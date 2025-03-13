برامج الإعلان القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل برامج الإعلانات القائمة على الحسابات على تمكين الشركات من التواصل مع المشترين المحتملين من خلال إعلانات رقمية مصممة بدقة. يتم تخصيص هذه الإعلانات خصيصًا لصانعي القرار المؤثرين ضمن الحسابات المستهدفة المحددة. يُعد الإعلان المعتمد على الحساب بمثابة نهج تنفيذ قابل للتطبيق ضمن استراتيجية التسويق الشاملة القائمة على الحساب، مما يوفر للمسوقين الوسائل اللازمة للوصول بفعالية إلى حساباتهم المطلوبة. قد تتضمن طرق التنفيذ الأخرى ضمن هذه الإستراتيجية البريد المباشر القائم على الحساب، بالإضافة إلى تجارب الويب والمحتوى المخصصة. تتمتع الشركات بالمرونة اللازمة لاختيار ونشر واحد أو مجموعة من أساليب التنفيذ هذه. لتسهيل استراتيجية الإعلان القائمة على الحساب، يمكن للشركات استخراج جهات الاتصال من برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها أو برنامج أتمتة التسويق. وبدلاً من ذلك، يمكنهم تنظيم قوائم جهات الاتصال لتنفيذ نهجهم الإعلاني المستهدف بسلاسة.
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ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Folloze
folloze.com
Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Metadata
metadata.io
تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
N.Rich
nrich.ai
تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.
Opensense
opensense.com
يتيح تطبيق Opensense إدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي عبر جميع الأجهزة، ويتوافق مع Office 365 وG-Suite وSalesforce وغيرها.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Albacross
albacross.com
Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.
Influ2
influ2.com
Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.
Propensity
propensity.com
تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.
6sense
6sense.com
تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.
Recotap
recotap.com
ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.
Madison Logic
madisonlogic.com
تساعد تطبيق Madison Logic الشركات على تحديد حسابات العملاء المحتملة والتفاعل معها، وتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل البيانات لتعزيز المبيعات.
Advertaze
advertaze.com
تطبيق Advertaze يمكّن المستخدمين من إنشاء إعلانات مخصصة تستهدف فرق الشراء في حسابات معينة، مما يضمن وصول الإعلانات للأشخاص المناسبين فقط.
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