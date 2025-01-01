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يشمل برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد البرامج المصممة لإنشاء نماذج أساسية ثلاثية الأبعاد للأشياء أو الشخصيات. تتضمن هذه الأدوات غالبًا ميزات إضافية مثل الرسم ثلاثي الأبعاد لإضافة القوام والإضاءة والألوان، مما يتيح إنشاء نماذج مفصلة وواقعية. بمجرد اكتمال النماذج، يمكن تحويلها إلى رسوم متحركة وإعادتها إلى الحياة باستخدام أدوات العرض والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. تعتمد صناعات مثل التلفزيون والسينما والألعاب والتسويق والواقع الافتراضي بشكل متزايد على هذه الأدوات ثلاثية الأبعاد لمشاريعها. يمكن لمصممي الجرافيك استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد غير معروضة مباشرةً لمواقع الويب ولقطات الوسائط. ومع ذلك، لا يتم تصنيف البرامج المصممة خصيصًا لتصميم المباني المعمارية أو الهندسة المدنية أو غيرها من الوظائف المتعلقة بالتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) ضمن برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد.
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Vectary
vectary.com
Vectary هو تطبيق على الإنترنت لتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد وتجارب واقع معزز بسهولة، مع دعم للتعاون ومكتبة واسعة من الأصول.
Artflow
artflow.ai
Artflow هو تطبيق رسم رقمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من إنشاء محتوى بصري بسهولة وتخصيصه.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SolidWorks هو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد يمكّن المهندسين والمصممين من إنشاء وتصميم ومحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD هو برنامج ويب للنمذجة ثلاثية الأبعاد، يوفر أدوات متكاملة لإنشاء وتحويل النماذج للطباعة، سهل الاستخدام ومتوفر على جميع الأجهزة.
KAEDIM
kaedim3d.com
كايديم هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مما يساعد في تطوير الأصول ثلاثية الأبعاد للصناعات المختلفة.
Coohom
coohom.com
COOHOM هو تطبيق لتصميم المساحات الداخلية ثلاثية الأبعاد، يساعد المستخدمين على إنشاء تصاميم دقيقة وخطط أرضية بسهولة وسرعة.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me هو تطبيق يسمح بإنشاء صورة رمزية ثلاثية الأبعاد باستخدام صورة شخصية، يمكن استخدامها في أكثر من 600 لعبة وتطبيق متوافق.
Modsy
modsy.com
تطبيق Modsy يوفر خدمات تصميم داخلي عبر الإنترنت، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات ثلاثية الأبعاد مخصصة للمستخدمين.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX هو منصة مجانية على الإنترنت للتعاون في تصميم مشاريع ثلاثية الأبعاد، تتيح إنشاء تجارب AR وVR بسهولة ودون حاجة لبرمجة.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab هو تطبيق للنحت ثلاثي الأبعاد مخصص للواقع الافتراضي، يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج رقمية تفصيلية بواجهة تفاعلية.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على تصميم المساحات من خلال عرض 3D للخزف مع إمكانية دمج الشعارات وحفظ التصاميم.
Imagine.io
imagine.io
تطبيق Imagine.io يمكن المستخدمين من إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد واقعي بسهولة عبر المتصفح، مما يساعد في تحسين صور المنتجات وزيادة معدلات التحويل.
VREE Labs
vree.ai
تطبيق VREE Labs يحول صور المنتجات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسهولة للاستخدام في التجارة الرقمية، موفراً الوقت والجهد والتكاليف.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
تطبيق cmBuilder.io هو منصة لتحسين لوجستيات مواقع البناء، يوفر سير عمل سحابية سهلة، محاكاة تسلسل فعالة، وتعاون في الوقت الحقيقي.
Avataar
avataar.ai
Avataar هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة للمنتجات، مما يسهل عملية الإنتاج ويعزز استراتيجيات التسويق.
Trendspek
trendspek.com
تطبيق Trendspek هو منصة سحابية لتحليل نماذج الأصول وتحويل البيانات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية، تسهل التفتيش واتخاذ القرارات.
Quixel
quixel.com
Quixel هي أداة لتصميم القوام والنماذج ثلاثية الأبعاد، تجمع بين تمكين الفنانين وتسهيل عملية تطوير المحتوى الرقمي في بيئات واقعية.
Sibe
sibe.io
Sibe هو منصة سحابية لمشاهدة ومشاركة والتعليق على تصاميم ثلاثية الأبعاد بشكل آمن، تدعم جميع صيغ الملفات ثلاثية الأبعاد.
Prontto
prontto.co
تطبيق برونتو يوفر تصاميم احترافية خلال 24 ساعة، بدلاً من الفرق الداخلية والمستقلين، مع إمكانية دفع حسب الاستخدام ودعوة عدد غير محدود من الأعضاء.
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