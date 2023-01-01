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Seedr

Seedr

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الموقع الإلكتروني: seedr.cc

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Seedr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل Seedr على تبسيط الطريقة التي تحصل بها على الأشياء وتدفقها والوصول إليها. قم بالتنزيل مرة واحدة - استخدمه في كل مكان!

الموقع الإلكتروني: seedr.cc

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Seedr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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