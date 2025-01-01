بدائل - RedTeam

Matterport
matterport.com
تطبيق Matterport يتيح تحويل المساحات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مع إنشاء جولات افتراضية وصور وخطط طابقية بدقة عالية.
CompanyCam
companycam.com
تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.
SafetyCulture
safetyculture.com
تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Contractor Foreman هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على إنشاء تقديرات، جداول، فواتير، ومراقبة الوقت من خلال واجهة سهلة الاستخدام.
Houzz Pro
houzz.com
تطبيق Houzz Pro يوفر أدوات شاملة للمحترفين في تصميم وترميم المنازل لإدارة المشاريع والتواصل مع العملاء بفعالية.
Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.
Dashpivot
sitemate.com
تطبيق Dashpivot يسهل إدارة الوثائق والنماذج وسير العمل في مجالات مثل البناء والتعدين، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء الإدارية.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
Kraaft
kraaft.co
تطبيق Kraaft هو تطبيق رسائل فورية مصمم للفرق الميدانية، يساعد في جمع وتنظيم معلومات مواقع العمل بسهولة، مع تقارير مخصصة ومنظم ملفات.
Knowify
knowify.com
Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
تطبيق PlanHub يساعد المقاولين في إدارة المشاريع والعطاءات من خلال توفير منصة لعرض المشاريع والتواصل مع الفرق وتنظيم الوثائق.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.
VisiLean
visilean.com
VisiLean هو تطبيق سحابي لإدارة مشاريع البناء يعزز التعاون بين الفرق ويوفر تحليلات وبيانات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء والكفاءة.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace هو أداة لتوثيق مواقع البناء باستخدام التقاط الواقع، توفر سجلاً رقمياً شاملاً وتسهيلات لتتبع تقدم المشاريع وتحسين إدارة الجودة.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.
Raken
rakenapp.com
Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.
Albiware
albiware.com
تطبيق Albiware يُستخدم لتبسيط عمليات الأعمال وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتسهيل التعاون.
Revizto
revizto.com
ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.
ProjectManager
projectmanager.com
يُعتبر ProjectManager تطبيقًا لإدارة المشاريع، يقدم أدوات لتخطيط المشاريع وإدارة الموارد وتتبع الوقت وتحسين سير العمل.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar هو منصة رقمية لإدارة المستندات والمهام والتواصل في مشاريع البناء والعقارات، تدعم تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro هو تطبيق عبر الإنترنت لتنظيم جدولة البناء والتعاون وإدارة سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي.
WorkMax
workmax.com
تطبيق WorkMax يساعد في إدارة تكاليف المشاريع في صناعة البناء عبر تتبع الوقت والموارد، مع ميزات مثل التعرف على الوجه، وتكامل كشوف الرواتب.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly هو تطبيق لإدارة المشاريع مخصص للمهنيين في البناء والتركيب، يعزز الكفاءة من خلال تنظيم الأعمال والتواصل وتتبع التقدم.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl هو برنامج سحابي لإدارة مشاريع البناء، يساعد في تنظيم العمليات المالية وتنسيق كافة جوانب المشاريع.
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