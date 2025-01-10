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برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
يشمل برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد البرامج المصممة لإنشاء نماذج أساسية ثلاثية الأبعاد للأشياء أو الشخصيات. تتضمن هذه الأدوات غالبًا ميزات إضافية مثل الرسم ثلاثي الأبعاد لإضافة القوام والإضاءة والألوان، مما يتيح إنشاء نماذج مفصلة وواقعية. بمجرد اكتمال النماذج، يمكن تحويلها إلى رسوم متحركة وإعادتها إلى الحياة باستخدام أدوات العرض والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. تعتمد صناعات مثل التلفزيون والسينما والألعاب والتسويق والواقع الافتراضي بشكل متزايد على هذه الأدوات ثلاثية الأبعاد لمشاريعها. يمكن لمصممي الجرافيك استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد غير معروضة مباشرةً لمواقع الويب ولقطات الوسائط. ومع ذلك، لا يتم تصنيف البرامج المصممة خصيصًا لتصميم المباني المعمارية أو الهندسة المدنية أو غيرها من الوظائف المتعلقة بالتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) ضمن برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد.
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Vectary
vectary.com
قم ببناء تجارب غامرة لموقع التجارة الإلكترونية باستخدام Vectary Web AR Viewer و3D Product Configurator. انشر المحتوى ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز على أي موقع ويب، وعلى جميع منصات الأجهزة المحمولة - iOS وAndroid. اسمح لزوار موقع الويب بمعاينة المنتج في الواقع المعزز بنقرة واحدة - ليست هناك حاجة إلى تثبيت تطبيق إضافي. الفوائد: - لا توجد مهارات برمجية مطلوبة - تنفيذ بسيط - متوافق مع جميع منصات التجارة الإلكترونية - لا يوجد تثبيت إضافي للتطبيق لتجربة الواقع المعزز - تحسين تلقائي للواقع المعزز - مكتبة المواد - واجهة برمجة تطبيقات قابلة للتخصيص
Coohom
coohom.com
برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعات وتحويل التسويق لأعمالك على نطاق واسع، متجر شامل للعرض ثلاثي الأبعاد الاستثنائي وتصور المنتجات لتقديم حلول CGI مذهلة وواقع معزز غامر لتحسين الأداء كفاءة العمل وجودة التصميم على نطاق واسع! أكثر من 8 ملايين مصمم و35000 مؤسسة حول العالم يستخدمون Coohom يوميًا، نحن مجتمع يثق به الكثيرون!
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me عبارة عن منصة أفاتار متعددة الألعاب لـ metaverse. يتيح لك إنشاء صورة رمزية ثلاثية الأبعاد مع صورة شخصية واستخدامها في أكثر من 600 تطبيق ولعبة متوافقة. يمكنك استكشاف عوالم افتراضية في VRChat، أو الانضمام إلى الاجتماعات في MeetinVR، أو البث إلى معجبيك باستخدام LIV - كل ذلك باستخدام الصورة الرمزية الشخصية التي تمثلك في العوالم الافتراضية. يمكن لأي مطور دمج Ready Player Me في تطبيقاته وألعابه باستخدام الصورة الرمزية المجانية SDK. إنه متوافق مع Unity وUnreal Engine ويعمل بشكل رائع على منصات الويب والهواتف المحمولة وسطح المكتب.
Artflow
artflow.ai
يتيح Artflow للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي بمساعدة الذكاء الاصطناعي. نحن نؤمن بقوة بالعمل التحرري للإبداع ونريد السماح لأي شخص بصنع إبداعاته ومشاركتها مع العالم، والتجربة في بيئة إيجابية والتعبير عن أنفسهم من خلال هذه الوسيلة الجديدة.
