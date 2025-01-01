بدائل - Submittable

Instrumentl

instrumentl.com

Instrumentl هو تطبيق يساعد المنظمات غير الربحية في البحث عن المنح وإدارتها، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للممولين مع أدوات لتتبع الطلبات وتواريخ الاستحقاق.