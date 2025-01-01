بدائل - PayCargo

Shipfix
shipfix.com
Shipfix هو منصة تعاونية لتحسين سير العمل في قطاع النقل البحري والتجارة، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد المهنيين على اتخاذ قرارات أفضل.
Driver Technologies
drivertechnologies.com
تطبيق كاميرا سيارة يعمل بالذكاء الاصطناعي لتنبيه السائقين عند التصادم وتوفير خدمات الملاحة، مما يساعد في تقليل المخاطر وحماية الممتلكات.
Cotiss
cotiss.com
تطبيق كوتيس هو برنامج مبسط لشراء المواد، مصمم خصيصاً للفرق الصغيرة والمتوسطة، يسهل عمليات الشراء من البداية للنهاية.
Socket
socket.dev
يقدم تطبيق Socket حماية لسلسلة الإمداد من خلال توفير رؤية وأمان شامل لأنظمة الاعتماد في JavaScript و Python و Go.
GoExpedi
goexpedi.com
GoExpedi هو تطبيق يهدف إلى تسهيل إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، مما يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في مجالات الطاقة الصناعية.
Courier Mitra
couriermitra.com
تطبيق Courier Mitra يدير عمليات البريد السريع، يوفر تتبع الشحنات وإدارة اللوجستيات, مستهدفاً الشركات الصغيرة وتجارة الإلكترونيات.
Deliverr
deliverr.com
Deliverr تطبيق لإدارة اللوجستيات والتوصيل، يساعد البائعين على تحسين العمليات وتقليل أوقات التسليم من خلال إدارة المخزون والتتبع في الوقت الحقيقي.
Refund Geeks
refundgeeks.com
تطبيق Refund Geeks يقوم بأتمتة عملية استرداد المبالغ من UPS وFedEx، مما يسهل تتبع المطالبات والمبالغ المستردة بشكل فعال.
TrackMage
trackmage.com
TrackMage هو نظام تتبع الشحنات يساعد الشركات على مراقبة حالة الطلبات وتقديم تحديثات للعملاء تلقائيًا.
ShipScience
shipscience.com
اكتشف ShipScience، برنامج تدقيق الطرود الذي يسهل عملية الشحن، ويخفض التكاليف، ويحسن الأداء مع التركيز على البيانات.
Paccurate
paccurate.io
تطبيق Paccurate يحدد كيفية التعبئة بكفاءة لتحقيق أقل التكاليف عبر تحليل البيانات وتقديم توجيهات واقتراحات لعمليات الشحن.
Traqo.io
traqo.io
Traqo.io هو منصة SaaS بدون كود تتيح رؤية كاملة لدورة الشحن، تتضمن مزايا مثل شراء الشحن عبر واتساب وتتبع التوصيل وأتمتة الفواتير.
Shipamax
shipamax.com
Shipamax أداة رقمية لأتمتة العمليات الخلفية في اللوجستيات، تقوم باستخراج البيانات من البريد الإلكتروني وتوفيرها عبر واجهة برمجة التطبيقات.
PrimeRevenue
primerevenue.com
تطبيق PrimeRevenue يساعد الشركات على تحسين رأس المال العامل والتدفق النقدي من خلال حلول تمويل سلسلة التوريد ودعم محلي ودولي على مدار الساعة.
PackCapture
packcapture.com
تطبيق PackCapture يتيح تسجيل عملية تعبئة الطلبات بالفيديو، مما يوفر دليل موثوق للعملاء ويعزز الثقة. يمكن البحث ومشاركة الفيديوهات بسهولة.
Networcx
networcx.io
تطبيق Networcx مخصص لصناعة اللوجستيات ويجمع بين الأنشطة التسويقية والمبيعات والخدمات، مما يسهل إدارة البيانات اللوجستية من مرحلة العملاء إلى الطلب.
Factorazy
factorazy.com
تطبيق Factorazy يساعد المستخدمين في العثور على موردين عالميين موثوقين عن طريق لصق رابط منتج أو استخدام رمز ASIN أو رفع صورة.
Dray Alliance
drayalliance.com
تجمع تطبيق Dray Alliance قدرة آلاف شركات النقل المؤهلة، مما يساعدك في ضمان وصول الحاويات في الوقت المحدد بدون الحاجة لتقسيم العمل.
Cabrella
ecabrella.com
تطبيق كابريلا يقدم تأمين الشحن ويوفر أسعار تنافسية. يسهل تقديم المطالبات وتحليل المخاطر ومراقبة المعاملات مع التكامل مع أنظمة الناقلين.
CargoSteps
cargosteps.com
CargoSteps هو تطبيق رقمي لتحسين كفاءة سلسلة التوريد عبر التحليلات في الوقت الفعلي، مما يساعد الشركات على تحسين العمليات وتقليل النفايات.
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