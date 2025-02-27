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يشمل برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد البرامج المصممة لإنشاء نماذج أساسية ثلاثية الأبعاد للأشياء أو الشخصيات. تتضمن هذه الأدوات غالبًا ميزات إضافية مثل الرسم ثلاثي الأبعاد لإضافة القوام والإضاءة والألوان، مما يتيح إنشاء نماذج مفصلة وواقعية. بمجرد اكتمال النماذج، يمكن تحويلها إلى رسوم متحركة وإعادتها إلى الحياة باستخدام أدوات العرض والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. تعتمد صناعات مثل التلفزيون والسينما والألعاب والتسويق والواقع الافتراضي بشكل متزايد على هذه الأدوات ثلاثية الأبعاد لمشاريعها. يمكن لمصممي الجرافيك استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد غير معروضة مباشرةً لمواقع الويب ولقطات الوسائط. ومع ذلك، لا يتم تصنيف البرامج المصممة خصيصًا لتصميم المباني المعمارية أو الهندسة المدنية أو غيرها من الوظائف المتعلقة بالتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) ضمن برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد.
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SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab هو تطبيق نحت ثلاثي الأبعاد عالي الكفاءة مُحسّن لأجهزة الواقع الافتراضي. يستفيد البرنامج من تقنية الواقع الافتراضي لتوفير واجهة غامرة وبديهية تسمح للمصممين بالنحت في مساحة ثلاثية الأبعاد، مما يمنحهم مستوى جديدًا من التحكم والحرية الإبداعية. باستخدام Shapelab، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء أصول ثلاثية الأبعاد عالية الجودة لاستخدامها كدعائم وشخصيات ومفاهيم للتطبيقات والألعاب والعوالم الافتراضية، بالإضافة إلى فن المفاهيم الرقمية والقصص المصورة. يسمح استخدام Shapelab للمضلعات بدلاً من وحدات voxels بنحت أصول ثلاثية الأبعاد مذهلة ومفصلة جيدًا وواقعية واستيراد وتحرير عمليات مسح ثلاثية الأبعاد كبيرة ومعقدة.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview هو برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي سيساعد العملاء في إنشاء التصميم المثالي لمساحاتهم. يعرض عرضًا ثلاثي الأبعاد لأي غرفة ذات بلاطات محددة. يقدم مجموعة واسعة من معاينات الغرف في فئات مختلفة. للحصول على أفضل علامة تجارية للشركة، فهي تتيح للعملاء استخدام شعار شركتهم أثناء إنشاء أو إنشاء معاينات للغرفة. يعد دمج TilesView في موقع الويب أمرًا بسيطًا ويوفر للعملاء أداة إضافية لاتخاذ القرارات بشأن منتجات العملاء. تسمح تقنيتها بتحميل تصميمات البلاط بسهولة لتوسيع محفظة منتجات العملاء لعرضها على العملاء. فهو يساعد العميل في إنشاء تخطيطات وأنماط مختلفة لإنشاء تصميماته المفضلة من خلال إنشاء معاينة. ما عليك سوى مزج قطعتين أو أكثر معًا. في معاينة الغرفة، يمكن للعملاء رؤية البلاط اللامع كسطح غير لامع، بحيث يمكن للعملاء التمتع بحرية الخيال. احفظ معاينات الغرفة كصور أو ملفات PDF وشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي.
Prontto
prontto.co
تجعل Pronto من السهل تسليم التصميمات الاحترافية في أقل من 24 ساعة. نحن نستبدل الفرق الداخلية الباهظة الثمن والموظفين المستقلين غير الموثوقين بنظام الدفع أولاً بأول. احصل على كل وسائل الراحة مقابل جزء بسيط من السعر. إنه غير متزامن تمامًا ويمكنك دعوة عدد غير محدود من أعضاء الفريق لإدارة لوحة تحكم طلباتك! يقوم عملاؤنا بتطوير الأنشطة التي تتطلب خبرة كبيرة ودقة ومعرفة وتدريبًا؛ يشكل دوران الموظفين والتكاليف المتعلقة بوقت التكيف تهديدًا لأعمالهم. نحن نساعدهم على تقليل نفقاتهم العامة المتعلقة بالتوظيف والمعدات والمساحات المكتبية.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX هي أقوى منصة مجانية للتعاون في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد، متاحة عبر الإنترنت بنسبة 100%. تعاون عن بعد مع زملائك في مشاريع ثلاثية الأبعاد وشارك عملك مع العملاء بسهولة. أنشئ تجارب Web3D وAR وVR في لمح البصر، دون سطر من التعليمات البرمجية.
