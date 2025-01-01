بدائل - Sensible

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

Camscanner هو تطبيق يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية مسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF أو JPG، مع ميزات لإدارة المستندات والتعاون.

Browse AI

Browse AI

browse.ai

تطبيق Browse AI يسمح لمستخدميه باستخراج البيانات من أي موقع ويب دون الحاجة للبرمجة، ويتيح رصد التغييرات وتحويل المعلومات إلى جداول بيانات.

Apify

Apify

apify.com

Apify هو منصة لاستخراج البيانات من الويب وأتمتة العمليات من خلال أدوات بسيطة ومهيكلة، تدعم عدة لغات برمجة وتتيح استخدام الكاشطات الجاهزة.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks هي منصة موحدة لتحليل البيانات تستخدم Apache Spark، وتمكن من معالجة وتحليل البيانات بكفاءة مع دعم التعلم الآلي وإدارة البيانات.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة البحث من خلال تسهيل التعامل مع وثائق PDF، وتحليل محتواها، وإدارة المهام.

Octoparse

Octoparse

octoparse.com

Octoparse أداة تجريف ويب سهلة الاستخدام لا تتطلب ترميز، تسمح بجمع البيانات من الإنترنت وتحويلها إلى جداول مهيكلة بسرعة.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

PhantomBuster

PhantomBuster

phantombuster.com

Phantombuster أداة سحابية لأتمتة المهام واستخراج البيانات من الإنترنت، تساعد في توليد العملاء وتحسين الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI هي أداة لتحليل المستندات تدعم التفاعل الديناميكي مع مستندات PDF، وتسمح بطرح أسئلة مباشرة للحصول على إجابات دقيقة في الوقت الفعلي.

OCR

OCR

ocr.best

تطبيق OCR يقوم بتحويل الصور والمستندات إلى نص قابل للتعديل بدقة عالية باستخدام تقنية التعرف على الأحرف الضوئية.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

تطبيق تحويل الصورة إلى نص يقوم باستخراج النصوص من الصور بدقة، مع دعم لعدة لغات وأشكال صور، مما يسهل معالجة المستندات والملاحظات.

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser هي أداة لاستخراج البيانات من المستندات أوتوماتيكياً، تدعم أنواع متنوعة مثل PDF، Word، والصور، وتساعد الشركات في تحسين سير العمل.

V7

V7

v7labs.com

V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy هو تطبيق يتيح الوصول إلى بيانات محلية من خلال وكالات سكنية عالميًا، مع دعم فني متواصل وخيارات دفع مرنة.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

تطبيق SparkReceipt لإدارة المستندات المالية مثل الفواتير والإيصالات، يسهل تتبع النفقات وإعداد الضرائب للأفراد والشركات الصغيرة.

Zenscrape

Zenscrape

zenscrape.com

Zenscrape هو تطبيق لتجريف الويب يتيح استخراج البيانات من مواقع الإنترنت بسهولة وفعالية، مع ميزات لتجنب الحظر. يدعم استخراج المحتوى الديناميكي.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets هي خدمة معالجة المستندات الذكية تستخدم تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) لأتمتة استخراج البيانات من المستندات المختلفة.

OxyLabs

OxyLabs

oxylabs.io

أوكسيلابس هو منصة لجمع بيانات الويب تقدم خدمات البروكسي، APIs لأجهزة الكشط، ومجموعات بيانات جاهزة لمساعدة المستخدمين في عمليات استخراج البيانات.

Hexomatic

Hexomatic

hexomatic.com

Hexomatic هو أداة آلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لأداء مهام سحب البيانات وأتمتة سير العمل بسهولة ودون الحاجة لكتابة الكود.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data هي منصة لجمع البيانات تمكن الشركات من الوصول إلى معلومات الأسواق والتنافس وتحليلها بطريقة آمنة وفعالة.

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai منصة للذكاء الاصطناعي تستخرج النصوص والبيانات من جميع أنواع المستندات بدقة وسرعة، مما يتيح تكاملها مع أنظمة العملاء.

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek هي منصة لأتمتة العمليات التجارية، تساعد الشركات في تحسين الكفاءة من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام.

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

تطبيق JPG to Word يقوم بتحويل الصور المحتوية على نص إلى مستندات Word قابلة للتحرير بدقة باستخدام تقنية التعرف على الأحرف البصرية.

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

روبيلتي هو منصة ذكية مؤتمتة ذاتيًا تدعم أتمتة جميع العمليات التجارية بكفاءة وبتكلفة منخفضة، مع خيارات نشر متعددة.

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker هو تطبيق لأتمتة سير العمل، يساعد المؤسسات في تصميم وتنفيذ وإدارة العمليات التجارية بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax هو تطبيق يمكّن الشركات من أتمتة سير عمليات الموافقة المالية، بما في ذلك الفواتير وأوامر الشراء، مع تكامل مع أنظمة المحاسبة المعروفة.

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

تطبيق Card Scanner يستخدم تقنية OCR لمسح وإدارة بطاقات العمل، مما يسهل استخراج المعلومات وتنظيم جهات الاتصال بشكل رقمي.

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