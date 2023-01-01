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Refind

Refind

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: refind.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Refind على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم Refind بمسح الويب بالكامل ويختار ما يجعلك أكثر ذكاءً. تعمق حيث تريد توسيع معرفتك. ومواكبة ما يهمك من خلال 10 اختيارات مخصصة كل يوم.

الموقع الإلكتروني: refind.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Refind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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