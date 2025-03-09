برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يشمل برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد البرامج المصممة لإنشاء نماذج أساسية ثلاثية الأبعاد للأشياء أو الشخصيات. تتضمن هذه الأدوات غالبًا ميزات إضافية مثل الرسم ثلاثي الأبعاد لإضافة القوام والإضاءة والألوان، مما يتيح إنشاء نماذج مفصلة وواقعية. بمجرد اكتمال النماذج، يمكن تحويلها إلى رسوم متحركة وإعادتها إلى الحياة باستخدام أدوات العرض والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. تعتمد صناعات مثل التلفزيون والسينما والألعاب والتسويق والواقع الافتراضي بشكل متزايد على هذه الأدوات ثلاثية الأبعاد لمشاريعها. يمكن لمصممي الجرافيك استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد غير معروضة مباشرةً لمواقع الويب ولقطات الوسائط. ومع ذلك، لا يتم تصنيف البرامج المصممة خصيصًا لتصميم المباني المعمارية أو الهندسة المدنية أو غيرها من الوظائف المتعلقة بالتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) ضمن برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد.
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SOLIDWORKS
solidworks.com
SolidWorks هو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد يمكّن المهندسين والمصممين من إنشاء وتصميم ومحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab هو تطبيق للنحت ثلاثي الأبعاد مخصص للواقع الافتراضي، يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج رقمية تفصيلية بواجهة تفاعلية.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview هو برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي سيساعد العملاء في إنشاء التصميم المثالي لمساحاتهم. يعرض عرضًا ثلاثي الأبعاد لأي غرفة ذات بلاطات محددة. يقدم مجموعة واسعة من معاينات الغرف في فئات مختلفة. للحصول على أفضل علامة تجارية للشركة، فهي تتيح للعملاء استخدام شعار شركتهم أثناء إنشاء أو إنشاء معاينات للغرفة. يعد دمج TilesView في موقع الويب أمرًا بسيطًا ويوفر للعملاء أداة إضافية لاتخاذ القرارات بشأن منتجات العملاء. تسمح تقنيتها بتحميل تصميمات البلاط بسهولة لتوسيع محفظة منتجات العملاء لعرضها على العملاء. فهو يساعد العميل في إنشاء تخطيطات وأنماط مختلفة لإنشاء تصميماته المفضلة من خلال إنشاء معاينة. ما عليك سوى مزج قطعتين أو أكثر معًا. في معاينة الغرفة، يمكن للعملاء رؤية البلاط اللامع كسطح غير لامع، بحيث يمكن للعملاء التمتع بحرية الخيال. احفظ معاينات الغرفة كصور أو ملفات PDF وشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي.
Prontto
prontto.co
تجعل Pronto من السهل تسليم التصميمات الاحترافية في أقل من 24 ساعة. نحن نستبدل الفرق الداخلية الباهظة الثمن والموظفين المستقلين غير الموثوقين بنظام الدفع أولاً بأول. احصل على كل وسائل الراحة مقابل جزء بسيط من السعر. إنه غير متزامن تمامًا ويمكنك دعوة عدد غير محدود من أعضاء الفريق لإدارة لوحة تحكم طلباتك! يقوم عملاؤنا بتطوير الأنشطة التي تتطلب خبرة كبيرة ودقة ومعرفة وتدريبًا؛ يشكل دوران الموظفين والتكاليف المتعلقة بوقت التكيف تهديدًا لأعمالهم. نحن نساعدهم على تقليل نفقاتهم العامة المتعلقة بالتوظيف والمعدات والمساحات المكتبية.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX هو منصة مجانية على الإنترنت للتعاون في تصميم مشاريع ثلاثية الأبعاد، تتيح إنشاء تجارب AR وVR بسهولة ودون حاجة لبرمجة.
Quixel
quixel.com
يعد Quixel Suite هو أسهل مجموعة أدوات تركيب حتى الآن، مما يتيح تسريع خطوط الأنابيب وسير العمل التقليدي بشكل كبير.
Imagine.io
imagine.io
قم بإنشاء صور مذهلة بقوة ثلاثية الأبعاد. اجعل منتجاتك تنبض بالحياة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. كل ذلك من متصفحك يتيح لك Imagine.io إنشاء صور مرئية عالية التحويل للمنتج لمتجرك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان. Imagine.io هي شركة ناشئة تعمل في مجال B2B SaaS، وقد أنشأت منصة سهلة الاستخدام لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد تعمل على تمكين الأثاث وإكسسوارات الأثاث المنزلي ومصنعي المنسوجات والمزيد لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد واقعي مذهل دون أي خلفية هندسية أو تصميم ثلاثي الأبعاد. تم تصميم تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد المتطورة في الوقت الفعلي بواسطة فريق من خبراء ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية العرض المستندة إلى السحابة، وكلها مدمجة في واجهة ويب سهلة الاستخدام. فهو يساعد العملاء على إنشاء صور ثلاثية الأبعاد في دقائق بدلاً من ساعات أو أيام مقارنة بالتصوير الفوتوغرافي في الاستوديو بجزء بسيط من التكلفة. ثبت أن محتواه ثلاثي الأبعاد يوفر الوقت والمال بشكل كبير مع تحسين المبيعات والأرباح بشكل كبير. يمكنك اعتباره Canva للرسومات ثلاثية الأبعاد. وفر 70% من التكاليف و80% من الوقت في إنشاء صور المنتج احصل على زيادة هائلة في معدلات تحويل التجارة الإلكترونية من 55% إلى أكثر من 500% أنشئ نماذج أولية بشكل أسرع واحصل على الطلبات المسبقة قبل التصنيع قم بإنتاج صور ومقاطع فيديو وصالات عرض افتراضية وتجارب الواقع المعزز ثلاثية الأبعاد بأعلى جودة موثوق به من قبل أكثر من 130 من كبار المصنعين وتجار التجزئة.
