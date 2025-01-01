بدائل - Pineapple Builder

Canva
canva.com
Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.
Wix
wix.com
يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.
Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
GoDaddy
godaddy.com
تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.
WordPress.com
wordpress.com
تطبيق WordPress.com يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة المدونات والمواقع بسهولة، مع أدوات لتخصيص المحتوى وتحسين محركات البحث.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Squarespace
squarespace.com
Squarespace هو تطبيق لإنشاء وإدارة مواقع الويب، يتيح للمستخدمين استخدام قوالب جاهزة وأدوات سحب وإفلات لتخصيص الصفحات.
Hostinger
hostinger.com
تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.
Tilda
tilda.cc
تيلدا هو منشئ مواقع ويب يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع، متاجر إلكترونية، وصفحات مقصودة بسهولة ودون الحاجة للبرمجة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Namecheap
namecheap.com
تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.
Framer
framer.com
Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.
Bubble
bubble.io
Bubble هو منصة برمجة بصرية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب دون الحاجة لكتابة كود، باستخدام واجهة سحب وإفلات.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase هو أداة تعاون للعميل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُسهل إدارة المشاريع والتواصل بين الفرق والعملاء من خلال بوابات مخصصة.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.
Duda
duda.co
دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.
WebWave
webwave.me
WebWave هو أداة لإنشاء مواقع الإنترنت تستخدم خاصية السحب والإفلات. يمكنك بناء موقع من البداية أو تعديل قوالب مجانية.
Elementor
elementor.com
Elementor هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام تقنية السحب والإفلات، تمكن المستخدمين من تصميم مواقع ووردبريس دون الحاجة إلى البرمجة.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.
10Web
10web.io
10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.
Weebly
weebly.com
Weebly هو تطبيق لإنشاء مواقع الويب يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع وبنوك إلكترونية بسهولة باستخدام قوالب وأدوات مرنة.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.
Carrd
carrd.co
CARRD هو منصة مجانية لإنشاء مواقع ويب بسيطة من صفحة واحدة، مصممة لاستجابة كاملة وسهولة الاستخدام، بدون الحاجة إلى معرفة الترميز.
Nicepage
nicepage.com
Nicepage هو تطبيق لتصميم مواقع الويب بسهولة، يتضمن محرر سحب وإفلات وقوالب جاهزة، ويدعم تصميم المواقع المتجاوبة.
CodeDesign.ai
codedesign.ai
CodeDesign.ai هو منشئ مواقع ويب يعمل بالذكاء الاصطناعي، يسهل إنشاء مواقع احترافية باستخدام واجهة برمجة بدون كود.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Copilot
copilot.com
تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.
Glitch
glitch.com
Glitch هي منصة تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات بالتعاون عبر المتصفح، مع دعم لعدة لغات برمجة وإطار عمل.
Webador
webador.com
Webador هو منشئ مواقع ويب مجاني وسهل الاستخدام، يتيح للأفراد والشركات الصغيرة إنشاء مواقعهم الإلكترونية بسرعة دون الحاجة لخبرة تقنية.
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