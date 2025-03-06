برامج البيانات القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعد برامج البيانات القائمة على الحسابات (ABDS) أداة متطورة مصممة لدعم المبادرات الإستراتيجية للتسويق القائم على الحسابات (ABM) من خلال توفير رؤى وتحليلات شاملة للبيانات مصممة خصيصًا لحسابات مستهدفة محددة. على عكس منصات إدارة البيانات التقليدية، تركز ABDS حصريًا على تجميع وتحليل وتفسير البيانات ذات الصلة بالحسابات عالية القيمة التي تحددها الشركات. يمكّن هذا البرنامج المؤسسات من مركزية وتنسيق مصادر البيانات المتباينة، بما في ذلك التركيبة السكانية للعملاء، وبيانات الشركات، والبيانات السلوكية، ومقاييس المشاركة. من خلال دمج هذه الثروة من المعلومات، تعمل ABDS على تمكين المسوقين وفرق المبيعات من الحصول على فهم شامل للحسابات المستهدفة ونقاط الضعف لديهم وسلوكياتهم الشرائية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج البيانات المستندة إلى الحساب ما يلي: * تجميع البيانات: تقوم ABDS بجمع البيانات من مصادر داخلية وخارجية مختلفة، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات أتمتة التسويق، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقواعد بيانات الطرف الثالث، لإنشاء عرض موحد للحسابات المستهدفة. * إثراء البيانات: يعمل البرنامج على إثراء بيانات الحساب الحالية برؤى إضافية، مثل حجم الشركة، واتجاهات الصناعة، والمعلومات التقنية، وإشارات النوايا، لتعزيز دقة الاستهداف وقدرات التجزئة. * التحليلات التنبؤية: من خلال الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة ونماذج التعلم الآلي، يتنبأ ABDS بسلوك الحساب المستقبلي، ويحدد الميل إلى الشراء، ويعطي الأولوية للحسابات بناءً على احتمالية التحويل. * التقسيم والتخصيص: يتيح نظام ABS للمستخدمين تقسيم الحسابات المستهدفة إلى مجموعات متميزة بناءً على الخصائص أو السلوكيات المشتركة. يسهل هذا التقسيم حملات تسويقية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات الفريدة لكل حساب. * التقارير والتصورات الثاقبة: يقدم البرنامج لوحات معلومات بديهية وتقارير قابلة للتخصيص توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الحساب وفعالية الحملة وعائد الاستثمار، مما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. * التكامل مع منصات ABM: تتكامل ABDS بسلاسة مع منصات ABM وتقنيات التسويق الأخرى لتنسيق جهود التسويق والمبيعات المنسقة عبر دورة حياة الحساب بأكملها. بشكل عام، تزود برامج البيانات المستندة إلى الحساب الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتنفيذ إستراتيجيات ABM المستهدفة بدقة، وزيادة نمو الإيرادات، وإقامة علاقات دائمة مع الحسابات الرئيسية.
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LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون أعضاء+ | إدارة هويتك المهنية. بناء وتفاعل مع شبكتك المهنية. الوصول إلى المعرفة والرؤى والفرص.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) - بناء الروابط: ابحث عن أقوى فرص الروابط الخلفية في مجال تخصصك - بحث الكلمات الرئيسية: احصل على الحد الأقصى من أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة و تعرف على مدى صعوبة التصنيف - تدقيق موقع الويب: ابحث عن مشكلات تحسين محركات البحث التي يواجهها موقع الويب الخاص بك وتعلم كيفية إصلاحها - بحث المحتوى: اكتشف المحتوى الأكثر شيوعًا في أي موضوع واعثر على أفضل الأفكار للمحتوى الخاص بك - تتبع التصنيف: تتبع تصنيفات البحث الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع منافسيك - مراقبة الإشارات: احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها ذكرك أنت أو علامتك التجارية عبر الإنترنت. تحتوي قاعدة بيانات Ahrefs على أكثر من 11 مليار كلمة رئيسية وأكثر من 400 مليار صفحة مفهرسة. ولهذا السبب فإن Ahrefs قادر على توفير أقصى قدر من دقة البيانات لمستخدميه.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة، ويحتوي على معلومات عن الشركات العامة والخاصة على نطاق عالمي. تقوم Crunchbase بمصادر بياناتها بأربع طرق: برنامج المشروع، والتعلم الآلي، وفريق البيانات الداخلي، ومجتمع Crunchbase. يمكن لأفراد الجمهور تقديم المعلومات إلى قاعدة بيانات Crunchbase. تخضع هذه التقديمات للتسجيل والتحقق الاجتماعي، وغالبًا ما تتم مراجعتها بواسطة أحد المشرفين قبل قبولها للنشر. توقف مجتمع ويكيبيديا عن استخدامه كمصدر في مارس 2019.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على البرامج وتنمية أعمالها.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
