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تعمل برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد على تحويل المخططات الرقمية إلى أشياء مادية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث تعمل كوسيط لترجمة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد إلى بيانات قابلة للطباعة. يتضمن ذلك تشريح النماذج المعقدة إلى أقسام يمكن التحكم فيها، مما يمكّن الطابعة من إنشاء الكائنات طبقة بعد طبقة بدقة. تتضمن الميزات الجديرة بالملاحظة في برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء هياكل دعم للعناصر البارزة التي قد تتحدى قدرات الطابعة وحدها. بالإضافة إلى ذلك، توفر أنماط التعبئة القابلة للتخصيص مجموعة مختارة من التصميمات لملء المساحة الداخلية للكائن، مما يمنح التحكم في قوة وصلابة الطباعة النهائية. تعمل هذه الإمكانات على تحسين جودة ومتانة الكائنات المطبوعة. يتكامل البرنامج بسلاسة مع العديد من أدوات التصميم ثلاثية الأبعاد، مما يبسط عملية نقل التصميمات. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوافق والدقة، فهو يوفر خيارات لإعدادات المواد ومعايرة الطابعة. علاوة على ذلك، تتيح وظائف المعاينة والمحاكاة التحديد الاستباقي للمشكلات المحتملة قبل بدء عملية الطباعة، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة ونتائج أفضل.
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OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint هو واجهة ويب مفتوحة المصدر لإدارة ومراقبة الطابعات ثلاثية الأبعاد عن بُعد.
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One ™ وصولًا ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات وموارد HPC القابلة للتطوير والموارد السحابية ، كل ذلك في مكان واحد.
Jiga
jiga.io
يعد الحصول على الأجزاء المصنعة عملية يدوية للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً. ومع التواصل المستمر مع الموردين عبر رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، تصبح سلاسل التوريد غير فعالة وبطيئة وعرضة للأخطاء. تعمل شركة Jiga على جعل عملية تحديد مصادر الأجزاء سريعة وخالية من المتاعب. باستخدام Jiga يمكنك: - العثور على الموردين المناسبين الذين تم فحصهم - التواصل معهم مباشرة - القضاء على الاحتكاك عند الاقتباس والطلب - تتبع عروض الأسعار والأجزاء والمراجعات والطلبات تشمل خدمات التصنيع المدعومة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والصفائح المعدنية، وقولبة الحقن، وثنائي الفينيل متعدد الكلور المخصص و أكثر.
Onshape
onshape.com
Onshape هو حل لتطوير المنتجات قائم على السحابة يجمع أدوات CAD وإدارة البيانات، مما يمكّن الفرق من تصميم المنتجات بشكل أسرع وبأقل مشاكل في التحكم في النسخ.
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad هي أداة تصميم ثلاثية الأبعاد على الإنترنت تسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بسيطة للطباعة، مع ميزات لتحرير ملفات STL وتصميم الدوائر.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways هي المنصة الرائدة التي تعيد تعريف إنشاء المنتجات من خلال خدمات التصميم والتصنيع والبيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv هو نظام التشغيل للتصنيع المخصص الذي يجعل الحصول على الأجزاء الميكانيكية وتوريدها أسرع وأسهل وأكثر كفاءة. يقوم نظامنا الذكي، المدعوم بمواهب العمليات الأفضل في فئتها، بتنسيق شبكة من الشركاء الذين تم فحصهم وإدارتهم بدرجة عالية في جميع أنحاء العالم من أجل تصنيع سريع وعالي الجودة، بدءًا من عرض الأسعار وحتى التسليم. حتى الآن، قامت Fictiv بتصنيع أكثر من 20 مليون قطعة غيار للشركات في المراحل المبكرة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء، مما ساعدها على الابتكار بسرعة وإيصال المنتجات إلى السوق بشكل أسرع.
BuildBee
buildbee.com
برنامج شرائح وتحكم قائم على السحابة مع بيئة ترميز كتل متكاملة، وميزات النمذجة الأساسية مثل مولد قطع ملفات تعريف الارتباط ومولد الليثوفان، وسير عمل مبسط. يحتوي على ميزات رائعة مثل أداة إصلاح تلقائية للملفات المعطلة، وأداة تقسيم لتقسيم النماذج الكبيرة إلى أجزاء قابلة للطباعة (مع موصلات يتم إنشاؤها تلقائيًا)، وعارض g-code مفصل، وتعليقات كاميرا الفيديو المباشرة وقائمة انتظار المهام. ويستخدم التعلم الآلي لتقديم إرشادات حول "قابلية الطباعة" لكل نموذج. سير العمل بسيط للغاية وسهل التعلم ولكن لا يزال لديه خيار التحكم التفصيلي في الإعدادات. إنه يوفر نتائج طباعة جيدة جدًا ومتسقة ويعمل مع معظم طابعات FFF وبعض SLA. إنه مثالي للاستخدام المنزلي أو التعليمي أو المؤسسي مع أدوات إدارة الأسطول والمجموعات وخيار الاتصال عن بعد أو الاتصال بسطح المكتب تمامًا. قم بإعداد طابعتك مرة واحدة، ثم قم بتشغيلها ومراقبتها عن بُعد من تطبيق Android أو في أي متصفح.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD هو برنامج ويب للنمذجة ثلاثية الأبعاد، يوفر أدوات متكاملة لإنشاء وتحويل النماذج للطباعة، سهل الاستخدام ومتوفر على جميع الأجهزة.
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