بدائل - Sensible

CamScanner
camscanner.com
Camscanner هو تطبيق يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية مسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF أو JPG، مع ميزات لإدارة المستندات والتعاون.
Browse AI
browse.ai
تطبيق Browse AI يسمح لمستخدميه باستخراج البيانات من أي موقع ويب دون الحاجة للبرمجة، ويتيح رصد التغييرات وتحويل المعلومات إلى جداول بيانات.
Apify
apify.com
Apify هو منصة لاستخراج البيانات من الويب وأتمتة العمليات من خلال أدوات بسيطة ومهيكلة، تدعم عدة لغات برمجة وتتيح استخدام الكاشطات الجاهزة.
Databricks
databricks.com
Databricks هي منصة موحدة لتحليل البيانات تستخدم Apache Spark، وتمكن من معالجة وتحليل البيانات بكفاءة مع دعم التعلم الآلي وإدارة البيانات.
Mathpix Snip
mathpix.com
تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.
OpenRead
openread.academy
OpenRead هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة البحث من خلال تسهيل التعامل مع وثائق PDF، وتحليل محتواها، وإدارة المهام.
Octoparse
octoparse.com
Octoparse أداة تجريف ويب سهلة الاستخدام لا تتطلب ترميز، تسمح بجمع البيانات من الإنترنت وتحويلها إلى جداول مهيكلة بسرعة.
IBM
ibm.com
تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.
PhantomBuster
phantombuster.com
Phantombuster أداة سحابية لأتمتة المهام واستخراج البيانات من الإنترنت، تساعد في توليد العملاء وتحسين الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI هي أداة لتحليل المستندات تدعم التفاعل الديناميكي مع مستندات PDF، وتسمح بطرح أسئلة مباشرة للحصول على إجابات دقيقة في الوقت الفعلي.
OCR
ocr.best
تطبيق OCR يقوم بتحويل الصور والمستندات إلى نص قابل للتعديل بدقة عالية باستخدام تقنية التعرف على الأحرف الضوئية.
Picture to Text
picturetotext.info
تطبيق تحويل الصورة إلى نص يقوم باستخراج النصوص من الصور بدقة، مع دعم لعدة لغات وأشكال صور، مما يسهل معالجة المستندات والملاحظات.
Docparser
docparser.com
Docparser هي أداة لاستخراج البيانات من المستندات أوتوماتيكياً، تدعم أنواع متنوعة مثل PDF، Word، والصور، وتساعد الشركات في تحسين سير العمل.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy هو تطبيق يتيح الوصول إلى بيانات محلية من خلال وكالات سكنية عالميًا، مع دعم فني متواصل وخيارات دفع مرنة.
UiPath
uipath.com
UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.
SparkReceipt
sparkreceipt.com
تطبيق SparkReceipt لإدارة المستندات المالية مثل الفواتير والإيصالات، يسهل تتبع النفقات وإعداد الضرائب للأفراد والشركات الصغيرة.
Zenscrape
zenscrape.com
Zenscrape هو تطبيق لتجريف الويب يتيح استخراج البيانات من مواقع الإنترنت بسهولة وفعالية، مع ميزات لتجنب الحظر. يدعم استخراج المحتوى الديناميكي.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة المستندات الذكية تستخدم تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) لأتمتة استخراج البيانات من المستندات المختلفة.
OxyLabs
oxylabs.io
أوكسيلابس هو منصة لجمع بيانات الويب تقدم خدمات البروكسي، APIs لأجهزة الكشط، ومجموعات بيانات جاهزة لمساعدة المستخدمين في عمليات استخراج البيانات.
Hexomatic
hexomatic.com
Hexomatic هو أداة آلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لأداء مهام سحب البيانات وأتمتة سير العمل بسهولة ودون الحاجة لكتابة الكود.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data هي منصة لجمع البيانات تمكن الشركات من الوصول إلى معلومات الأسواق والتنافس وتحليلها بطريقة آمنة وفعالة.
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai منصة للذكاء الاصطناعي تستخرج النصوص والبيانات من جميع أنواع المستندات بدقة وسرعة، مما يتيح تكاملها مع أنظمة العملاء.
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek هي منصة لأتمتة العمليات التجارية، تساعد الشركات في تحسين الكفاءة من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام.
JPG to WORD
jpgtoword.net
تطبيق JPG to Word يقوم بتحويل الصور المحتوية على نص إلى مستندات Word قابلة للتحرير بدقة باستخدام تقنية التعرف على الأحرف البصرية.
Robility
sutherlandglobal.com
روبيلتي هو منصة ذكية مؤتمتة ذاتيًا تدعم أتمتة جميع العمليات التجارية بكفاءة وبتكلفة منخفضة، مع خيارات نشر متعددة.
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker هو تطبيق لأتمتة سير العمل، يساعد المؤسسات في تصميم وتنفيذ وإدارة العمليات التجارية بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax هو تطبيق يمكّن الشركات من أتمتة سير عمليات الموافقة المالية، بما في ذلك الفواتير وأوامر الشراء، مع تكامل مع أنظمة المحاسبة المعروفة.
Card Scanner
cardscanner.co
تطبيق Card Scanner يستخدم تقنية OCR لمسح وإدارة بطاقات العمل، مما يسهل استخراج المعلومات وتنظيم جهات الاتصال بشكل رقمي.
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