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برنامج التنفيذ القائم على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تمكين المسوقين من صياغة ونشر رسائل مخصصة ضرورية لتنفيذ استراتيجية التسويق القائمة على الحساب (ABM). ABM هو نهج مركّز في التسويق بين الشركات، ويوحّد فرق التسويق والمبيعات لتحديد الحسابات المستهدفة الحاسمة ونشر أساليب تسويقية مخصصة لتحويلهم إلى عملاء. في التسويق التقليدي، يتضمن إنشاء العملاء المحتملين إنشاء محتوى لجذب جمهور عريض، ثم رعاية هؤلاء العملاء المتوقعين من خلال مسار التسويق على أمل عمليات الشراء النهائية. ومع ذلك، فإن العديد من العملاء المتوقعين يخرجون من مسار التحويل قبل الوصول إلى مرحلة الشراء. تعالج ABM هذه المشكلة من خلال تحديد الأولويات واستهداف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، مما يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتركيز الجهود على إشراك العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل. يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تسهيل استراتيجيات ABM من خلال تمكين المسوقين من تقديم حملات مخصصة للحسابات المستهدفة. تشمل هذه الحملات قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب والإعلانات المستهدفة والبريد المباشر والأحداث. الفوائد الرئيسية لبرامج التنفيذ المعتمدة على الحساب: * حملات مخصصة للغاية: يمكن للمسوقين إنشاء حملات مخصصة عبر قنوات متعددة، مما يعزز الملاءمة والمشاركة. * تسليم المحتوى الخاص بالحساب: يتم تسليم المحتوى على أساس كل حساب على حدة، مما يضمن أن الرسائل تتوافق مع الاحتياجات الفريدة لكل هدف ونقاط الضعف. * توزيع المحتوى الاستراتيجي: يساعد البرنامج في تخطيط توقيت المحتوى التسويقي وموضعه، وتحسين الوصول والتأثير. * مواءمة جهود المبيعات والتسويق: يعزز برنامج ABM التعاون بين أقسام المبيعات والتسويق، مما يضمن استراتيجيات متماسكة ومنسقة. * تحسين الموارد: من خلال تركيز الموارد على الحسابات ذات احتمالية التحويل العالية، توفر المؤسسات الوقت والمال، وتعظيم عائد الاستثمار. * بناء العلاقات والاحتفاظ بها: تعطي استراتيجيات ABM الأولوية لبناء علاقات دائمة مع الحسابات الرئيسية، وتعزيز الولاء، وخلق فرص للتوسع. في الأساس، يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تمكين المسوقين من تنفيذ حملات مستهدفة بدقة، وتعميق العلاقات مع العملاء، ودفع نمو الأعمال المستدام من خلال استراتيجيات ABM.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Warmly

Warmly

warmly.ai

تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso هي منصة مخصصة لإدارة الهدايا تساعد الشركات في تحسين تجارب العملاء والتسويق من خلال هدايا مخصصة وتكامل سهل مع أدوات الأعمال.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.

&Open

&Open

andopen.co

&Open هو منصة هدايا عالمية تُسَير عملية تقديم الهدايا من البداية إلى النهاية لتسهيل الهدايا المؤسسية وتحسين ولاء العملاء.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.

Metadata

Metadata

metadata.io

تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

تطبيق xiQ يقدم منصة مبيعات وتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية وتحليلات متقدمة لتعزيز التفاعل وتحسين معدلات الإغلاق.

Printfection

Printfection

printfection.com

Printfection هو منصة لإدارة الهدايا والتسويق، تسهل شراء وتوزيع المنتجات المخصصة، مع تخزين وإدارة كامل للمنتجات عبر الإنترنت.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.

Opensense

Opensense

opensense.com

يتيح تطبيق Opensense إدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي عبر جميع الأجهزة، ويتوافق مع Office 365 وG-Suite وSalesforce وغيرها.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

تطبيق كوتيس ديزاين يوفر منصة تجارة إلكترونية لتمكين العلامات التجارية من تصميم، بيع، وشحن الهدايا الترويجية عالميًا.

Postal

Postal

postal.com

تم تأسيس تطبيق Postal في 2020، ويتيح للشركات تكوين علاقات إنسانية فعالة مع العملاء والشركاء والمستفيدين.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.

PFL

PFL

pfl.com

تطبيق PFL يقدم خدمة البريد المباشر المدعومة بالبيانات، مع تخصيص الحملات وقياس الأداء لزيادة التفاعل مع العملاء.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.

Propensity

Propensity

propensity.com

تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات والاستطلاعات والحسابات بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.

Reachdesk

Reachdesk

reachdesk.com

تساعد تطبيق Reachdesk الشركات B2B على إرسال البريد المباشر والهدايا باستخدام البيانات، مما يعزز التواصل مع العملاء والمستخدمين.

Enthusem

Enthusem

enthusem.com

تطبيق Enthusem من Prospect Smarter هو حل تسويق رقمي يركز على تحويل التسويق التقليدي إلى تسويق عبر الإنترنت، ويوفر معلومات شخصية عالية القيمة.

Alyce

Alyce

alyce.com

Alyce هو تطبيق يمنح الشركات إمكانية إرسال هدايا مخصصة لتعزيز العلاقات مع العملاء وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

6sense

6sense

6sense.com

تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory تطبيق يعزز تجربة المحتوى في B2B، يوفر محتوى مخصص ويستخدم الذكاء الإصطناعي لتحسين التفاعلات وتحليل الأداء.

Recotap

Recotap

recotap.com

ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

تساعد تطبيق Madison Logic الشركات على تحديد حسابات العملاء المحتملة والتفاعل معها، وتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل البيانات لتعزيز المبيعات.

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

تطبيق Advertaze يمكّن المستخدمين من إنشاء إعلانات مخصصة تستهدف فرق الشراء في حسابات معينة، مما يضمن وصول الإعلانات للأشخاص المناسبين فقط.

Proof

Proof

useproof.com

تطبيق Proof يعزز ثقة الزوار ويخلق شعورًا بالاستعجال، مما يساعد على زيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة في قمع التسويق.

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