بدائل - Socket

PayCargo

PayCargo

paycargo.com

PayCargo هو تطبيق رقمي يتيح تسهيل المدفوعات في مجال الخدمات اللوجستية، مع تتبع مباشر ومعالجة آلية للدفع لتحسين الكفاءة المالية.

Shipfix

Shipfix

shipfix.com

Shipfix هو منصة تعاونية لتحسين سير العمل في قطاع النقل البحري والتجارة، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد المهنيين على اتخاذ قرارات أفضل.

Driver Technologies

Driver Technologies

drivertechnologies.com

تطبيق كاميرا سيارة يعمل بالذكاء الاصطناعي لتنبيه السائقين عند التصادم وتوفير خدمات الملاحة، مما يساعد في تقليل المخاطر وحماية الممتلكات.

Cotiss

Cotiss

cotiss.com

تطبيق كوتيس هو برنامج مبسط لشراء المواد، مصمم خصيصاً للفرق الصغيرة والمتوسطة، يسهل عمليات الشراء من البداية للنهاية.

GoExpedi

GoExpedi

goexpedi.com

GoExpedi هو تطبيق يهدف إلى تسهيل إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في مجالات الطاقة الصناعية.

Courier Mitra

Courier Mitra

couriermitra.com

تطبيق Courier Mitra يدير عمليات البريد السريع، يوفر تتبع الشحنات وإدارة اللوجستيات, مستهدفاً الشركات الصغيرة وتجارة الإلكترونيات.

Deliverr

Deliverr

deliverr.com

Deliverr تطبيق لإدارة اللوجستيات والتوصيل، يساعد البائعين على تحسين العمليات وتقليل أوقات التسليم من خلال إدارة المخزون والتتبع في الوقت الحقيقي.

Refund Geeks

Refund Geeks

refundgeeks.com

تطبيق Refund Geeks يقوم بأتمتة عملية استرداد المبالغ من UPS وFedEx، مما يسهل تتبع المطالبات والمبالغ المستردة بشكل فعال.

TrackMage

TrackMage

trackmage.com

TrackMage هو نظام تتبع الشحنات يساعد الشركات على مراقبة حالة الطلبات وتقديم تحديثات للعملاء تلقائيًا.

ShipScience

ShipScience

shipscience.com

اكتشف ShipScience، برنامج تدقيق الطرود الذي يسهل عملية الشحن، ويخفض التكاليف، ويحسن الأداء مع التركيز على البيانات.

Paccurate

Paccurate

paccurate.io

تطبيق Paccurate يحدد كيفية التعبئة بكفاءة لتحقيق أقل التكاليف عبر تحليل البيانات وتقديم توجيهات واقتراحات لعمليات الشحن.

Traqo.io

Traqo.io

traqo.io

Traqo.io هو منصة SaaS بدون كود تتيح رؤية كاملة لدورة الشحن، تتضمن مزايا مثل شراء الشحن عبر واتساب وتتبع التوصيل وأتمتة الفواتير.

Shipamax

Shipamax

shipamax.com

Shipamax أداة رقمية لأتمتة العمليات الخلفية في اللوجستيات، تقوم باستخراج البيانات من البريد الإلكتروني وتوفيرها عبر واجهة برمجة التطبيقات.

PrimeRevenue

PrimeRevenue

primerevenue.com

تطبيق PrimeRevenue يساعد الشركات على تحسين رأس المال العامل والتدفق النقدي من خلال حلول تمويل سلسلة التوريد ودعم محلي ودولي على مدار الساعة.

PackCapture

PackCapture

packcapture.com

تطبيق PackCapture يتيح تسجيل عملية تعبئة الطلبات بالفيديو، مما يوفر دليل موثوق للعملاء ويعزز الثقة. يمكن البحث ومشاركة الفيديوهات بسهولة.

Networcx

Networcx

networcx.io

تطبيق Networcx مخصص لصناعة اللوجستيات ويجمع بين الأنشطة التسويقية والمبيعات والخدمات، مما يسهل إدارة البيانات اللوجستية من مرحلة العملاء إلى الطلب.

Factorazy

Factorazy

factorazy.com

تطبيق Factorazy يساعد المستخدمين في العثور على موردين عالميين موثوقين عن طريق لصق رابط منتج أو استخدام رمز ASIN أو رفع صورة.

Dray Alliance

Dray Alliance

drayalliance.com

تجمع تطبيق Dray Alliance قدرة آلاف شركات النقل المؤهلة، مما يساعدك في ضمان وصول الحاويات في الوقت المحدد بدون الحاجة لتقسيم العمل.

Cabrella

Cabrella

ecabrella.com

تطبيق كابريلا يقدم تأمين الشحن ويوفر أسعار تنافسية. يسهل تقديم المطالبات وتحليل المخاطر ومراقبة المعاملات مع التكامل مع أنظمة الناقلين.

CargoSteps

CargoSteps

cargosteps.com

CargoSteps هو تطبيق رقمي لتحسين كفاءة سلسلة التوريد عبر التحليلات في الوقت الفعلي، مما يساعد الشركات على تحسين العمليات وتقليل النفايات.

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