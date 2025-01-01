بدائل - PowerDMARC

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce هو منصة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتحسين قابليته للتسليم، تساعد الشركات في تقليل معدلات الارتداد وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين الفعليين.