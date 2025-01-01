بدائل - RETURNGO

FedEx

FedEx

fedex.com

تطبيق FedEx يسهل تتبع الشحنات وإدارتها، يوفر تحديثات فورية، ويسمح بجدولة وإعادة توجيه الحزم.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

تتيح لك تطبيق Stamps.com طباعة ملصقات البريد والشحن من الكمبيوتر، مما يسهل إدارة البريد والشحن دون الحاجة لمكتب البريد.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship هو تطبيق شحن يساعد الشركات على إدارة الطلبات والشحن بفعالية، ويتيح الوصول لأسعار مخفضة من شركات النقل العالمية.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.

EasyPost

EasyPost

easypost.com

EasyPost هو واجهة برمجة تطبيقات تسهل تكامل خدمات الشحن عبر شركات نقل متعددة، مع تقديم تتبع ملحق وتوليد ملصقات الشحن.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

Ship&co

Ship&co

shipandco.com

تطبيق Ship & Co يدير عمليات الشحن المحلية والدولية من عدة متاجر عبر واجهة واحدة، ويدعم التكامل مع شركات الشحن مثل DHL وFedEx وUPS.

Shipday

Shipday

shipday.com

Shipday هو برنامج لإدارة التوصيل يساعد الشركات الصغيرة على تنظيم عمليات التوصيل بكفاءة مع تتبع المواقع في الوقت الفعلي وإشعارات رسائل النص.

Shippit

Shippit

shippit.com.my

Shippit هو تطبيق لإدارة الشحن واللوجستيات يساعد الشركات على تسهيل عمليات الشحن وتعزيز تجربة العملاء من خلال خدمات توصيل فعالة ومتكاملة.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

تطبيق ShipHero يتيح إدارة المخزون والتوزيع بكفاءة للشركات، مع دمج مع منصات التجارة الإلكترونية وتحسين عمليات الشحن والتخزين.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud هو تطبيق لإدارة التجارة الإلكترونية يمكّن البائعين من إدارة المخزون والطلبيات عبر قنوات متعددة بسهولة وسلاسة.

Shipmondo

Shipmondo

shipmondo.com

تطبيق Shipmondo يسهل عمليات الشحن وإدارة الطلبات لشركات التجارة الإلكترونية عبر دمج شركات النقل المختلفة وطباعة ملصقات الشحن ومتابعة الشحنات.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt هو تطبيق لإدارة الخدمات اللوجستية يساعد الشركات في تحسين سلسلة التوريد من خلال التخزين، الشحن، وتسليم الطلبات بكفاءة وموثوقية.

Shipway

Shipway

shipway.com

Shipway هو تطبيق يعمل على أتمتة الشحن وإدارة الطلبات لأسواق التجارة الإلكترونية، ويوفر تتبع وإدارة الإرجاع.

Loop Returns

Loop Returns

loopreturns.com

تطبيق Loop Returns يدعم إدارة العوائد والتبادلات، مما يتيح للعملاء إجراء العوائد بسهولة ويقدم أسعار بديلة، ويعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت.

Revers

Revers

revers.io

تطبيق Revers.io هو الحل الرائد لإدارة المرتجعات في أوروبا، يوفر منصة لمعالجة تحديات التجارة الإلكترونية والتجزئة.

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse هو مزود خدمات لوجستية وتلبية الطلبات، يساعد الشركات في إدارة المخزون والشحن بكفاءة عبر منصة سحابية سهلة الاستخدام.

nShift

nShift

nshift.com

تطبيق nShift يدير خدمات تسليم الشحنات عالمياً، ويوفر حلاً سحابياً شاملاً لأتمتة وإدارة عمليات التوصيل والتتبع وإعادة الشحن.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson هو تطبيق لإدارة الشحنات، يجمع معلومات النقل والأسعار والتتبع والمستندات في منصة واحدة، مما يسهل العمل مع شركات النقل المتعددة.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

فرايت بوب هو تطبيق لإدارة الشحن يبسط العمليات اللوجستية من خلال إدارة الشحنات، مقارنة الأسعار، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي.

Zendbox

Zendbox

zendbox.io

Zendbox هو حل وفاء شامل للتجارة الإلكترونية، يدعم الشركات في إدارة المخزون واللوجستيات، وضمان التسليم في الوقت المناسب وتحسين رضا العملاء.

parcelLab

parcelLab

parcellab.com

تطبيق parcelLab يعزز تجارب ما بعد الشراء من خلال أتمتة العمليات وتخصيص تواصل العملاء وتحسين إدارة الشحن والتسليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

شيب هوك تطبيق لإدارة عمليات الشحن يُساعد الشركات الكبيرة على أتمتة وتحسين خدمات الشحن والتخزين، متكاملاً مع نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

Starshipit

Starshipit

starshipit.com

Starshipit هو منصة شحن وت fulfillment تساعد المتاجر عبر الإنترنت في إدارة الطلبات بكفاءة، مع ميزات مثل التتبع وطباعة الملصقات.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متكامل مع إضافات ReadyShipper وReadyReturns، لتوفير حل شامل للتجارة الإلكترونية.

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