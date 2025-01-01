بدائل - PlagiarismCheck.org

Grammarly
grammarly.com
Grammarly هو تطبيق لتحسين الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقدم اقتراحات للقواعد والتدقيق الإملائي والنغمة لمساعدة الكتاب في جميع المجالات.
GPTZero
gptzero.me
تطبيق GPTZero يكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي في النصوص، ويحلل الجمل والفقارات والمستندات لتحديد مصدرها.
Prepostseo
prepostseo.com
Prepostseo هو تطبيق على الإنترنت يقدم أدوات مجانية لتحسين محركات البحث مثل مدقق الانتحال، ومدقق القواعد، وضغط الصور، وإعادة صياغة المقالات.
Trinka
trinka.ai
Trinka هو تطبيق للكتابة الأكاديمية والتقنية يستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص القواعد وتحسين الكتابة، بما في ذلك فحص الانتحال وتحسين الأسلوب.
Article Rewriter
articlerewriter.net
تطبيق REWriter للمقالات يعد أداة لإعادة صياغة المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على إنتاج نصوص فريدة وذات جودة عالية.
Copyleaks
copyleaks.com
تطبيق Copyleaks يكشف عن الانتحال والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويدعم تحليل نصوص متعددة اللغات.
WriterZen
writerzen.net
يعد WriterZen برنامجًا لإدارة محتوى SEO يساعد في تبسيط عملية البحث عن الكلمات الرئيسية وكتابة المحتوى وتحسينه، مع أدوات دعم إضافية.
Winston AI
gowinston.ai
تطبيق Winston AI يكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي في النصوص، مثل تلك المنتجة بواسطة ChatGPT، ويساعد في ضمان الأصالة والدقة.
PlagiarismSearch
plagiarismsearch.com
تطبيق للتحقق من الانتحال عبر الإنترنت، يساعد المستخدمين على اكتشاف المحتوى المنسوخ وضمان أصالة كتاباتهم.
Compilatio
compilatio.net
تطبيق Compilatio يساعد المؤسسات التعليمية في مكافحة الانتحال من خلال أدوات للكشف عن التشابه وتوفير موارد تعليمية للمعلمين والطلاب.
CustomWritings
customwritings.com
تطبيق CustomWritings هو أداة مجانية للتحقق من انتحال النصوص، تساعد في التأكد من أصالة الأعمال الأكاديمية مثل الأبحاث والمقالات.
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