WebCatalog
webcatalog.io
تحويل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح المكتب باستخدام سطح المكتب WebCatalog ، والوصول إلى ثروة من التطبيقات الحصرية لنظام التشغيل Mac و Windows. استخدم المساحات لتنظيم التطبيقات ، والتبديل بين حسابات متعددة بسهولة ، وزيادة إنتاجيتك كما لم يحدث من قبل.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك البحث الأول والوحيد في الوقت الفعلي لمبيعات B2B. أكثر من 350.000 مستخدم وعشرات الآلاف من الفائزين بجائزة President's Club يستخدمون Seamless.AI للعثور على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر التي تم التحقق منها لأي شخص يحتاجون إلى البيع له. تم الإعلان عنه للتو: نية المشتري وتغييرات الوظيفة بواسطة Seamless.AI! أصدرت Seamless.AI للتو بيانات نوايا المشتري حتى تتمكن من بناء خط أنابيب بشكل أسرع من أي وقت مضى من خلال الوصول إلى الحسابات الموجودة حاليًا في السوق والجاهزة لشراء منتجك أو خدمتك. تتيح لك Job Changes by Seamless.AI الوصول إلى أي شخص قام بتغيير دوره، أو انتقل إلى شركة جديدة، حتى تتمكن من التواصل خلال هذا الوقت الحرج مع العملاء والمحتملين دون فقدان الاتصال.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
Apptopia
apptopia.com
بيانات قابلة للتنفيذ لعالم الأجهزة المحمولة - نحن نقدم بيانات الأداء لكل تطبيق جوال وناشر في العالم. تتوفر نقاط البيانات هذه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو أداة الويب البديهية الخاصة بنا. نحن لا نقدم لك البيانات فحسب، بل نقدم لك الإجابات. يتم استخدام أدواتنا الاستخباراتية التنافسية ذات الأسعار المعقولة من قبل ناشري ومطوري الأجهزة المحمولة ومقدمي الخدمات والمستثمرين بشكل يومي لفهم المنافسين ومراقبتهم، وإرشاد استراتيجيات الأعمال، وتحديد اهتمامات المستهلكين واتجاهاتهم الناشئة. تعد Apptopia فريدة من نوعها من حيث قدرتها على تقديم التعرف على SDK وتحليله وتحليل مستوى الفئة وتقارير الصناعة القابلة للتخصيص. كما نقدم أيضًا مجموعة كاملة من أدوات اكتساب المستخدمين. تتضمن بيانات الأداء (المتوفرة لأكثر من 50 دولة) التنزيلات والمستخدمين النشطين يوميًا والمستخدمين النشطين شهريًا والجلسات والتصنيفات والاحتفاظ بالمستخدمين والاستخدام عبر التطبيقات وتحليل SDK وإيرادات IAP وإيرادات الإعلانات ومرات ظهور الإعلانات والمزيد.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتماعية لتزويد الشركات بالمعلومات والوسائل اللازمة لتتبع شرائح معينة لتحليل تواجد علاماتها التجارية عبر الإنترنت. وتشمل تغطية الأداة المدونات، المواقع الإخبارية والمنتديات ومقاطع الفيديو والمراجعات والصور والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك Twitter وFacebook وInstagram وReddit. يمكن للمستخدمين البحث في البيانات باستخدام البحث عن النصوص والصور، واستخدام الرسوم البيانية والتصنيف وتحليل المشاعر وميزات أخرى لتوفير مزيد من المعلومات والتحليل. تتمتع Brandwatch بإمكانية الوصول إلى أكثر من 80 مليون مصدر.
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج Seobility الكل في واحد لتحسين محركات البحث. تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة: يتم الزحف إلى جميع الصفحات المرتبطة بموقع الويب ويتم جمع الأخطاء أو المشكلات المتعلقة بالتحسين على الصفحة وعرضها بوضوح. يحتوي كل تحليل على معلومات ونصائح مفصلة حول كيفية حل المشكلات وتحسينها. لإجراء مراجعة مستمرة لموقع الويب وتتبع تقدم التحسين، يمكن جدولة عمليات الزحف المنتظمة. توفر Seobility تقريرًا تفصيليًا بعد كل زحف وتُعلم المستخدم في حالة حدوث مشكلات خطيرة. تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصلة حول الروابط الخلفية لمواقع الويب، والنصوص الأساسية، والمجالات المرجعية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توفر التقارير المحدثة بانتظام عن الروابط الخلفية الجديدة والروابط الخلفية المفقودة رؤية قابلة للتنفيذ في هذا الجزء من تحسين محركات البحث خارج الصفحة. يُكمل تحليل المنافسين وتوصيات بناء الروابط هذه الوحدة. تتبع الترتيب: يتم تحديث بيانات تصنيف Google لسطح المكتب والجوال يوميًا لكلماتك الرئيسية. استخدم ميزات متقدمة مثل وضع علامات على الكلمات الرئيسية، على سبيل المثال. لتحليل الفئات، أو النتائج المحلية. راقب منافسيك من خلال مراقبة أدائهم. تم تصميم برنامج Seobility SEO مع التركيز الواضح على الجودة وسهولة الاستخدام. Seobility مناسب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك للمبتدئين في تحسين محركات البحث (SEO).
