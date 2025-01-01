بدائل - Speexx

Physics Wallah
pw.live
تطبيق Physics Wallah يوفر موارد تعليمية شاملة للطلاب، بما في ذلك محاضرات، ملاحظات، تقييمات، ودروس تفاعلية للتحضير للامتحانات.
Coursera
coursera.org
Coursera هو تطبيق تعليمي يقدم دورات عبر الإنترنت من جامعات عالمية في مجالات متعددة، مما يتيح للمتعلمين الدراسة في أي وقت ومن أي مكان.
Udemy
udemy.com
Udemy هو تطبيق تعليمي يتيح للطلاب الوصول إلى دورات متنوعة عبر الإنترنت لتعزيز المهارات وتعلم موضوعات جديدة.
Duolingo
duolingo.com
Duolingo هو تطبيق لممارسة تعلم اللغات، يوفر دورات تفاعلية وجولات تعليمية لأكثر من 40 لغة، ويعتمد على نموذج الاشتراك المجاني.
Testbook
testbook.com
تطبيق Testbook يساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات التنافسية مثل SSC و UPSC من خلال اختبارات وهمية ومواد دراسية تفاعلية.
edX
edx.org
تطبيق edX يوفر الوصول إلى 2000 دورة مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم، مع إمكانية اكتساب مهارات جديدة والحصول على شهادات.
Khan Academy
khanacademy.org
أكاديمية خان هي منصة تعليمية تقدم دروسًا مجانية عبر الإنترنت في مواضيع متنوعة، مع تمارين تفاعلية وموارد لدعم المتعلمين.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورواد الأعمال في بناء وإدارة الأعمال الرقمية، بما في ذلك الدورات التعليمية والمجتمعات والأحداث الحية.
Great Learning
mygreatlearning.com
تطبيق التعلم العظيم يوفر محتوى تعليمي مجاني عبر الإنترنت يساعد الأفراد على تطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت لتعليم مهارات البرمجة وعلوم الكمبيوتر، يوفر دورات تفاعلية في عدة لغات برمجة.
DataCamp
datacamp.com
Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Programiz
programiz.pro
برنامج Programiz هو منصة تعليمية للبرمجة تقدم موارد ودروس عملية للمبتدئين والمحترفين في لغات برمجة متعددة.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant هو تطبيق تعليمي يتيح للمستخدمين استكشاف الرياضيات والعلوم والبرمجة من خلال محتوى تفاعلي وألعاب وتمارين لحل المشكلات.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.
Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learn هو نظام إدارة تعلم يتيح للمعلمين إنشاء دورات وتقييمات، وإدارة محتوى الطلاب وتحليل أدائهم.
Babbel
babbel.com
Babbel هو تطبيق لتعلم اللغات يقدم دروسًا منظمة تركز على المحادثة وتطبيقات عملية، متاح على الأجهزة المحمولة والإنترنت.
Busuu
busuu.com
Busuu هو تطبيق لتعليم اللغات، يتيح للمستخدمين تعلم 13 لغة من خلال دورات منظمة، مع ممارسة القراءة، الكتابة، الاستماع، والمحادثة.
Rosetta Stone
rosettastone.com
تطبيق Rosetta Stone يساعد المستخدمين على تعلم لغات جديدة من خلال طرق غامرة وتفاعلية، مع دروس ودعم تفاعلي في 25 لغة.
Preply
preply.com
تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks هي منصة لبناء وإدارة المجتمعات عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى ودورات وبيع منتجات دون رسوم معاملات.
Memrise
memrise.com
تطبيق Memrise يساعد المستخدمين على تعلم لغات متعددة عبر دروس تفاعلية، وتحسين المهارات اللغوية من خلال استراتيجيات التعلم الفعالة.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
Udacity
udacity.com
Udacity هو تطبيق تعليمي يقدم دورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويهدف لتزويد المستخدمين بمهارات عملية.
Teachable
teachable.com
Teachable هي منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من بناء وإدارة وبيع محتواهم التعليمي بسهولة.
Schoology
schoology.com
Schoology هو تطبيق لإدارة التعلم يمكّن الطلاب والمعلمين من التواصل والتعاون عبر منصة واحدة، ويتيح الوصول إلى المواد التعليمية بسهولة.
Stepik
stepik.org
Stepik هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية في مجالات متعددة، بما في ذلك البرمجة، وتسمح بالتعلم الذاتي والتقدم بمعدل الشخص.
BYJU'S
byjus.com
تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.
Cengage
cengage.com
يقدم تطبيق Cengage موارد تعليمية وأدوات للدراسة، مما يمكّن الطلاب من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وإدارة مهامهم الدراسية بسهولة.
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