصل على تنبيهات عندما تغير جهات الاتصال وظائفها. 2. المشاركة - أتمتة مشاركة المبيعات الخاصة بك قم ببناء تسلسلات مبيعات آلية وانتقل بفرص المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي. 3. ملحق Chrome - ابحث عن العملاء المحتملين في كل مكان احصل على معلومات الاتصال المستهدفة والشركة مباشرة على LinkedIn وموقع الشركة ونظام إدارة علاقات العملاء (Salesforce أو HubSpot. 4. الإثراء - إثراء بياناتك قم بإثراء سجلاتك تلقائيًا بأكثر من 50 حقلاً من حقول البيانات الثابتة في قاعدة بيانات RoundDeal، بما في ذلك البريد الإلكتروني للعمل والهاتف والمسمى الوظيفي واسم الشركة والمزيد. 5. الزوار - حوّل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين مؤهلين اكتشف الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وقم بإشراكهم بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك البحث الأول والوحيد في الوقت الفعلي لمبيعات B2B. أكثر من 350.000 مستخدم وعشرات الآلاف من الفائزين بجائزة President's Club يستخدمون Seamless.AI للعثور على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر التي تم التحقق منها لأي شخص يحتاجون إلى البيع له. تم الإعلان عنه للتو: نية المشتري وتغييرات الوظيفة بواسطة Seamless.AI! أصدرت Seamless.AI للتو بيانات نوايا المشتري حتى تتمكن من بناء خط أنابيب بشكل أسرع من أي وقت مضى من خلال الوصول إلى الحسابات الموجودة حاليًا في السوق والجاهزة لشراء منتجك أو خدمتك. تتيح لك Job Changes by Seamless.AI الوصول إلى أي شخص قام بتغيير دوره، أو انتقل إلى شركة جديدة، حتى تتمكن من التواصل خلال هذا الوقت الحرج مع العملاء والمحتملين دون فقدان الاتصال.
VisualPing
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يحتوي Visualping على المئات من حالات الاستخدام المحتملة. يمكن لشركتك استخدام Visualping للذكاء التنافسي والاستخبارات التنظيمية وإدارة الامتثال وضمان الجودة على موقع الويب واكتشاف الانحدار وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا استخدام Visualping في حياتك الشخصية لمراقبة فرص العمل والمنتجات غير المتوفرة والأسعار والمواعيد والأخبار وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI عبارة عن منصة مبيعات وتسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التوسع بشكل أسرع باستخدام حلول التسويق القائمة على الحساب. في منصة واحدة: حدد حساباتك المستهدفة واكتشفها، وقم بتنسيق المحادثات الفردية مع المجموعات المستهدفة، وإشراكهم عبر قنوات متعددة، وتشغيل إعلانات ABM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقياس نجاح ABM وتحسينه عبر جميع حملاتك. مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهر SalesboxAI، تساعد Avatar الشركات في العثور على العملاء وتأمينهم بسرعة وكفاءة أكبر من خلال الاتصال تلقائيًا بالحسابات المستهدفة والمشاركة فيها وتأهيلها ومتابعتها عبر محادثات ثنائية الاتجاه ومتعددة القنوات. لمعرفة المزيد قم بزيارة: https://salesbox.ai
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار المعقولة من قبل ناشري ومطوري الأجهزة المحمولة ومقدمي الخدمات والمستثمرين بشكل يومي لفهم المنافسين ومراقبتهم، وإرشاد استراتيجيات الأعمال، وتحديد اهتمامات المستهلكين واتجاهاتهم الناشئة. تعد Apptopia فريدة من نوعها من حيث قدرتها على تقديم التعرف على SDK وتحليله وتحليل مستوى الفئة وتقارير الصناعة القابلة للتخصيص. كما نقدم أيضًا مجموعة كاملة من أدوات اكتساب المستخدمين. تتضمن بيانات الأداء (المتوفرة لأكثر من 50 دولة) التنزيلات والمستخدمين النشطين يوميًا والمستخدمين النشطين شهريًا والجلسات والتصنيفات والاحتفاظ بالمستخدمين والاستخدام عبر التطبيقات وتحليل SDK وإيرادات IAP وإيرادات الإعلانات ومرات ظهور الإعلانات والمزيد.
