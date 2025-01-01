برنامج المشورة الأكاديمية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يدعم برنامج المشورة الأكاديمية المستشارين في كل من الإعدادات العالية وإعدادات K - 12 من خلال مساعدتهم على تصميم البرامج الأكاديمية وتوجيه الطلاب نحو أهدافهم المستقبلية. يستخدم مستشارو المدارس هذا البرنامج لإنشاء خطط شهادة مخصصة وتتبع تقدم الطالب نحو متطلبات التخرج. يستفيد مستشارو الكلية والجامعات من هذه الأدوات لتعزيز الاحتفاظ بالطلاب من خلال تحديد أولئك الذين قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية. عادةً ما يتضمن برنامج المشورة الأكاديمية ميزات تبسيط المهام المختلفة للمستشارين ، مثل جدولة الاجتماعات ، وتطوير خطط الدورات ، ومراقبة الأداء الأكاديمي من خلال لوحات المعلومات ، وإرسال تنبيهات للطلاب المعرضين للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، توفر هذه الأدوات إمكانات لتدوين الملاحظات ، مما يسمح للمستشارين بتوثيق الاجتماعات ، وتتبع تقدم الطالب ، وجدولة المتابعة. إلى جانب التخطيط الأكاديمي ، يمكن للمستشارين أيضًا استخدام هذا البرنامج لمساعدة الطلاب في طموحاتهم طويلة الأجل ، مع أدوات التخطيط الوظيفي التي تعمل على مواءمة نقاط قوتهم مع المسارات الوظيفية المحتملة ، بالإضافة إلى ميزات مطابقة الجامعات لمساعدة طلاب المدارس الثانوية في العثور على الكليات والجامعات المناسبة.
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Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
Huntr
huntr.co
Huntr هو تطبيق لإدارة البحث عن وظيفة، يُمكّن المستخدمين من تتبع طلباتهم وحفظ الوظائف وتنظيم المهام والمواعيد المهمة.
Kinobi
kinobi.asia
تطبيق كينوبى هو منصة شاملة لمراكز الوظائف الجامعية، تتضمن أدوات لإنشاء السير الذاتية، بوابات التوظيف، وأدوات المعارض الوظيفية الافتراضية.
Skyward
skyward.com
Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.
12Twenty
12twenty.com
تطبيق 12Twenty يسهل الربط بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل، ويوفر أدوات لإدارة عملية التوظيف والبحث عن الفرص بشكل فعّال.
Jenzabar
myjenzabar.net
تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.
Prepler
prepler.com
تطبيق Prepler يساعد الطلاب في تخطيط درجاتهم وفهم متطلبات الدرجات وتسلسل الدورات لتجنب الدروس غير الضرورية وتحقيق التخرج في الوقت المحدد.
Freckle
freckle.com
فريكل هو تطبيق تعليمي يتكيف مع مستويات الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية، مما يوفر ممارسة شخصية فعّالة.
BridgeU
bridge-u.com
تطبيق BridgeU يربط الجامعات بالمدارس الدولية في 140 دولة، لتحسين نتائج التعليم العالي وفرص العمل للطلاب الدوليين.
Xello
xello.world
Xello هو تطبيق للتخطيط الوظيفي يساعد الطلاب في استكشاف اهتماماتهم ومهاراتهم، ووضع خطط لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
RaiseMe
raise.me
Raiseme هو تطبيق يساعد الطلاب في الحصول على منح دراسية من خلال بناء ملفات تعريفية تعرض إنجازاتهم الأكاديمية والنشاطات اللامنهجية.
Panorama Education
panoramaed.com
تطبيق بانوراما للتعليم يدعم المدارس في فهم تجارب الطلاب من خلال أدوات استطلاعية وتحليلية، لتعزيز رفاهية الطلاب وأدائهم الأكاديمي.
CounselMore
counselmore.com
Counselmore هو تطبيق لإدارة عمليات القبول الجامعي، يوفر أدوات لتيسير التواصل وإدارة بيانات الطلاب وأولياء الأمور.
VisitDays
visitdays.com
تطبيق VisitDays يساعد المدارس على ربط طلابها بشبكة تضم أكثر من 1800 جامعة وكلية، مما يسهل التواصل والعثور على الكلية المناسبة.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad هو منصة عبر الإنترنت تساعد الطلاب في تحديد اهتماماتهم وتعيين أهدافهم الجامعية والمهنية وتتبع تقدمهم نحو تلك الأهداف.
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