Thinknum
thinknum.com
ومع وصول النشاط الاقتصادي إلى الإنترنت، يتم ترك مسارات بيانات جديدة وراءه. تقوم خوارزميات التعلم الآلي الخاصة بشركة Thinknum بفهرسة شبكة الويب العامة في الوقت الفعلي، لإنشاء أكثر من عشرين مجموعة بيانات منظمة. نحن نتتبع قوائم الوظائف، وعدد الموظفين، واجتذاب وسائل التواصل الاجتماعي، ومعنويات الموظفين، وأسعار المنتجات، ومواقع المتاجر، والمزيد لأكثر من 500000+ شركة عامة وخاصة حول العالم. يصل العملاء إلى بياناتنا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. لا يمكن لأي مورد آخر لبيانات الويب أن يضاهي اتساع وعمق وجودة بياناتنا التاريخية وفي الوقت الفعلي.
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل تطبيقك واستراتيجية الإيرادات • تحسين تقييمات تطبيقك والحفاظ على عودة المستخدمين • الاطلاع على كيفية اختلاف استخدام التطبيق عبر أكثر من 60 دولة • تحسين استراتيجية الإطلاق وحملات الاكتساب • قياس أداء هاتفك المحمول تتمثل مهمة data.ai ضد المنافسين في مساعدة العملاء على إنشاء تجارب هاتف محمول رابحة وتحقيق التميز. تأسست الشركة في عام 2010، وأطلقت أول حل لرؤى سوق الهاتف المحمول. في عام 2020، أطلقت data.ai Ascend، وهو حل لتحليلات الإعلانات، مما يجعلها أول شركة في مجالها تقدم رؤية جنبًا إلى جنب لرؤى السوق والبيانات الخاصة بالشركات لدعم قرارات الأعمال ذات المهام الحرجة. تشكل هذه الحلول معًا منصة أداء الأجهزة المحمولة الأكثر اكتمالاً في الصناعة. اعتمد أكثر من 1100 عميل ومليون اتصال عبر جميع المناطق الجغرافية والصناعات على data.ai لدفع أعمالهم عبر الهاتف المحمول. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو ولديها 12 مكتبًا حول العالم.
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان العملاء المحتملين القيّمين - مع السياق الفوري، تحتاج إلى تسجيل رحلة المشتري وتوجيهها وتسريعها. • تقصير النماذج: إخفاء الحقول المعروفة أو ملؤها تلقائيًا لزيادة التحويلات. • الاستفادة من مصدر موثوق ودقيق: التصرف بناءً على بيانات الأعمال الجديدة - المحسنة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وضمان الجودة المدربين تدريبًا عاليًا - ليس فقط لمجموعة Fortune 500، ولكن أيضًا لكل شركة لديها موقع ويب.
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هي شركة أبحاث السوق التي اخترعت ذكاء دورة حياة المستهلك (CLI)، وهو سلالة جديدة من معلومات السوق، التي تساعد المؤسسات على البقاء في طليعة التكتيكات والاتجاهات الرئيسية. تُظهر منصة CLI الخاصة بنا للعلامات التجارية كيفية تفاعل المستهلكين مع الشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر استخدام التطبيقات، والمشتريات، ومرات الظهور الإعلانية، والمزيد، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائط البث، ومواقع الويب، والمدفوعات الرقمية، وما بعدها. تعمل الرؤى المستمدة من مصادر مسؤولة من Sensor Tower على استكمال بيانات المؤسسة بمنظورات "من الخارج إلى الداخل"، من أشخاص حقيقيين، والإجابة على الأسئلة القيمة التي لا تستطيع بيانات المؤسسة الإجابة عليها. تساعد هذه الأفكار في تشكيل استراتيجيات أفضل الشركات في العالم.
Keyword.com
keyword.com
سابقًا SerpBook.com - كل ما تحتاجه لتتبع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك وتحديدها والتحقق من صحتها. عرض وتقديم تقرير إلى الأشخاص الذين يهمهم الأمر.
