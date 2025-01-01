بدائل - Proxify

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr هو منصة إلكترونية تربط بين المستقلين والعملاء لتقديم خدمات متنوعة عن بُعد في مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق والكتابة.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork هو تطبيق يتيح للمستقلين والشركات التواصل لتوفير فرص العمل عن بعد في مجالات متعددة.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

فريلانسر هو تطبيق يتيح للمستقلين وأرباب العمل التواصل، نشر الوظائف، وإدارة المشاريع بفعالية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble هي منصة للمصممين لعرض أعمالهم، التواصل مع زملائهم، واستكشاف فرص العمل في مجال التصميم.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour هو تطبيق يربط الشركات بالمستقلين للقيام بالمهام المختلفة، يتيح نشر الوظائف ومتابعة المشاريع بمرونة.

Malt

Malt

malt.com

Malt هو سوق يربط المستقلين بالشركات في أوروبا، مما يسهل التوظيف والتعاون وإدارة المشاريع بشكل فعال.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker هو تطبيق يربط الأفراد والشركات بمهنيين محليين لإكمال المهام، مثل تجديد المنازل والخدمات الأخرى، مع خيارات دفع آمنة.

Toptal

Toptal

toptal.com

تطبيق Toptal يربط الشركات بمطورين متمرسين في البرمجة بدون كود أو بجهد بسيط، مما يسهل تطوير منتجات تشغيلية سريعة.

Contra

Contra

contra.com

Contra هو منصة شبكات تتيح للمستقلين فرص عمل مرنة، مع إدارة مشروعات تعاونية وملفات تعريف مخصصة لتسليط الضوء على المهارات والخبرات.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market هو تطبيق يدعم بائعي Etsy من خلال تقديم أدوات لتحسين القوائم، إجراء أبحاث السوق، وتحليل المنافسين لتعزيز المبيعات.

Bark.com

Bark.com

bark.com

تطبيق Bark.com يقوم بمراجعة الأعمال المحلية ويساعدك في العثور على أفضل المحترفين لإنجاز مهامك بسرعة.

Comeup

Comeup

comeup.com

تطبيق Comeup هو منصة خدمات عبر الإنترنت، يمكنك من تصفح الموقع واختيار الخدمة المطلوبة وإجراء الطلب بسهولة.

Arc

Arc

arc.dev

تطبيق Arc هو منصة مهنية تتيح للمطورين العثور على وظائف عن بُعد في مكان واحد. يضم الآلاف من وظائف المطورين عن بُعد.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask هو منصة عالمية للعمل الحر تستخدم تقنية البلوكتشين، تسمح للفريلانسرز بالعمل دون الحاجة لحساب مصرفي مع عدم فرض رسوم على البائعين.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius هو تطبيق يتيح للشركات توظيف وإدارة المهن المستقلة بكفاءة باستخدام تكنولوجيا متقدمة لتسهيل匹配 المواهب.

talent.io

talent.io

talent.io

talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

تطبيق Truelancer يربط بين أصحاب العمل والمستقلين، حيث يمكنهم العثور على فرص عمل في مجالات متنوعة مثل تطوير الويب والتصميم وكتابة المحتوى.

Turing

Turing

turing.com

تطبيق Turing يُطور حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمنظمات التي تتعامل مع بيانات معقدة لتعزيز الإنتاجية.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

احصل على مستقلين محترفين لمساعدتك في العمل أو الأعمال، أو ابحث عن عمل عبر الإنترنت في موقع فريلانس إندونيسيا.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Crowd هو تطبيق يربط المستخدمين بمصممي CAD ونماذج 3D لتلبية احتياجات التصميم مثل تصميم المنتجات والنماذج الأولية.

Andela

Andela

andela.com

Andela هي منصة تربط الشركات بمواهب تقنية عالمية، توفر حلول توظيف مرنة للمطورين والمهنيين في مجال التكنولوجيا.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

WriterAccess هو منصة تربط الشركات بالكتاب والمحررين لإنشاء وتحرير المحتوى. تساعد في إدارة مشاريع المحتوى وضمان جودته.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

Feedcoyote هو تطبيق يتيح للمستقلين بناء شبكات احترافية، التعاون في المشاريع، وإدارة المهام بفاعلية من خلال أدوات إدارة المشاريع المتكاملة.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

فليكسبل هو شبكة تضم أفضل 1% من المطورين والمصممين المستقلين، بأسعار تتراوح بين 30 إلى 100 دولار في الساعة.

notch

notch

notch.financial

Notch هو برنامج لأتمتة حسابات القبض يساعد في إدارة الفواتير والمدفوعات وتحسين التدفق النقدي وزيادة الكفاءة التشغيلية.

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

OpenTrain هو تطبيق لتوظيف مدربين وعلامي بيانات AI مؤهلين من أكثر من 110 دولة، مع نظام دفع آمن وسهل للمشاريع في جميع المجالات.

Contently

Contently

contently.com

تساعد تطبيق Contently العلامات التجارية على إنشاء وتوزيع محتوى جذاب يشيل القصص ويحقق النتائج من خلال منصة تسويق محتوى متكاملة.

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Crowdspring هو سوق موثوق لخدمات التصميم، يساعد في تصميم الشعارات والمواقع والمنتجات مع ضمان استرداد الأموال.

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