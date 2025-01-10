برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين

KAEDIM

kaedim3d.com

Kaedim هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد. تم تطويره مع التركيز على الألعاب والواقع المعزز/الواقع الافتراضي والتجارة الإلكترونية وصناعات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو يساعد في تقديم أصول ثلاثية الأبعاد جاهزة للإنتاج من الصور الفوتوغرافية. تعمل الأداة من خلال قيام المستخدم بتحميل صورة أو وصف للنموذج الذي يحتاجه. يبدأ الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kaedim بعد ذلك في إنشاء نموذج بناءً على هذه المدخلات. بمجرد إنشاء النموذج الأولي، فإنه يخضع لعملية مراجعة وتحسين من قبل فنان Kaedim الذي يضمن الجودة المثلى. النموذج المكتمل متاح بعد ذلك للتنزيل. تعتبر أداة Kaedim مفيدة بشكل خاص في تسريع الجداول الزمنية لتطوير الأصول. ويتضمن أيضًا سوقًا يضم مجموعة متنوعة من الأصول ثلاثية الأبعاد الجاهزة للاستخدام. تم تصميم Kaedim لضمان أن المخرجات تتوافق مع معايير الصناعة وتم بناؤها من خلال العمل الوثيق مع الفنانين. يمتد تطبيق Kaedim إلى ما هو أبعد من الألعاب ليشمل مجموعة متنوعة من الصناعات الأخرى أيضًا.