Sendoso
sendoso.com
أنشئ حملات مميزة للغاية ومصممة خصيصًا للتواصل بعمق مع المشترين طوال رحلة دورة حياة العميل وتحقيق المزيد من عائد الاستثمار لاستثمارات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام منصة Sendoso Direct Marketing Automation Platform.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة الأداء بمعايير الصناعة. يستفيد العملاء من تصورات Octane11 المبتكرة أو يقدمون بيانات محسنة إلى أداة ذكاء الأعمال أو CDP أو CRM أو أي نقطة نهاية أخرى من اختيارهم. إن Octane11 هو حقًا الرابط المفقود في حزمة بيانات B2B التي تحول البيانات المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين الأداء في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هي شركة أبحاث السوق التي اخترعت ذكاء دورة حياة المستهلك (CLI)، وهو سلالة جديدة من معلومات السوق، التي تساعد المؤسسات على البقاء في طليعة التكتيكات والاتجاهات الرئيسية. تُظهر منصة CLI الخاصة بنا للعلامات التجارية كيفية تفاعل المستهلكين مع الشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر استخدام التطبيقات، والمشتريات، ومرات الظهور الإعلانية، والمزيد، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائط البث، ومواقع الويب، والمدفوعات الرقمية، وما بعدها. تعمل الرؤى المستمدة من مصادر مسؤولة من Sensor Tower على استكمال بيانات المؤسسة بمنظورات "من الخارج إلى الداخل"، من أشخاص حقيقيين، والإجابة على الأسئلة القيمة التي لا تستطيع بيانات المؤسسة الإجابة عليها. تساعد هذه الأفكار في تشكيل استراتيجيات أفضل الشركات في العالم.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني للعمل والهاتف المحمول) لصانعي القرار الرئيسيين في هذه الشركات، وكل ذلك على نطاق واسع وبسلاسة.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل مؤسسات يتراوح عدد أفرادها من 1 إلى 10000 شخص. تحديد الهوية: يقدم بشكل فردي امتداد Chrome الذي يجعل تحديد الهوية أمرًا سهلاً للغاية مع منع إدخال البيانات للممثلين. ابحث عن حساباتك وعملائك المحتملين، واحصل على بيانات اتصال محدثة، ثم أدخلها في وحدة العميل المحتمل. العميل المحتمل: يمكنك زيادة المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا والذي يقدم رؤى وإدارة الحساب والمكالمات وأتمتة البريد الإلكتروني والمزيد. قم بإنشاء سير عمل مبيعات تم تحسينه لمساعدتك على إتمام المزيد من الصفقات. المشاركة: بناء جماهير الحساب وتشغيل عمليات التشغيل عبر الإعلانات وLinkedin وإعادة استهداف البريد المباشر والبريد الإلكتروني. قم بمواءمة التسويق مع بقية المؤسسة والوصول إلى العملاء بالطريقة الأكثر تخصيصًا.
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان العملاء المحتملين القيّمين - مع السياق الفوري، تحتاج إلى تسجيل رحلة المشتري وتوجيهها وتسريعها. • تقصير النماذج: إخفاء الحقول المعروفة أو ملؤها تلقائيًا لزيادة التحويلات. • الاستفادة من مصدر موثوق ودقيق: التصرف بناءً على بيانات الأعمال الجديدة - المحسنة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وضمان الجودة المدربين تدريبًا عاليًا - ليس فقط لمجموعة Fortune 500، ولكن أيضًا لكل شركة لديها موقع ويب.
