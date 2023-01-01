Restaurant Systems Pro

استخدم هذا البرنامج للمطاعم لخفض تكلفة الطعام والتحكم في تكلفة العمالة وبناء فريق إدارة يقوم بعمله. استخدامه لتغيير حياتك!

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