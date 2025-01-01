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برامج الإعلان القائمة على الحساب
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برامج الإعلان القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج الإعلانات القائمة على الحسابات على تمكين الشركات من التواصل مع المشترين المحتملين من خلال إعلانات رقمية مصممة بدقة. يتم تخصيص هذه الإعلانات خصيصًا لصانعي القرار المؤثرين ضمن الحسابات المستهدفة المحددة. يُعد الإعلان المعتمد على الحساب بمثابة نهج تنفيذ قابل للتطبيق ضمن استراتيجية التسويق الشاملة القائمة على الحساب، مما يوفر للمسوقين الوسائل اللازمة للوصول بفعالية إلى حساباتهم المطلوبة. قد تتضمن طرق التنفيذ الأخرى ضمن هذه الإستراتيجية البريد المباشر القائم على الحساب، بالإضافة إلى تجارب الويب والمحتوى المخصصة. تتمتع الشركات بالمرونة اللازمة لاختيار ونشر واحد أو مجموعة من أساليب التنفيذ هذه. لتسهيل استراتيجية الإعلان القائمة على الحساب، يمكن للشركات استخراج جهات الاتصال من برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها أو برنامج أتمتة التسويق. وبدلاً من ذلك، يمكنهم تنظيم قوائم جهات الاتصال لتنفيذ نهجهم الإعلاني المستهدف بسلاسة.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

Metadata

Metadata

metadata.io

تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.

Opensense

Opensense

opensense.com

يتيح تطبيق Opensense إدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي عبر جميع الأجهزة، ويتوافق مع Office 365 وG-Suite وSalesforce وغيرها.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.

Propensity

Propensity

propensity.com

تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.

6sense

6sense

6sense.com

تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.

Recotap

Recotap

recotap.com

ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

تساعد تطبيق Madison Logic الشركات على تحديد حسابات العملاء المحتملة والتفاعل معها، وتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل البيانات لتعزيز المبيعات.

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

تطبيق Advertaze يمكّن المستخدمين من إنشاء إعلانات مخصصة تستهدف فرق الشراء في حسابات معينة، مما يضمن وصول الإعلانات للأشخاص المناسبين فقط.

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