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر الذكاء والبصيرة - وكل عمليات المبيعات والتسويق - حتى تتمكن من اكتشاف الفرص مبكرًا، والتفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً، وإبرام الصفقات بشكل أسرع. قم بإنشاء جماهير دقيقة باستخدام ذكاء الحساب الخاص بنا، وبيانات CRM وMAP، وإشارات النوايا، والتقنيات، والمزيد. ثم استفد من الإمكانات الإضافية لمزيد من الدقة والتحكم: النظام الأساسي الوحيد لإعلانات B2B الذي تم تحسينه للوصول إلى فرق الشراء بأكملها، وزيادة تحويلات موقع الويب مع التخصيص، وتنسيق تفاعلات العملاء الهادفة عبر نظامك البيئي والقنوات، وقياس كيفية قيام أنشطة التسويق والمبيعات بتوجيه خطوط الأنابيب والإيرادات. يمكن للبائعين أيضًا الاستفادة من تطبيقات CRM الخاصة بهم للحصول على رؤى ذكية حول جهات الاتصال والشركات ورؤية مشاركة Demandbase ونشاط النوايا. باستخدام Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence، يمكنك تنسيق جميع لمسات GTM من أجل شراء منخفض الاحتكاك.
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى المنافسين: التعرف على اللاعبين الرئيسيين في السوق وتقييمهم. 📊 استراتيجية المحتوى: التقييم والتوليد - احصل على محتوى عالي المستوى وموجه نحو التصنيف. 🚀 مراقبة شاملة لتحسين محركات البحث: أدوات شاملة لتأمين موقع متميز على Google. 🌐 تحليل السوق والاستخبارات: تعمق في مجالك واعتمد أفضل ممارسات الصناعة من الشركات الرائدة. 💡 Intel للإعلان والبحث المدفوع: احصل على رؤى من المنافسين لتحسين حملاتك المدفوعة. ✍️ صياغة وتحليل المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء المقالات أو إعادة صياغتها دون عناء، وإنتاج علامات وصفية، وتحسين القواعد النحوية والإملائية، واستخراج الكلمات الرئيسية من النص. منصة SEO شاملة تشمل كل ما هو مطلوب للتوسع التسويقي القوي. تحديث ساخن: احصل على رؤى قوية لتحسين محركات البحث باستخدام البرنامج الإضافي Serpstat ChatGPT! 🔍 اكتشف الكلمات الرئيسية المستهدفة لتحسين محركات البحث وقارنها عبر المناطق. 📊 تحليل مقاييس تحسين محركات البحث المهمة وبيانات الروابط الخلفية للمجال. ✍️ استخدم بيانات تحسين محركات البحث وتآزر ChatGPT لإنشاء محتوى فعال واستراتيجيات التحسين. قم بترقية لعبة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك باستخدام ChatGPT اليوم!
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Google Play، وApple App Store، وAmazon Appstore، وHuawei AppGallery، وTencent MyApp، وRoku Channel Store، وApple TV tvOS App Store، وAmazon Fire TV، وGoogle TV، تطبيقات Samsung Smart TV، وLG Content Store، وتطبيقات Vizio SmartCast. في 42matters، نقدم مجموعة واسعة من أدوات أبحاث سوق التطبيقات. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومستودعات الملفات (مجموعات البيانات) ومجموعة منصات البحث المستندة إلى الويب - بما في ذلك 42matters Explorer و42matters SDK Explorer و42matters App Watchlist - على تمكين الشركات من تحديد اتجاهات السوق، وإنشاء منتجات وخدمات مستنيرة في الصناعة، وتنفيذ أكثر كفاءة الممارسات التجارية، وأكثر من ذلك. نحن نقدم معلومات مهمة للشركات العاملة في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، نحن نساعد... - تعمل شركات تكنولوجيا الإعلان على تعزيز استهداف الإعلانات وزيادة عدد مرات ظهور الإعلان إلى أقصى حد ومكافحة الاحتيال الإعلاني. - تعمل فرق المبيعات والتسويق على تنمية خطوط الأنابيب الخاصة بها، وإثراء البيانات المخزنة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعزيز الحسابات الحالية. - يقوم مطورو التطبيقات والألعاب وSDK بمقارنة المنافسين وإنشاء خرائط طريق مستنيرة للسوق. - يقوم متخصصو الأمن السيبراني بتحسين ممارسات MAM وMDM، وتحسين اكتشاف البرامج الضارة، وتحديد الأذونات الضارة والتقنيات المتكاملة. تأسست شركة 42matters في عام 2011، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا. نحن مدعومون من قبل Gamma Capital Partners وProject A Ventures.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
Keyplay
keyplay.io
