برنامج الجدولة الأكاديمية - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.
يقوم برنامج الجدولة الأكاديمية بتبسيط تعيين الدورات والغرف والمدربين في المؤسسات التعليمية. من خلال استخدام هذا البرنامج ، يمكن للمسؤولين تعيين فتحات وقت الفصل بكفاءة وتطوير جداول مثالية لكل طالب بناءً على احتياجاتهم والموارد المتاحة. هذا مفيد بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة التي تدير الجداول الزمنية لآلاف الطلاب والموظفين ، مما يجعل عملية الجدولة أسرع وأكثر فاعلية. عادةً ما تساعد برنامج الجدولة الأكاديمية التي تستخدمها المدارس والكليات والجامعات ، على منع الحجز المزدوج للغرفة ، ويضمن تعيين المدربين للدورات التدريبية المناسبة ، ويساعد الطلاب في الحصول على الجداول الزمنية التي تناسب اهتماماتهم ومتطلباتهم. غالبًا ما تتكامل هذه الأنظمة مع أنظمة معلومات الطلاب لتسهيل مشاركة بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
إرسال تطبيق جديد
Appointy
appointy.com
Appointy هو برنامج جدولة مواعيد يساعد الشركات على إدارة الحجوزات ويتيح للعملاء حجز المواعيد عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
Timly Class
timlyclass.com
Timly Class هي منصة رقمية لإدارة المدارس، تشمل تتبع الحضور، جدولة الفصول الدراسية، إدارة الاشتراكات، والحسابات المالية.
Coursedog
coursedog.com
Coursedog هو منصة عمليات أكاديمية متكاملة تساعد الإداريين الأكاديميين في جدولة الدورات وإدارة المناهج والتوقعات الأكاديمية من خلال تكامل مع أنظمة المعلومات.
Jumbula
jumbula.com
تطبيق Jumbula يوفر خدمات التسجيل عبر الإنترنت وإدارة الفصول والمعسكرات، مما يسهل على المؤسسات التعليمية والإدارية تنظيم أنشطتها.
Duet Partner
duetpartner.com
Duet Partner هو برنامج لإدارة الاستوديو يساعد معلمي الموسيقى على تنظيم الجدولة، الفواتير، وإدارة الطلاب بسهولة.
© 2025 WebCatalog, Inc.