بدائل - Scalr

Replit

Replit

replit.com

Replit هو IDE عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات والمواقع، مع دعم لأكثر من 60 لغة برمجة وميزات التعاون المباشر.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

ديجيتال أوشن هو مزود خدمات سحابية يساعد المطورين في نشر وتوسيع التطبيقات على الإنترنت بسهولة. يتضمن أدوات لتطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel هي منصة سحابية تسمح للمطورين ببناء وتوزيع تطبيقات الويب بسرعة، مع دعم لأدوات متقدمة لتسهيل عمليات التطوير ونشر التطبيقات.

Netlify

Netlify

netlify.com

نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

PythonAnywhere هو منصة سحابية لتطوير وتشغيل تطبيقات Python بسهولة من المتصفح دون الحاجة لإدارة الخوادم.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku هي منصة سحابية تساعد المطورين في بناء ونشر وتوسيع نطاق التطبيقات باستخدام لغات برمجة متعددة.

Render

Render

render.com

Render هو منصة سحابية لنشر وإدارة التطبيقات والمواقع الإلكترونية بسهولة مع دعم لنشر تلقائي وشبكات خاصة.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch هي منصة تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات بالتعاون عبر المتصفح، مع دعم لعدة لغات برمجة وإطار عمل.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod هو منصة توفر بيئات تطوير سحابية مسبقة الإعداد للمطورين، مما يسهل إنشاء البرامج عبر أدوات ومكتبات مختلفة.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

تقدم IBM Cloud مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للشركات تشمل الحوسبة، التخزين، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk هي لوحة تحكم لإدارة استضافة الويب، تدعم أنظمة تشغيل متعددة وتوفر أدوات لأتمتة مهام مثل إدارة المواقع والأمان والنسخ الاحتياطي.

Modal

Modal

modal.com

تساعد تطبيق مودال الناس على تشغيل الأكواد في السحابة، مما يوفر وصولاً سهلاً لحساب بدون خوادم دون الحاجة لإدارة البنية التحتية.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

تساعد وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid الفرق على إدارة وتحسين مواردها عبر البيئات السحابية المختلفة من واجهة مركزية.

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef هو منصة كخدمة لنشر وتشغيل تطبيقات Node.js ولغات برمجة أخرى، باستخدام حاويات Docker وKubernetes، مع دعم قواعد بيانات مرنة.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

تعد Catalyst من Zoho منصة تطوير سحابية توفر خدمات خلفية وذكاء اصطناعي ونماذج تعلم آلي، مما يسهل بناء التطبيقات وإدارتها.

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard هو حل دعم شامل لتطبيقات Ruby on Rails، يوفر استضافة مدارة على AWS مع تركيز على تبسيط إدارة التطبيقات.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Stormkit هو منصة لاستضافة تطبيقات JavaScript، تسهل نشر وإدارة التطبيقات الثابتة مع أدوات متعددة الاستخدامات وتجربة مستخدم بسيطة.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.

Ori

Ori

ori.co

يوفر تطبيق ORI منصة لدعم مهندسي التعلم الآلي في تحسين ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة الرسوميات السحابية.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة سير العمل للبيانات، تساعد في تطوير وتنفيذ ومراقبة مهام بيانات معقدة بشكل فعال.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape هو إطار تطوير سحابي يسهل على المطورين إدارة التطبيقات والبنية التحتية دون الحاجة لخبراء DevOps.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App هو منصة خلفية منخفضة الكود تسهل تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة مع دعم قوي وإدارة بيانات فعالة.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.

Exotel

Exotel

exotel.com

Exotel هو منصة اتصالات مبتكرة تدعم إدارة المكالمات وتفاعلات العملاء باستخدام البيانات السياقية والذكاء الاصطناعي.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Koyeb هي منصة بدون خادم لنشر وإدارة التطبيقات بسهولة، مع دعم واسع للغات وتقنيات متعددة وحاويات Docker.

Northflank

Northflank

northflank.com

Northflank هو منصة سحابية تُبسط عملية بناء وتوسيع الخدمات المصغرة وقواعد البيانات، مع واجهة مستخدم قوية وأدوات للتكامل التلقائي.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

تطبيق Brainboard هو منصة تفاعلية مصممة لتصميم وإدارة البنية السحابية بصريًا، وتدعم إنشاء كود IaC لمزودي السحابة في بيئة تعاونية.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud هي منصة سحابية تتيح للمطورين استضافة وإدارة التطبيقات بأمان، مع التركيز على الأداء وسرعة التسليم.

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