Sibe
sibe.io
Sibe عبارة عن منصة سحابية للعرض الآمن والمشاركة وتلقي التعليقات حول التصميمات ثلاثية الأبعاد. يتم استخدامه من قبل مديري المنتجات والمشاريع والمهندسين والمصممين والمسوقين والمستقلين والعملاء؛ إنه مصدر واحد للحقيقة. باستخدام Sibe، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النماذج، وترك التعليقات على تفاصيل محددة، والحصول على تعليقات من فريقهم، ومقارنة الإصدارات المختلفة، وغير ذلك الكثير. يمكن الوصول إليه من أي جهاز وفي أي مكان، ويدعم جميع تنسيقات الملفات ثلاثية الأبعاد الشائعة.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD هو برنامج ويب للنمذجة ثلاثية الأبعاد، يوفر أدوات متكاملة لإنشاء وتحويل النماذج للطباعة، سهل الاستخدام ومتوفر على جميع الأجهزة.
Modsy
modsy.com
تطبيق Modsy يوفر خدمات تصميم داخلي عبر الإنترنت، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات ثلاثية الأبعاد مخصصة للمستخدمين.
VREE Labs
vree.ai
في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائنا ومستخدمينا من إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة على الفور، وبتكلفة أقل بكثير وبدون جهد فني. تعمل أساليبنا على تقليل التكلفة والوقت بنسبة 99% وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. هدفنا هو: 1. توفير الوقت والتكلفة، 2. القضاء على العمليات اليدوية، 3. يوفر عليك الصداع اللوجستي، 4. اصنع أداة DIY سهلة الاستخدام بدلاً من طلب خبرة الطرف الثالث.
Avataar
avataar.ai
تعمل Avataar على إحداث ثورة في الصناعة بفضل قوة السرد المكاني، والانتقال إلى عصر جديد من الاكتشاف البصري من خلال تمكين تجارب بصرية مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبع منصة الرؤية الحاسوبية الأولى عالميًا التي يقودها الذكاء الاصطناعي نهجًا تعليميًا عميقًا لتمكين إنشاء تجربة تفاعلية لمختلف المؤسسات والعلامات التجارية والمستخدمين. مع أكثر من 10 براءات اختراع ويعمل كرئيس للتجارة ثلاثية الأبعاد في Khronos، تعد Avataar في طليعة قيادة الابتكار العصبي والمساهمة في وضع معايير الصناعة القابلة للتشغيل البيني. تؤكد الشراكات الإستراتيجية للشركة مع كبار المساهمين مثل Khronos وNvidia وMeta وGoogle وAWS، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الكبار (Sequoia Capital وTiger Global)، على تفانيها في قيادة التحول الثوري على نطاق عالمي، وإعادة تصور تجارب المنتجات و اكتشاف بصري لم يسبق له مثيل.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek عبارة عن منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول تعمل على تحويل البيانات (صور الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBIM وLiDAR) إلى توائم رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها بشكل آمن عبر متصفح الويب. قم بإجراء عمليات فحص بصرية من مكتبك مع صورة كاملة لحالة الأصول بتفاصيل ملليمترية. استخراج رؤى مفصلة دون زيارة الموقع. استخدم أدوات قوية لتحليل العيوب الهيكلية. عرض النماذج جنبًا إلى جنب لملاحظة التغييرات. تعزيز الصيانة التنبؤية من خلال مراقبة الاتجاهات عن كثب. يُستخدم من قبل مالكي الأصول والمهندسين لتقليل المخاطر وتحسين سير العمل. - فحص الأصول في ساعات، وليس أسابيع - تقليل عدد الموظفين في الموقع - انخفاض التكلفة بنسبة تصل إلى 90% - تغطية 90%+ من الأصل (بدلاً من فحص تمثيلي بنسبة 20%)
Coohom
coohom.com
COOHOM هو تطبيق لتصميم المساحات الداخلية ثلاثية الأبعاد، يساعد المستخدمين على إنشاء تصاميم دقيقة وخطط أرضية بسهولة وسرعة.
KAEDIM
kaedim3d.com
كايديم هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مما يساعد في تطوير الأصول ثلاثية الأبعاد للصناعات المختلفة.
Artflow
artflow.ai
Artflow هو تطبيق رسم رقمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من إنشاء محتوى بصري بسهولة وتخصيصه.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me هو تطبيق يسمح بإنشاء صورة رمزية ثلاثية الأبعاد باستخدام صورة شخصية، يمكن استخدامها في أكثر من 600 لعبة وتطبيق متوافق.
Vectary
vectary.com
Vectary هو تطبيق على الإنترنت لتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد وتجارب واقع معزز بسهولة، مع دعم للتعاون ومكتبة واسعة من الأصول.
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