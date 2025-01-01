بدائل - Submittable

Teachmint
teachmint.com
Teachmint هو تطبيق لإدارة المدارس يقدم أدوات لمعلمي وطلاب وأولياء أمور، يشمل تتبع الحضور وإدارة الرسوم والاختبارات بشكل سهل وفعال.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
Classe365
classe365.com
Classe365 هو نظام شامل لإدارة التعليم، يساعد المؤسسات على تنظيم العمليات التعليمية وإدارة الدورات والتسجيل بنجاح.
Kinobi
kinobi.asia
تطبيق كينوبى هو منصة شاملة لمراكز الوظائف الجامعية، تتضمن أدوات لإنشاء السير الذاتية، بوابات التوظيف، وأدوات المعارض الوظيفية الافتراضية.
Bloomerang
bloomerang.co
بلومرانغ هو برنامج لإدارة المانحين يساعد المنظمات غير الربحية على تنظيم تفاعلات المانحين وتحسين جمع التبرعات.
Classter
classter.com
Classter هو نظام لإدارة معلومات الطلاب والتعليم، يساعد المؤسسات التعليمية على إدارة البيانات والتواصل وتعزيز تجارب التعلم.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl هو تطبيق يساعد المنظمات غير الربحية في البحث عن المنح وإدارتها، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للممولين مع أدوات لتتبع الطلبات وتواريخ الاستحقاق.
Kira Talent
kiratalent.com
تساعد Kira Talent المؤسسات التعليمية على تقييم المتقدمين من خلال مقابلات فيديو وأسئلة كتابية تُجرى عن بُعد.
OpenEduCat
openeducat.org
OpenEduCat هو نظام ERP مفتوح المصدر لإدارة المؤسسات التعليمية، يدعم إدارة الطلاب والدورات وأعضاء هيئة التدريس بمرونة وكفاءة.
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants هو نظام لإدارة طلبات المنح عبر الإنترنت، يسهل عملية تقديم الطلب والمراجعة والتواصل بين الممولين والمتقدمين.
Good Grants
goodgrants.com
GOOD GRANTS هي منصة لإدارة المنح تساعد صانعي المنح على قبول وإدارة وتمويل طلبات المنح بطريقة فعالة ومرنة.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect هو نظام لإدارة المنح والجوائز، يساعد في إنشاء الطلبات ومراجعة التقديمات واختيار المستفيدين، مما يسهل على المؤسسات عملية الإدارة.
Blackbaud
blackbaud.com
تطبيق Blackbaud هو نظام CRM يركز على دعم المنظمات غير الربحية في إدارة جمع التبرعات والأحداث والعضوية وإدارة المنح.
Pebble
pebbleimpact.com
أداة للاحت管理 المنح التمويلية، توفر تحليلات متقدمة وتقارير شاملة، مع حلول مؤتمتة ودمج سلس لتعزيز تأثير المنظمة.
Evalato
evalato.com
Evalato هو برنامج لإدارة الجوائز والمسابقات يتيح جمع الطلبات، تسهيل التقييم، واختيار الفائزين بفعالية، مع دعم لغات متعددة وتكاملات واسعة.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect هو منصة برمجية شاملة للمنظمات غير الربحية تدير جمع التبرعات، الفعاليات، المتطوعين، والمانحين، مما يسهل العمليات المختلفة بشكل منظم.
TUIO
tuiopay.com
TUIO هو نظام شامل لإدارة الرسوم الدراسية، يساعد المدارس ومراكز الرعاية على أتمتة الفواتير، تسجيل الطلاب، وإدارة المعلومات المالية.
Clarity AI
clarity.ai
تطبيق Clarity AI هو منصة للتكنولوجيا المستدامة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقديم رؤى بيئية واجتماعية للمستثمرين والمؤسسات.
SchoolMint
schoolmint.com
تطبيق Hero من SchoolMint يساعد المدارس في إدارة سلوك الطلاب وتعزيز الثقافة الإيجابية من خلال توثيق سلوك الطلاب وإشراك الأسر.
Sawyer
hisawyer.com
Sawyer هو تطبيق شامل يساعد المعلمين على إدارة الجداول، التسجيل، والمدفوعات مع دعم اتصالات أولياء الأمور بشكل سهل وفعال.
GivePulse
learn.givepulse.com
تطبيق GivePulse يساعد الأفراد والمؤسسات على تنظيم فعاليات التطوع، تتبع الأثر الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
Handprint
handprint.tech
تساعد تطبيق Handprint الشركات على استعادة النظم البيئية من خلال تمويل مشاريع موثوقة وفعالة، مما يعزز جهود الاستدامة عبر منصات رقمية مختلفة.
Vee Volunteers
vee.com
تطبيق Vee يربط الفرق الطوعية بالمؤسسات غير الربحية، ويساعد في تنظيم الأنشطة التطوعية والتواصل بين المتطوعين والمنظمات.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
تطبيق SurveyMonkey Apply يسهل جمع ومراجعة الطلبات للمنح والفرص، مما يساعد المؤسسات في إدارة عمليات التطبيق بكفاءة.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod هو تطبيق لإدارة المنظمات غير الربحية، يجمع بين محاسبة، إدارة المانحين، التسويق، وجمع التبرعات في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Millie
milliegiving.com
تطبيق Millie يساعد الشركات على تعزيز العطاء الخيري والتطوع من خلال منصة سهلة ومؤثرة، مما يعزز ثقافة العطاء بين الموظفين والعملاء.
Keela
keela.co
Keela هو برنامج إدارة علاقات المانحين للمنظمات غير الربحية، يساعد في جمع التبرعات، وإدارة المتطوعين، وتحليل بيانات المانحين.
InEvent
inevent.com
تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.
Untap
untapcompete.com
تطبيق UNTAP هو منصة لإدارة الابتكار واكتشاف المواهب، يسهل التحديات والمنافسات ويعزز التعاون والتطور الشخصي والمهني.
Borealis
boreal-is.com
تطبيق Borealis لإدارة علاقات المعنيين يساعد المنظمات في تخزين ومشاركة بيانات المعنيين وإدارة الأنشطة المتعلقة بها عبر منصة سحابية.
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