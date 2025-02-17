برنامج التنفيذ القائم على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

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يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تمكين المسوقين من صياغة ونشر رسائل مخصصة ضرورية لتنفيذ استراتيجية التسويق القائمة على الحساب (ABM). ABM هو نهج مركّز في التسويق بين الشركات، ويوحّد فرق التسويق والمبيعات لتحديد الحسابات المستهدفة الحاسمة ونشر أساليب تسويقية مخصصة لتحويلهم إلى عملاء. في التسويق التقليدي، يتضمن إنشاء العملاء المحتملين إنشاء محتوى لجذب جمهور عريض، ثم رعاية هؤلاء العملاء المتوقعين من خلال مسار التسويق على أمل عمليات الشراء النهائية. ومع ذلك، فإن العديد من العملاء المتوقعين يخرجون من مسار التحويل قبل الوصول إلى مرحلة الشراء. تعالج ABM هذه المشكلة من خلال تحديد الأولويات واستهداف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، مما يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتركيز الجهود على إشراك العملاء المحتملين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل. يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تسهيل استراتيجيات ABM من خلال تمكين المسوقين من تقديم حملات مخصصة للحسابات المستهدفة. تشمل هذه الحملات قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب والإعلانات المستهدفة والبريد المباشر والأحداث. الفوائد الرئيسية لبرامج التنفيذ المعتمدة على الحساب: * حملات مخصصة للغاية: يمكن للمسوقين إنشاء حملات مخصصة عبر قنوات متعددة، مما يعزز الملاءمة والمشاركة. * تسليم المحتوى الخاص بالحساب: يتم تسليم المحتوى على أساس كل حساب على حدة، مما يضمن أن الرسائل تتوافق مع الاحتياجات الفريدة لكل هدف ونقاط الضعف. * توزيع المحتوى الاستراتيجي: يساعد البرنامج في تخطيط توقيت المحتوى التسويقي وموضعه، وتحسين الوصول والتأثير. * مواءمة جهود المبيعات والتسويق: يعزز برنامج ABM التعاون بين أقسام المبيعات والتسويق، مما يضمن استراتيجيات متماسكة ومنسقة. * تحسين الموارد: من خلال تركيز الموارد على الحسابات ذات احتمالية التحويل العالية، توفر المؤسسات الوقت والمال، وتعظيم عائد الاستثمار. * بناء العلاقات والاحتفاظ بها: تعطي استراتيجيات ABM الأولوية لبناء علاقات دائمة مع الحسابات الرئيسية، وتعزيز الولاء، وخلق فرص للتوسع. في الأساس، يعمل برنامج التنفيذ القائم على الحساب على تمكين المسوقين من تنفيذ حملات مستهدفة بدقة، وتعميق العلاقات مع العملاء، ودفع نمو الأعمال المستدام من خلال استراتيجيات ABM.
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Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.
Printfection
printfection.com
