بدائل - Speexx

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

تطبيق Physics Wallah يوفر موارد تعليمية شاملة للطلاب، بما في ذلك محاضرات، ملاحظات، تقييمات، ودروس تفاعلية للتحضير للامتحانات.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera هو تطبيق تعليمي يقدم دورات عبر الإنترنت من جامعات عالمية في مجالات متعددة، مما يتيح للمتعلمين الدراسة في أي وقت ومن أي مكان.

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy هو تطبيق تعليمي يتيح للطلاب الوصول إلى دورات متنوعة عبر الإنترنت لتعزيز المهارات وتعلم موضوعات جديدة.

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingo هو تطبيق لممارسة تعلم اللغات، يوفر دورات تفاعلية وجولات تعليمية لأكثر من 40 لغة، ويعتمد على نموذج الاشتراك المجاني.

Testbook

Testbook

testbook.com

تطبيق Testbook يساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات التنافسية مثل SSC و UPSC من خلال اختبارات وهمية ومواد دراسية تفاعلية.

edX

edX

edx.org

تطبيق edX يوفر الوصول إلى 2000 دورة مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم، مع إمكانية اكتساب مهارات جديدة والحصول على شهادات.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

أكاديمية خان هي منصة تعليمية تقدم دروسًا مجانية عبر الإنترنت في مواضيع متنوعة، مع تمارين تفاعلية وموارد لدعم المتعلمين.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورواد الأعمال في بناء وإدارة الأعمال الرقمية، بما في ذلك الدورات التعليمية والمجتمعات والأحداث الحية.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

تطبيق التعلم العظيم يوفر محتوى تعليمي مجاني عبر الإنترنت يساعد الأفراد على تطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت لتعليم مهارات البرمجة وعلوم الكمبيوتر، يوفر دورات تفاعلية في عدة لغات برمجة.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

Programiz

Programiz

programiz.pro

برنامج Programiz هو منصة تعليمية للبرمجة تقدم موارد ودروس عملية للمبتدئين والمحترفين في لغات برمجة متعددة.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant هو تطبيق تعليمي يتيح للمستخدمين استكشاف الرياضيات والعلوم والبرمجة من خلال محتوى تفاعلي وألعاب وتمارين لحل المشكلات.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learn هو نظام إدارة تعلم يتيح للمعلمين إنشاء دورات وتقييمات، وإدارة محتوى الطلاب وتحليل أدائهم.

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbel هو تطبيق لتعلم اللغات يقدم دروسًا منظمة تركز على المحادثة وتطبيقات عملية، متاح على الأجهزة المحمولة والإنترنت.

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuu هو تطبيق لتعليم اللغات، يتيح للمستخدمين تعلم 13 لغة من خلال دورات منظمة، مع ممارسة القراءة، الكتابة، الاستماع، والمحادثة.

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

تطبيق Rosetta Stone يساعد المستخدمين على تعلم لغات جديدة من خلال طرق غامرة وتفاعلية، مع دروس ودعم تفاعلي في 25 لغة.

Preply

Preply

preply.com

تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks هي منصة لبناء وإدارة المجتمعات عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى ودورات وبيع منتجات دون رسوم معاملات.

Memrise

Memrise

memrise.com

تطبيق Memrise يساعد المستخدمين على تعلم لغات متعددة عبر دروس تفاعلية، وتحسين المهارات اللغوية من خلال استراتيجيات التعلم الفعالة.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity هو تطبيق تعليمي يقدم دورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويهدف لتزويد المستخدمين بمهارات عملية.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable هي منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من بناء وإدارة وبيع محتواهم التعليمي بسهولة.

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology هو تطبيق لإدارة التعلم يمكّن الطلاب والمعلمين من التواصل والتعاون عبر منصة واحدة، ويتيح الوصول إلى المواد التعليمية بسهولة.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية في مجالات متعددة، بما في ذلك البرمجة، وتسمح بالتعلم الذاتي والتقدم بمعدل الشخص.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.

Cengage

Cengage

cengage.com

يقدم تطبيق Cengage موارد تعليمية وأدوات للدراسة، مما يمكّن الطلاب من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وإدارة مهامهم الدراسية بسهولة.

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