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Software AG

Software AG

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الموقع الإلكتروني: softwareag.cloud

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Software AG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست شركة Software AG في عام 1969، وهي شركة برمجيات مؤسسية تضم أكثر من 10000 عميل من المؤسسات في أكثر من 70 دولة. تعد الشركة ثاني أكبر بائع للبرمجيات في ألمانيا، وسابع أكبر بائع في أوروبا. يتم تداول Software AG في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية تحت الرمز "SOW" وجزء من مؤشر التكنولوجيا TecDAX.

الموقع الإلكتروني: softwareag.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Software AG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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