Printfection عبارة عن منصة لإدارة غنيمة تعمل على تبسيط عملية شراء وإدارة وتوزيع البضائع ذات العلامات التجارية. يستخدمنا عملاء مثل Zendesk وBetterHelp وHinge وGusto لشحن المنتجات الغنائم بسهولة إلى العملاء والعملاء المتوقعين والموظفين والأحداث. وهذا يدعم جهود ABM الخاصة بك ويمكننا أن نوفر لك ساعات من الوقت في إدارة المنتجات الغنيمة، مما يساعدك على تحقيق وقياس عائد استثمار أكبر من جهود تسويق المنتجات الغنائية. ما الذي يفصلنا عن شركات غنيمة أخرى؟ هناك بالفعل المئات من شركات غنيمة ومواقع غنيمة هناك. تقدم معظمها خدمات طباعة بسيطة وتوزيع المنتجات الترويجية، أي يمكنك وضع شعارك على بعض الأكواب وبعض القمصان ثم إرساله إلى مكتبك. معظم شركات الغنيمة هذه لا تقدم أي تكنولوجيا. لا توجد طريقة لتقديم الهدايا بشكل استراتيجي للعملاء أو العملاء المحتملين، ولا توجد عمليات تكامل مع Salesforce (أو أي نظام إدارة علاقات عملاء آخر) ولا توجد اتصالات بأدوات أتمتة التسويق مثل Marketo وHubSpot وZapier وما إلى ذلك. Printfection عبارة عن خدمة كاملة وغنيمة شاملة منصة للإدارة والتنفيذ حيث لا يمكنك فقط وضع علامة تجارية على آلاف العناصر الإبداعية حقًا، ولكن يمكنك أيضًا شحن هذه العناصر بشكل استراتيجي إلى أي مكان في العالم من خلال مجموعتك التقنية الحالية. يحصل كل عميل أيضًا على مدير حساب مخصص وفريق نجاح غنيمة، حيث نشارك بانتظام ما هو الأفضل للمناسبات والهدايا ومكافآت العملاء وما إلى ذلك، ونبقيك على اطلاع بأحدث وأروع العناصر. نحن نقدم خدمة غنيمة لم يجربها سوى عدد قليل جدًا من الشركات من قبل. إنشاء SWAG تصفح كتالوجنا الشامل الذي يضم مئات ومئات من المنتجات الترويجية الرائعة، أو أرسل طلب بحث عن عنصر. نضيف عناصر جديدة إلى الكتالوج طوال الوقت بناءً على احتياجات العملاء. تجعل عملية إعداد العناصر لدينا من السهل للغاية وضع شعارك والأعمال الفنية الخاصة بشركتك على أي شيء تقريبًا: القمصان، والسترات، والقمصان، والأكواب، وزجاجات المياه، ومكبرات الصوت، والمنتجات التقنية، والألغاز، ومجموعات Jenga، سمها ما شئت. يمكننا أن نصنع منتجات ممتعة ومبتكرة مثل البيناتا وطاولات التدليك - انطلق وفكر خارج الصندوق! تخزين وتخزين غنيمة يمكننا بالطبع إرسال غنيمة مباشرة إلى مكتبك أو أي مكان، ولكن التألق الحقيقي وراء Printfection هو أننا سنقوم بتخزين كل غنيمة لك! لا مزيد من خزانة المكتب أو الزنزانة الفوضوية. بمجرد طلب غنيمة الخاص بك، يتم شحن العناصر إلى مركز التنفيذ لدينا. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي وعرض جميع مخزونك في الوقت الفعلي. عندما تريد إرسال غنيمة إلى الموظفين، أو العملاء المحتملين، أو العملاء، أو الشركاء، أو إلى حدث ما، فما عليك سوى بضع نقرات وسنقوم بشحن وتنفيذ جميع الطلبات نيابةً عنك. الأمر بهذه السهولة. خدمات طباعة وشحن القمصان على الرغم من أننا نصنف مئات العناصر، إلا أن لدينا بعض العملاء الذين غالبًا ما يبدأون بقمصان الشركات. يمكننا طباعة شعارك وأعمالك الفنية على العديد من أنواع القمصان المختلفة، بما في ذلك جميع أنواع الأحجام والأقمشة. يمكننا أيضًا شحن أي نوع من الملابس المخصصة، بما في ذلك السترات ذات القلنسوة والسراويل والملابس الداخلية وما إلى ذلك. نحن واحدة من أكثر شركات دروبشيبينغ القمصان مرونةً. استيفاء SWAG لم يكن من السهل أبدًا إيصال سلع شركتك إلى العملاء المحتملين والعملاء والموظفين. يمكنك شحن غنيمة خاصة بك إلى مستودعاتنا لاستخدامها في الحملات، وسيتم تخزين أي غنيمة جديدة تطلبها من خلال الاستخدام لك. بنقرات قليلة فقط، يمكنك إرسال أي عنصر إلى أي مكان في العالم؛ سواء كان ذلك يتعلق بحساب مهم تحاول إغلاقه، أو عميل مخلص قام للتو بتجديدك أو مساعدتك في دراسة حالة. التغليف والأطقم المخصصة نحن نجعل من السهل إنشاء مجموعات مخصصة رائعة لتأهيل العملاء الجدد، وذلك باستخدام جهود ABM الخاصة بك، أو إسعاد الموظفين الجدد. يتيح لك الإعداد المخصص وضع علامة تجارية على صناديق التغليف الخاصة بك من خلال عملك الفني المخصص، وإضافة إدخالات ومواد حشو مخصصة، وترتيب أي عناصر من اختيارك بدقة. مثالية لتوفير تجربة فتح الملاكمة المثالية! دروبشيبينغ الحدث (منتجات دروبشيب الترويجية) نحن نجعل دروبشيبينغ غنيمة / المنتجات الترويجية للأحداث سهلة للغاية. يمكنك إرسال أي العناصر التي تريدها. تعني ميزة تعبئة الأحداث لدينا أن جميع عناصر الملابس الخاصة بك ستصل بشكل أنيق ومُصنفة حسب الحجم والجنس، لذلك كل ما عليك فعله هو إخراج قمصانك من الصندوق في جناحك وستكون جاهزًا لوقت العرض. عند انتهاء الحدث الخاص بك، يمكنك ببساطة إرسال أي غنيمة غير مستخدمة مرة أخرى إلى مركز التنفيذ الخاص بنا، مما يقلل بشكل كبير من الإنفاق المهدر. إذا قمت بتحديد التسليم المضمون، فسوف تصل العناصر الخاصة بك في تاريخ محدد. لن تضطر أبدًا إلى التدافع للحصول على غنيمة من وإلى الحدث مرة أخرى! تكامل SALESFORCE وتكامل أدوات التسويق اسمح لمندوبي المبيعات لديك بطلب غنيمة مباشرة من خلال Salesforce. أو قم بأتمتة عملية تقديم الهدايا الغنائم من خلال Marketo أو HubSpot أو Intercom أو أي عدد من الأدوات التي تستفيد من تكامل Zapier الخاص بنا. يمكنك أيضًا إنشاء متجر غنيمة للشركة للاستفادة من تكامل Shopify الخاص بنا. Printfection هي أسهل طريقة لشحن غنيمة إلى أي شخص في أي مكان في العالم.
Reachdesk
reachdesk.com
تُمكّن Reachdesk شركات B2B من تقديم اللحظات المهمة على نطاق واسع من خلال البريد المباشر المبني على البيانات والهدايا. من خلال Reachdesk، يمكن للشركات تقديم الهدايا والبريد المباشر الذي يبني اتصالات أعمق مع العملاء والمحتملين والموظفين بنقرة زر واحدة. تعمل تكاملاتنا مع مجموعتك التقنية على توفير عائد استثمار واضح وقابل للقياس؛ لم تعد القناة المباشرة لعبة تخمين.
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية العملاء الأوفياء ومكافأتهم طوال دورة حياتهم.
Postal
postal.com
تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. تعرف على المزيد على موقع postal.com.
PFL
pfl.com
في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط عملية التنفيذ وإدارة كل شيء بدءًا من الإستراتيجية والإنتاج وحتى التسليم والقياس. نحن نستخدم تكتيكات رقمية مقترنة بلمسات بريدية مباشرة لا تُنسى، بدءًا من البطاقات البريدية والرسائل إلى رسائل البريد ثلاثية الأبعاد مع عناصر الشعار، لزيادة التفاعل وتحقيق النتائج. نحن نستغل قوة بياناتك لتخصيص الحملات على أي نطاق، من المئات إلى الملايين، مما يضمن حصول عملائك على رسائل ذات صلة وشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل منصتنا مع إدارة علاقات العملاء (CRM/MAP) الخاصة بك، مما يتيح لك قياس أداء البريد المباشر وعائد الاستثمار (ROI) بسهولة. اسمح لنا بمساعدتك في جعل عملائك يبتسمون من خلال بريد مباشر جذاب وشخصي وقابل للقياس.
