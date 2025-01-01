بدائل - Papermark

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Dropbox DocSend هو تطبيق لمشاركة المستندات بأمان، يسمح للمستخدمين بتتبع التفاعلات وتحليل أداء المحتوى.

Sync

Sync

sync.com

Sync هو تطبيق لتخزين ومشاركة الملفات يعمل على توفير أمان وخصوصية عاليين، مع إمكانية التعاون عبر منصات متعددة.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات والتعاون يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات ومشاركتها بشكل آمن من أي جهاز ومكان.

Blackroom

Blackroom

blackroom.cc

بلاك روم هو برنامج يقدم إدارة آمنة للمشاريع السرية مثل عمليات التدقيق وصفقات الاندماج والاستحواذ، مع ميزات لتحسين الكفاءة.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub هو خدمة تخزين ومشاركة ملفات آمنة للأعمال، توفر ميزات مثل غرف البيانات، التحكم في الوصول، وأدوات التعاون لتحسين الإنتاجية.

Digify

Digify

digify.com

ديجيفي هو تطبيق لحماية الوثائق السرية، يوفر التحكم في الوصول، تتبع الاستخدام، ومراقبة الملفات، مما يساعد الشركات على حماية المعلومات الحساسة.

RMail

RMail

rmail.com

تقدم RMail خدمات أمان البريد الإلكتروني وتوقيع إلكتروني، مما يتيح للبريد المشفر والامتثال للأمان وحماية البيانات.

FTAPI

FTAPI

ftapi.com

FTAPI هو منصة مركزية وآمنة لإدارة وتبادل البيانات الحساسة، تتيح نقل الملفات بسهولة وكفاءة مع الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية البيانات.

DealRoom

DealRoom

dealroom.net

DealRoom هو تطبيق برمجي لدعم عمليات الدمج والاستحواذ، يوفر أدوات لإدارة الصفقات والتعاون وتحسين الكفاءة في مراحل العناية والتكامل.

HelpRange

HelpRange

helprange.com

HelpRange هو منصة لغرف بيانات افتراضية تتيح مشاركة وتخزين الوثائق بأمان مع أدوات لمراقبة الاستخدام والتحكم في الوصول.

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

تقدم بوابة عميل Zapa منصة آمنة وسهلة الاستخدام لتبادل الملفات وإدارة الحسابات، مما يعزز تجربة العميل ويتيح التواصل الفعال.

Firmex

Firmex

firmex.com

Firmex هو مزود عالمي للغرف البيانات الافتراضية، يسهل مشاركة الوثائق الحساسة وإدارة المعاملات وأمن البيانات بكفاءة.

SecureDocs

SecureDocs

securedocs.com

ReadySign هو برنامج بسيط للاستخدام يتيح التوقيع الإلكتروني وتخزين ومشاركة المستندات مثل العقود والفواتير والاستمارات.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.

Virtual Vaults

Virtual Vaults

virtualvaults.com

تطبيق Virtual Vaults يساعد صانعي الصفقات على إدارة دورة حياة الدمج والاستحواذ من خلال أدوات تحضيرية وغرف بيانات آمنة وأرشفة البيانات.

DiliTrust

DiliTrust

dilitrust.com

DiliTrust هو تطبيق لإدارة المستندات القانونية والامتثال، يساعد الفرق القانونية في تنظيم البيانات بكفاءة وضمان الأمان والامتثال للمعايير.

DFIN Venue

DFIN Venue

dfinsolutions.com

تطبيق Venue هو غرفة بيانات افتراضية تُستخدم في الدوام في مجالات متنوعة مثل المال والتكنولوجيا. يدعم عمليات مثل الاندماجات والإكتتابات.

Drooms FLEX

Drooms FLEX

drooms.com

تطبيق Drooms FLEX هو حل لإدارة ومشاركة الوثائق بأمان في بيئة عمل افتراضية، يدعم سير العمل المرن ويتيح تكامل الأنظمة بسهولة.

FirmRoom

FirmRoom

firmroom.com

FirmRoom هو تطبيق غرفة بيانات افتراضية يسهل مشاركة الوثائق الآمنة والتعاون في عمليات الاندماج والاستحواذ.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada هو تطبيق لإدارة البيانات الافتراضية، مصمم لتأمين المعلومات في المعاملات المالية مثل الدمج وجمع التبرعات.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen هو تطبيق لإدارة العقود يجمع بين إدارة العقود، الاجتماعات الإلكترونية، والاتفاقات الرقمية في نظام واحد سهل الاستخدام.

ShareVault

ShareVault

sharevault.com

ShareVault هو تطبيق آمن لمشاركة المستندات الحساسة مع الأطراف الثالثة خلال العمليات التجارية الهامة.

Orangedox

Orangedox

orangedox.com

Orangedox هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاء غرف بيانات افتراضية متزامنة مع Google Drive، مع ميزات أمان وتتبع للمشاركة.

Black Vault

Black Vault

dyma.ai

تطبيق بلاك فولت هو غرفة بيانات افتراضية آمنة لحماية المعلومات الحساسة، ويقدم ميزات مثل مشاركة الملفات الآمنة والتحكم في الوصول والتشفير المتقدم.

Mvine

Mvine

mvine.com

Mvine هي منصة سحابية توفر خدمات آمنة لتعزيز تجربة المستخدمين، وتساعد المنظمات في إنشاء بوابات تعاون ومجموعات اهتمام خاصة.

Imprima

Imprima

imprima.com

تتيح تطبيق Imprima الغرفة الافتراضية للبيانات مشاركة آمنة وموثوقة، مع أدوات AI لمراجعة وتلخيص الوثائق بسرعة، مما يسهل عمليات العناية الواجبة.

H1 Virtual Data Rooms

H1 Virtual Data Rooms

h1.io

تتيح غرف البيانات الافتراضية H1 تخزين ومشاركة وإدارة المستندات الحساسة بشكل آمن خلال المعاملات التجارية الحرجة.

netfiles

netfiles

netfiles.de

NetFiles هو تطبيق لإدارة الوثائق ومشاركة الملفات بشكل آمن، يساعد الفرق على التعاون بكفاءة مع ميزات مثل حماية الكلمات والتعديل في الوقت الحقيقي.

CapLinked

CapLinked

caplinked.com

CapLinked هو برنامج لإدارة الغرف الافتراضية يتيح مشاركة المعلومات securely بين الشركات وإدارة التفاعلات متعددة الأطراف خلال المعاملات والمشاريع.

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