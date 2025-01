401 (ك) البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

Betterment

إدارة 401 (ك) أمر صعب. ولهذا السبب فإن برنامج Betterment at Work يجعل من السهل على أصحاب العمل تقديم خطة 401 (ك) عالية الجودة. بدءًا من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار وتصميم الخطط المخصصة وعمليات تكامل كشوف المرتبات المبسطة - نحن نقوم بالأعمال الثقيلة حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. امنح موظفيك إمكانية الوصول إلى حل قوي وسهل الاستخدام للاستثمار والادخار للتقاعد من خلال محافظ Betterment at Work القابلة للتخصيص، والتوجيه المالي المخصص، والقدرة على الارتباط بالحسابات الخارجية والعديد من الأدوات التكميلية لبناء الثروة والمدخرات والاستثمار - كل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال التطبيق المحمول لدينا. من خلال التحسين في العمل، يمكن أيضًا تحسين خطة 401(ك) الخاصة بك بميزات جديدة مثل تقديم مباراة 401(ك) على دفعات قروض الطلاب بالإضافة إلى مزايا مالية إضافية مثل إدارة قروض الطلاب، وتوفير التعليم 529 والتدريب المالي 1:1 فوائد*. مع هذا المزيج الحديث من 401 (ك) ومزايا الرفاهية المالية، بالإضافة إلى التعليم والأدوات التي يمكن الوصول إليها، يمكن أن يساعدك برنامج Betterment at Work في جذب الموظفين السعداء والاحتفاظ بهم مع توفير المزايا التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم المالية. *يتم توفير إدارة قروض الطلاب من خلال Betterment at Work ("SLM") بالشراكة مع Spinwheel. يتم الاحتفاظ بـ 529 حسابًا وخططها وإدارتها بواسطة مسؤولي ومديري البرامج خارج Betterment. تتوفر خدمات SLM و529s والتدريب المالي فقط كجزء من عرض مجمع مع Betterment 401(k) في الخطة الاحترافية أو الرئيسية؛ تنطبق رسوم إضافية على الاستخدام في الخطة Pro، والخدمات غير متوفرة في الخطة الأساسية.