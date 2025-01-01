بدائل - Submittable

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.

Kinobi

Kinobi

kinobi.asia

تطبيق كينوبى هو منصة شاملة لمراكز الوظائف الجامعية، تتضمن أدوات لإنشاء السير الذاتية، بوابات التوظيف، وأدوات المعارض الوظيفية الافتراضية.

Bloomerang

Bloomerang

bloomerang.co

بلومرانغ هو برنامج لإدارة المانحين يساعد المنظمات غير الربحية على تنظيم تفاعلات المانحين وتحسين جمع التبرعات.

Classter

Classter

classter.com

Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.

Instrumentl

Instrumentl

instrumentl.com

Instrumentl هو تطبيق يساعد المنظمات غير الربحية في البحث عن المنح وإدارتها، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للممولين مع أدوات لتتبع الطلبات وتواريخ الاستحقاق.

Kira Talent

Kira Talent

kiratalent.com

تساعد Kira Talent المؤسسات التعليمية على تقييم المتقدمين من خلال مقابلات فيديو وأسئلة كتابية تُجرى عن بُعد.

OpenEduCat

OpenEduCat

openeducat.org

OpenEduCat هو نظام ERP مفتوح المصدر لإدارة المؤسسات التعليمية، يدعم إدارة الطلاب والدورات وأعضاء هيئة التدريس بمرونة وكفاءة.

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants هو نظام لإدارة طلبات المنح عبر الإنترنت، يسهل عملية تقديم الطلب والمراجعة والتواصل بين الممولين والمتقدمين.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

GOOD GRANTS هي منصة لإدارة المنح تساعد صانعي المنح على قبول وإدارة وتمويل طلبات المنح بطريقة فعالة ومرنة.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect هو نظام لإدارة المنح والجوائز، يساعد في إنشاء الطلبات ومراجعة التقديمات واختيار المستفيدين، مما يسهل على المؤسسات عملية الإدارة.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.

Pebble

Pebble

pebbleimpact.com

أداة للاحت管理 المنح التمويلية، توفر تحليلات متقدمة وتقارير شاملة، مع حلول مؤتمتة ودمج سلس لتعزيز تأثير المنظمة.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato هو برنامج لإدارة الجوائز والمسابقات يتيح جمع الطلبات، تسهيل التقييم، واختيار الفائزين بفعالية، مع دعم لغات متعددة وتكاملات واسعة.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect هو منصة برمجية شاملة للمنظمات غير الربحية تدير جمع التبرعات، الفعاليات، المتطوعين، والمانحين، مما يسهل العمليات المختلفة بشكل منظم.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO هو نظام شامل لإدارة الرسوم الدراسية، يساعد المدارس ومراكز الرعاية على أتمتة الفواتير، تسجيل الطلاب، وإدارة المعلومات المالية.

Clarity AI

Clarity AI

clarity.ai

تطبيق Clarity AI هو منصة للتكنولوجيا المستدامة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقديم رؤى بيئية واجتماعية للمستثمرين والمؤسسات.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

تطبيق Hero من SchoolMint يساعد المدارس في إدارة سلوك الطلاب وتعزيز الثقافة الإيجابية من خلال توثيق سلوك الطلاب وإشراك الأسر.

Sawyer

Sawyer

hisawyer.com

Sawyer هو تطبيق شامل يساعد المعلمين على إدارة الجداول، التسجيل، والمدفوعات مع دعم اتصالات أولياء الأمور بشكل سهل وفعال.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

تطبيق GivePulse يساعد الأفراد والمؤسسات على تنظيم فعاليات التطوع، تتبع الأثر الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

Handprint

Handprint

handprint.tech

تساعد تطبيق Handprint الشركات على استعادة النظم البيئية من خلال تمويل مشاريع موثوقة وفعالة، مما يعزز جهود الاستدامة عبر منصات رقمية مختلفة.

Vee Volunteers

Vee Volunteers

vee.com

تطبيق Vee يربط الفرق الطوعية بالمؤسسات غير الربحية، ويساعد في تنظيم الأنشطة التطوعية والتواصل بين المتطوعين والمنظمات.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

تطبيق SurveyMonkey Apply يسهل جمع ومراجعة الطلبات للمنح والفرص، مما يساعد المؤسسات في إدارة عمليات التطبيق بكفاءة.

MonkeyPod

MonkeyPod

monkeypod.io

MonkeyPod هو تطبيق لإدارة المنظمات غير الربحية، يجمع بين محاسبة، إدارة المانحين، التسويق، وجمع التبرعات في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

Millie

Millie

milliegiving.com

تطبيق Millie يساعد الشركات على تعزيز العطاء الخيري والتطوع من خلال منصة سهلة ومؤثرة، مما يعزز ثقافة العطاء بين الموظفين والعملاء.

Keela

Keela

keela.co

Keela هو برنامج إدارة علاقات المانحين للمنظمات غير الربحية، يساعد في جمع التبرعات، وإدارة المتطوعين، وتحليل بيانات المانحين.

InEvent

InEvent

inevent.com

تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.

Untap

Untap

untapcompete.com

تطبيق UNTAP هو منصة لإدارة الابتكار واكتشاف المواهب، يسهل التحديات والمنافسات ويعزز التعاون والتطور الشخصي والمهني.

Borealis

Borealis

boreal-is.com

تطبيق Borealis لإدارة علاقات المعنيين يساعد المنظمات في تخزين ومشاركة بيانات المعنيين وإدارة الأنشطة المتعلقة بها عبر منصة سحابية.

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