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد. تم تطويره مع التركيز على الألعاب والواقع المعزز/الواقع الافتراضي والتجارة الإلكترونية وصناعات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو يساعد في تقديم أصول ثلاثية الأبعاد جاهزة للإنتاج من الصور الفوتوغرافية. تعمل الأداة من خلال قيام المستخدم بتحميل صورة أو وصف للنموذج الذي يحتاجه. يبدأ الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kaedim بعد ذلك في إنشاء نموذج بناءً على هذه المدخلات. بمجرد إنشاء النموذج الأولي، فإنه يخضع لعملية مراجعة وتحسين من قبل فنان Kaedim الذي يضمن الجودة المثلى. النموذج المكتمل متاح بعد ذلك للتنزيل. تعتبر أداة Kaedim مفيدة بشكل خاص في تسريع الجداول الزمنية لتطوير الأصول. ويتضمن أيضًا سوقًا يضم مجموعة متنوعة من الأصول ثلاثية الأبعاد الجاهزة للاستخدام. تم تصميم Kaedim لضمان أن المخرجات تتوافق مع معايير الصناعة وتم بناؤها من خلال العمل الوثيق مع الفنانين. يمتد تطبيق Kaedim إلى ما هو أبعد من الألعاب ليشمل مجموعة متنوعة من الصناعات الأخرى أيضًا.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab هو تطبيق نحت ثلاثي الأبعاد عالي الكفاءة مُحسّن لأجهزة الواقع الافتراضي. يستفيد البرنامج من تقنية الواقع الافتراضي لتوفير واجهة غامرة وبديهية تسمح للمصممين بالنحت في مساحة ثلاثية الأبعاد، مما يمنحهم مستوى جديدًا من التحكم والحرية الإبداعية. باستخدام Shapelab، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء أصول ثلاثية الأبعاد عالية الجودة لاستخدامها كدعائم وشخصيات ومفاهيم للتطبيقات والألعاب والعوالم الافتراضية، بالإضافة إلى فن المفاهيم الرقمية والقصص المصورة. يسمح استخدام Shapelab للمضلعات بدلاً من وحدات voxels بنحت أصول ثلاثية الأبعاد مذهلة ومفصلة جيدًا وواقعية واستيراد وتحرير عمليات مسح ثلاثية الأبعاد كبيرة ومعقدة.
Modsy
modsy.com
قم بتحويل المساحة الخاصة بك باستخدام خدمات التصميم الداخلي عبر الإنترنت من Modsy. العمل مع مصممي الديكور الداخلي ذوي الخبرة. مراجعات غير محدودة. ابدأ اليوم.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview هو برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي سيساعد العملاء في إنشاء التصميم المثالي لمساحاتهم. يعرض عرضًا ثلاثي الأبعاد لأي غرفة ذات بلاطات محددة. يقدم مجموعة واسعة من معاينات الغرف في فئات مختلفة. للحصول على أفضل علامة تجارية للشركة، فهي تتيح للعملاء استخدام شعار شركتهم أثناء إنشاء أو إنشاء معاينات للغرفة. يعد دمج TilesView في موقع الويب أمرًا بسيطًا ويوفر للعملاء أداة إضافية لاتخاذ القرارات بشأن منتجات العملاء. تسمح تقنيتها بتحميل تصميمات البلاط بسهولة لتوسيع محفظة منتجات العملاء لعرضها على العملاء. فهو يساعد العميل في إنشاء تخطيطات وأنماط مختلفة لإنشاء تصميماته المفضلة من خلال إنشاء معاينة. ما عليك سوى مزج قطعتين أو أكثر معًا. في معاينة الغرفة، يمكن للعملاء رؤية البلاط اللامع كسطح غير لامع، بحيث يمكن للعملاء التمتع بحرية الخيال. احفظ معاينات الغرفة كصور أو ملفات PDF وشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي.
Prontto
prontto.co
تجعل Pronto من السهل تسليم التصميمات الاحترافية في أقل من 24 ساعة. نحن نستبدل الفرق الداخلية الباهظة الثمن والموظفين المستقلين غير الموثوقين بنظام الدفع أولاً بأول. احصل على كل وسائل الراحة مقابل جزء بسيط من السعر. إنه غير متزامن تمامًا ويمكنك دعوة عدد غير محدود من أعضاء الفريق لإدارة لوحة تحكم طلباتك! يقوم عملاؤنا بتطوير الأنشطة التي تتطلب خبرة كبيرة ودقة ومعرفة وتدريبًا؛ يشكل دوران الموظفين والتكاليف المتعلقة بوقت التكيف تهديدًا لأعمالهم. نحن نساعدهم على تقليل نفقاتهم العامة المتعلقة بالتوظيف والمعدات والمساحات المكتبية.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX هي أقوى منصة مجانية للتعاون في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد، متاحة عبر الإنترنت بنسبة 100%. تعاون عن بعد مع زملائك في مشاريع ثلاثية الأبعاد وشارك عملك مع العملاء بسهولة. أنشئ تجارب Web3D وAR وVR في لمح البصر، دون سطر من التعليمات البرمجية.
