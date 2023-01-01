قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تأسست شركة Software AG في عام 1969، وهي شركة برمجيات مؤسسية تضم أكثر من 10000 عميل من المؤسسات في أكثر من 70 دولة. تعد الشركة ثاني أكبر بائع للبرمجيات في ألمانيا، وسابع أكبر بائع في أوروبا. يتم تداول Software AG في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية تحت الرمز "SOW" وجزء من مؤشر التكنولوجيا TecDAX.

الموقع الإلكتروني: softwareag.cloud

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