اختيار الحساب لفرق GTM الطموحة. إذا كنت تفعل أي شيء يعتمد على الحساب، فأنت بحاجة إلى الحسابات الصحيحة. يساعدك Keyplay في العثور على حساباتك المثالية واختيارها وتتبعها بدقة. على عكس منصات ABM المعقدة والمكلفة، يمكنك البدء باستخدام Keyplay مجانًا والتكامل مع Salesforce أو HubSpot CRM في دقائق. يساعدك Keyplay على تبسيط المهام الأساسية الثلاث لاختيار الحساب: 1.) البحث عن حسابات جديدة. قم بتخطيط السوق الخاص بك ببيانات دقيقة. سير عمل واحد لاكتشاف السوق بأكمله وحفظه وتقسيمه. 2.) اختر حسابات المناطق والمسرحيات. قم بتصميم برنامج المقارنات الدولية (ICP) الخاص بك باستخدام المتشابهات والإشارات. يسجل تلقائيا ويثري كل حساب. 3.) حسابات المسار. مزامنة ثنائية الاتجاه مع HubSpot أو Salesforce CRM. إعداد لمدة 90 ثانية مع إنشاء الحقل تلقائيًا والمزامنة المستمرة. قائمة حساباتك المثالية أصبحت ممكنة أخيرًا.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما في ذلك الأسعار والمخزون والتشكيلة. باستخدام PriceShape، يمكنك الحصول على نظرة عامة كاملة عن أسعار منتجات المنافسين، والتي يتم عرضها في لوحة المعلومات المخصصة الخاصة بك. نحن متخصصون أيضًا في تزويد مستخدمينا بمجموعة واسعة من قواعد واستراتيجيات التسعير الديناميكية التي تناسب جميع الاحتياجات. إن استخدام هذه الميزات يمنح عملائنا مرونة التسعير التي يحتاجونها لتحسين عملية صنع القرار، بناءً على وضعهم التنافسي. علاوة على ذلك، فإننا نمنحك الفرصة لاستخدام المعرفة المتعلقة بالتسعير التنافسي في خلاصة Google Shopping الخاصة بك. من خلال محرر الموجز الخاص بنا، من الممكن إدراج علامات الأسعار في الموجز الخاص بك، مما يسمح بتوجيه إنفاقك الإعلاني إلى المنتجات التي تكون أكثر تنافسية لديك وتحقيق هامش ربح جيد. سيمنعك هذا التقسيم الذكي لحملات تكلفة النقرة الخاصة بك من إهدار الإنفاق الإعلاني على المنتجات التي تكون باهظة الثمن عليها، كما يوفر دفعة كبيرة لعائد الإنفاق الإعلاني الخاص بك.
Visual Visitor
visualvisitor.com
منصة ذكاء المبيعات قوية وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام. نحن نجعل مبيعات B2B أسهل. مساعدة فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد في وقت أقل. تتضمن منصتنا - بيانات نية المشتري - قاعدة بيانات جهات اتصال B2B مع أكثر من 606 مليون جهة اتصال - تحديد هوية زائر موقع الويب المجهول - تتبع البريد الإلكتروني / العرض تشمل فوائد منصتنا ما يلي: - مساعدة فرق المبيعات والتسويق لديك على إجراء الاتصال الأول. 36% من المبيعات تذهب إلى البائع الذي يستجيب أولاً. - تقليل وقت التنقيب بنسبة تصل إلى 80%. نحن نقدم البيانات التي تحتاجها للوصول إلى هذا الاحتمال الصعب. - كشف الخيوط المخفية الخاصة بك. نحن نساعدك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين من حركة المرور الموجودة لديك بالفعل. - آفاق لا تستجيب؟ سنقدم لك نظرة ثاقبة لما يحدث على جانب التوقعات. تأسست عام 2009، ولدينا مكاتب في جاكسونفيل، فلوريدا وأتلانتا، جورجيا. مع ما يزيد عن 2220 عميلًا وبائعًا للعلامة البيضاء، سرعان ما أصبح Visual Visitor النظام الأساسي المفضل للشركات المتنامية.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة Go-to-Market التي توفر لفرق المبيعات والتسويق كل ما يحتاجونه لكسب العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. وباعتبارها عملية اندماج مشتركة بين شركتي Echobot الألمانية وLeadfeeder الفنلندية، تستطيع خوارزميات وتطبيقات Dealfront الوصول إلى البيانات والرؤى التي لا تستطيع الأدوات الأخرى الوصول إليها، مع توفير الشفافية والامتثال للوائح الأوروبية الصارمة والمعقدة. تجمع Dealfront بين أدوات ومراحل عملية البيع والتسويق في منصة واحدة، مما يعمل على تشغيل دولاب الموازنة الذي يعمل على تحسين عملية الذهاب إلى السوق بالكامل في حلقة دائمة. والنتيجة هي دقة محسنة باستمرار، وبرامج ICP ديناميكية وفي الوقت الفعلي، والمزيد من العملاء المحتملين الذين ينتهيون بصفقات.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
N.Rich
nrich.ai
تعزيز خط الأنابيب الخاص بك مع الحفاظ على الميزانية. ابحث عن حسابات ICP ذات نية شراء مؤكدة، وقم بتنشيطها باستخدام الإعلانات الرقمية عبر القنوات، وقم بتوصيل الحسابات الساخنة إلى المبيعات.
