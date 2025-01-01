بدائل - RETURNGO

FedEx
fedex.com
تطبيق FedEx يسهل تتبع الشحنات وإدارتها، يوفر تحديثات فورية، ويسمح بجدولة وإعادة توجيه الحزم.
AfterShip
aftership.com
تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.
Stamps.com
stamps.com
تتيح لك تطبيق Stamps.com طباعة ملصقات البريد والشحن من الكمبيوتر، مما يسهل إدارة البريد والشحن دون الحاجة لمكتب البريد.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.
Easyship
easyship.com
Easyship هو تطبيق شحن يساعد الشركات على إدارة الطلبات والشحن بفعالية، ويتيح الوصول لأسعار مخفضة من شركات النقل العالمية.
Shippo
goshippo.com
Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.
EasyPost
easypost.com
EasyPost هو واجهة برمجة تطبيقات تسهل تكامل خدمات الشحن عبر شركات نقل متعددة، مع تقديم تتبع ملحق وتوليد ملصقات الشحن.
FarEye
fareye.com
تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.
Ship&co
shipandco.com
تطبيق Ship & Co يدير عمليات الشحن المحلية والدولية من عدة متاجر عبر واجهة واحدة، ويدعم التكامل مع شركات الشحن مثل DHL وFedEx وUPS.
Shipday
shipday.com
Shipday هو برنامج لإدارة التوصيل يساعد الشركات الصغيرة على تنظيم عمليات التوصيل بكفاءة مع تتبع المواقع في الوقت الفعلي وإشعارات رسائل النص.
Shippit
shippit.com.my
Shippit هو تطبيق لإدارة الشحن واللوجستيات يساعد الشركات على تسهيل عمليات الشحن وتعزيز تجربة العملاء من خلال خدمات توصيل فعالة ومتكاملة.
ShipHero
shiphero.com
تطبيق ShipHero يتيح إدارة المخزون والتوزيع بكفاءة للشركات، مع دمج مع منصات التجارة الإلكترونية وتحسين عمليات الشحن والتخزين.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud هو تطبيق لإدارة التجارة الإلكترونية يمكّن البائعين من إدارة المخزون والطلبيات عبر قنوات متعددة بسهولة وسلاسة.
Shipmondo
shipmondo.com
تطبيق Shipmondo يسهل عمليات الشحن وإدارة الطلبات لشركات التجارة الإلكترونية عبر دمج شركات النقل المختلفة وطباعة ملصقات الشحن ومتابعة الشحنات.
Shipedge
shipedge.com
تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt هو تطبيق لإدارة الخدمات اللوجستية يساعد الشركات في تحسين سلسلة التوريد من خلال التخزين، الشحن، وتسليم الطلبات بكفاءة وموثوقية.
Shipway
shipway.com
Shipway هو تطبيق يعمل على أتمتة الشحن وإدارة الطلبات لأسواق التجارة الإلكترونية، ويوفر تتبع وإدارة الإرجاع.
Loop Returns
loopreturns.com
تطبيق Loop Returns يدعم إدارة العوائد والتبادلات، مما يتيح للعملاء إجراء العوائد بسهولة ويقدم أسعار بديلة، ويعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت.
Revers
revers.io
تطبيق Revers.io هو الحل الرائد لإدارة المرتجعات في أوروبا، يوفر منصة لمعالجة تحديات التجارة الإلكترونية والتجزئة.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse هو مزود خدمات لوجستية وتلبية الطلبات، يساعد الشركات في إدارة المخزون والشحن بكفاءة عبر منصة سحابية سهلة الاستخدام.
nShift
nshift.com
تطبيق nShift يدير خدمات تسليم الشحنات عالمياً، ويوفر حلاً سحابياً شاملاً لأتمتة وإدارة عمليات التوصيل والتتبع وإعادة الشحن.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson هو تطبيق لإدارة الشحنات، يجمع معلومات النقل والأسعار والتتبع والمستندات في منصة واحدة، مما يسهل العمل مع شركات النقل المتعددة.
FreightPOP
freightpop.com
فرايت بوب هو تطبيق لإدارة الشحن يبسط العمليات اللوجستية من خلال إدارة الشحنات، مقارنة الأسعار، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي.
Zendbox
zendbox.io
Zendbox هو حل وفاء شامل للتجارة الإلكترونية، يدعم الشركات في إدارة المخزون واللوجستيات، وضمان التسليم في الوقت المناسب وتحسين رضا العملاء.
parcelLab
parcellab.com
تطبيق parcelLab يعزز تجارب ما بعد الشراء من خلال أتمتة العمليات وتخصيص تواصل العملاء وتحسين إدارة الشحن والتسليم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ShipHawk
shiphawk.com
شيب هوك تطبيق لإدارة عمليات الشحن يُساعد الشركات الكبيرة على أتمتة وتحسين خدمات الشحن والتخزين، متكاملاً مع نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
Starshipit
starshipit.com
Starshipit هو منصة شحن وت fulfillment تساعد المتاجر عبر الإنترنت في إدارة الطلبات بكفاءة، مع ميزات مثل التتبع وطباعة الملصقات.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متكامل مع إضافات ReadyShipper وReadyReturns، لتوفير حل شامل للتجارة الإلكترونية.
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