بدائل - Scalr

Replit
replit.com
Replit هو IDE عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات والمواقع، مع دعم لأكثر من 60 لغة برمجة وميزات التعاون المباشر.
DigitalOcean
digitalocean.com
ديجيتال أوشن هو مزود خدمات سحابية يساعد المطورين في نشر وتوسيع التطبيقات على الإنترنت بسهولة. يتضمن أدوات لتطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي.
Vercel
vercel.com
Vercel هي منصة سحابية تسمح للمطورين ببناء وتوزيع تطبيقات الويب بسرعة، مع دعم لأدوات متقدمة لتسهيل عمليات التطوير ونشر التطبيقات.
Netlify
netlify.com
نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere هو منصة سحابية لتطوير وتشغيل تطبيقات Python بسهولة من المتصفح دون الحاجة لإدارة الخوادم.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
Heroku
heroku.com
Heroku هي منصة سحابية تساعد المطورين في بناء ونشر وتوسيع نطاق التطبيقات باستخدام لغات برمجة متعددة.
Render
render.com
Render هو منصة سحابية لنشر وإدارة التطبيقات والمواقع الإلكترونية بسهولة مع دعم لنشر تلقائي وشبكات خاصة.
Glitch
glitch.com
Glitch هي منصة تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات بالتعاون عبر المتصفح، مع دعم لعدة لغات برمجة وإطار عمل.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod هو منصة توفر بيئات تطوير سحابية مسبقة الإعداد للمطورين، مما يسهل إنشاء البرامج عبر أدوات ومكتبات مختلفة.
IBM Cloud
ibm.com
تقدم IBM Cloud مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للشركات تشمل الحوسبة، التخزين، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات.
Plesk
plesk.com
Plesk هي لوحة تحكم لإدارة استضافة الويب، تدعم أنظمة تشغيل متعددة وتوفر أدوات لأتمتة مهام مثل إدارة المواقع والأمان والنسخ الاحتياطي.
Modal
modal.com
تساعد تطبيق مودال الناس على تشغيل الأكواد في السحابة، مما يوفر وصولاً سهلاً لحساب بدون خوادم دون الحاجة لإدارة البنية التحتية.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
تساعد وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid الفرق على إدارة وتحسين مواردها عبر البيئات السحابية المختلفة من واجهة مركزية.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef هو منصة كخدمة لنشر وتشغيل تطبيقات Node.js ولغات برمجة أخرى، باستخدام حاويات Docker وKubernetes، مع دعم قواعد بيانات مرنة.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
تعد Catalyst من Zoho منصة تطوير سحابية توفر خدمات خلفية وذكاء اصطناعي ونماذج تعلم آلي، مما يسهل بناء التطبيقات وإدارتها.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard هو حل دعم شامل لتطبيقات Ruby on Rails، يوفر استضافة مدارة على AWS مع تركيز على تبسيط إدارة التطبيقات.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit هو منصة لاستضافة تطبيقات JavaScript، تسهل نشر وإدارة التطبيقات الثابتة مع أدوات متعددة الاستخدامات وتجربة مستخدم بسيطة.
Aiven
aiven.io
Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.
Ori
ori.co
يوفر تطبيق ORI منصة لدعم مهندسي التعلم الآلي في تحسين ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة الرسوميات السحابية.
Dagster
dagster.io
Dagster هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة سير العمل للبيانات، تساعد في تطوير وتنفيذ ومراقبة مهام بيانات معقدة بشكل فعال.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape هو إطار تطوير سحابي يسهل على المطورين إدارة التطبيقات والبنية التحتية دون الحاجة لخبراء DevOps.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.
Back4App
back4app.com
Back4App هو منصة خلفية منخفضة الكود تسهل تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة مع دعم قوي وإدارة بيانات فعالة.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.
Exotel
exotel.com
Exotel هو منصة اتصالات مبتكرة تدعم إدارة المكالمات وتفاعلات العملاء باستخدام البيانات السياقية والذكاء الاصطناعي.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb هي منصة بدون خادم لنشر وإدارة التطبيقات بسهولة، مع دعم واسع للغات وتقنيات متعددة وحاويات Docker.
Northflank
northflank.com
Northflank هو منصة سحابية تُبسط عملية بناء وتوسيع الخدمات المصغرة وقواعد البيانات، مع واجهة مستخدم قوية وأدوات للتكامل التلقائي.
Brainboard
brainboard.co
تطبيق Brainboard هو منصة تفاعلية مصممة لتصميم وإدارة البنية السحابية بصريًا، وتدعم إنشاء كود IaC لمزودي السحابة في بيئة تعاونية.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud هي منصة سحابية تتيح للمطورين استضافة وإدارة التطبيقات بأمان، مع التركيز على الأداء وسرعة التسليم.
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