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما يصبحون مستعدين للشراء. وإليك الطريقة: - زيادة إنتاجية المبيعات: حدد نية الشراء لدى الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وأبلغ فريق المبيعات لديك عندما يكونون مستعدين للشراء. - إزالة التخمين من التسويق: تعرف على الحسابات التي تتفاعل مع المحتوى الخاص بك وما الذي يثير اهتمامهم أكثر. - جميع نقاط البيانات التي تحتاجها: نقوم بتتبع 3 مليارات حدث شهريًا في جميع أنحاء العالم ونقوم بتحديث نقاط البيانات على أساس أسبوعي. - الاندماج بسلاسة مع الأدوات التقنية التي تستخدمها بالفعل - إنها ليست أداة أخرى للتعلم.
Aptivio
aptiv.io
منصة مبيعات الشبكة الآلية الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب جنبًا إلى جنب مع Real Buyer Intent التي تساعد شركات B2B على تعزيز نمو إيراداتها من خلال اكتشاف الحسابات الأكثر احتمالية للتحويل وأقصر طريق للإغلاق. تحدد إشارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Aptivio نية المشتري الخاصة بالفرصة وتعطيها الأولوية في كل مرحلة من دورة المشتري، لذلك يركز فريق الإيرادات لديك على العملاء المحتملين المهمين. تضيف منصتنا ما متوسطه 25% من العملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات في أول 60 يومًا من الاستخدام، و40% بعد 6 أشهر. أطلق العنان لأقصى إمكانات خط الأنابيب الخاص بك، باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Aptivio.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence هي المزود الرائد للتسويق القائم على الحساب والاستخبارات B2B. تجمع منصتنا التكنولوجية بين قوة البيانات الضخمة وأتمتة الإعلانات لمساعدة المسوقين في مجال B2B على تحديد عملائهم المثاليين والوصول إليهم وإشراكهم. من خلال تحليل مليارات نقاط البيانات في الوقت الفعلي، نحن قادرون على ربط بيانات الأعمال غير المتصلة بالإنترنت التي تم التحقق منها بدقة بعالم الإنترنت وتزويد المسوقين بحلول عالمية المستوى لاستهداف B2B والتسويق القائم على الحساب في جهودهم الإعلانية الرقمية.
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. لقد ولت أيام المكالمات الباردة والتخمين، فنحن نقوم بتغذية فريق المبيعات الخاص بك بالعملاء المحتملين الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك و/أو خدماتك. مع اختفاء 98% من زوار موقع الويب من موقعك على الويب دون أن يتركوا أي أثر، ألم يحن الوقت لتكتشف هويتهم؟ تعامل مع زوار موقع الويب الخاص بك بشكل فريد من خلال ميزة تخصيص موقع الويب الجديدة لدينا. قم بتزويد الزائرين بعرض مخصص لموقع الويب الخاص بك بناءً على تفاصيل جغرافية الشركة، مثل الموقع الجغرافي أو حجم الشركة أو حتى أسمائهم. اعرض لهم دراسات الحالة وحالات الاستخدام والشهادات ذات الصلة بناءً على صفاتهم. لقد أنشأنا قائمة انتظار الزوار لأننا رأينا بشكل مباشر المجالات الواضحة للتحسين بين البرامج الحالية في السوق. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، جربه مجانًا اليوم!
