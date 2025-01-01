بدائل - Papermark

Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend هو تطبيق لمشاركة المستندات بأمان، يسمح للمستخدمين بتتبع التفاعلات وتحليل أداء المحتوى.
Sync
sync.com
Sync هو تطبيق لتخزين ومشاركة الملفات يعمل على توفير أمان وخصوصية عاليين، مع إمكانية التعاون عبر منصات متعددة.
Stackfield
stackfield.com
ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات والتعاون يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات ومشاركتها بشكل آمن من أي جهاز ومكان.
Blackroom
blackroom.cc
بلاك روم هو برنامج يقدم إدارة آمنة للمشاريع السرية مثل عمليات التدقيق وصفقات الاندماج والاستحواذ، مع ميزات لتحسين الكفاءة.
Onehub
onehub.com
Onehub هو خدمة تخزين ومشاركة ملفات آمنة للأعمال، توفر ميزات مثل غرف البيانات، التحكم في الوصول، وأدوات التعاون لتحسين الإنتاجية.
Digify
digify.com
ديجيفي هو تطبيق لحماية الوثائق السرية، يوفر التحكم في الوصول، تتبع الاستخدام، ومراقبة الملفات، مما يساعد الشركات على حماية المعلومات الحساسة.
RMail
rmail.com
تقدم RMail خدمات أمان البريد الإلكتروني وتوقيع إلكتروني، مما يتيح للبريد المشفر والامتثال للأمان وحماية البيانات.
FTAPI
ftapi.com
FTAPI هو منصة مركزية وآمنة لإدارة وتبادل البيانات الحساسة، تتيح نقل الملفات بسهولة وكفاءة مع الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية البيانات.
DealRoom
dealroom.net
DealRoom هو تطبيق برمجي لدعم عمليات الدمج والاستحواذ، يوفر أدوات لإدارة الصفقات والتعاون وتحسين الكفاءة في مراحل العناية والتكامل.
HelpRange
helprange.com
HelpRange هو منصة لغرف بيانات افتراضية تتيح مشاركة وتخزين الوثائق بأمان مع أدوات لمراقبة الاستخدام والتحكم في الوصول.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
تقدم بوابة عميل Zapa منصة آمنة وسهلة الاستخدام لتبادل الملفات وإدارة الحسابات، مما يعزز تجربة العميل ويتيح التواصل الفعال.
Firmex
firmex.com
Firmex هو مزود عالمي للغرف البيانات الافتراضية، يسهل مشاركة الوثائق الحساسة وإدارة المعاملات وأمن البيانات بكفاءة.
SecureDocs
securedocs.com
ReadySign هو برنامج بسيط للاستخدام يتيح التوقيع الإلكتروني وتخزين ومشاركة المستندات مثل العقود والفواتير والاستمارات.
Clinked
clinked.com
Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.
Virtual Vaults
virtualvaults.com
تطبيق Virtual Vaults يساعد صانعي الصفقات على إدارة دورة حياة الدمج والاستحواذ من خلال أدوات تحضيرية وغرف بيانات آمنة وأرشفة البيانات.
DiliTrust
dilitrust.com
DiliTrust هو تطبيق لإدارة المستندات القانونية والامتثال، يساعد الفرق القانونية في تنظيم البيانات بكفاءة وضمان الأمان والامتثال للمعايير.
DFIN Venue
dfinsolutions.com
تطبيق Venue هو غرفة بيانات افتراضية تُستخدم في الدوام في مجالات متنوعة مثل المال والتكنولوجيا. يدعم عمليات مثل الاندماجات والإكتتابات.
Drooms FLEX
drooms.com
تطبيق Drooms FLEX هو حل لإدارة ومشاركة الوثائق بأمان في بيئة عمل افتراضية، يدعم سير العمل المرن ويتيح تكامل الأنظمة بسهولة.
FirmRoom
firmroom.com
FirmRoom هو تطبيق غرفة بيانات افتراضية يسهل مشاركة الوثائق الآمنة والتعاون في عمليات الاندماج والاستحواذ.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada هو تطبيق لإدارة البيانات الافتراضية، مصمم لتأمين المعلومات في المعاملات المالية مثل الدمج وجمع التبرعات.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو تطبيق لإدارة العقود يجمع بين إدارة العقود، الاجتماعات الإلكترونية، والاتفاقات الرقمية في نظام واحد سهل الاستخدام.
ShareVault
sharevault.com
ShareVault هو تطبيق آمن لمشاركة المستندات الحساسة مع الأطراف الثالثة خلال العمليات التجارية الهامة.
Orangedox
orangedox.com
Orangedox هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاء غرف بيانات افتراضية متزامنة مع Google Drive، مع ميزات أمان وتتبع للمشاركة.
Black Vault
dyma.ai
تطبيق بلاك فولت هو غرفة بيانات افتراضية آمنة لحماية المعلومات الحساسة، ويقدم ميزات مثل مشاركة الملفات الآمنة والتحكم في الوصول والتشفير المتقدم.
Mvine
mvine.com
Mvine هي منصة سحابية توفر خدمات آمنة لتعزيز تجربة المستخدمين، وتساعد المنظمات في إنشاء بوابات تعاون ومجموعات اهتمام خاصة.
Imprima
imprima.com
تتيح تطبيق Imprima الغرفة الافتراضية للبيانات مشاركة آمنة وموثوقة، مع أدوات AI لمراجعة وتلخيص الوثائق بسرعة، مما يسهل عمليات العناية الواجبة.
H1 Virtual Data Rooms
h1.io
تتيح غرف البيانات الافتراضية H1 تخزين ومشاركة وإدارة المستندات الحساسة بشكل آمن خلال المعاملات التجارية الحرجة.
netfiles
netfiles.de
NetFiles هو تطبيق لإدارة الوثائق ومشاركة الملفات بشكل آمن، يساعد الفرق على التعاون بكفاءة مع ميزات مثل حماية الكلمات والتعديل في الوقت الحقيقي.
CapLinked
caplinked.com
CapLinked هو برنامج لإدارة الغرف الافتراضية يتيح مشاركة المعلومات securely بين الشركات وإدارة التفاعلات متعددة الأطراف خلال المعاملات والمشاريع.
© 2025 WebCatalog, Inc.