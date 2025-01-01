متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج المشورة الأكاديمية
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج المشورة الأكاديمية - التطبيقات الأكثر شعبية

يدعم برنامج المشورة الأكاديمية المستشارين في كل من الإعدادات العالية وإعدادات K - 12 من خلال مساعدتهم على تصميم البرامج الأكاديمية وتوجيه الطلاب نحو أهدافهم المستقبلية. يستخدم مستشارو المدارس هذا البرنامج لإنشاء خطط شهادة مخصصة وتتبع تقدم الطالب نحو متطلبات التخرج. يستفيد مستشارو الكلية والجامعات من هذه الأدوات لتعزيز الاحتفاظ بالطلاب من خلال تحديد أولئك الذين قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية. عادةً ما يتضمن برنامج المشورة الأكاديمية ميزات تبسيط المهام المختلفة للمستشارين ، مثل جدولة الاجتماعات ، وتطوير خطط الدورات ، ومراقبة الأداء الأكاديمي من خلال لوحات المعلومات ، وإرسال تنبيهات للطلاب المعرضين للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، توفر هذه الأدوات إمكانات لتدوين الملاحظات ، مما يسمح للمستشارين بتوثيق الاجتماعات ، وتتبع تقدم الطالب ، وجدولة المتابعة. إلى جانب التخطيط الأكاديمي ، يمكن للمستشارين أيضًا استخدام هذا البرنامج لمساعدة الطلاب في طموحاتهم طويلة الأجل ، مع أدوات التخطيط الوظيفي التي تعمل على مواءمة نقاط قوتهم مع المسارات الوظيفية المحتملة ، بالإضافة إلى ميزات مطابقة الجامعات لمساعدة طلاب المدارس الثانوية في العثور على الكليات والجامعات المناسبة.

إرسال تطبيق جديد


Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

Huntr

Huntr

huntr.co

Huntr هو تطبيق لإدارة البحث عن وظيفة، يُمكّن المستخدمين من تتبع طلباتهم وحفظ الوظائف وتنظيم المهام والمواعيد المهمة.

Kinobi

Kinobi

kinobi.asia

تطبيق كينوبى هو منصة شاملة لمراكز الوظائف الجامعية، تتضمن أدوات لإنشاء السير الذاتية، بوابات التوظيف، وأدوات المعارض الوظيفية الافتراضية.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward هو برنامج لإدارة المناطق التعليمية يقدم حلول إدارة معلومات الطلاب وتخطيط موارد المؤسسات لتبسيط المهام الإدارية وتحسين الكفاءة.

12Twenty

12Twenty

12twenty.com

تطبيق 12Twenty يسهل الربط بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل، ويوفر أدوات لإدارة عملية التوظيف والبحث عن الفرص بشكل فعّال.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

تقدم Jenzabar حلول تكنولوجية للمؤسسات التعليمية، تدعم الإدارة وتبسط سير العمل، وتهدف لتحسين تجربة الطلاب عبر منصة شاملة.

Prepler

Prepler

prepler.com

تطبيق Prepler يساعد الطلاب في تخطيط درجاتهم وفهم متطلبات الدرجات وتسلسل الدورات لتجنب الدروس غير الضرورية وتحقيق التخرج في الوقت المحدد.

BridgeU

BridgeU

bridge-u.com

تطبيق BridgeU يربط الجامعات بالمدارس الدولية في 140 دولة، لتحسين نتائج التعليم العالي وفرص العمل للطلاب الدوليين.

Xello

Xello

xello.world

Xello هو تطبيق للتخطيط الوظيفي يساعد الطلاب في استكشاف اهتماماتهم ومهاراتهم، ووضع خطط لتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

RaiseMe

RaiseMe

raise.me

Raiseme هو تطبيق يساعد الطلاب في الحصول على منح دراسية من خلال بناء ملفات تعريفية تعرض إنجازاتهم الأكاديمية والنشاطات اللامنهجية.

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

تطبيق بانوراما للتعليم يدعم المدارس في فهم تجارب الطلاب من خلال أدوات استطلاعية وتحليلية، لتعزيز رفاهية الطلاب وأدائهم الأكاديمي.

Freckle

Freckle

freckle.com

فريكل هو تطبيق تعليمي يتكيف مع مستويات الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية، مما يوفر ممارسة شخصية فعّالة.

CounselMore

CounselMore

counselmore.com

Counselmore هو تطبيق لإدارة عمليات القبول الجامعي، يوفر أدوات لتيسير التواصل وإدارة بيانات الطلاب وأولياء الأمور.

VisitDays

VisitDays

visitdays.com

تطبيق VisitDays يساعد المدارس على ربط طلابها بشبكة تضم أكثر من 1800 جامعة وكلية، مما يسهل التواصل والعثور على الكلية المناسبة.

Overgrad

Overgrad

overgrad.com

Overgrad هو منصة عبر الإنترنت تساعد الطلاب في تحديد اهتماماتهم وتعيين أهدافهم الجامعية والمهنية وتتبع تقدمهم نحو تلك الأهداف.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برنامج المشورة الأكاديمية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog