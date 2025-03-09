برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Imagine.io

imagine.io

قم بإنشاء صور مذهلة بقوة ثلاثية الأبعاد. اجعل منتجاتك تنبض بالحياة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. كل ذلك من متصفحك يتيح لك Imagine.io إنشاء صور مرئية عالية التحويل للمنتج لمتجرك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان. Imagine.io هي شركة ناشئة تعمل في مجال B2B SaaS، وقد أنشأت منصة سهلة الاستخدام لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد تعمل على تمكين الأثاث وإكسسوارات الأثاث المنزلي ومصنعي المنسوجات والمزيد لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد واقعي مذهل دون أي خلفية هندسية أو تصميم ثلاثي الأبعاد. تم تصميم تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد المتطورة في الوقت الفعلي بواسطة فريق من خبراء ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية العرض المستندة إلى السحابة، وكلها مدمجة في واجهة ويب سهلة الاستخدام. فهو يساعد العملاء على إنشاء صور ثلاثية الأبعاد في دقائق بدلاً من ساعات أو أيام مقارنة بالتصوير الفوتوغرافي في الاستوديو بجزء بسيط من التكلفة. ثبت أن محتواه ثلاثي الأبعاد يوفر الوقت والمال بشكل كبير مع تحسين المبيعات والأرباح بشكل كبير. يمكنك اعتباره Canva للرسومات ثلاثية الأبعاد. وفر 70% من التكاليف و80% من الوقت في إنشاء صور المنتج احصل على زيادة هائلة في معدلات تحويل التجارة الإلكترونية من 55% إلى أكثر من 500% أنشئ نماذج أولية بشكل أسرع واحصل على الطلبات المسبقة قبل التصنيع قم بإنتاج صور ومقاطع فيديو وصالات عرض افتراضية وتجارب الواقع المعزز ثلاثية الأبعاد بأعلى جودة موثوق به من قبل أكثر من 130 من كبار المصنعين وتجار التجزئة.