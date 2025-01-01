بدائل - SplashLearn

Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

تطبيق طالب Canvas يساعد الطلاب في إدارة دوراتهم الدراسية، ويتيح لهم الوصول إلى المهام والاختبارات والتواصل مع المعلمين والزملاء.

GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

حاسبة Desmos هي أداة رياضية تفاعلية لإنشاء الرسوم البيانية وتحليل البيانات، مع دعم للمعادلات، الإحصائيات، والانحدارات.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

حاسبة Desmos Scientific هي آلة حاسبة علمية مجانية على الإنترنت تدعم وظائف رياضية متقدمة مثل النسب، الكسور، والأسس، واللوغاريتمات.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

تطبيق BYJU'S Exam Prep يدعم الطلاب في إعدادهم لامتحانات تنافسية متنوعة مثل البنوك وUPSC مع ميزات مثل الدروس، التقييمات التكيفية، ومواد الدراسة.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

تقدم Grok Academy موارد تعليمية للتقنيات الرقمية من خلال دروس تفاعلية وأنشطة متنوعة لدعم التعلم الفعال والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet هو منصة رقمية تسمح بإنشاء مشاريع ومشاركتها بسهولة، من خلال إضافة نصوص، صور، وفيديوهات، وتعزيز التعاون والتفاعل.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

Clever

Clever

clever.com

كليف هو تطبيق يوفر بوابة تسجيل دخول موحدة للمدارس في الولايات المتحدة، مما يسهل على المعلمين والطلاب الوصول للتكنولوجيا التعليمية بسهولة وأمان.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity هو منصة تعليمية رقمية توفر محتوى تفاعلي في الرياضيات لتعزيز التعلم وتحسين الأداء الأكاديمي لدى الطلاب.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.

Labster

Labster

labster.com

Labster هو تطبيق يوفر مختبرات افتراضية تفاعلية لدعم تعلم العلوم، مما يعزز الفهم والمشاركة لدى الطلاب.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning هو تطبيق يوفر محتوى تعليمي رقمي من ناشرين مختلفين، ويتيح للمدارس إدارة الصفوف والوصول إلى كتب رقمية.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle هي أداة تعليمية تتيح للمعلمين تحويل مقاطع الفيديو إلى دروس تفاعلية مع تضمين اختبارات لتعزيز التعلم ودعم تقدم الطلاب.

Veda

Veda

veda-app.com

تطبيق Veda هو نظام معلومات إداري للمدارس والجامعات، يوفر منصة تعليمية رقمية متكاملة تعتمد على السحابة.

Baamboozle

Baamboozle

baamboozle.com

Baamboozle هو تطبيق تعليمي رقمي يتيح للمعلمين إنشاء ألعاب تعليمية تفاعلية لدعم التعلم في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت.

Factile

Factile

playfactile.com

فكتايل هو تطبيق لصنع ألعاب جيوباردي أونلاين، يتيح إنشاء ألعاب مبتكرة أو استخدام قوالب جاهزة، مع ميزات مثل وضع الزر وأسئلة متعددة الوسائط.

Cerego

Cerego

cerego.com

Cerego هي منصة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد دراسية مخصصة وتعزيز الاحتفاظ بالمعرفة لدى الطلاب من خلال تكييف أساليب التعلم.

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

تطبيق سترونغ مايند يساعد المدارس في تطوير حلول تعليمية مبتكرة لتحسين أداء الطلاب وتلبية تحديات التعليم.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.

Codio

Codio

codio.com

تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox هو تطبيق تعليمي يوفر تعليمات شخصية وأدوات تفاعلية لتحسين تجربة التعلم وتلبية احتياجات الطلاب بشكل فردي.

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView هو تطبيق تعليمي يوفر مكتبة شاملة من مقاطع الفيديو والموارد التعليمية للمعلمين والطلاب، مع ميزات تنظيم المحتوى ومتابعة المشاركة.

LessonUp

LessonUp

lessonup.com

الدرس هو تطبيق تعليمي يتيح للمعلمين إنشاء دروس تفاعلية وجذابة بسهولة، تدعم التعلم الشخصي والافتراضي وتعزز مشاركة الطلاب.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara هو برنامج لإدارة الفصول الدراسية في المدارس، يساعد المعلمين على تنظيم ومراقبة تعلم الطلاب عبر تطبيقات Google.

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

تطبيق ClickView Australia يوفر موارد تعليمية مرئية متوافقة مع المناهج الأسترالية للمدارس، مع أدوات لدعم المعلمين والطلاب في عملية التعلم.

Edaptio

Edaptio

edaptio.com

إيدابتيّو ليرنو هو منصة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت تتيح إنشاء المهام، تتبع التقدم، اختبار المعرفة، والتواصل عبر مناقشات وأسئلة وإجابات.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom هي منصة تعليمية تجمع بين المناهج والتدريس والتقييم، مما يمكن المعلمين من تخصيص التجارب التعليمية لطلاب K-12 بفعالية.

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