Kotis Design
kotisdesign.com
نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الناس في ارتدائها واستخدامها. استفد من تصميم منتجاتنا الحائز على جوائز من خلال حل قوي للتخزين والتنفيذ. يمكن لمنشآتنا الكائنة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شبكة من المصانع الخارجية، إرسال البضائع إلى جميع أنحاء العالم. يمكن للسلع ذات العلامات التجارية جيدة التوقيت أن تضاعف أو تضاعف قيمة فرصتك ثلاث مرات. تتيح لك عمليات التكامل بين Salesforce وShopify إرسال البضائع عندما يكون ذلك منطقيًا، وذلك باستخدام فرق المستودعات والتنفيذ لدينا. لا حاجة لخزانة غنيمة! دعونا نبني سلعًا رائعة معًا.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem، من شركة Prospect Smarter، هو حل تسويق رقمي متخصص في التسويق عبر الإنترنت. تقديم عملاء محتملين حصريين وذوي قيمة عالية وشخصية.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو برنامج وخدمة سحابية لإنشاء وتخزين المنشورات الاحترافية عبر الإنترنت مع تأثير قلب الصفحة. قم بتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى دفاتر صور متحركة تفاعلية وأنتج مواد تسويقية جذابة لعملائك. اعرض مستنداتك بطريقة تفاعلية: أضف روابط ومقاطع فيديو لمشاركة أفضل للعملاء وشارك دفاتر الصور المتحركة بسلاسة من خلال الرابط. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
PathFactory
pathfactory.com
احصل على إيرادات B2B من خلال تجارب مخصصة وجذابة وتركز على التحويل عبر رحلة المشتري B2B بأكملها مع PathFactory. عزز رحلة المشتري وابدأ في تمكين المشترين من خلال ذكاء المحتوى. يتيح لك ذكاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي في PathFactory إنشاء تجارب محتوى مخصصة للمشترين الأفراد والحسابات المستهدفة لاستراتيجية ABM الخاصة بك. قم بتسريع سرعة الصفقة وتنمية خط الأنابيب الخاص بك من خلال التوصية بأفضل الأصول التالية للاستهلاك بناءً على تاريخ الزائر الحديث والصناعة والموضوعات الشائعة. تستخدم شركات B2B الرائدة في المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم PathFactory لتسريع الرعاية وتحسين معدلات الفوز وفهم أداء المحتوى من خلال تقديم تجارب محتوى ذكية وأحداث افتراضية لإزالة الاحتكاك مع المشترين. تم الاعتراف بـ PathFactory مؤخرًا من قبل شركة Deloitte كواحدة من شركات Technology Fast 500 في أمريكا الشمالية لعام 2020.
&Open
andopen.co
&Open عبارة عن منصة عالمية للهدايا تقوم بتوريد الهدايا بشكل مدروس، وتشغيلها تلقائيًا عند إرسالها، وتتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية من البداية إلى النهاية. نحن نساعد العلامات التجارية على بناء الولاء وزيادة الاحتفاظ بها عن طريق تقديم هدايا أفضل وأسرع وأسهل للشركات. احجز عرضًا توضيحيًا أو تحدث مع أحد خبراء الهدايا لدينا اليوم لاكتشاف الحل المناسب لك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Uberflip
uberflip.com
يتيح لك Uberflip إنشاء تجارب محتوى سياقية بسرعة على نطاق واسع. قم بإتمام الصفقات بشكل أسرع من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة الذي يتواصل بشكل أفضل مع عملائك المحتملين. المحتوى هو العمود الفقري لكل حركة تذهب إلى السوق. إذا كنت تريد التميز وبناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء، فستحتاج إلى تقديم تجارب مخصصة من خلال تقديم المحتوى المناسب في الوقت المناسب. إدارة الخبرة - مركزية وتنظيم المحتوى من مصادر مختلفة لتخصيص الوجهات في دقائق. تعد مركزية المحتوى وإدارته أمرًا أساسيًا للتخصيص. Uberflip عبارة عن منصة واحدة لمركزة وتنظيم كل المحتوى الخاص بك. يتكامل Uberflip مع منصات المحتوى التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من استيراد أصولك وإدارتها ووضع علامات عليها بسهولة. من هناك، تتمتع فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء لديك بسهولة الوصول إلى المحتوى المعتمد ويمكنها البدء في إنشاء وجهات مذهلة لكل الحملات وغرف المبيعات الرقمية مع تجربة السحب والإفلات بدون كود.. النتيجة؟ هدر محتوى أقل، وإطلاق حملات أسرع، وفريق مبيعات مزوّد بأفضل محتوى للعملاء المحتملين. الميزات الرئيسية: - تكامل المحتوى (مدونة، Wistia، Vimeo، YouTube، Vidyard، Brightcove) - إدارة العلامات والمرشحات الذكية - صفحات Uberflip - مساعدة مبيعات Uberflip (غرف المبيعات الرقمية) - تحسين محركات البحث (SEO) تسريع الرحلة - إنشاء وجهات محتوى منظمة لكل مشتري – وإشراكهم عبر جميع القنوات. يمكّنك Uberflip من زيادة استهلاك المحتوى من خلال توصيات المحتوى التي تبقي زوار موقعك في الموقع. من خلال عمليات التكامل القوية لمنصة أتمتة التسويق (MAP)، يمكن لكل تفاعل مع المحتوى أن يؤدي إلى الخطوة التالية المثالية لتسريع رحلة العميل. قم بتحسين معدلات التحويل الخاصة بك وتسريع وقت تحقيق الإيرادات من خلال تقديم محتوى مخصص يقلل من الاحتكاك في رحلة المشتري.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المحتوى الخاص بك عبر رحلته بأكملها، والحصول على نظرة أعمق حول ما يعمل بشكل أفضل عندما تعرف كيف يتفاعل عملاؤك المحتملون مع المحتوى الخاص بك على قنوات متعددة، حتى تتمكن من التفاعل على الفور مع العملاء المتوقعين البارزين ورعاية العملاء المحتملين الباردين. باستخدام تحليلات التفاعل في الوقت الفعلي من Paperflite، يمكنك فهم كيفية تفاعل المستخدمين النهائيين مع المحتوى عند الوصول إلى المحتوى الخاص بك أو عرضه أو مشاركته، حتى تعرف دائمًا ما يجب فعله بعد ذلك بالضبط.
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
xiQ
xiqinc.com
تجمع منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ بين علم الأعصاب وعلم النفس والذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والحائزة على جوائز رؤى شخصية وذكاء شامل للحساب ومحتوى منسق في الوقت الفعلي في متناول فريقك حتى يتمكنوا من بناء الثقة وإبرام الصفقات بشكل أسرع. لقد نجح عملاؤنا من المؤسسات الكبيرة في إشراك جماهيرهم بشكل أفضل 10 مرات مقارنة بقنوات التسويق التقليدية، وتوفير آلاف الساعات من وقت البحث، وحققوا معدلات فوز قريبة أعلى بنسبة تصل إلى 24%. الإمكانات الرئيسية لمنصة xiQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي: * رؤى تعتمد على الشخصية لدفاتر المبيعات الفردية * محتوى SmartSourced™ الذي يحفز المشاركة بمعدل 10 أضعاف * بيانات نوايا الطرف الأول والتحليلات المتقدمة لتخصيص كل تفاعل. * Instasites (مواقع صغيرة مصممة للتجارب الفردية) * ملفات تعريف شاملة شاملة للشركة تم تجميعها في ثوانٍ* مشغلات المبيعات والتنبيهات في الوقت الفعلي مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك * Outlook وSalesforce وMS Teams وتكامل الوسائط الاجتماعية تجربة xiQ في xiQinc.com.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات الخاصة بك من خلال التخصيص القائم على الإسناد: - قم بتقديم الرسائل والأصول المناسبة لكل زائر لموقع الويب، ومساعدتهم على أن يصبحوا عملاءك بشكل أسرع. - افهم كيف تؤثر جهودك التسويقية على أهداف العمل ورسم خريطة لرحلات عملائك بدءًا من اللمسة الأولية وحتى الصفقات التي تم الفوز بها. - تحويل الزوار إلى عملاء، وليس عملاء محتملين فقط!
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما يصبحون مستعدين للشراء. وإليك الطريقة: - زيادة إنتاجية المبيعات: حدد نية الشراء لدى الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وأبلغ فريق المبيعات لديك عندما يكونون مستعدين للشراء. - إزالة التخمين من التسويق: تعرف على الحسابات التي تتفاعل مع المحتوى الخاص بك وما الذي يثير اهتمامهم أكثر. - جميع نقاط البيانات التي تحتاجها: نقوم بتتبع 3 مليارات حدث شهريًا في جميع أنحاء العالم ونقوم بتحديث نقاط البيانات على أساس أسبوعي. - الاندماج بسلاسة مع الأدوات التقنية التي تستخدمها بالفعل - إنها ليست أداة أخرى للتعلم.