LeadAngel
leadangel.com
الطائر المبكر يحصل على البيع. يؤدي التصفية والمطابقة والتوجيه إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور. إغلاق المزيد من الصفقات. LeadAngel عبارة عن منصة لإدارة العملاء المحتملين في مجال B2B، بما في ذلك مطابقة الحسابات والتوجيه. تعمل العمليات السريعة والموثوقة والقابلة للتخصيص مع Salesforce CRM وغيرها. واجهات برمجة التطبيقات المتاحة لتوجيه ومطابقة العملاء المحتملين. يساعد LeadAngel الشركات والمؤسسات والمؤسسات على تحسين عملية المبيعات لإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع. يقدم البرنامج توجيه العملاء المحتملين، ومطابقة العملاء المحتملين، والمطابقة الغامضة، وإلغاء البيانات المكررة، واستراتيجيات التسويق القائمة على الحساب، وإعداد التقارير التفصيلية. المطابقة قابلة للتخصيص للغاية وسريعة للغاية.
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم التكنولوجيا لزيادة بيانات العملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة FullContact في دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة، ولها مكاتب في دالاس (الولايات المتحدة)، وكوتشي (الهند).
&Open
andopen.co
&Open عبارة عن منصة عالمية للهدايا تقوم بتوريد الهدايا بشكل مدروس، وتشغيلها تلقائيًا عند إرسالها، وتتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية من البداية إلى النهاية. نحن نساعد العلامات التجارية على بناء الولاء وزيادة الاحتفاظ بها عن طريق تقديم هدايا أفضل وأسرع وأسهل للشركات. احجز عرضًا توضيحيًا أو تحدث مع أحد خبراء الهدايا لدينا اليوم لاكتشاف الحل المناسب لك.
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقديم تجارب مخصصة من خلال تقديم المحتوى المناسب في الوقت المناسب. إدارة الخبرة - مركزية وتنظيم المحتوى من مصادر مختلفة لتخصيص الوجهات في دقائق. تعد مركزية المحتوى وإدارته أمرًا أساسيًا للتخصيص. Uberflip عبارة عن منصة واحدة لمركزة وتنظيم كل المحتوى الخاص بك. يتكامل Uberflip مع منصات المحتوى التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من استيراد أصولك وإدارتها ووضع علامات عليها بسهولة. من هناك، تتمتع فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء لديك بسهولة الوصول إلى المحتوى المعتمد ويمكنها البدء في إنشاء وجهات مذهلة لكل الحملات وغرف المبيعات الرقمية مع تجربة السحب والإفلات بدون كود.. النتيجة؟ هدر محتوى أقل، وإطلاق حملات أسرع، وفريق مبيعات مزوّد بأفضل محتوى للعملاء المحتملين. الميزات الرئيسية: - تكامل المحتوى (مدونة، Wistia، Vimeo، YouTube، Vidyard، Brightcove) - إدارة العلامات والمرشحات الذكية - صفحات Uberflip - مساعدة مبيعات Uberflip (غرف المبيعات الرقمية) - تحسين محركات البحث (SEO) تسريع الرحلة - إنشاء وجهات محتوى منظمة لكل مشتري – وإشراكهم عبر جميع القنوات. يمكّنك Uberflip من زيادة استهلاك المحتوى من خلال توصيات المحتوى التي تبقي زوار موقعك في الموقع. من خلال عمليات التكامل القوية لمنصة أتمتة التسويق (MAP)، يمكن لكل تفاعل مع المحتوى أن يؤدي إلى الخطوة التالية المثالية لتسريع رحلة العميل. قم بتحسين معدلات التحويل الخاصة بك وتسريع وقت تحقيق الإيرادات من خلال تقديم محتوى مخصص يقلل من الاحتكاك في رحلة المشتري.
Mutiny
mutinyhq.com
لا تستطيع معظم فرق التسويق لعب دور مفيد في الوصول إلى الحسابات المستهدفة لأن استراتيجيات التسويق 1:1 التي تنجح لا يمكن التوسع فيها، وما هي المقاييس التي لا تنجح. تساعد Mutiny شركات B2B على توليد خطوط الأنابيب والإيرادات من حساباتها المستهدفة من خلال تجارب شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواقع صغيرة 1:1 وذكاء الحساب.
