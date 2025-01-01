متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج إدارة الغياب
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج إدارة الغياب - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج إدارة الغياب المؤسسات من تخطيط وإدارة وتتبع غياب الموظفين، مثل الإجازات والإجازات المرضية. يتيح هذا البرنامج للشركات تحديد حالات الغياب وإدارة الطلبات والتعامل مع الموافقات. وغالبًا ما يشتمل على ميزات تتضمن اللوائح والقوانين والسياسات المحلية لمساعدة الشركات على الالتزام بالامتثال وتقليل التكاليف. عادةً ما تستخدمها أقسام الموارد البشرية، وبعض حلول إدارة الغياب المستقلة مناسبة أيضًا للشركات التي ليس لديها قسم تقليدي للموارد البشرية. يمكن أن يكون هذا البرنامج جزءًا من مجموعة متكاملة لإدارة الموارد البشرية أو يعمل كحل مستقل. وكثيرًا ما يتكامل مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية، حيث تعمل أنظمة الموارد البشرية الأساسية غالبًا كمخزن مركزي لبيانات القوى العاملة.

إرسال تطبيق جديد


Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

greytHR

greytHR

greythr.com

تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.

Calamari

Calamari

calamari.io

Calamari هو تطبيق إدارة موارد بشرية عبر الإنترنت يتضمن تتبع الحضور وإدارة الإجازات وخدمات الموارد البشرية الأساسية للفرق المكتبية والبعيدة.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit هو تطبيق سحابي لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوفر أتمتة في حساب الرواتب وإدارة الإجازات والمصروفات للموظفين.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.

Skello

Skello

skello.io

Skello هو تطبيق لإدارة الجدول الزمني للقوى العاملة، يساعد الفرق على تحسين تنظيم العمل والتواصل في أماكن العمل القائمة على التحولات.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.

Pocket HRMS

Pocket HRMS

pockethrms.com

Pocket HRMS هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية في الهند، يقوم بأتمتة كشوف المرتبات، وتتبع الحضور، وأداء الموظفين بسهولة.

GreatDay HR

GreatDay HR

greatdayhr.com

GreatDay HR هو نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يوفر تتبع الحضور وإدارة بيانات الموظفين، ويسهل الوصول إلى المعلومات في أي وقت.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam هو تطبيق لإدارة الأداء والمشاريع يتضمن تخطيط الاستراتيجيات، إدارة المهام، تتبع الوقت، وتحفيز الموظفين.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.

Bizneo

Bizneo

bizneo.com

Bizneo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة البيانات وتحسين التواصل داخل الفرق.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi هو تطبيق لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين، يشمل ميزات مثل إدارة الإجازات، وإعداد الفواتير وتقارير الوقت، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Craze

Craze

crazehq.com

يتيح تطبيق Craze لإدارة الموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة، مما يساعد المؤسسين على التركيز على تنمية أعمالهم.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

تطبيق كوكوون هو منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط عملية الامتثال والمطالبات والرواتب، مما يسهل تجربة الإجازات للعاملين.

Timetastic

Timetastic

timetastic.co.uk

Timetastic هو تطبيق لتخطيط الإجازات للموظفين يسمح بطلب الإجازة وإدارتها بسهولة دون الحاجة لأوراق، مع تحديثات فورية وتقارير قابلة للتنزيل.

Timeular

Timeular

timeular.com

تطبيق Timeular يساعد الأفراد والفرق على تتبع الوقت وتحسين الإنتاجية من خلال تسجيل ساعات العمل تلقائيًا وتوفير رؤى تفصيلية.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، تسمح للشركات بإدارة عمليات التوظيف، وتقديم التقارير، وتحليل البيانات بسهولة.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات عبر السحابة، يساعد الشركات في تنظيم القوى العاملة بكفاءة.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.

HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

HealthBoxHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يشمل إدارة الرواتب والإجازات والأداء وعمليات التوظيف عبر منصة موحدة، مع أدوات للتحليل وإدارة الوقت.

PieTrack

PieTrack

pietrack.com

Pietrack هو تطبيق ويب وسطح مكتب يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الموارد البشرية وإدارة المشاريع والمبيعات والتسويق.

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

دريم تيم هو تطبيق موحد لإدارة العمليات البشرية للشركات الصغيرة، يساعد في تبسيط العمليات المعقدة وتقديم تحكم ورؤية أفضل.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

سلاونيك هو نظام حديث لإدارة الموارد البشرية يتيح تتبع الحضور وإدارة الموظفين والمستندات، مع ميزات التكامل والمساعدة الذكية.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.

Worknice

Worknice

worknice.com

تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.

Mirro

Mirro

mirro.io

تطبيق Mirro يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق ثقافات عمل شفافة، ويعزز رفاهية الموظفين والتفاعل الاجتماعي من خلال إدارة الأداء.

Onfolk

Onfolk

onfolk.com

تطبيق Onfolk لإدارة دفع الرواتب في المملكة المتحدة، يوفر طريقة تلقائية وسهلة لدفع الموظفين بسرعة وأمان.

Leave Dates

Leave Dates

leavedates.com

تطبيق تواريخ الإجازة يساعد الموظفين على إدارة طلبات الإجازة وتسهيل التواصل مع الإدارة، مما يحسن كفاءة عملية إدارة الوقت.

Vacation Tracker

Vacation Tracker

vacationtracker.io

تطبيق Vacation Tracker يسهل إدارة الإجازات والطلبات مع تكاملات مبسطة مع أدوات الفريق مثل Slack وMicrosoft Teams.

TeamSense

TeamSense

teamsense.com

تطبيق TeamSense يُسهّل إدارة الحضور والغياب عبر الرسائل النصية، مما يساعد الموظفين على الإبلاغ عن غيابهم وتحسين التفاعل مع المديرين.

Leavetrack

Leavetrack

leavetrackapp.com

Leavetrack هو تطبيق لإدارة الإجازات والغيابات للموظفين، يتيح تتبع الإجازات والتخصيص ويساعد في تعزيز الكفاءة الإدارية.

Keeple

Keeple

keeple.com

Keeple هو تطبيق حديث لإدارة الإجازات والغيابات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يسهل إدارة جميع أنواع الإجازات للموظفين.

Planleave

Planleave

planleave.com

تطبيق Planleave لإدارة الإجازات يتيح للموظفين تقديم طلبات الإجازة بسهولة، ويساعد المديرين في مراجعة وموافقة الطلبات بفعالية.

LeavePro

LeavePro

leavepro.co.za

LeavePro هو نظام إدارة إجازات عبر الإنترنت يسمح للموظفين بتقديم طلبات الإجازة وتتبع أرصدة إجازاتهم بسهولة.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات على جدولة الموظفين وتتبع الوقت وتحسين الكفاءة من خلال أدوات تحليلية وخيارات الخدمة الذاتية.

PurelyHR

PurelyHR

purelyhr.com

PurelyHR هو برنامج موارد بشرية قوي يهدف إلى تبسيط المهام مثل إدارة الإجازات ومراقبة الأداء، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Humaans

Humaans

humaans.io

Humaans هو نظام لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الحديثة في إدماج وإدارة الموظفين من خلال أتمتة العمليات والوصول السريع للبيانات.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.