Madison Logic
madisonlogic.com
يعمل Madison Logic على تمكين الشركات الأكبر والأسرع نموًا من تحويل أفضل حساباتها بشكل أسرع من خلال البحث عن الأعضاء الأكثر تأثيرًا في لجنة الشراء والمشاركة معهم طوال رحلة العميل. تتيح منصة ML، وهي منصة عالمية متعددة القنوات لتنشيط وقياس وسائط ABM، للمسوقين داخل مؤسسات المؤسسة الاستفادة من بيانات الملكية الفريدة لتحديد الحسابات التي من المرجح أن تشتريها، وتعظيم المشاركة عبر قنوات متعددة، وتسريع دورات المبيعات للتأثير بشكل إيجابي على عائد الاستثمار.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI عبارة عن منصة مبيعات وتسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التوسع بشكل أسرع باستخدام حلول التسويق القائمة على الحساب. في منصة واحدة: حدد حساباتك المستهدفة واكتشفها، وقم بتنسيق المحادثات الفردية مع المجموعات المستهدفة، وإشراكهم عبر قنوات متعددة، وتشغيل إعلانات ABM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقياس نجاح ABM وتحسينه عبر جميع حملاتك. مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهر SalesboxAI، تساعد Avatar الشركات في العثور على العملاء وتأمينهم بسرعة وكفاءة أكبر من خلال الاتصال تلقائيًا بالحسابات المستهدفة والمشاركة فيها وتأهيلها ومتابعتها عبر محادثات ثنائية الاتجاه ومتعددة القنوات. لمعرفة المزيد قم بزيارة: https://salesbox.ai
Influ2
influ2.com
اجعل الإعلانات جزءًا أساسيًا من محادثة المبيعات. Influ2 عبارة عن منصة إعلانية تعتمد على الأشخاص وتسمح لك بالوصول إلى أشخاص محددين ضمن الحسابات المستهدفة ومعرفة من يتفاعل مع إعلاناتك. ادفع المحتوى ذي الصلة إلى صانعي القرار الرئيسيين، وتتبع النية على مستوى جهة الاتصال، وامنح المبيعات السياق الذي تحتاجه للفوز بحسابات قيمة. باستخدام إعلانات Influ2 المستندة إلى الأشخاص، يمكنك جذب المزيد من خطوط الأنابيب بمقدار 2.26 مرة من خلال إشراك صناع القرار طوال رحلتهم بأكملها.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
N.Rich
nrich.ai
تعزيز خط الأنابيب الخاص بك مع الحفاظ على الميزانية. ابحث عن حسابات ICP ذات نية شراء مؤكدة، وقم بتنشيطها باستخدام الإعلانات الرقمية عبر القنوات، وقم بتوصيل الحسابات الساخنة إلى المبيعات.
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر الذكاء والبصيرة - وكل عمليات المبيعات والتسويق - حتى تتمكن من اكتشاف الفرص مبكرًا، والتفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً، وإبرام الصفقات بشكل أسرع. قم بإنشاء جماهير دقيقة باستخدام ذكاء الحساب الخاص بنا، وبيانات CRM وMAP، وإشارات النوايا، والتقنيات، والمزيد. ثم استفد من الإمكانات الإضافية لمزيد من الدقة والتحكم: النظام الأساسي الوحيد لإعلانات B2B الذي تم تحسينه للوصول إلى فرق الشراء بأكملها، وزيادة تحويلات موقع الويب مع التخصيص، وتنسيق تفاعلات العملاء الهادفة عبر نظامك البيئي والقنوات، وقياس كيفية قيام أنشطة التسويق والمبيعات بتوجيه خطوط الأنابيب والإيرادات. يمكن للبائعين أيضًا الاستفادة من تطبيقات CRM الخاصة بهم للحصول على رؤى ذكية حول جهات الاتصال والشركات ورؤية مشاركة Demandbase ونشاط النوايا. باستخدام Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence، يمكنك تنسيق جميع لمسات GTM من أجل شراء منخفض الاحتكاك.
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وكلها مخصصة لرحلة العميل الفردية الخاصة بهم. تأسست Folloze في عام 2013 على يد اثنين من مديري التسويق التنفيذيين الذين لاحظوا كيف يتغير البيع والشراء بين الشركات بشكل مباشر، وتخدم Folloze بكل فخر بعضًا من أكبر العلامات التجارية وأكثرها نجاحًا في مجال B2B اليوم، بما في ذلك شركات مثل Cisco وFireEye وGoogle وOkta وWorkday.
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع Recotap، يصل حل الإعلانات المستند إلى الحساب إلى عدد أكبر من صناع القرار ويظل مشاركًا حتى يتحولوا.
Propensity
propensity.com
Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المتوقعين المؤهلين تأهيلاً عاليًا للمبيعات. والنتيجة هي محرك ABM آلي يعمل دائمًا وينتج تدفقًا من MQAs ومشاركة مبيعات 5X مقارنةً بأساليب النمو التقليدية B2B. لماذا النزعة؟ - بناء جمهور في 5 دقائق، وإطلاقه في أقل من أسبوعين - إنشاء قائمة حسابات غير محدودة باستخدام بيانات النوايا - جهات اتصال غنية بالكامل لكل قائمة حسابات - قائمة أسبوعية بالحسابات وجهات الاتصال الجاهزة للمبيعات - إعلانات عرض برمجية - توزيع البريد الإلكتروني التسويقي - الوصول إلى مكتبتنا الخاصة بـ ABM playbooks - AI Content Generator - اجتماع أسبوعي مع Propensity CSM - عمليات التكامل بما في ذلك Hubspot وSalesforce - وقت تسجيل عائد الاستثمار - 30 -180 يومًا اعتمادًا على كتاب قواعد اللعبة الخاص بك الميزات الأساسية لـ Propensity: مكتبة Playbook - كتب قواعد اللعبة المعدة مسبقًا والتي تتراوح من 30 محرر قواعد اللعبة التي يصل طولها إلى 90 يومًا - قم بتحرير كل مسرحية بسهولة في قواعد اللعبة التي اختارها المستخدمون Audience Builder - يستخدم بيانات نية مرخصة من جهة خارجية على مستوى الحساب لفهم اهتمامات المشتري وسلوكه مع الميل إلى شراء النماذج المضمنة في دوائر الشراء - الإنشاء إدارة جهات الاتصال المستهدفة بناءً على نية مستوى الحساب مدير القناة - تنسيق وتنشيط الحملات عبر القنوات ABM Dashboard - قياس الحساب والتحليلات لقياس الرفع والأداء التكامل مع تكنولوجيا التسويق وتكنولوجيا المبيعات
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence هي المزود الرائد للتسويق القائم على الحساب والاستخبارات B2B. تجمع منصتنا التكنولوجية بين قوة البيانات الضخمة وأتمتة الإعلانات لمساعدة المسوقين في مجال B2B على تحديد عملائهم المثاليين والوصول إليهم وإشراكهم. من خلال تحليل مليارات نقاط البيانات في الوقت الفعلي، نحن قادرون على ربط بيانات الأعمال غير المتصلة بالإنترنت التي تم التحقق منها بدقة بعالم الإنترنت وتزويد المسوقين بحلول عالمية المستوى لاستهداف B2B والتسويق القائم على الحساب في جهودهم الإعلانية الرقمية.
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخصيص الويب، وتوقيعات البريد الإلكتروني، وأتمتة المبيعات، وأخيرًا، قياس فعالية برامجك. تعد RollWorks منصة لا غنى عنها لفرق التسويق والمبيعات الكبيرة والصغيرة التي تعتقد أن النهج القائم على الحساب هو مجرد تسويق جيد بين الشركات. ابدأ اليوم على www.rollworks.com.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Advertaze
advertaze.com
تخيل إنشاء إعلان فريد ومخصص لكل حساب من حساباتك المستهدفة. تخيل الآن عرض هذا الإعلان حيث لن يراه سوى فريق الشراء في هذا الحساب. يستخدم Advertaze استهداف الجمهور الصغير لعرض إعلاناتك المخصصة المستندة إلى الحساب أمام الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. لا مزيد من الانطباعات الضائعة على الأشخاص الذين ليس لهم رأي في عملية الشراء. اعرف المزيد على advertaze.com
Sendoso
sendoso.com
أنشئ حملات مميزة للغاية ومصممة خصيصًا للتواصل بعمق مع المشترين طوال رحلة دورة حياة العميل وتحقيق المزيد من عائد الاستثمار لاستثمارات المبيعات والتسويق الخاصة بك باستخدام منصة Sendoso Direct Marketing Automation Platform.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
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