Quixel
quixel.com
يعد Quixel Suite هو أسهل مجموعة أدوات تركيب حتى الآن، مما يتيح تسريع خطوط الأنابيب وسير العمل التقليدي بشكل كبير.
Imagine.io
imagine.io
قم بإنشاء صور مذهلة بقوة ثلاثية الأبعاد. اجعل منتجاتك تنبض بالحياة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. كل ذلك من متصفحك يتيح لك Imagine.io إنشاء صور مرئية عالية التحويل للمنتج لمتجرك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان. Imagine.io هي شركة ناشئة تعمل في مجال B2B SaaS، وقد أنشأت منصة سهلة الاستخدام لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد تعمل على تمكين الأثاث وإكسسوارات الأثاث المنزلي ومصنعي المنسوجات والمزيد لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد واقعي مذهل دون أي خلفية هندسية أو تصميم ثلاثي الأبعاد. تم تصميم تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد المتطورة في الوقت الفعلي بواسطة فريق من خبراء ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية العرض المستندة إلى السحابة، وكلها مدمجة في واجهة ويب سهلة الاستخدام. فهو يساعد العملاء على إنشاء صور ثلاثية الأبعاد في دقائق بدلاً من ساعات أو أيام مقارنة بالتصوير الفوتوغرافي في الاستوديو بجزء بسيط من التكلفة. ثبت أن محتواه ثلاثي الأبعاد يوفر الوقت والمال بشكل كبير مع تحسين المبيعات والأرباح بشكل كبير. يمكنك اعتباره Canva للرسومات ثلاثية الأبعاد. وفر 70% من التكاليف و80% من الوقت في إنشاء صور المنتج احصل على زيادة هائلة في معدلات تحويل التجارة الإلكترونية من 55% إلى أكثر من 500% أنشئ نماذج أولية بشكل أسرع واحصل على الطلبات المسبقة قبل التصنيع قم بإنتاج صور ومقاطع فيديو وصالات عرض افتراضية وتجارب الواقع المعزز ثلاثية الأبعاد بأعلى جودة موثوق به من قبل أكثر من 130 من كبار المصنعين وتجار التجزئة.
Sibe
sibe.io
Sibe عبارة عن منصة سحابية للعرض الآمن والمشاركة وتلقي التعليقات حول التصميمات ثلاثية الأبعاد. يتم استخدامه من قبل مديري المنتجات والمشاريع والمهندسين والمصممين والمسوقين والمستقلين والعملاء؛ إنه مصدر واحد للحقيقة. باستخدام Sibe، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النماذج، وترك التعليقات على تفاصيل محددة، والحصول على تعليقات من فريقهم، ومقارنة الإصدارات المختلفة، وغير ذلك الكثير. يمكن الوصول إليه من أي جهاز وفي أي مكان، ويدعم جميع تنسيقات الملفات ثلاثية الأبعاد الشائعة.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي
SelfCAD
selfcad.com
المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يقوم برنامج SelfCAD بنفس الشيء بالنسبة لصناعة التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد، كما فعلت Wix في صناعة تصميم الويب وفعلته Canva في صناعة التصميم الجرافيكي. الأسواق المستهدفة مستخدمو النماذج ثلاثية الأبعاد المتوسطة، B2C، ومؤسسو B2B2C آرون بروير - المؤسس والرئيس جورج واينبرجر الرئيس التنفيذي
Modsy
modsy.com
قم بتحويل المساحة الخاصة بك باستخدام خدمات التصميم الداخلي عبر الإنترنت من Modsy. العمل مع مصممي الديكور الداخلي ذوي الخبرة. مراجعات غير محدودة. ابدأ اليوم.
VREE Labs
vree.ai
في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائنا ومستخدمينا من إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة على الفور، وبتكلفة أقل بكثير وبدون جهد فني. تعمل أساليبنا على تقليل التكلفة والوقت بنسبة 99% وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. هدفنا هو: 1. توفير الوقت والتكلفة، 2. القضاء على العمليات اليدوية، 3. يوفر عليك الصداع اللوجستي، 4. اصنع أداة DIY سهلة الاستخدام بدلاً من طلب خبرة الطرف الثالث.