LoneScale
lonescale.com
يساعد LoneScale فرق الإيرادات على إنشاء وإغلاق المزيد من خطوط الأنابيب من خلال تقديم المشترين المحتملين. بالنسبة للمبيعات، يقوم LoneScale بأتمتة نية المبيعات على نطاق واسع في إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير خطوط أنابيب مؤهلة ونقاط بيع كل يوم حتى يحجز المندوبون المزيد من الاجتماعات ويحققون المزيد من الإيرادات. بالنسبة للتسويق، يلتقط LoneScale كل النوايا الرئيسية وجهات الاتصال لأتمتة حملات ABM عالية الأداء، وتقليل تكلفة تكلفة الوصول (CAC)، وزيادة مساهمة الإيرادات. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقوم LoneScale تلقائيًا بتزويد إدارة علاقات العملاء (CRM) بالمشترين الذين يتطابقون مع أفضل عملائك. وهذا يعني أنه يمكن للمندوبين التركيز على البيع بدلاً من البحث في البيانات. تثق الشركات سريعة النمو في LoneScale لتعزيز معدلات فوزها بمقدار 3 أضعاف، وتوفير +10 ساعات لكل مندوب، وتدفقاتها بمقدار 100 ألف دولار أمريكي.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استهداف اعتماد التكنولوجيا ومئات من سمات الأعمال. تتنبأ منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بمن يحتاج إلى منتجاتك التكنولوجية ومتى يكون جاهزًا للشراء. علاوة على ذلك - يمنح Enlyft فرقك إمكانية الوصول إلى رؤى الأعمال المهمة حول كل حساب في ثوانٍ - من أجل التواصل الواثق والمستهدف والفعال. نقوم بذلك من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة للمبيعات والتسويق وآليات جمع البيانات الخاصة لإنشاء قاعدة بيانات أغنى وأكثر موثوقية وحداثة لبيانات العملاء المحتملين في السوق. يعد Enlyft جزءًا سلسًا من سير عملك من خلال موقع الويب سهل الاستخدام والمكونات الإضافية وتنزيلات البيانات وجهات اتصال LinkedIn وتكاملات CRM وغير ذلك الكثير. من Fortune 100 إلى الشركات الناشئة - تعتمد فرق المبيعات والتسويق الأكثر إنتاجية في العالم على توليد الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي من Enlyft لتشغيل خطوط التنقيب وتحديد أولوياتها وكسب المزيد من الأعمال - مقابل جزء صغير من ميزانيتها.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
inMarket
inmarket.com
في InMarket، كوننا الأفضل في فئتنا يعني تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى بيانات الموقع الأكثر دقة ودقة والمبنية على الأذونات والمشتقة من SDK والمتوفرة اليوم. ويعني ذلك أيضًا إنشاء تجارب مذهلة عبر رسائل شديدة الصلة وفي الوقت المناسب في اللحظات المهمة، وتوفير قياس تحويلي بزاوية 360 درجة وتقديم معلومات للمستهلك تجعل المعلنين أكثر ذكاءً مع كل تفاعل.
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدامها بشكل منفصل أو كحل واحد شامل: إنشاء عملاء محتملين مخصصين وإثراء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني المُدار. باستخدام LeadGenius، يمكن للشركات تحديد العملاء الجدد وتحديث قاعدة بيانات العملاء المحتملين الحالية وتحسينها وإزالة الخطوات المستهلكة للوقت من البريد الإلكتروني الصادر.
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للسوق والاستخبارات التنافسية وواجهات برمجة التطبيقات للأخبار، مما يمكّن الشركات من جمع وتنظيم ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول المنافسين والعملاء والصناعات وموضوعات الذكاء الرئيسية عبر المؤسسة.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® عبارة عن منصة تحليلية للتسويق الرقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق التسويق على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. توفر واجهتنا سهلة الاستخدام مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يمنح المسوقين رؤية فورية للأداء عبر جميع الحملات والقنوات. باستخدام التعلم الآلي المتطور، يحدد ASK BOSCO® فرصًا جديدة لتوليد المزيد من الإيرادات عبر القنوات الحالية والجديدة. كما نقدم أيضًا إمكانات التحليلات التنبؤية، مما يسمح للمسوقين بإنشاء لوحات معلومات مخصصة لإعداد التقارير والتنبؤ بالحملات المستقبلية بدقة لا مثيل لها. يقوم مؤشر ASK BOSCO® الفريد الخاص بنا بتصنيف نطاقك مقارنة بأقرب المنافسين في فئتك. يعد هذا المؤشر مقياسًا لبصمتك عبر الإنترنت ومدى فاعليتك في الاستثمار في القنوات الإعلامية المجانية والمدفوعة. كيف يعمل نظام ASK BOSCO®؟ يعمل ASK BOSCO® من خلال جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك موقع الويب الخاص بك ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلانية. يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي لدينا لتحديد الاتجاهات والأنماط والفرص. يستخدم ASK BOSCO® أيضًا التعلم الآلي للتنبؤ بالأداء المستقبلي. يتيح لك ذلك اتخاذ قرارات أفضل بشأن ميزانيتك التسويقية وحملاتك. ما هي فوائد استخدام ASK BOSCO®؟ هناك العديد من الفوائد لاستخدام ASK BOSCO®. فيما يلي بعض أهمها: - اتخاذ قرار أفضل: يوفر لك ASK BOSCO® البيانات والأفكار التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن حملاتك التسويقية. - زيادة الإيرادات: يساعدك ASK BOSCO® على تحديد الفرص الجديدة لتحقيق المزيد من الإيرادات من قنواتك الحالية والجديدة. - تحسين الكفاءة: يقوم ASK BOSCO® بأتمتة العديد من المهام المتعلقة بالتسويق الرقمي، مما يوفر وقتك حتى تتمكن من التركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية. - تكاليف منخفضة: يمكن أن يساعدك ASK BOSCO® على توفير المال في حملاتك التسويقية عن طريق تحسين ميزانيتك واستهداف حملاتك بشكل أكثر فعالية. إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين أدائك في مجال التسويق الرقمي، فإن ASK BOSCO® هو الحل الأمثل لك. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك التسويقية.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
VisualPing
visualping.io
يعد Visualping أفضل أداة لمراقبة تغييرات موقع الويب. ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد مراقبته وتحديد المنطقة - وسنقوم بإعلامك عند اكتشاف تغيير. يحتوي Visualping على المئات من حالات الاستخدام المحتملة. يمكن لشركتك استخدام Visualping للذكاء التنافسي والاستخبارات التنظيمية وإدارة الامتثال وضمان الجودة على موقع الويب واكتشاف الانحدار وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا استخدام Visualping في حياتك الشخصية لمراقبة فرص العمل والمنتجات غير المتوفرة والأسعار والمواعيد والأخبار وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والمسوقون MediaRadar لإنشاء أفضل مزيج إعلامي ومراقبة منافسيهم واكتشاف فرص إعلانية جديدة.
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعلومات الاستخبارية التنافسية وتقديم الأفكار لمساعدة العملاء على تجاوز الضوضاء في الصناعات المزدحمة واكتساب الريادة في السوق. توفر Kompyte للعملاء الأدوات اللازمة لتتبع وتجميع وتحليل وتقديم رؤى استراتيجية رئيسية في الوقت الفعلي للفرق المناسبة، وبالتالي تمكين المراسلة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات والحصول على الإيرادات بشكل أفضل.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة بما يتجاوز الأرقام. يمكنك العثور على جميع الرؤى التنافسية الأساسية ومعايير مؤشرات الأداء الرئيسية الجاهزة للاستخدام الخاصة بأقرانك في الصناعة والموردين والعملاء في لوحة المعلومات المصممة خصيصًا لك. لدينا فريق متخصص من الخبراء موجود لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من الرؤى حتى تتمكن دائمًا من الحصول على النسخة الاحتياطية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
KnowFirst
knowfirst.ai
تعد منصة وواجهة برمجة تطبيقات KnowFirst™ بمثابة متجرك الشامل للوصول إلى مجموعات بيانات متعددة حول أي شركة أسترالية، مما يوفر لك الوقت والموارد عند إجراء البحث والتحليل.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata هي أداة لقياس الأداء في التجارة الإلكترونية تتيح لك مراقبة استراتيجية التسويق الرقمي لأي علامة تجارية دون الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. اجمع الإلهام وابحث عن أفكار جديدة من آلاف النشرات الإخبارية والتدفقات والإعلانات والصفحات المقصودة والرسائل النصية القصيرة والمجموعات التقنية التي جمعناها واتخذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالتسويق الخاص بك.
Cognism
cognism.com
Cognism هي شركة رائدة في مجال استخبارات المبيعات الدولية، حيث تضع معيارًا جديدًا لجودة البيانات والامتثال، وهي موثوقة من قبل أكثر من 1000 فريق إيرادات في جميع أنحاء العالم. تساعد Cognism الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين الذين يحلمون بها من خلال توفير معلومات اتصال متميزة ومعلومات عن الشركة والأحداث، بما في ذلك الرسوم البيانية للشركات والتقنيات وأحداث المبيعات وبيانات النوايا ورسائل البريد الإلكتروني التجارية التي تم التحقق منها وأرقام الهواتف المحمولة التي تم التحقق منها. إن امتثال المستوى التالي للقانون العام لحماية البيانات وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المبتكرة وعمليات التكامل مع شركاء إدارة علاقات العملاء الرائدين وشركاء المبيعات، يجعل Cognism الخيار الأول للشركات التي تتطلع إلى إنشاء خط أنابيب يمكن التنبؤ به، والعثور على أفضل فرصة عمل تالية لها والتغلب على حواجز الامتثال العالمية. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم لمعرفة المزيد حول منصة Cognism لذكاء المبيعات البديهية والمدعومة بالبيانات والامتثال والاستهداف الرائدة عالميًا.
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن موثوقون وصديقون للميزانية وقابلون للتطوير. مرحبًا بك في مستقبل مبيعات B2B.
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميزات العلامة البيضاء الخاصة بـ Web CEO للوكالات الرقمية حرية تخصيص التقارير وجعلها تبدو احترافية.
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
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