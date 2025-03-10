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يقدم برنامج التحليلات المستندة إلى الحساب مجموعة شاملة من المقاييس المصممة خصيصًا لتحليل فعالية استراتيجية التسويق المستندة إلى الحساب (ABM) الخاصة بالمؤسسة. تتضمن هذه المقاييس مؤشرات رئيسية مثل النسبة المئوية للحسابات المستهدفة التي تم الوصول إليها وتعيين العملاء المتوقعين إلى الحساب. تعتبر استراتيجيات ABM ذات قيمة كبيرة للشركات لأنها تمكن فرق التسويق من تخصيص مواردها نحو العملاء المحتملين الذين لديهم احتمالية أكبر للتحويل. من خلال الاستفادة من أدوات التحليلات القائمة على الحساب، يمكن لفرق التسويق إجراء تقييم شامل لأداء استراتيجية ABM الخاصة بهم، مما يضمن استهداف العملاء المحتملين بشكل فعال. ويلعب هذا البرنامج أيضًا دورًا حاسمًا في إعلام استراتيجيات ABM المستقبلية، مما يسمح للفرق بتحسين نهجها وتحسينه بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد فرق التسويق على برنامج التحليلات المستندة إلى الحساب لتقييم جودة العملاء المحتملين الذين يتم توليدهم من خلال مبادرات ABM الخاصة بهم، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتعزيز الفعالية الشاملة لجهودهم التسويقية.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
Octane11
octane11.com
Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.
HoneyStack
hockeystack.com
هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Folloze
folloze.com
Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Mutiny
mutinyhq.com
تساعد تطبيق Mutiny شركات B2B في تحسين التسويق من خلال تقديم تجارب مخصصة وزيادة معدلات التحويل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Uberflip
uberflip.com
يتيح تطبيق Uberflip إنشاء تجارب محتوى رقمية مخصصة بسرعة، ويساعد الشركات في تخصيص المحتوى وزيادة التفاعل مع العملاء.
Metadata
metadata.io
تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
N.Rich
nrich.ai
تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Albacross
albacross.com
Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.
Influ2
influ2.com
Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.
Propensity
propensity.com
تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.
Leadfwd
leadfwd.com
LeadFWD هو تطبيق يقدم بيانات آلية لجذب العملاء وتحسين التسويق والمبيعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات.
BambooBox
bamboobox.ai
تُساعد تطبيق BambooBox فرق تسويق النمو في زيادة الإيرادات من خلال إدارة البيانات وتحديد أولويات الحسابات وتقديم رؤى للعملاء.
Bombora
bombora.com
تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.
6sense
6sense.com
تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory تطبيق يعزز تجربة المحتوى في B2B، يوفر محتوى مخصص ويستخدم الذكاء الإصطناعي لتحسين التفاعلات وتحليل الأداء.
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد، نحن نقوم بالإسناد وتسجيل التفاعل وتحليلات مسار التحويل والمزيد. لكن الهدية الحقيقية التي نقدمها لقادة الإيرادات هي القدرة على اكتشاف المشكلات والاتجاهات قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك.
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع Recotap، يصل حل الإعلانات المستند إلى الحساب إلى عدد أكبر من صناع القرار ويظل مشاركًا حتى يتحولوا.
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
Madison Logic
madisonlogic.com
يعمل Madison Logic على تمكين الشركات الأكبر والأسرع نموًا من تحويل أفضل حساباتها بشكل أسرع من خلال البحث عن الأعضاء الأكثر تأثيرًا في لجنة الشراء والمشاركة معهم طوال رحلة العميل. تتيح منصة ML، وهي منصة عالمية متعددة القنوات لتنشيط وقياس وسائط ABM، للمسوقين داخل مؤسسات المؤسسة الاستفادة من بيانات الملكية الفريدة لتحديد الحسابات التي من المرجح أن تشتريها، وتعظيم المشاركة عبر قنوات متعددة، وتسريع دورات المبيعات للتأثير بشكل إيجابي على عائد الاستثمار.
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