Avataar
avataar.ai
تعمل Avataar على إحداث ثورة في الصناعة بفضل قوة السرد المكاني، والانتقال إلى عصر جديد من الاكتشاف البصري من خلال تمكين تجارب بصرية مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبع منصة الرؤية الحاسوبية الأولى عالميًا التي يقودها الذكاء الاصطناعي نهجًا تعليميًا عميقًا لتمكين إنشاء تجربة تفاعلية لمختلف المؤسسات والعلامات التجارية والمستخدمين. مع أكثر من 10 براءات اختراع ويعمل كرئيس للتجارة ثلاثية الأبعاد في Khronos، تعد Avataar في طليعة قيادة الابتكار العصبي والمساهمة في وضع معايير الصناعة القابلة للتشغيل البيني. تؤكد الشراكات الإستراتيجية للشركة مع كبار المساهمين مثل Khronos وNvidia وMeta وGoogle وAWS، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الكبار (Sequoia Capital وTiger Global)، على تفانيها في قيادة التحول الثوري على نطاق عالمي، وإعادة تصور تجارب المنتجات و اكتشاف بصري لم يسبق له مثيل.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek عبارة عن منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول تعمل على تحويل البيانات (صور الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBIM وLiDAR) إلى توائم رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها بشكل آمن عبر متصفح الويب. قم بإجراء عمليات فحص بصرية من مكتبك مع صورة كاملة لحالة الأصول بتفاصيل ملليمترية. استخراج رؤى مفصلة دون زيارة الموقع. استخدم أدوات قوية لتحليل العيوب الهيكلية. عرض النماذج جنبًا إلى جنب لملاحظة التغييرات. تعزيز الصيانة التنبؤية من خلال مراقبة الاتجاهات عن كثب. يُستخدم من قبل مالكي الأصول والمهندسين لتقليل المخاطر وتحسين سير العمل. - فحص الأصول في ساعات، وليس أسابيع - تقليل عدد الموظفين في الموقع - انخفاض التكلفة بنسبة تصل إلى 90% - تغطية 90%+ من الأصل (بدلاً من فحص تمثيلي بنسبة 20%)
Coohom
coohom.com
Coohom هي منصة رائدة للتصور ثلاثي الأبعاد والتصميم الداخلي تمكن الشركات والمصممين من إنشاء مخططات ثلاثية الأبعاد بسهولة في دقائق وتقديم مشاريع التصميم بتفاصيل مذهلة بدقة تصل إلى 16 كيلو في ثوانٍ. تتميز Coohom بأداة مخصصة لتصميم المطبخ والحمام ثلاثية الأبعاد تعمل على تبسيط التعقيد وتحفيز نمو الأعمال القابلة للتطوير للمصنعين والبائعين. وباستخدام أدوات مثل 3D Viewer وAR، يمكن تقليل تكاليف المواد وتحسين تحويلات المبيعات. تعمل ميزة "مساحات الإلهام" على تحسين مشاركة المنتج وتوليد العملاء المحتملين. يعتمد أكثر من 8 ملايين مصمم و35000 مؤسسة عالميًا على Coohom يوميًا، مما يجعله مجتمعًا موثوقًا به. تقدم Coohom خدمات احترافية لكل من الأفراد والشركات. وقد ظهرت حلولها المرئية ثلاثية الأبعاد في منشورات مرموقة، بما في ذلك Forbes وTechNode وPanels & Furniture Asia وFurnitureToday وHomeAccents وKitchen & Bath Business وFame+. تعد Coohom أيضًا شريكًا صناعيًا فخورًا للجمعية الأمريكية لمصممي الديكور الداخلي (ASID).
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد. تم تطويره مع التركيز على الألعاب والواقع المعزز/الواقع الافتراضي والتجارة الإلكترونية وصناعات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو يساعد في تقديم أصول ثلاثية الأبعاد جاهزة للإنتاج من الصور الفوتوغرافية. تعمل الأداة من خلال قيام المستخدم بتحميل صورة أو وصف للنموذج الذي يحتاجه. يبدأ الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kaedim بعد ذلك في إنشاء نموذج بناءً على هذه المدخلات. بمجرد إنشاء النموذج الأولي، فإنه يخضع لعملية مراجعة وتحسين من قبل فنان Kaedim الذي يضمن الجودة المثلى. النموذج المكتمل متاح بعد ذلك للتنزيل. تعتبر أداة Kaedim مفيدة بشكل خاص في تسريع الجداول الزمنية لتطوير الأصول. ويتضمن أيضًا سوقًا يضم مجموعة متنوعة من الأصول ثلاثية الأبعاد الجاهزة للاستخدام. تم تصميم Kaedim لضمان أن المخرجات تتوافق مع معايير الصناعة وتم بناؤها من خلال العمل الوثيق مع الفنانين. يمتد تطبيق Kaedim إلى ما هو أبعد من الألعاب ليشمل مجموعة متنوعة من الصناعات الأخرى أيضًا.
