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يتعامل برنامج الخدمات اللوجستية التابع لجهة خارجية (3PL) مع وظائف سلسلة التوريد الخارجية مثل النقل والتخزين. بالنسبة للشركات التي ليس لديها مستودعات أو أساطيل خاصة بها، يمكن لمقدمي خدمات 3PL إدارة هذه الخدمات نيابة عنهم. يسمح هذا البرنامج لمقدمي خدمات 3PL بتخطيط وجدولة والإشراف على عمليات سلسلة التوريد لعملائهم، الذين لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى النظام لضمان قدر أكبر من الشفافية. في حين أن بعض حلول برمجيات 3PL مصممة خصيصًا للاستعانة بمصادر خارجية، يمكن استخدام البعض الآخر من قبل مقدمي خدمات 3PL والشركات التي تدير سلسلة التوريد الخاصة بها داخليًا. يعمل برنامج 3PL، المتكامل ضمن مجموعة إدارة سلسلة التوريد الأوسع للشركة، جنبًا إلى جنب مع إدارة النقل وأنظمة إدارة المستودعات. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور التجارة الإلكترونية، تحتاج برامج 3PL بشكل متزايد إلى التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
تطبيق Greenscreens.ai يقدم تسعير ذكي لسوق خدمات النقل، مصمم للوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية لتحسين الأعمال وزيادة الأرباح.
FarEye
fareye.com
تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.
Transporeon
transporeon.com
تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.
Flowspace
flow.space
تطبيق فلوسبيس يوفر إدارة مركزية لمخزون والطلبات والأنشطة اللوجستية، مما يسهل تسليم المنتجات عبر شبكة من 150 مركزاً في جميع أنحاء البلاد.
ShipHero
shiphero.com
تطبيق ShipHero يتيح إدارة المخزون والتوزيع بكفاءة للشركات، مع دمج مع منصات التجارة الإلكترونية وتحسين عمليات الشحن والتخزين.
Shipedge
shipedge.com
تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.
uShip
uship.com
تطبيق uShip يربط الأفراد مع شركات النقل لشحن الدراجات النارية والزوارق والبضائع الكبيرة بأسعار تنافسية وسرعة.
Rose Rocket
roserocket.com
تطبيق Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل، يوفر نظام إدارة النقل لتبسيط عمليات الشحن وتتبع الشحنات وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
Zenventory
zenventory.com
زينفينتوري تطبيق لإدارة المخزون، يتيح تتبع المخزون، تلبية الطلبات، والشحن بكفاءة، مع دعم لجميع المستخدمين ودعم تقني مدمج.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.
OneRail
onerail.com
OneRail هو تطبيق يوفر حلاً شاملاً لإدارة عمليات التحميل والتسليم، مع ربط السائقين وتقديم بيانات في الوقت الفعلي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo هي منصة ويب تربط شركات الشحن والتخزين مع مقدمي الخدمات، تسهل الحجوزات وإدارة الخدمات اللوجستية بشكل فعال.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote هو تطبيق لإدارة خدمات المستودعات، يتيح للمستخدمين طلب ومقارنة عروض الأسعار من مقدمي الخدمات لتحسين إدارة اللوجستيات.
It's here
itshere.com
تطبيق It's Here Delivery يوفر منصة شاملة لإدارة سلسلة التوريد، مع تحسين عمليات التخزين والتوصيل للأنشطة التجارية.
Fulfillrite
fulfillrite.com
تطبيق Fulfillrite يدير عمليات الوفاء للطلبات في التجارة الإلكترونية، يشمل الشحن السريع، تتبع الطلبات والمخزون، ويتكامل مع منصات مثل Shopify.
FreightPOP
freightpop.com
فرايت بوب هو تطبيق لإدارة الشحن يبسط العمليات اللوجستية من خلال إدارة الشحنات، مقارنة الأسعار، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.
Blastramp
blastramp.com
تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse هو مزود خدمات لوجستية وتلبية الطلبات، يساعد الشركات في إدارة المخزون والشحن بكفاءة عبر منصة سحابية سهلة الاستخدام.
Etail Solutions
etailsolutions.com
تطبيق Etail Solutions هو منصة تكامل التجارة الإلكترونية تُسهّل إدارة المخزون والطلب وتعزز تجربة العملاء للشركات بمختلف الأحجام.
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