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مستخدم في ADP وGoogle وUber وiHeartMedia وCapital One وغيرها من المؤسسات الكبيرة أن يكونوا أكثر كفاءة وفعالية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://groove.co.
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر الذكاء والبصيرة - وكل عمليات المبيعات والتسويق - حتى تتمكن من اكتشاف الفرص مبكرًا، والتفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً، وإبرام الصفقات بشكل أسرع. قم بإنشاء جماهير دقيقة باستخدام ذكاء الحساب الخاص بنا، وبيانات CRM وMAP، وإشارات النوايا، والتقنيات، والمزيد. ثم استفد من الإمكانات الإضافية لمزيد من الدقة والتحكم: النظام الأساسي الوحيد لإعلانات B2B الذي تم تحسينه للوصول إلى فرق الشراء بأكملها، وزيادة تحويلات موقع الويب مع التخصيص، وتنسيق تفاعلات العملاء الهادفة عبر نظامك البيئي والقنوات، وقياس كيفية قيام أنشطة التسويق والمبيعات بتوجيه خطوط الأنابيب والإيرادات. يمكن للبائعين أيضًا الاستفادة من تطبيقات CRM الخاصة بهم للحصول على رؤى ذكية حول جهات الاتصال والشركات ورؤية مشاركة Demandbase ونشاط النوايا. باستخدام Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence، يمكنك تنسيق جميع لمسات GTM من أجل شراء منخفض الاحتكاك.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وقت للوصول إلى القيمة. احصل على عرض توضيحي: https://act-on.com/demo/ يعمل Act-On على تمكين المسوقين من: • تنمية وتوسيع أعمالهم على نطاق واسع من خلال توليد الطلب بين الشركات، والمبيعات والمعاملات بين الشركات، وميزات التسويق للعملاء. قم بتنسيق رحلة العميل بأكملها وتحسينها - من الوعي إلى الدعوة - من خلال بناء مشاركة مستمرة ومخصصة تحول الزائرين إلى عملاء محتملين، والعملاء المحتملين إلى عملاء محتملين مؤهلين، والعملاء المتوقعين المؤهلين إلى عملاء مدى الحياة. • تقديم تجارب استثنائية للعلامة التجارية طوال دورة حياة العميل من خلال أتمتة رحلات الشراء، وتخصيص الاتصالات والحملات، وتحسين تقارب العلامة التجارية والولاء. استفد من إمكانات Act-On الآلية لجذب عملاء محتملين جدد وإشراك جهات الاتصال الخاصة بك وتوجيه العملاء المتوقعين نحو قرارات شراء أكثر تكرارًا وأكثر ربحًا. • دفع اعتماد المنتج القابل للقياس والاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ برامج الإعداد والتدريب الشاملة، واعتماد المنتج واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، والعروض الترويجية للمنتجات والخدمات الجديدة. بدءًا من جهات الاتصال الجديدة وحتى الشركاء المخلصين، يمكنك استخدام Act-On لإشراك جمهورك، وتحويلهم إلى سفراء لعلامتك التجارية، وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. من خلال التقارير والتحليلات التفاعلية والديناميكية لتقييم الأداء وعرضه وتحسينه، تم تصميم Act-On Platform لتقديم قيمة تسويقية متنامية للشركات والمسوقين من أي حجم وشكل وموقع وحجم. تتضمن ميزات النظام الأساسي ما يلي: • رحلات شراء آلية وقابلة للتكيف • عمليات تكامل عميقة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة ومؤتمرات الويب • تتبع مشاركة زائري موقع الويب والإبلاغ عن النوايا • تسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم ورعايتهم بشكل ديناميكي • الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتنقيب والنشر والدعوة • سهولة - لتصميم نماذج الويب والصفحات المقصودة وقوالب البريد الإلكتروني • البريد الإلكتروني للمعاملات والأحداث التي يتم تشغيلها • التسعير النشط القائم على جهات الاتصال لفواتير الاستخدام الفعلي، نحصل على التسويق. نحن نفهم التحديات التي تواجهك. ونحن هنا لمساعدتك على التفوق مع كل عميل وكل حملة.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع العميل أولاً، وخيار العلامة البيضاء القياسي، والخطة الشاملة مع عدد غير محدود من المستخدمين، والالتزام ببيانات الاتصال عالية الجودة، هو ما يميزنا. جربه مجانًا على www.nymblr.com
