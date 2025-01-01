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الأكثر شعبية المضافة حديثًا 401 (ك) البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج 401(k) المؤسسات من تقديم وإدارة خطط التقاعد لموظفيها مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تُستخدم هذه المنصات لتصميم خطة التقاعد الخاصة بالشركة، وتحديد خيارات الاستثمار، وتأهيل الموظفين، وإدارة المساهمات، وتتبع مشاركة الموظفين من خلال لوحة معلومات إدارية. كما أنها توفر واجهة للموظفين لإدارة مساهماتهم، واتخاذ قرارات الاستثمار، والتعامل مع الإجراءات مثل عمليات التمديد والقروض والتوزيعات. على عكس خطط التقاعد، التي يمولها صاحب العمل وتوفر فائدة شهرية مضمونة عند التقاعد، تتضمن خطط 401 (ك) مساهمات الموظفين وتسمح للموظفين بالتحكم في استثماراتهم.