Artflow
artflow.ai
يتيح Artflow للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي بمساعدة الذكاء الاصطناعي. نحن نؤمن بقوة بالعمل التحرري للإبداع ونريد السماح لأي شخص بصنع إبداعاته ومشاركتها مع العالم، والتجربة في بيئة إيجابية والتعبير عن أنفسهم من خلال هذه الوسيلة الجديدة.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me عبارة عن منصة أفاتار متعددة الألعاب لـ metaverse. يتيح لك إنشاء صورة رمزية ثلاثية الأبعاد مع صورة شخصية واستخدامها في أكثر من 600 تطبيق ولعبة متوافقة. يمكنك استكشاف عوالم افتراضية في VRChat، أو الانضمام إلى الاجتماعات في MeetinVR، أو البث إلى معجبيك باستخدام LIV - كل ذلك باستخدام الصورة الرمزية الشخصية التي تمثلك في العوالم الافتراضية. يمكن لأي مطور دمج Ready Player Me في تطبيقاته وألعابه باستخدام الصورة الرمزية المجانية SDK. إنه متوافق مع Unity وUnreal Engine ويعمل بشكل رائع على منصات الويب والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
Vectary
vectary.com
Vectary عبارة عن منصة لبناء تصميمات تفاعلية ثلاثية الأبعاد تلهم المشكلات وتثقيفها وحلها. لا توجد تنزيلات، ولا توجد تعليمات برمجية - كل ذلك في المتصفح. سير عمل ثلاثي الأبعاد عملي للغاية ومحسّن لربط النقاط بين الأفكار والعمليات والأشخاص. بقيادة اثنين من رواد الأعمال، ميشال كور، وهو أيضًا مصمم صناعي وبافول سوفيس، مطور البرمجيات الحائز على جوائز، تلقت Vectary استثمارًا أوليًا في عام 2016 من Blue Yard Capital، ومن EQT Vectures في عام 2020. بناء تجارب غامرة للعالم الحقيقي. انشر محتوى ثلاثي الأبعاد وواقع معزز على أي موقع ويب، وعلى جميع الأنظمة الأساسية باستخدام Vectary Web AR وأداة تصميم ثلاثية الأبعاد كاملة الميزات. التعاون في المشاريع كفريق عبر الإنترنت. متصل يمكن الوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت - يتم إنشاء كل نموذج في المتصفح وحفظه في السحابة ضمن حساب شركتك. أداة سهلة الاستخدام من خلال واجهة مستخدم مبسطة، يستهدف VECTARY مجموعات المستخدمين الذين يرغبون في الدخول في التصميم ثلاثي الأبعاد ويتوقعون نتائج ذات مظهر احترافي بسرعة. مكتبة الملايين من الأصول مشاهد ونماذج ومواد ثلاثية الأبعاد مجانية، لذلك لا يتعين عليك البدء من الصفر. قم بتجميع المشهد الأول الخاص بك فقط عن طريق السحب والإفلات واحصل على مخرجات واقعية في دقائق. العرض الصوري عرض واقعي - يتيح لك Vectary Photon رؤية مخرجات العرض المتتبعة والمعتمدة فعليًا في المتصفح، دون الحاجة إلى قضاء أيام في تعلم كيفية الحصول على الإعدادات الصحيحة. عارض الويب والتكوين قم بمعاينة تصميمك على الفور في الواقع المعزز أو قم بتضمين نموذجك ثلاثي الأبعاد على موقع الويب بسهولة مثل فيديو YouTube. أنشئ أدوات تكوين ثلاثية الأبعاد تفاعلية باستخدام مواد ورسوم متحركة وأشكال مخصصة بفضل Vectary Viewer API. لا حاجة إلى تثبيت تطبيق إضافي لمعاينة الواقع المعزز. تعاون تتوفر ملفات Vectary عبر الإنترنت فقط، لذا يرى الفريق بأكمله دائمًا أحدث إصدار، ويمكنه تقديم تعليقات بتعليقات ثلاثية الأبعاد أو يمكنه الاستمرار في عمل الزملاء. إدارة كل شيء في لوحة تحكم تشبه محرك جوجل. الاستيراد والتصدير قم باستيراد وتحويل أكثر من 60 تنسيقًا للملفات ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك ملفات CAD، وتصديرها إلى ملفات جاهزة للواقع المعزز في ثوانٍ. يدعم تصدير Vectary USDZ وGLTF والمزيد. قم بتحسين الشكل الهندسي الخاص بك في هذه العملية باستخدام أدوات التحرير Vectary 3D. رسم وFIGMA البرنامج المساعد نماذج وعناصر ثلاثية الأبعاد مخصصة لـ Figma وSketch - استخدم نماذج وعناصر ثلاثية الأبعاد في أداتك المفضلة. قم بتعيين أي طريقة عرض تريدها. قم بإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وعناصر ثلاثية الأبعاد خاصة بك.
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