Quixel
quixel.com
يعد Quixel Suite هو أسهل مجموعة أدوات تركيب حتى الآن، مما يتيح تسريع خطوط الأنابيب وسير العمل التقليدي بشكل كبير.
Imagine.io
imagine.io
قم بإنشاء صور مذهلة بقوة ثلاثية الأبعاد. اجعل منتجاتك تنبض بالحياة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. كل ذلك من متصفحك يتيح لك Imagine.io إنشاء صور مرئية عالية التحويل للمنتج لمتجرك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان.
Sibe
sibe.io
Sibe عبارة عن منصة سحابية للعرض الآمن والمشاركة وتلقي التعليقات حول التصميمات ثلاثية الأبعاد. يتم استخدامه من قبل مديري المنتجات والمشاريع والمهندسين والمصممين والمسوقين والمستقلين والعملاء؛ إنه مصدر واحد للحقيقة. باستخدام Sibe، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النماذج، وترك التعليقات على تفاصيل محددة، والحصول على تعليقات من فريقهم، ومقارنة الإصدارات المختلفة، وغير ذلك الكثير. يمكن الوصول إليه من أي جهاز وفي أي مكان، ويدعم جميع تنسيقات الملفات ثلاثية الأبعاد الشائعة.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي
SelfCAD
selfcad.com
المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يقوم برنامج SelfCAD بنفس الشيء بالنسبة لصناعة التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد، كما فعلت Wix في صناعة تصميم الويب وفعلته Canva في صناعة التصميم الجرافيكي. الأسواق المستهدفة مستخدمو النماذج ثلاثية الأبعاد المتوسطة، B2C، ومؤسسو B2B2C آرون بروير - المؤسس والرئيس جورج واينبرجر الرئيس التنفيذي
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
VREE Labs
vree.ai
في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائنا ومستخدمينا من إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة على الفور، وبتكلفة أقل بكثير وبدون جهد فني. تعمل أساليبنا على تقليل التكلفة والوقت بنسبة 99% وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. هدفنا هو: 1. توفير الوقت والتكلفة، 2. القضاء على العمليات اليدوية، 3. يوفر عليك الصداع اللوجستي، 4. اصنع أداة DIY سهلة الاستخدام بدلاً من طلب خبرة الطرف الثالث.
Avataar
avataar.ai
تعمل Avataar على إحداث ثورة في الصناعة بفضل قوة السرد المكاني، والانتقال إلى عصر جديد من الاكتشاف البصري من خلال تمكين تجارب بصرية مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبع منصة الرؤية الحاسوبية الأولى عالميًا التي يقودها الذكاء الاصطناعي نهجًا تعليميًا عميقًا لتمكين إنشاء تجربة تفاعلية لمختلف المؤسسات والعلامات التجارية والمستخدمين. مع أكثر من 10 براءات اختراع ويعمل كرئيس للتجارة ثلاثية الأبعاد في Khronos، تعد Avataar في طليعة قيادة الابتكار العصبي والمساهمة في وضع معايير الصناعة القابلة للتشغيل البيني. تؤكد الشراكات الإستراتيجية للشركة مع كبار المساهمين مثل Khronos وNvidia وMeta وGoogle وAWS، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الكبار (Sequoia Capital وTiger Global)، على تفانيها في قيادة التحول الثوري على نطاق عالمي، وإعادة تصور تجارب المنتجات و اكتشاف بصري لم يسبق له مثيل.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek عبارة عن منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول تعمل على تحويل البيانات (صور الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBIM وLiDAR) إلى توائم رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها بشكل آمن عبر متصفح الويب. قم بإجراء عمليات فحص بصرية من مكتبك مع صورة كاملة لحالة الأصول بتفاصيل ملليمترية. استخراج رؤى مفصلة دون زيارة الموقع. استخدم أدوات قوية لتحليل العيوب الهيكلية. عرض النماذج جنبًا إلى جنب لملاحظة التغييرات. تعزيز الصيانة التنبؤية من خلال مراقبة الاتجاهات عن كثب. يُستخدم من قبل مالكي الأصول والمهندسين لتقليل المخاطر وتحسين سير العمل. - فحص الأصول في ساعات، وليس أسابيع - تقليل عدد الموظفين في الموقع - انخفاض التكلفة بنسبة تصل إلى 90% - تغطية 90%+ من الأصل (بدلاً من فحص تمثيلي بنسبة 20%)