بدائل - RedTeam

Matterport

Matterport

matterport.com

تطبيق Matterport يتيح تحويل المساحات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مع إنشاء جولات افتراضية وصور وخطط طابقية بدقة عالية.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

تطبيق CompanyCam يسمح للمقاولين بالتقاط وتنظيم صور المشاريع، وتخزينها في السحابة، ومشاركتها بسهولة مع الفرق والعملاء.

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Contractor Foreman هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على إنشاء تقديرات، جداول، فواتير، ومراقبة الوقت من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

تطبيق Houzz Pro يوفر أدوات شاملة للمحترفين في تصميم وترميم المنازل لإدارة المشاريع والتواصل مع العملاء بفعالية.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

تطبيق Dashpivot يسهل إدارة الوثائق والنماذج وسير العمل في مجالات مثل البناء والتعدين، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء الإدارية.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

تطبيق Kraaft هو تطبيق رسائل فورية مصمم للفرق الميدانية، يساعد في جمع وتنظيم معلومات مواقع العمل بسهولة، مع تقارير مخصصة ومنظم ملفات.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

تطبيق PlanHub يساعد المقاولين في إدارة المشاريع والعطاءات من خلال توفير منصة لعرض المشاريع والتواصل مع الفرق وتنظيم الوثائق.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean هو تطبيق سحابي لإدارة مشاريع البناء يعزز التعاون بين الفرق ويوفر تحليلات وبيانات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء والكفاءة.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace هو أداة لتوثيق مواقع البناء باستخدام التقاط الواقع، توفر سجلاً رقمياً شاملاً وتسهيلات لتتبع تقدم المشاريع وتحسين إدارة الجودة.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.

Albiware

Albiware

albiware.com

تطبيق Albiware يُستخدم لتبسيط عمليات الأعمال وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتسهيل التعاون.

Revizto

Revizto

revizto.com

ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

يُعتبر ProjectManager تطبيقًا لإدارة المشاريع، يقدم أدوات لتخطيط المشاريع وإدارة الموارد وتتبع الوقت وتحسين سير العمل.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar هو منصة رقمية لإدارة المستندات والمهام والتواصل في مشاريع البناء والعقارات، تدعم تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro هو تطبيق عبر الإنترنت لتنظيم جدولة البناء والتعاون وإدارة سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

تطبيق WorkMax يساعد في إدارة تكاليف المشاريع في صناعة البناء عبر تتبع الوقت والموارد، مع ميزات مثل التعرف على الوجه، وتكامل كشوف الرواتب.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly هو تطبيق لإدارة المشاريع مخصص للمهنيين في البناء والتركيب، يعزز الكفاءة من خلال تنظيم الأعمال والتواصل وتتبع التقدم.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl هو برنامج سحابي لإدارة مشاريع البناء، يساعد في تنظيم العمليات المالية وتنسيق كافة جوانب المشاريع.

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