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent عبارة عن منصة لذكاء الاتصال قائمة على B2B ومتجذرة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. نحن ندعم خطوط أنابيب التسويق والمبيعات بإشارات نوايا متعددة المصادر، وتفاصيل دقيقة للهاتف المحمول، وجهات اتصال تم التحقق منها في الوقت الفعلي، ونمذجة شبيهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤى لا مثيل لها من حيث التصميم المؤسسي والتكنولوجي لـ 35 مليون من صانعي القرار. تساعد Infotelligent الشركات في العثور على الحسابات التي لديها ميل أكبر للشراء، وزيادة حجوزات المبيعات من خلال معلومات اتصال دقيقة وسير عمل البيانات بسرعة البرق.
Owler
owler.com
Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات! يوفر لك Owler Max رؤى على مستوى الحساب، وبيانات الاتصال، ومحفزات المبيعات التي تحتاجها لتسريع وتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك وتحقيق المزيد من الإيرادات - كل ذلك في نظام أساسي واحد.
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وكلها مخصصة لرحلة العميل الفردية الخاصة بهم. تأسست Folloze في عام 2013 على يد اثنين من مديري التسويق التنفيذيين الذين لاحظوا كيف يتغير البيع والشراء بين الشركات بشكل مباشر، وتخدم Folloze بكل فخر بعضًا من أكبر العلامات التجارية وأكثرها نجاحًا في مجال B2B اليوم، بما في ذلك شركات مثل Cisco وFireEye وGoogle وOkta وWorkday.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، يعمل CUFinder على تمكين الشركات من تخصيص الاتصالات وتوفير الوقت واكتساب ميزة تنافسية في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم. استمتع بتجربة القوة التحويلية لـ CUFinder واطلق العنان لإمكانيات جديدة لنجاح مبيعاتك وتسويقك.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة بما يتجاوز الأرقام. يمكنك العثور على جميع الرؤى التنافسية الأساسية ومعايير مؤشرات الأداء الرئيسية الجاهزة للاستخدام الخاصة بأقرانك في الصناعة والموردين والعملاء في لوحة المعلومات المصممة خصيصًا لك. لدينا فريق متخصص من الخبراء موجود لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من الرؤى حتى تتمكن دائمًا من الحصول على النسخة الاحتياطية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في السوق لمنتجك أو خدمتك باستخدام أفضل النوايا وأخبار الشركة وبيانات زوار الويب. - توفير معلومات اتصال تم التحقق منها لصانعي القرار من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة - العمل كامتداد لفريقك لملء أي فجوات في بيانات الاتصال أو الحساب من خلال الاستفادة من فريق البحث لدينا الذي يضم أكثر من 2000 شخص - كل ذلك مع توفير رصيد غير محدود التسعير مدعوم بخدمة عملاء عالمية المستوى. عملاؤنا هم فرق إيرادات ذكية من شركات رائدة في الصناعة - مثل ServiceTitan، وProGlove، وOpenprise، وVeranex - الذين يدركون أن تحسين كفاءة خطوط الأنابيب في اقتصاد اليوم المليء بالتحديات هو مفتاح نمو الإيرادات. لقد قدمنا بيانات عالية الجودة إلى الصناعة لأكثر من 15 عامًا، ولم نجعلها متاحة مباشرة لأكثر من 800 عميل إلا مؤخرًا.